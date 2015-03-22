Как закрыть счёт в ликвидируемом банке?

Короткий ответ: написать заявление на имя представителя конкурсного управляющего.
Длинный ответ.
Ликвидация банков после отзыва у них лицензии Банком России может занимать несколько лет. Конечно, клиенты получат свои вклады в сумме, покрываемой страховкой АСВ, в течение нескольких недель, но, во-первых, это не значит, что вклад будет закрыт, а во-вторых, помимо застрахованной суммы на вкладе могут остаться «хвосты», если изначально сумма превышала застрахованную.
Чем грозит сохранение открытого вклада? В целом, ничего особо страшного для большинства вкладчиков не произойдёт - операции по счёту не проводятся, плата за его поддержание не взимается. Однако, «зависшие» счета не всем приятны, для многих это вопрос личного комфорта. С другой стороны, есть одна категория граждан, которым такие счета доставляют реальные проблемы - это госслужащие, вынужденные по закону отчитываться о своих активах. Для них даже «нулевой» счёт остаётся активом, который надо вносить в отчёт, подтверждать отсутствие на нём денег справками и т.п. Учитывая, что эта не имеющая большого смысла процедура должна производится ежегодно, проще такой счёт закрыть. То же самое - для юридических лиц, им незачем иметь и учитывать в отчётности неработающие счета в лопнувшем банке.
Закрытие счёта в ликвидируемом банке производится конкурсным управляющим по заявлению клиента. На сайте АСВ размещена форма такого заявления, но она относится к юридическим лицам. Судя по всему, для физических лиц форма аналогична, просто вместо реквизитов юрлица надо написать свои паспортные данные и личный адрес. Форма по сути является свободной, главное, чтобы ликвидатору было понятно, кто пишет это заявление и что конкретно заявитель хочет (закрыть счёт и расторгнуть договор).
Перед тем, как направить заявление, лучше проконсультироваться с представителем конкурсного управляющего, чтобы выяснить адрес, куда надо отправить письмо, а также возможные дополнительные требования по подтверждению личности отправителя письма.
Закрыть можно не только нулевой счёт, но и тот, на котором что-то ещё осталось. В этом случае остаток средств во внутренней бухгалтерии банка переносится на счёт 47422 «Обязательства банка по прочим операциям» и остаётся его обязательством, то есть в случае, если банк будет производить выплаты по долгам, клиент, закрывший счёт, свои деньги всё равно получит.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 5
Вообще, это интересный вопрос. Я не знаю, например, есть ли такое понятие, как "справка об отсутствии счёта в данном банке". Т.е. понятно, что можно дойти до банка, показать паспорт и сказать, что забыл номер счёта. Операционист либо подскажет номер, либо скажет, что счёта нет. Но можно ли быстро и просто получить официальное подтверждение - не знаю. Если у вас будет такой опыт - расскажите, пожалуйста.