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Как поступить с иностранными монетами?

05.04.2015 20:00 27 110 045 просмотров
Короткий ответ: отдайте друзьям. Или врагам.

Длинный ответ.

Тема с рублёвой мелочью в прошлом году вызвала массу негодования части читателей, как якобы «высосанная из пальца», но при этом набрала больше 11 тысяч просмотров и несколько интересных комментариев людей, реально сталкивавшихся с проблемой «куда девать монеты». На этот раз поговорим о другой ситуации, вызывающей, как показывают сообщения на форуме Банков.ру и многих сайтах в интернете, не меньше проблем и удивления: куда девать иностранные монеты, привезённые из зарубежных поездок (очевидно, речь идёт об обычных монетах, а не золотых и т.п.).

Обычно этот вопрос становится актуальным неожиданно: вдруг обнаруживается, что в доме не осталось наличных денег, до получки ещё пара дней, зато в каком-нибудь ящике валяется евровая мелочь рублей на пятьсот, оставшаяся с прошлой поездки на курорт. Тут же возникает мысль добежать до ближайшего обменника или банка, чтобы сдать ненужный металлолом в обмен на пусть и бумажные, но крайне полезные в такой ситуации рубли. Это же так просто и логично?

Ответ может показаться многим неожиданным. Насколько мне известно, ни один российский банк не принимает иностранные монеты - ни на счёт, ни для обмена на рубли. Это полностью законно и не осуждается Банком России (в отличие от отказа работать с рублёвой мелочью). Банкам невыгодно возиться с учётом и инкассацией монет, а обязанности такой в отношении иностранной валюты у них по закону нет.

Платить иностранной валютой за товары и услуги в России нельзя, поэтому пойти в магазин и оставить мелочь там не получится. Торговцы на рынке тоже вряд ли обрадуются, если вы попытаетесь заплатить центовыми монетами - американскими, европейскими или, тем паче, более экзотичными.

Отчаявшись получить рубли, можно, конечно, бросить эти деньги в копилку благотворительной организации, но тем самым вы просто переложите проблемы со своей головы на чью-то другую. Во-первых, если это полностью законная и «белая» с бухгалтерской точки зрения организация, они замучаются эти монеты учитывать при приёме денег, а во-вторых, они точно так же не смогут ничего путного с ними сделать.

На территории России есть только один способ избавиться от монет с пользой для себя: продать их частным покупателям, которые оставляют сообщения на форумах и в комментариях к подобным заметкам. Но надо понимать, что это не какие-то добрые люди, желающие помочь вам с вашими трудностями, а спекулянты, которые покупают монеты со скидкой в десятки процентов. К тому же, обмен придётся совершать лично, при встрече, что займёт массу времени и сил.

По большому счёту, у вас возникнут те же проблемы, что у Остапа Бендера, получившего свой миллион: деньги есть, а деть их некуда. Единственный выход - вернуть эти монеты на их родину и потратить там. Вы можете сделать это сами в следующей поездке туда, где их принимают, или передать родственникам, друзьям и знакомым, отправляющимся в те края, с наказом купить на них что-нибудь полезное или абсолютно бесполезное, но приятное.

Более циничный вариант: подарить мелочь человеку, который вам не нравится. С одной стороны, вы покажете ему, насколько низко его цените, с другой, сбросите на него свою проблему, что тоже приятно.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 27

Денис Пугачев  (vivernaa)
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Однако!

Я и не думал, что с евровой мелочью может быть столько проблем.
Что ж, значит будем тратить в следующий выезд за рубеж (по одному экземпляру монет обычно оставляю на память, а остальные шекели, лиры, евры действительно лежат бесполезным грузом).

Артём, вопрос только один: в банки вообще не завозят монеты или это бывает, но редко?..

Спасибо за статью!
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Скажу осторожно: я не могу отвечать за 800 - или сколько их там осталось- банков в России, но в целом практики работы с иностранными монетами в банках нет. Может быть, кто-то кое-где порой что-то с монетами делает, но мне об этом неизвестно.
Владимир  (Nouveau)
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В местах тусовок нумизматов всегда можно "сбагрить" ненужную мелочь, причём иногда даже с выгодой для продавца.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Разве что редкую. Что-то я сомневаюсь, что евровые монеты, например, пользуются спросом. Да ещё и "с выгодой". Но в целом это вариант, да. Спасибо за информацию.
Владимир  (Nouveau)
#
Цитата
Разве что редкую.


Всё относительно. В прошлом году удалось продать монеты номиналом 1 и 2 канадских доллара с прибылью более 100 %! smile:)

Цитата
Что-то я сомневаюсь, что евровые монеты, например, пользуются спросом.


На "евровые монеты", выпущенные "малыми странами" (Андорра, Сан-Марино и др) спрос очень большой.
Максим  (terapevt)
#
>"евровые монеты", выпущенные "малыми странами" (Андорра, Сан-Марино и др)
Да только часто ли они попадаются?
Владимир  (Nouveau)
#
Согласен, что не часто. Но кто ищет, тот найдёт. У меня давно привычка разглядывать полученные монеты.
Anton_Belikov  (Anton_Belikov)
#
Цитата
На "евровые монеты", выпущенные "малыми странами" (Андорра, Сан-Марино и др) спрос очень большой

Особенно на монеты Андорры. smile:D
Как только хоть одну найдёте - озолотитесь.
Zanuda  (Zanuda)
#
Это очень зависит от круга общения)). Среди моих знакомых евро мелочь обменивается без дисконта, те же чешские кроны тоже... из последних поездок подвисли только датские кроны... никто в данию не ездит smile:D
Notung  (Notung)
#
Недавно была необходимость обменять на рубли турецкие лиры и латвийские латы. Пришлось пользоваться гуглом. Свою цель я достиг. Попутно, получил информацию, что есть банки, которые принимают экзотические валюты, в том числе и монеты. Один из них - Межтрастбанк. По комиссии - не знаю - гуглите, звоните, узнавайте.
Владимир Супер  (Резонер)
#
Артем, откуда такая уверенность:
"...ни один российский банк не принимает иностранные монеты - ни на счёт, ни для обмена на рубли. Это полностью законно и не осуждается Банком России..."
Неплохо бы давать ссылку на нормативный документ, запрещающий банкам принимать иностранную монету. Но такого нет, потому что понятие "иностранная валюта" включает в себя как банкноту, так и металлическую монету. Банки ОБЯЗАНЫ принимать и то, и другое. говорю как бывший руководитель одного из подразделений крупного госбанка, монету касса всегда принимала, инкассировала и учитывала на соответствующих счетах банковского учета.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Вы очень "удачно" обрезали цитату. Там в начале стоит "насколько мне известно...". Мне неизвестен ни один банк, принимающий иностранные монеты. Выше пишут, что Межтрастбанк принимает. Допустим, хотя пока сам не увижу, не поверю ) Допускаю, что это могло быть инициативой конкретного кассира, например, который поменял монеты со скидкой "в карман".

Насчёт "обязаны" - читайте документы. http://base.garant.ru/12179226/1/ пункт 1.3.
sfx  (sfx)
#
в сбере не приняли smile:D
Zanuda  (Zanuda)
#
Артем, кстати как обстоит дело в чешских банках? В мелких заведениях в Чехии евро точно принимали в оплату (правда последний раз под Брно, почти у австрийской границы расплачивался)), как в общем и в Польше... А вот насчет обмена в банке не задумывался... а вдруг они принимают датские кроны smile:D smile:D
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Банки и обменники меняют что угодно из своего списка, хоть рубли, хоть датские кроны. В банках часто висит довольно длинное табло с курсами, понятно, что очень плохими )

Расплачиваться еврами в Чехии можно вполне официально, если продавец их согласен принимать. Во многих супермаркетах можно платить еврами на кассе, курс указан здесь же. Часто, кстати, отказываются брать 100-евровые бумажки (про 500 можно даже не заикаться). Объявления на этот счёт тоже висят. Насчёт мелочи - не знаю.
Виктор Николаев  (vik1977)
#
Если кто знает, напишите, где, в каком банке, можно обменять на рубли евро монеты (2 евро). Имеется дома около десятка таких, лежат мертвым грузом. Буду очень благодарен.
Дмитрий Д  (Dmitrix007)
#
Почему могут отказаться принимать 100 и 500 евровые купюры? Из-за невозможности дать сдачу или из-за боязни подделки? Артем, можете посветить вашу следующую статью именно этой теме, будет очень интересно почитать.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Да там нет материала на статью. Подделки, конечно, со сдачей-то какие проблемы? Кассиры в магазинах - не банковские работники, их сложнее обучить тонкостям определения подлинности иностранных банкнот. Не думаю, что еврами платят на средней кассе хотя бы раз в неделю, это больше формальность. К тому же, там курс обычно плохой, проще заплатить картой.
Anton_Belikov  (Anton_Belikov)
#
Металлическую монету евро можно внести на свой счёт в ЮниКредитБанке на Пречистенской набережной, дом 9.
Её же можно получить со счёта при снятии.
Монету нельзя обменять на рубли.
До 2007 года там же можно было внести или снять со счёта металлическую монету США.

Улетаете за границу? Металлические монеты США и евро (в том числе центы) примут в оплату за товары duty free в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Пулково.

Бываете в Эстонии? Обменники tavid.ee и eurex.ee примут у вас в обмен металлические монеты большинства твёрдых валют.

Обменные пункты Хельсинки обменяют вам на евро металлические монеты Дании, Швеции и Норвегии.

Цитата
На "евровые монеты", выпущенные "малыми странами" (Андорра, Сан-Марино и др) спрос очень большой

Особенно на монеты Андорры. smile:D
Как только хоть одну найдёте - озолотитесь.
Anton_Belikov  (Anton_Belikov)
#
Цитата
Если кто знает, напишите, где, в каком банке, можно обменять на рубли евро монеты (2 евро). Имеется дома около десятка таких, лежат мертвым грузом. Буду очень благодарен

В силу положений статьи 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ не могу предложить вам обменять их на рубли. Однако мы с вами можем произвести безвозмездное взаимное одаривание по рекомендованной цене.
http://yandex.ru/yandsearch?win=140&clid=1985536&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%­B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B7%­D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%­80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Вы мне подарите все свои монеты евро, а я вам подарю наличные деньги в той же валюте приблизительно на эту же сумму.
smile;)
Сергей К  (Hotzer)
#
В отделении ВТБ сам лично покупал и продавал монеты евро. Где-то даже бумаги остались.
Сергиус Ртищев  (radistradist)
#
много коллекционеров собирают евро-погодовку. Можно выставить на авито. Я например регулярно езжу в Финляндию за санкционкой. Если кому нужно - могу от мелочи избавить. Но сами понимаете, много у меня не примут, вряд ли в Финском магазине будут рады покупателю с мешком мелочи. Кстати финны отказались от 1 и 2 центов (но пордолжают их печатать для Европы) и в республиках Прибалтики можно встретить финскую мелочь
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