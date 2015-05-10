Как инвестировать в биткоин, не покупая его?

Короткий ответ: использовать существующие биржевые и внебиржевые инструменты и ждать появления биткоин-ETFов и биткоин-ПИФов.
Длинный ответ.
Интерес к биткоину заметно снизился по сравнению с временами, когда его курс уверенно рос каждый день и в какой-то момент превысил отметку $1000 за электронную «монету». С начала нынешнего года цена биткоина колеблется в промежутке от $200 до $300, а массовая пресса и общественность потеряли интерес к событиям вокруг криптовалюты. Тем не менее, процесс её встраивания в обычные экономические отношения продолжается: ранее понятная и доступная в основном компьютерным гикам финансовая технология становится всё более признанной, простой и распространённой на Западе.
В России статус биткоина как минимум сомнителен. Банк России считает его «денежным суррогатом», запрещённым к обороту, а чиновники подозревают владельцев биткоинов в незаконных операциях, торговле запрещёнными товарами и финансировании терроризма. Поэтому владение криптовалютой и операции с ней в РФ нельзя назвать полностью безопасными и «чистыми» с юридической точки зрения. Однако, если торговать за биткоины россиянам сейчас легально невозможно, то инвестировать в них в надежде на рост курса и в целях защиты от возможного падения рубля (а также других государственных валют) способы есть, а в ближайшем будущем появится довольно широкий выбор инвестиционных и торговых инструментов. Вполне возможно, что частным инвесторам есть смысл уже сейчас начать следить за ситуацией на этом рынке и готовиться использовать новые возможности.
Для того, чтобы инвестирование в биткоины было понятно и полностью законно, электронную валюту «упаковывают» в обычные инвестиционные инструменты, которыми можно совершенно спокойно торговать на бирже или внебиржевом рынке - инвестфонды и долговые бумаги.
Так, совсем недавно начались торги акциями (паями) фонда Bitcoin Investment Trust (тикер GBTC) на американском внебиржевом рынке OTC. Это совершенно легальная торговая площадка, действующая в соответствии с американскими законами, на ней торгуются тысячи различных инвестиционных инструментов. Доступ на рынок можно получить через некоторых российских брокеров или с помощью иностранного брокера - ничего особо сложного в наше время в этом нет.
Пока торги GBTC только «разогреваются», поэтому цена инструмента выглядит несколько странно: при формальном соответствии 1 акции GBTC 0,1 биткоину, в реальности она стоит примерно вдвое дороже. Но обороты растут - сейчас они достигают уже сотен тысяч долларов в день. Вероятно, со временем, ростом ликвидности и появлением конкурентов цена придёт в соответствие с текущим курсом биткоина.
Примерно через неделю стартуют торги другим биткоин-инструментом, но уже на обычной бирже. 18 мая на шведской бирже NASDAQ Nordic появится Bitcoin Tracker One - биржевая нота, выражающая стоимость 0,005 биткоина в шведских кронах (по текущему курсу - около 10-ти крон или 62-х рублей).
В этом случае есть сразу несколько особенностей. Во-первых, сам инструмент - нота, то есть обязательство выпустившей его компании, а не доля в фонде. Если компания обанкротится, ноты не будут стоить ничего. Во-вторых, цена ноты выражена в экзотичной для россиян валюте - шведских кронах, то есть доходность бумаги будет зависеть не только от движения курса биткоина к доллару, но и от движения курса доллара к кроне. Тем не менее, это совершенно обычный и нормальный биржевой инструмент, которым можно торговать, не опасаясь проблем с законом.
Наконец, в обозримом будущем на американских биржах должны появиться паи одного или сразу нескольких биржевых фондов, содержащих биткоины. Это обычные ETF, точно такие же, как фонды золота, нефти, валюты или других активов, не связанных с акциями или облигациями. Работа над регистрацией таких фондов в американской Комиссии по ценным бумагам ведётся уже несколько лет и, судя по новостям, имеет хорошие шансы на успешное завершение. Вполне возможно, что через некоторое время после начала работы биткоин-ETF появятся и российские ПИФы, выступающие в качестве «посредника» для покупки паёв этих ETF (типа нынешних «золотых» или индексных ПИФов).
Резюмируем: уже сейчас есть (или вот-вот точно появятся) полностью законные инструменты инвестирования в биткоин, которыми могут пользоваться российские частные инвесторы. Эти инструменты пока выглядят несколько странно и торгуются не на самых удобных площадках, но при желании получить к ним доступ можно. При этом стоит внимательно следить за новостями, чтобы не пропустить появление более простых и доступных инструментов, они уже не за горами.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 5
Я почти год назад все намайненное скинул, почти на пике.
Это что за микроскопическая цифра такая? Ежедневный оборот по продаже туалетной бумаги в мире и тот, в несколько раз выше.
Уж лучше казино! Там хотя бы нарядные девочки, праздничная атмосфера, вкусная еда, напитки, бесплатные такси и гостиница.
А что в этом суррогате? Пыльные, скрипящие вентиляторы системных блоков?
Вот недвусмысленное заключение по этим проходимцам:
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27012014_1825052.htm
Здесь и обсуждать то особо нечего.
Канет в лету и растворится без следа.
Никакого интереса к этой теме нет.
А если действительно, болит голова и Вы переживаете за средства платежа, то лучше обсуждать вот эту тему:
http://lenta.ru/news/2015/05/12/ruboil/
Здесь намного больше плюсов и перспектив, в том числе, и для каждого из нас с Вами.
Если Вы, конечно, гражданин РФ.
Во-первых жуткая и медленная начальная синхронизация всех блоков с сетью. Постоянное хранение всех "исторических" гигабайт транзакционного мусора и цепочек. И без него ничего не работает.
Да, есть вариант пользоваться как "кошельком" по аналогии с Webmoney, когда децентрализованные "сервера" размазаны по всему интернету, а у тебя только клиент. Когда я пользовался таким "клиентом" два года назад, он был невыносим из-за постоянно меняющегося адреса (возможно, по причине паранойи разработчика) и неочевидности того, что вообще происходит, то есть это не совсем аналог кошелька webmoney.
Плюс идея фиксированных блоков, какой-то там лимит в 21 миллион биткойнов как потолок для системы и над которыми чисто математически невозможно сделать доп. эмиссию. Параноики очень боятся, когда "деньги печатают". Причем боятся не только в бывшем Совке, но и по всему миру.
Сами же пораноики наткнулись на грабли с другой стороны. Если нет инфляции — будет дефляция. И сами же с самого начала ввели аж восемь знаков после запятой. То есть один минимальный "цент" это 0.00000001 BTC
Если кто-то помнит ранний период биткойнов 2009-2011 годов, то тогда 1 BTC примерно в уме приравнивали к одному доллару (никаких бирж не было) и суммы в 10, 20 и даже 100 BTC были обыденностью.
Потом настал период, когда 1 BTC стал дороже $1000 (благодаря азарту китайцев), но и те времена прошли.
Биткоин и тогда и сейчас воспринимали как игру, игру виртуальную, но близкую к реальности. Реально они использовались в небольших сообществах или на черном рынке. Знаменитая биржа наркотиков SilkRoad (автор давно мотает реальный срок в США, по моему пожизенный или близкий к нему) или частные объявления о найме киллера в любую точку мира (лично видел предложение из Канады за 5000 BTC тогда еще по не высокому курсу). Видел и флоридское коммьюнити, где делали пожертования в фонд бездомным за биткойны на $2000-$3000 за раз не моргнув глазом. Я офигел, но и от моего удивления офигели еще больше.
Это называется дефляция.
К конечном счете запятую можно двигать в любую сторону и на бесконечное количество знаков. Инфляция и дефляция бесконечны. Сегодня $1 = 1BTC, завтра 0.0001BTC, послезавтра 0.01BTC
Это напрягает.
Биткоину нужны стандарты, централизация, признание и массовость.
Иначе — это мусор, подкрепленный скандалами, наркотиками, крахом ряда бирж (MtGox) и повсеместными кидалами.
Кое-какие свежие мысли о смысле биткоина для частных инвесторов: https://medium.com/@investideas/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD-50-%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-b6a44c25fde7