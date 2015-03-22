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Как закрыть счёт в ликвидируемом банке?

22.03.2015 20:00 5 5 653 просмотра
Короткий ответ: написать заявление на имя представителя конкурсного управляющего.

Длинный ответ.

Ликвидация банков после отзыва у них лицензии Банком России может занимать несколько лет. Конечно, клиенты получат свои вклады в сумме, покрываемой страховкой АСВ, в течение нескольких недель, но, во-первых, это не значит, что вклад будет закрыт, а во-вторых, помимо застрахованной суммы на вкладе могут остаться «хвосты», если изначально сумма превышала застрахованную.

Чем грозит сохранение открытого вклада? В целом, ничего особо страшного для большинства вкладчиков не произойдёт - операции по счёту не проводятся, плата за его поддержание не взимается. Однако, «зависшие» счета не всем приятны, для многих это вопрос личного комфорта. С другой стороны, есть одна категория граждан, которым такие счета доставляют реальные проблемы - это госслужащие, вынужденные по закону отчитываться о своих активах. Для них даже «нулевой» счёт остаётся активом, который надо вносить в отчёт, подтверждать отсутствие на нём денег справками и т.п. Учитывая, что эта не имеющая большого смысла процедура должна производится ежегодно, проще такой счёт закрыть. То же самое - для юридических лиц, им незачем иметь и учитывать в отчётности неработающие счета в лопнувшем банке.

Закрытие счёта в ликвидируемом банке производится конкурсным управляющим по заявлению клиента. На сайте АСВ размещена форма такого заявления, но она относится к юридическим лицам. Судя по всему, для физических лиц форма аналогична, просто вместо реквизитов юрлица надо написать свои паспортные данные и личный адрес. Форма по сути является свободной, главное, чтобы ликвидатору было понятно, кто пишет это заявление и что конкретно заявитель хочет (закрыть счёт и расторгнуть договор).

Перед тем, как направить заявление, лучше проконсультироваться с представителем конкурсного управляющего, чтобы выяснить адрес, куда надо отправить письмо, а также возможные дополнительные требования по подтверждению личности отправителя письма.

Закрыть можно не только нулевой счёт, но и тот, на котором что-то ещё осталось. В этом случае остаток средств во внутренней бухгалтерии банка переносится на счёт 47422 «Обязательства банка по прочим операциям» и остаётся его обязательством, то есть в случае, если банк будет производить выплаты по долгам, клиент, закрывший счёт, свои деньги всё равно получит.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 5

вера кашникова
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Артем, а как вы смотрите на то, что в случае ликвидации банка, % по вкладу не будут выдаваться или только 90% вклада будет застраховано, остальные 10% страхует вкладчик. Сегодня много раз об этом говорит канал РБК. Ну это же очередной обман людей. smile:o
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Я вообще считаю, что никакой государственной страховки по вкладам не должно быть. Страхование может быть частным, на рыночных условиях. Всё остальное - в той или иной степени "обман". Совершенно не имеет значения, на каких условиях АСВ страхует вклады. В конечном итоге это обязательства государства, а государство всегда само решает, какие обязательства оно даёт и на каких условиях. Главное, чтобы условия не менялись задним числом, всё остальное - нормально (если считать нормальным сам факт таких обязательств).
вера кашникова
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Начиная с 1991 года банки нас обманывают и только вера в то, что вклады застрахованы позволяет людям держать деньги в банках, пока что, не в стеклянных.
suxik  (suxik)
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Артём, а можно как-нибудь узнать информацию о всех своих открытых счетах простым способом, или только запрашивать непосредственно каждый банк?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Единой базы вкладчиков точно нет, т.е. сделать запрос в "одно окно" и получить полную раскладку по своим вкладам нельзя. Поэтому только прямыми обращениями в банки.

Вообще, это интересный вопрос. Я не знаю, например, есть ли такое понятие, как "справка об отсутствии счёта в данном банке". Т.е. понятно, что можно дойти до банка, показать паспорт и сказать, что забыл номер счёта. Операционист либо подскажет номер, либо скажет, что счёта нет. Но можно ли быстро и просто получить официальное подтверждение - не знаю. Если у вас будет такой опыт - расскажите, пожалуйста.
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