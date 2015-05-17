Как поступить с подешевевшей валютой?

Короткий ответ: усреднять.



Длинный ответ.



Многие россияне в последние месяцы столкнулись с неприятным выбором: что делать с купленной ранее валютой, стоимость которой значительно упала? Сдавать - жалко, придётся зафиксировать приличный убыток; держать - боязно, так как непонятно, что будет дальше, вдруг снова 30 рублей за доллар?



На самом деле, ничего особенного не произошло, менять принятые ранее стратегические решения сейчас не стоит. Российская валюта получила «передышку» после жёсткого падения, продолжавшегося с июля прошлого года по начало февраля нынешнего. Потом, в течение 2,5 месяцев происходил откат, а с середины апреля по текущий момент курс по большому счёту не меняется.



Беспокойство по поводу того, что цена купленного актива идёт не в ту сторону, хорошо знакомо всем инвесторам. Важно уметь с ним жить и не принимать быстрых решений, основанных на эмоциях: мол, ужас-ужас, я уже три месяца в минусе по валюте. «Минус» будет только тогда, когда вы продадите валюту дешевле, чем покупали. До тех пор вы ничего не потеряли, убытки остаются лишь возможностью, но не реальностью. А три месяца - совсем не такой большой срок для 20-30%-х потерь, как кажется, учитывая, что рубль в течение дня регулярно колеблется на 2-4%.



Правильное поведение для владельца долларовых сбережений сегодня - их пополнение, пока есть возможность, то есть ровно то, что начал делать Банк России. Если вы держите доллары, купленные зимой в среднем по 65 рублей, то новая покупка даже десятой части от вложенной ранее суммы, но по нынешнему курсу, уменьшит среднюю цену ваших долларов более чем на рубль. Если вы, например, закупали по 10% от изначальной суммы в марте, апреле и мае, то средняя цена долларов в вашей тумбочке уже в районе 60 рублей. В случае даже не очень сильного изменения ситуации на рынке доллар дойдёт до этой отметки за неделю-полторы.



Чем больше вы будете покупать сейчас, тем дешевле ваша валюта будет в среднем, и тем быстрее вы выйдете «в ноль» и «в плюс» при возобновлении роста курса валюты к рублю.



Тактика «усреднения», как называется этот процесс на биржевом сленге, очень плоха для спекулянтов, поэтому на биржах она считается одним из самых больших грехов и одной из самых больших ошибок начинающих трейдеров. Это совершенно справедливо. Дело в том, что трейдеры торгуют на коротких промежутках времени и часто на заёмные средства. Поэтому, если усреднять изначально неудачную сделку, можно оказаться в ситуации, когда необходимо срочно вернуть деньги, а валюта или акции ещё не подорожали до нужного уровня. Трейдеру приходится продавать актив с убытком, причём весь убыток, включая полученный на заёмные деньги, падёт на самого трейдера, возможно, полностью его разорив.



У частного инвестора и тем более «сберегателя» ситуация совершенно другая: деньги свои, а срочной необходимости их использовать нет (мы же говорим о сбережениях, а не о деньгах на текущие расходы). Поэтому, если изначально стратегически был сделан правильный выбор, то падение цены актива - отличная возможность улучшить свою позицию, то есть усреднить цену «вниз», чтобы потом получить прибыль быстрее и больше.



Ключевой вопрос - правильность изначального анализа. Прошлую заметку в этом блоге по поводу доллара я писал ровно полгода назад, в середине ноября, советуя закупать валюту с прицелом на весь 2015 год. С тех пор принципиальных изменений в ситуации не произошло. На рубль продолжают действовать те же четыре фактора: общая экономическая политика правительства; цена нефти; ситуация на востоке Украины (и связанные с ней санкции и самосанкции); действия Банка России. Экономической политики по сути нет; нефть сейчас стоит немного меньше, чем тогда; война формально успокоилась, поэтому усиления санкций пока нет; ЦБ нашёл способ без прямого участия в торгах временно надавить на курс доллара с помощью валютного РЕПО с банками.



Все перемены не носят постоянный характер: цена нефти может двигаться в любую сторону, в том числе вниз; к очень взрывоопасной ситуации на Украине добавляется предстоящая публикация доклада о расследовании крушения «Боинга»; Банк России прозрачно намекает, что опускать доллар ниже 50 рублей (при отсутствии сильного роста цены нефти) не позволит, он даже начал небольшие покупки валюты на рынке для пополнения резервов.



Может, конечно, случиться и так, что экономика России импортозаместится и расцветёт, нефть подорожает до $100 за баррель, Европа и США признают, что Крым всегда был российским, а Китай подкинет триллион юаней в подарок просто так. Тогда ставка на доллар или другую валюту, которую вы покупали, окажется ошибочной. Думайте сами, анализируйте сами, принимайте решения с холодной головой. И несите за них ответственность, не перекладывая её на посторонних людей.



В любом случае, эта заметка - только мнение, оно не является настоятельной рекомендацией или призывом делать или не делать что-либо. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск и исходя из собственного анализа ситуации.