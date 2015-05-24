Как купить иностранные ценные бумаги и получить возврат налогов?

Короткий ответ: купить их в России на деньги с ИИС.



Длинный ответ.



Многие инвесторы уже хорошо знают о возможностях, которые предоставляет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С их помощью можно либо возвращать уплаченный ранее НДФЛ с зарплаты, либо избегать уплаты налога от доходов, полученных от инвестиций. Второй вариант большинству не очень интересен, а в первом порядок действий достаточно прост:



- открываете у любого брокера ИИС;

- заводите на него до 400 тысяч рублей;

- покупаете через брокера ценные бумаги;

- по окончании календарного года запрашиваете в налоговой возврат уплаченного ранее НДФЛ в размере до 13% от заведённой на ИИС суммы;

- получаете возврат;

- повторяете эти шаги три года подряд, после чего получаете право забрать накопившиеся на ИИС средства.



Очевидно, что для проведения данной операции вы должны иметь уплаченный в течение года НДФЛ со своих обычных доходов - зарплаты и прочих.



Однако, самые сообразительные инвесторы задаются вопросом: можно ли на средства, переведённые на ИИС, купить не рублёвые бумаги, а акции или облигации иностранных компаний? Высокий эффективный процент по рублёвому вкладу - это хорошо, но не все уверены в благополучном будущем рубля, особенно в перспективе нескольких лет. Да и качество рублёвых активов тоже вызывает некоторые вопросы, особенно если говорить не о государственных облигациях или вкладах в банках, а об акциях.



Ответ: в целом, можно, хотя есть нюансы. На средства ИИС можно покупать любые бумаги, если сделка совершается по российским законам. Под «любыми» бумагами понимаются в том числе и иностранные. Главное, чтобы они продавались в России, то есть, например, вывести деньги на Нью-Йоркскую фондовую биржу нельзя, но купить акции американской компании в принципе можно. Соответственно, у инвестора есть четыре варианта.



1) Покупка паёв российских ПИФов, инвестирующих средства клиентов в иностранные ценные бумаги - акции или облигации. На российском рынке есть несколько таких ПИФов - часть из них покупает паи индексных ETFов, а часть активно управляет вложениями, покупая и продавая иностранные бумаги. Для российского брокера, у которого инвестор открыл ИИС, паи таких ПИФов будут выглядеть как обычные российские ценные бумаги, поэтому вложения в них не вызовут никаких вопросов.



2) Покупка депозитарных расписок и паёв иностранных компаний и фондов на Московской бирже.



3) Покупка акций иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже. Сейчас там формально торгуются акции нескольких десятков американских и других компаний - от Apple до Yahoo. «Формально» - потому что на данный момент обороты по этим бумагам крошечные, по большинству из них сделки заключаются не каждый день.



4) Использование специальных предложений брокеров. У многих брокеров, работающих с ИИС, есть готовые предложения для инвесторов - покупка тех или иных инструментов с помощью самого брокера. Например, еврооблигаций, номинированных в долларах. Предложений, связанных непосредственно с иностранными акциями, я пока не встречал, но поговорить на этот счёт с брокером можно.



Напомню: при любых действиях, связанных с покупкой инвестиционных инструментов, надо заранее просчитывать все расходы - не только цену самого инструмента, но и комиссии брокеров, биржи, потери на конвертации и т.д. При разовых долгосрочных вложениях эти суммы, скорее всего, будут составлять незначительный процент, но в любом случае учитывать их надо.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.