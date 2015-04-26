Как работнику поменять зарплатный банк?

Короткий ответ: хорошо подумать, есть ли в этом смысл, если есть - написать заявление работодателю.



Длинный ответ.



Уже несколько месяцев россияне могут получать зарплату на счёт в любом банке по собственному выбору. На самом деле, большинство работающих могло это делать и раньше (если конкретный банк не был указан в трудовом договоре), но теперь стало проще доказывать бухгалтерии своё право на свободный выбор банка. Несколько советов для тех, кто задумался об изменениях.



1. Хорошенько подумайте и определите максимально точно, зачем вам это надо. Вполне возможно, что банк, предложенный работодателем, не так плох, как вам кажется, и что его можно использовать более эффективно, чем вы делали это до сих пор. Многие клиенты не воспринимают свой текущий зарплатный банк как полноценный банк, по многолетней привычке снимая деньги с карты в ближайшем к работе банкомате в первый день после получки. Но на самом деле, для зарплатных клиентов в банке могут быть особые условия, например, по кредитам, коммунальным платежам и прочим услугам. Есть вероятность, что правильно «настроив» свои отношения с текущим банком, вы получите всё то же, что есть в другом, более привлекательном на первый взгляд, банке.



2. Если вы всё же решили, что другой банк предлагает более интересные условия обслуживания, необязательно получать зарплату на счёт в нём напрямую, напрягая свою бухгалтерию. Многие работники, завязанные на зарплатные проекты своего работодателя, делают простую вещь: настраивают автоматическое перечисление полученных на зарплатный счёт денег на более удобный счёт в другом банке. Другие производят эту операцию вручную: при поступлении зарплаты на счёт им приходит смска, после чего за минуту-две через приложение в смартфоне или интернет-банк они по готовому шаблону перебрасывают сумму в более удобный или выгодный банк. Кстати, и в этом случае можно частично пользоваться услугами текущего зарплатного банка, настроив в нём автоматические коммунальные платежи, оплату телефона и т.п. Они обычно бесплатны.



3. Наконец, если никакие аргументы в пользу сохранения статус-кво не работают, и вам остро необходимо поменять банк для зачисления зарплаты, напишите заявление на имя руководителя организации и передайте его в отдел кадров, приёмную руководителя или в бухгалтерию. Заявление имеет простую короткую форму:



(«Шапка» - кому, от кого, всё как обычно).



В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ прошу перечислять мою заработную плату, начиная с (дата), на банковский счёт по реквизитам:



ФИО владельца счёта (ваши данные):

Номер расчётного счёта:

Банк (название):

Корр. счёт:

БИК:

ИНН:

КПП:



Дата, подпись.



Реквизиты счёта вам дадут в отделении банка, также они наверняка доступны в интернет-банке. Переписывайте цифры крайне внимательно, от этого зависит получение вами зарплаты вовремя.



Заявление должно быть передано не позднее, чем за пять дней до начисления зарплаты. Лучше, конечно, раньше, т.к. в крупных организациях движение заявления по всем инстанциям может занять несколько дней, а то и недель.



У вашего желания поменять банк могут быть и дополнительные последствия. Если конкретный «зарплатный» банк был указан в вашем трудовом договоре, то теперь этот пункт придётся поменять. Скорее всего, отдел кадров оформит дополнительное соглашение с вами, а директор компании должен будет его подписать, как и вы. Трудовой договор меняется только один раз: вместо пункта с указанием конкретного банка вписывается следующая формулировка: «Заработная плата перечисляется на банковский счет работника, указанный им в заявлении». Это значит, что если вы потом захотите поменять банк ещё раз, то достаточно будет написать новое заявление, больше ничего менять не придётся. Внесение изменений в трудовой договор также может занять некоторое время, что ещё раз говорит о важности начала этого процесса как можно раньше.



Ещё хуже, если вы наняты на работу на основании коллективного договора, в котором указан конкретный банк для перечисления зарплаты. В этом случае придётся либо менять коллективный договор, либо находить какие-то особые варианты соглашения с работодателем «в виде исключения». Тут лучше проконсультироваться с юристом, специализирующимся на трудовом праве.



4. Бухгалтерия может сопротивляться вашему желанию, т.к. перечисление зарплаты в разные банки увеличивает объём её работы. Однако, законных оснований для отказа у неё нет, все возможные аргументы и угрозы - просто слова. В любом случае, вы пишете заявление на имя руководителя организации, и именно руководитель должен его передать в бухгалтерию на исполнение. Нормальному руководителю проще дополнительно немного напрячь бухгалтерию, чем ввязываться в нудные споры с работником (особенно хорошим и полезным). Ненормальный может занять позицию бухгалтерии и попытаться «замылить» этот вопрос (прямо отказать в письменной форме он не может, это нарушение закона). Ваше право в этом случае обратиться в профсоюз (если он есть на предприятии), трудовую инспекцию или в суд. Проблема в том, что после этого, скорее всего, жить в этой компании вы будете «плохо, но недолго» (с).



5. Работодатель может согласиться перечислять зарплату в другой банк, но компенсировать за ваш счёт дополнительные расходы, которые он в связи с этим понесёт. Тут есть два соображения: во-первых, такие расходы действительно могут возникнуть. Во-вторых, определённости с тем, кто должен их нести, нет. Читайте трудовой договор, общайтесь с юристами. Если имеете опыт решения этого вопроса - напишите здесь в комментариях.



6. Обратите внимание на выбор счёта в новом банке для получения зарплаты. Лучше, чтобы это был простой текущий счёт без привязанной к нему карты и мобильного банка. Любая банковская карта - это дыра в безопасности, доверять карточному счёту всю зарплату несколько опрометчиво. Мобильный банк - то же самое. Безопаснее получать деньги на защищённый от возможных угроз счёт, а потом при необходимости переводить ту или иную сумму на карту. Если выбора нет, то зарплатную карту ни в коем случае не «светите» в интернете (используйте для интернет-платежей дополнительные или разовые карты), снимайте с неё наличку только в банкоматах, установленных в отделениях банков, и не платите этой картой в магазинах. Или действуйте по старинке - как можно быстрее снимайте всю зарплату наличными в банкомате, но в наше время это не самый эффективный путь.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.