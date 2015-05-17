Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как поступить с подешевевшей валютой?

17.05.2015 20:00 29 13 101 просмотр
Короткий ответ: усреднять.

Длинный ответ.

Многие россияне в последние месяцы столкнулись с неприятным выбором: что делать с купленной ранее валютой, стоимость которой значительно упала? Сдавать - жалко, придётся зафиксировать приличный убыток; держать - боязно, так как непонятно, что будет дальше, вдруг снова 30 рублей за доллар?

На самом деле, ничего особенного не произошло, менять принятые ранее стратегические решения сейчас не стоит. Российская валюта получила «передышку» после жёсткого падения, продолжавшегося с июля прошлого года по начало февраля нынешнего. Потом, в течение 2,5 месяцев происходил откат, а с середины апреля по текущий момент курс по большому счёту не меняется.

Беспокойство по поводу того, что цена купленного актива идёт не в ту сторону, хорошо знакомо всем инвесторам. Важно уметь с ним жить и не принимать быстрых решений, основанных на эмоциях: мол, ужас-ужас, я уже три месяца в минусе по валюте. «Минус» будет только тогда, когда вы продадите валюту дешевле, чем покупали. До тех пор вы ничего не потеряли, убытки остаются лишь возможностью, но не реальностью. А три месяца - совсем не такой большой срок для 20-30%-х потерь, как кажется, учитывая, что рубль в течение дня регулярно колеблется на 2-4%.

Правильное поведение для владельца долларовых сбережений сегодня - их пополнение, пока есть возможность, то есть ровно то, что начал делать Банк России. Если вы держите доллары, купленные зимой в среднем по 65 рублей, то новая покупка даже десятой части от вложенной ранее суммы, но по нынешнему курсу, уменьшит среднюю цену ваших долларов более чем на рубль. Если вы, например, закупали по 10% от изначальной суммы в марте, апреле и мае, то средняя цена долларов в вашей тумбочке уже в районе 60 рублей. В случае даже не очень сильного изменения ситуации на рынке доллар дойдёт до этой отметки за неделю-полторы.

Чем больше вы будете покупать сейчас, тем дешевле ваша валюта будет в среднем, и тем быстрее вы выйдете «в ноль» и «в плюс» при возобновлении роста курса валюты к рублю.

Тактика «усреднения», как называется этот процесс на биржевом сленге, очень плоха для спекулянтов, поэтому на биржах она считается одним из самых больших грехов и одной из самых больших ошибок начинающих трейдеров. Это совершенно справедливо. Дело в том, что трейдеры торгуют на коротких промежутках времени и часто на заёмные средства. Поэтому, если усреднять изначально неудачную сделку, можно оказаться в ситуации, когда необходимо срочно вернуть деньги, а валюта или акции ещё не подорожали до нужного уровня. Трейдеру приходится продавать актив с убытком, причём весь убыток, включая полученный на заёмные деньги, падёт на самого трейдера, возможно, полностью его разорив.

У частного инвестора и тем более «сберегателя» ситуация совершенно другая: деньги свои, а срочной необходимости их использовать нет (мы же говорим о сбережениях, а не о деньгах на текущие расходы). Поэтому, если изначально стратегически был сделан правильный выбор, то падение цены актива - отличная возможность улучшить свою позицию, то есть усреднить цену «вниз», чтобы потом получить прибыль быстрее и больше.

Ключевой вопрос - правильность изначального анализа. Прошлую заметку в этом блоге по поводу доллара я писал ровно полгода назад, в середине ноября, советуя закупать валюту с прицелом на весь 2015 год. С тех пор принципиальных изменений в ситуации не произошло. На рубль продолжают действовать те же четыре фактора: общая экономическая политика правительства; цена нефти; ситуация на востоке Украины (и связанные с ней санкции и самосанкции); действия Банка России. Экономической политики по сути нет; нефть сейчас стоит немного меньше, чем тогда; война формально успокоилась, поэтому усиления санкций пока нет; ЦБ нашёл способ без прямого участия в торгах временно надавить на курс доллара с помощью валютного РЕПО с банками.

Все перемены не носят постоянный характер: цена нефти может двигаться в любую сторону, в том числе вниз; к очень взрывоопасной ситуации на Украине добавляется предстоящая публикация доклада о расследовании крушения «Боинга»; Банк России прозрачно намекает, что опускать доллар ниже 50 рублей (при отсутствии сильного роста цены нефти) не позволит, он даже начал небольшие покупки валюты на рынке для пополнения резервов.

Может, конечно, случиться и так, что экономика России импортозаместится и расцветёт, нефть подорожает до $100 за баррель, Европа и США признают, что Крым всегда был российским, а Китай подкинет триллион юаней в подарок просто так. Тогда ставка на доллар или другую валюту, которую вы покупали, окажется ошибочной. Думайте сами, анализируйте сами, принимайте решения с холодной головой. И несите за них ответственность, не перекладывая её на посторонних людей.

В любом случае, эта заметка - только мнение, оно не является настоятельной рекомендацией или призывом делать или не делать что-либо. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск и исходя из собственного анализа ситуации.

Комментарии 29

Gurgen  (Gurgen)
#
Ну, не все же тут по 65 покупали. А если по 32 или, не дай бог, по 6? Тоже усреднять??
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
Ну, не все же тут по 65 покупали. А если по 32 или, не дай бог, по 6? Тоже усреднять??

Gurgen


В заголовке написано "с подешевевшей валютой". Если вы считаете, что доллары подешевели с уровня 32 или 6, то смело усредняйте.
Александр Беляков  (9010130)
#
Цитата
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
Ну, не все же тут по 65 покупали. А если по 32 или, не дай бог, по 6? Тоже усреднять??
<br />
<br />Gurgen
</div>
<br />
<br />В заголовке написано "с подешевевшей валютой". Если вы считаете, что доллары подешевели с уровня 32 или 6, то смело усредняйте.

Артем, данный ваш комментарий ни о чем.
Для ясности текст правильнее начинать с ваших слов "Думайте сами, анализируйте сами, принимайте решения с холодной головой. И несите за них ответственность, не перекладывая её на посторонних людей."
Артём Ейсков
Михаил Михайлов  (953sma19)
#
Анализ ситуации говорит о том, что она крайне не стабильна, и экономическая, и политическая.
Фактом является то, что не только российская, но и мировая экономика переживает спад, потребность в энергоносителях падает. Имеет место не только падение долларовой цены на нефть и газ, но и сокращение объемов поставок, то есть валютная выручка от экспорта в РФ падает. В этих условиях укрепление рубля - это смерть бюджета, сокращение ВВП и неизбежное сокращение социальных расходов с одновременным повышением цен при вынужденном поддержании расходов на ВПК. А это чревато социальной нестабильностью и политическими рисками. Власть на это не пойдет. Поэтому она не заинтересована в сильном рубле.
Значит, у Центробанка есть политический заказ на мягкую девальвацию рубля.
Другое дело, что кое-кто пытается на этом заработать, или использовать эти процессы для дестабилизации ситуации. Поэтому такая большая амплитуда раскачки сначала падения рубля, потом его роста. Четыре месяца назад трубили, что доллар будет стоить 100-120 рублей, сейчас, что 30 рублей. Население в панике, и тогда, и сейчас, покупает дорого, продает дешево, а кто-то делает на этом огромные деньги. Не имеет смысла вкладываться в валюту, если эти вложения производятся на срок менее года. Я валюту купил во время кризиса 2008 года, и не продавал ее, когда курс упал. Зато сейчас на этом заработал. Так и сейчас будет. Скачки и не предсказуемость - это только на коротких отрезках времени. На длинных - все абсолютно предсказуемо и ясно. Ждите следующего кризиса - и вам воздастся. А то, что он будет - к гадалке не ходи. Вся наша жизнь - это победная поступь от одного кризиса к другому.
Ca$h_man  (Ca$h_man)
#
Цитата
Я валюту купил во время кризиса 2008 года, и не продавал ее, когда курс упал. Зато сейчас на этом заработал.
Михаил Михайлов

Скажите, Вы всю валюту продали или только какую-то часть?
Alex March  (March's)
#
Напишите, пожалуйста, ещё и что с рублями делать: интересно почитать. Выбор ведь у тех, кто в Р тоже не сладок: либо рисковать получить обвал рубля в декабре (о котором так и трезвонят), за проценты (думаю, у людей думающих ещё есть пополняемые вклады на 21-20% годовых в рублях или около того с мизерными суммами с прошлой зимы, а то и 2-х летние пополняемые вклады с такой ставкой), либо уходить в валюту по плюс-минус сегодняшнему уровню курса.

С долларами, думаю, даже многие дети знают, что делать-держать и покупать и всё тут, чем дольше, тем лучше. По крайней мере в наших реалиях последних десятилетий. Уверен, что и купленные за 100 они отыграются, вполне возможно, в пределах не более 5 лет, и ещё дальше пойдут вверх. Сложно представить себе мировую ситуацию, которая бы развернула этот тренд.
Аркадий  (arkadijs)
#
Нам бы ваши проблемы, ребята. Похоже в жизни всё так хорошо, что аж вот деньги девать некуда!
По крайней мере тем, у кого есть средства, чтобы купить доллары для хранения их 5 лет. Там же ведь не 100 долларов и даже не 1000, надо думать.
Николай Усов  (LdfrfgbnfyF)
#
К сожалению, многие россияне уже зафиксировали свой убыток. Так как жить ведь надо на что-то. Время идет и валютную заначку начали многие уже тратить. Кто-то лишился работы, кому-то урезали зарплату, а кушать ведь всем хочется smile:)

Статья дельная. Но советы в ней подходят исключительно для обеспеченных людей, а не для тех, кто на последние средства покупал доллары в декабре 2014.
mamzh  (mamzh)
#
Курс ППС доллар/рубль где-то 24 сейчас. Если инфляция в России далее будет 7-8% в год, что довольно вероятно, то к концу 2018 курс ППС будет около 30. Фактический курс валют других стран к доллару сейчас обычно не превышает ППС более, чем в 2 раза. В России процентные ставки по депозитам по рублю раза в 2 выше, чем по доллару. Покупать доллар от 50 и выше на долгий срок в таких условиях довольно сомнительная стратегия. Если только иметь в нем часть сбережений, на случай форс-мажоров для России. Но опять же, сбережения в долларах, купленные по курсу 50 и выше довольно дорогие.
NMichel  (NMichel)
#
Да всё как обычно делать. Сначала убедить себя в том, что всё в порядке и "это просто длинная инвестиция". Затем - под чтение мантры "заграница нам поможет" надеяться на наших бездарей у экономического кормила.
D S  (vasilisk30)
#
Очень дельно smile:flowers: smile:thumbsup: Единственное,что для такой стратегии-нужны временно свободные рублевые сбережения,эквивалентные минимум 2-3 тыс у.е.-тогда будет плюс. Меньше из-за разницы в курсах банков-не особо рентабельно.
Население уже" залезло" в заначки и у многих будет недостаточно средств.
В России главная проблема-покупают на росте курса. Видимо боятся по старой памяти галопирующей инфляции 90-х
В текущий момент рост курса может быть если конфликт на Украине внезапно вспыхнет опять smile:o , хотя уже и не так сильно повлияет.
В целом сейчас -момент удачный для покупки -вряд ли будет стоить 30 в ближайший год-для этого должен восстановится импорт и сняты санкции ИМХО
Andrew  (rnandrew)
#
однако украинцы могут и помириться как-нибудь, а там и санкции смягчат - в таком случае подешевеет явно не рубль...
были бы деньги, я бы прикупил тыщёнку баксов. А так... сижу с рублевым вкладом
Алексей  (A42R)
#
Лучше бы рассказали как покупать валюту физиком с биржи, с последующим выводом с минимальной комиссией.
Платить обменникам не выгодно выходит(
Guest12  (Guest12)
#
Цитата
Как поступить с подешевевшей валютой?

'Налетай, торопись, покупай живопись' (с) smile:D smile:D smile:D

PS кстати, все кто продал дохлых президентов на максимуме, теперь могут прикупить и зафиксить прибыль.
MoneyGiver  (MoneyGiver)
#
ну можно еще немного взбодрить свой долларовый актив - положить на депозит под % - это тоже немного нивелирует скачки курса (когда доллар вниз идет). у меня было 2000 на депозите, купленные по 30 рублей давно еще, и сейчас когда до 50 опустилось, еще 1000 купил и депозит пополнил. Вот жду когда укрепление закончится))) Хотя для реальной жизни, а не инвестиционной, лучше бы конечно иметь 30 руб/доллар.
Abbach  (Abbach)
#
Могу дать подсказку.
Деньги и %%%%% не должны быть самоцелью.
Деньги - это всего лишь средство, инструмент для достижения настоящих целей.
Поэтому держите цель всегда на мушке, не упускайте её из виду. Анализируйте.
Ловите момент и действуйте без тени сомнения не оглядываясь назад.

"It`s better to try and fail, than never have tried at all."
"Лучше сделать, и жалеть о сделанном, чем не сделать, и жалеть о не сделанном."

Удачи! smile;)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения