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Как работнику поменять зарплатный банк?

26.04.2015 20:00 32 124 596 просмотров
Короткий ответ: хорошо подумать, есть ли в этом смысл, если есть - написать заявление работодателю.

Длинный ответ.

Уже несколько месяцев россияне могут получать зарплату на счёт в любом банке по собственному выбору. На самом деле, большинство работающих могло это делать и раньше (если конкретный банк не был указан в трудовом договоре), но теперь стало проще доказывать бухгалтерии своё право на свободный выбор банка. Несколько советов для тех, кто задумался об изменениях.

1. Хорошенько подумайте и определите максимально точно, зачем вам это надо. Вполне возможно, что банк, предложенный работодателем, не так плох, как вам кажется, и что его можно использовать более эффективно, чем вы делали это до сих пор. Многие клиенты не воспринимают свой текущий зарплатный банк как полноценный банк, по многолетней привычке снимая деньги с карты в ближайшем к работе банкомате в первый день после получки. Но на самом деле, для зарплатных клиентов в банке могут быть особые условия, например, по кредитам, коммунальным платежам и прочим услугам. Есть вероятность, что правильно «настроив» свои отношения с текущим банком, вы получите всё то же, что есть в другом, более привлекательном на первый взгляд, банке.

2. Если вы всё же решили, что другой банк предлагает более интересные условия обслуживания, необязательно получать зарплату на счёт в нём напрямую, напрягая свою бухгалтерию. Многие работники, завязанные на зарплатные проекты своего работодателя, делают простую вещь: настраивают автоматическое перечисление полученных на зарплатный счёт денег на более удобный счёт в другом банке. Другие производят эту операцию вручную: при поступлении зарплаты на счёт им приходит смска, после чего за минуту-две через приложение в смартфоне или интернет-банк они по готовому шаблону перебрасывают сумму в более удобный или выгодный банк. Кстати, и в этом случае можно частично пользоваться услугами текущего зарплатного банка, настроив в нём автоматические коммунальные платежи, оплату телефона и т.п. Они обычно бесплатны.

3. Наконец, если никакие аргументы в пользу сохранения статус-кво не работают, и вам остро необходимо поменять банк для зачисления зарплаты, напишите заявление на имя руководителя организации и передайте его в отдел кадров, приёмную руководителя или в бухгалтерию. Заявление имеет простую короткую форму:

(«Шапка» - кому, от кого, всё как обычно).

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ прошу перечислять мою заработную плату, начиная с (дата), на банковский счёт по реквизитам:

ФИО владельца счёта (ваши данные):
Номер расчётного счёта:
Банк (название):
Корр. счёт:
БИК:
ИНН:
КПП:

Дата, подпись.

Реквизиты счёта вам дадут в отделении банка, также они наверняка доступны в интернет-банке. Переписывайте цифры крайне внимательно, от этого зависит получение вами зарплаты вовремя.

Заявление должно быть передано не позднее, чем за пять дней до начисления зарплаты. Лучше, конечно, раньше, т.к. в крупных организациях движение заявления по всем инстанциям может занять несколько дней, а то и недель.

У вашего желания поменять банк могут быть и дополнительные последствия. Если конкретный «зарплатный» банк был указан в вашем трудовом договоре, то теперь этот пункт придётся поменять. Скорее всего, отдел кадров оформит дополнительное соглашение с вами, а директор компании должен будет его подписать, как и вы. Трудовой договор меняется только один раз: вместо пункта с указанием конкретного банка вписывается следующая формулировка: «Заработная плата перечисляется на банковский счет работника, указанный им в заявлении». Это значит, что если вы потом захотите поменять банк ещё раз, то достаточно будет написать новое заявление, больше ничего менять не придётся. Внесение изменений в трудовой договор также может занять некоторое время, что ещё раз говорит о важности начала этого процесса как можно раньше.

Ещё хуже, если вы наняты на работу на основании коллективного договора, в котором указан конкретный банк для перечисления зарплаты. В этом случае придётся либо менять коллективный договор, либо находить какие-то особые варианты соглашения с работодателем «в виде исключения». Тут лучше проконсультироваться с юристом, специализирующимся на трудовом праве.

4. Бухгалтерия может сопротивляться вашему желанию, т.к. перечисление зарплаты в разные банки увеличивает объём её работы. Однако, законных оснований для отказа у неё нет, все возможные аргументы и угрозы - просто слова. В любом случае, вы пишете заявление на имя руководителя организации, и именно руководитель должен его передать в бухгалтерию на исполнение. Нормальному руководителю проще дополнительно немного напрячь бухгалтерию, чем ввязываться в нудные споры с работником (особенно хорошим и полезным). Ненормальный может занять позицию бухгалтерии и попытаться «замылить» этот вопрос (прямо отказать в письменной форме он не может, это нарушение закона). Ваше право в этом случае обратиться в профсоюз (если он есть на предприятии), трудовую инспекцию или в суд. Проблема в том, что после этого, скорее всего, жить в этой компании вы будете «плохо, но недолго» (с).

5. Работодатель может согласиться перечислять зарплату в другой банк, но компенсировать за ваш счёт дополнительные расходы, которые он в связи с этим понесёт. Тут есть два соображения: во-первых, такие расходы действительно могут возникнуть. Во-вторых, определённости с тем, кто должен их нести, нет. Читайте трудовой договор, общайтесь с юристами. Если имеете опыт решения этого вопроса - напишите здесь в комментариях.

6. Обратите внимание на выбор счёта в новом банке для получения зарплаты. Лучше, чтобы это был простой текущий счёт без привязанной к нему карты и мобильного банка. Любая банковская карта - это дыра в безопасности, доверять карточному счёту всю зарплату несколько опрометчиво. Мобильный банк - то же самое. Безопаснее получать деньги на защищённый от возможных угроз счёт, а потом при необходимости переводить ту или иную сумму на карту. Если выбора нет, то зарплатную карту ни в коем случае не «светите» в интернете (используйте для интернет-платежей дополнительные или разовые карты), снимайте с неё наличку только в банкоматах, установленных в отделениях банков, и не платите этой картой в магазинах. Или действуйте по старинке - как можно быстрее снимайте всю зарплату наличными в банкомате, но в наше время это не самый эффективный путь.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 32

bayad  (bayad)
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Наверное, все-таки зарплатный, а не "зарплатый" smile:) ? Хотя Вы не одиноки: http://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/ " ... Зарплатые карты ... "
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Спасибо, поправил. В двух местах )
bayad  (bayad)
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Пару дней назад тема обсуждалась в "Теме дня" http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7941084 Особенно интересно было почитать комментарии форумчан о том, как работодатель (точнее, бухгалтерия) может отвадить любителей смены зарплатных банков. Бухгалтеров можно понять, фактически приходится вести вторую параллельную систему (наряду с действующим зарплатным проектом). Считаю, что нужно было бы ввести плату за смену счета для перечисления зарплаты, чтобы покрывать соответствующие материальные и временные потери работодателя. Первичное же указание счета (при заключении трудового договора) сделать бесплатным. Хочется верить, что предложения подобные http://www.raiffeisen.ru/special_offers/?id43=881 и архивному https://alfabank.ru/press/news/2014/5/27/33300.html станут неединичными. Статус зарплатного клиента позволяет получить доступ к ряду услуг и продуктов, менее доступных для клиентов с улицы (в частности, кредитных продуктов). Кроме того, если уже есть серьезные отношения с банком X (скажем, ипотека), а работодатель в качестве зарплатного выбрал банк Y, то зачастую удобнее в качестве индивидуального зарплатного банка выбрать все же X.

Кстати, интересный момент. Популярным видом зарплатного проекта является перечисление всей суммы зарплаты для всех работников одним платежом на консолидированный счет в зарплатном банке. Одновременно отсылается список работников и суммы зарплат каждого в отдельности. Зарплатный банк самостоятельно распределяет суммы по счетам работников. Если платеж осуществлен в день Х, банк не успел распредилить деньги по счетам работников, а на следующий день Х+1 у банка отозвана лицензия, то видимо деньги не попадают под АСВ и работодатель вынужден будет выплатить их повторно.
Валерий Носов  (AlohaNor)
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Пытался я воспользоваться данным правом, работая в ОТП Банке, но бухгалтерия мне ответила, что нет такой возможности и не предвидится, а на следующий день мне позвонил руководитель ККО и сказал, чтобы я впредь такие заявления не писал, а на мое возражение, что в соответствии со ст. 136 ТК РФ, я имею право на выбор кредитной организации, он мне ответил:" Мало ли что написано в законах, банку неудобно перечислять денежные средства в другой банк"
Иван  (anubis)
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Вот уж оторванная от реалий тема. Услужливый Тинькофф даже потрудился написать за меня такое заявление и ПДФ прислал - мол только отнеси...

1. Лишь бы вообще зарплату выплачивали в текущей ситуации.

2. Выплачивали бы на адекватном уровне.

3. Получу ее хоть в подвале - сам перенесу куда надо.

+1 к комментариям выше. Не доросли у нас еще до такого уровня, чтобы законы, так сказать, соблюдать.. "мало ли что там написано" для меня очевидный и самый массовый ответ.

Следующая строчка - это отнести затраты на перевод и работу бух-а на работника - тогда он пожелает получить зарплату хоть в конверте, но лишь бы по максимум - а именно за этим работник и ходит на работу - максимальная эффективность.

Докатился - пишу комментарии на подобные статьи - и в голове у меня видимо началась стагнация - ....

Никогда не причислял себя к целевой аудитории подобного smile:(
NeutrinoD  (NeutrinoD)
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В нашей организации тоже не так просто поменять банк, т.к. банк для получения зп прописан в коллективном договоре. Пытался пару раз обратиться устно с вопросом: "Как поменять банк?", ответ однозначный: "Никак! У нас не предусмотерно!". А на конфликт не очень хочется идти, особенно сейчас. Хотя от получения зп в этом банке работник несет прямые убытки: годовое обслуживание карт счета и смс информирование (по желанию). Хотя смски до 1 мая были бесплатные. В итоге за год обслуживание мне обойдется около 1000 руб., а то и дороже. Т.к. банк очень легко поднял плату за обслуживание карт счета и не факт, что не сделает это еще раз. Каких-то плюшек для зарплатников в банке нет, интернет банк, самый простенький какой можно найти. На выходе и хочется и колется))
Gerlikon  (Gerlikon)
#
Если ипотека у вас банке Х (и это не Сбер с ВТБ), то зарплату я бы получал все же в банк Y.
Читал тут на сайте про нюансы с АСВ, что при отзыве лицензии у банка и наличии там у вас кредита, АСВ вернет вам ваши денежки, только после погашения кредита, что в случае с ипотекой может несколько затянуться, да и лежать они в АСВ будут вроде как бесплатно.
Максим Паук  (Daddy Maq)
#
Артём, завязывай с темой "зарплатного рабства". Вторую статью написал уже.

Маленькая справка, просто для информации. 80% населения США имеют счёт в банке, который или рядом с домом, или рядом с работой. И только остальные 20% выбирают как-то иначе. (наверное, на рекламу клюют, а не изучают внимательно бухгалтерию smile:o )
Алексей  (yaffil)
#
Какой смысл в вашей статье, если вы почти в каждом пункте отсылаете к юристам или профсоюзам?
У законодателей видимо проблемы все решены, раз кроме этого им заняться нечем. У работодателя много способов отговорить работника, очень мало у кого з.п. состоит из 100% оклада, а премию можно и урезать без согласия работника.
groten  (groten)
#
Цитата
Лучше, чтобы это был простой текущий счёт без привязанной к нему карты и мобильного банка.

У Сбербанка только карта, никакого счета нет и дырявый мобильный банк, который подключают всем зарплатникам, а потом еще и кредитные карты всем "желающим". Два раза в месяц народ стоит у банкоматов и снимает все деньги. Как оформляется зарплатный проект в этом чудо-банке вообще молчу.
Comst  (Comst)
#
bayad
Цитата
Статус зарплатного клиента позволяет получить доступ к ряду услуг и продуктов, менее доступных для клиентов с улицы (в частности, кредитных продуктов). Кроме того, если уже есть серьезные отношения с банком X (скажем, ипотека), а работодатель в качестве зарплатного выбрал банк Y, то зачастую удобнее в качестве индивидуального зарплатного банка выбрать все же X.

С доступом к "эксклюзивным условиям" раз на раз не приходится, но обычно на рынке можно найти более выгодные предложения, чем предлагают в зарплатном банке.
По второй части - несогласен полностью. Получение з\п в ипотечном банке может быть чревато списанием штрафов и пеней. Одно время народный рейтинг захлестнуло жалобами на Сбербанк, если кратко, то внесенные на счет для списания ипотечных платежей средства игнорировались и со следующего дня начислялись пени.
Не смотря на кажущееся удобство обслуживания в одном банке, предпочитаю для каждой "функции" выбирать отдельный банк. Именно поэтому не стал менять зарплатный банк - мне в общем-то все равно, поскольку деньги оттуда выводятся в день поступления.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Максим Паук,

1) что мне завязывать и развязывать, я как-нибудь разберусь сам. Поучайте ваших паучат (с)
2) не помню, чтобы писал на эту тему раньше. Мог забыть, конечно, но точно не в этой рубрике.
3) речь не о выборе банка, а о возможности его сменить при необходимости.
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