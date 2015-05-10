Как инвестировать в биткоин, не покупая его?

Короткий ответ: использовать существующие биржевые и внебиржевые инструменты и ждать появления биткоин-ETFов и биткоин-ПИФов.



Длинный ответ.



Интерес к биткоину заметно снизился по сравнению с временами, когда его курс уверенно рос каждый день и в какой-то момент превысил отметку $1000 за электронную «монету». С начала нынешнего года цена биткоина колеблется в промежутке от $200 до $300, а массовая пресса и общественность потеряли интерес к событиям вокруг криптовалюты. Тем не менее, процесс её встраивания в обычные экономические отношения продолжается: ранее понятная и доступная в основном компьютерным гикам финансовая технология становится всё более признанной, простой и распространённой на Западе.



В России статус биткоина как минимум сомнителен. Банк России считает его «денежным суррогатом», запрещённым к обороту, а чиновники подозревают владельцев биткоинов в незаконных операциях, торговле запрещёнными товарами и финансировании терроризма. Поэтому владение криптовалютой и операции с ней в РФ нельзя назвать полностью безопасными и «чистыми» с юридической точки зрения. Однако, если торговать за биткоины россиянам сейчас легально невозможно, то инвестировать в них в надежде на рост курса и в целях защиты от возможного падения рубля (а также других государственных валют) способы есть, а в ближайшем будущем появится довольно широкий выбор инвестиционных и торговых инструментов. Вполне возможно, что частным инвесторам есть смысл уже сейчас начать следить за ситуацией на этом рынке и готовиться использовать новые возможности.



Для того, чтобы инвестирование в биткоины было понятно и полностью законно, электронную валюту «упаковывают» в обычные инвестиционные инструменты, которыми можно совершенно спокойно торговать на бирже или внебиржевом рынке - инвестфонды и долговые бумаги.



Так, совсем недавно начались торги акциями (паями) фонда Bitcoin Investment Trust (тикер GBTC) на американском внебиржевом рынке OTC. Это совершенно легальная торговая площадка, действующая в соответствии с американскими законами, на ней торгуются тысячи различных инвестиционных инструментов. Доступ на рынок можно получить через некоторых российских брокеров или с помощью иностранного брокера - ничего особо сложного в наше время в этом нет.



Пока торги GBTC только «разогреваются», поэтому цена инструмента выглядит несколько странно: при формальном соответствии 1 акции GBTC 0,1 биткоину, в реальности она стоит примерно вдвое дороже. Но обороты растут - сейчас они достигают уже сотен тысяч долларов в день. Вероятно, со временем, ростом ликвидности и появлением конкурентов цена придёт в соответствие с текущим курсом биткоина.



Примерно через неделю стартуют торги другим биткоин-инструментом, но уже на обычной бирже. 18 мая на шведской бирже NASDAQ Nordic появится Bitcoin Tracker One - биржевая нота, выражающая стоимость 0,005 биткоина в шведских кронах (по текущему курсу - около 10-ти крон или 62-х рублей).



В этом случае есть сразу несколько особенностей. Во-первых, сам инструмент - нота, то есть обязательство выпустившей его компании, а не доля в фонде. Если компания обанкротится, ноты не будут стоить ничего. Во-вторых, цена ноты выражена в экзотичной для россиян валюте - шведских кронах, то есть доходность бумаги будет зависеть не только от движения курса биткоина к доллару, но и от движения курса доллара к кроне. Тем не менее, это совершенно обычный и нормальный биржевой инструмент, которым можно торговать, не опасаясь проблем с законом.



Наконец, в обозримом будущем на американских биржах должны появиться паи одного или сразу нескольких биржевых фондов, содержащих биткоины. Это обычные ETF, точно такие же, как фонды золота, нефти, валюты или других активов, не связанных с акциями или облигациями. Работа над регистрацией таких фондов в американской Комиссии по ценным бумагам ведётся уже несколько лет и, судя по новостям, имеет хорошие шансы на успешное завершение. Вполне возможно, что через некоторое время после начала работы биткоин-ETF появятся и российские ПИФы, выступающие в качестве «посредника» для покупки паёв этих ETF (типа нынешних «золотых» или индексных ПИФов).



Резюмируем: уже сейчас есть (или вот-вот точно появятся) полностью законные инструменты инвестирования в биткоин, которыми могут пользоваться российские частные инвесторы. Эти инструменты пока выглядят несколько странно и торгуются не на самых удобных площадках, но при желании получить к ним доступ можно. При этом стоит внимательно следить за новостями, чтобы не пропустить появление более простых и доступных инструментов, они уже не за горами.



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