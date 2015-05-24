Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как купить иностранные ценные бумаги и получить возврат налогов?

24.05.2015 19:00 6 10 278 просмотров
Короткий ответ: купить их в России на деньги с ИИС.

Длинный ответ.

Многие инвесторы уже хорошо знают о возможностях, которые предоставляет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С их помощью можно либо возвращать уплаченный ранее НДФЛ с зарплаты, либо избегать уплаты налога от доходов, полученных от инвестиций. Второй вариант большинству не очень интересен, а в первом порядок действий достаточно прост:

- открываете у любого брокера ИИС;
- заводите на него до 400 тысяч рублей;
- покупаете через брокера ценные бумаги;
- по окончании календарного года запрашиваете в налоговой возврат уплаченного ранее НДФЛ в размере до 13% от заведённой на ИИС суммы;
- получаете возврат;
- повторяете эти шаги три года подряд, после чего получаете право забрать накопившиеся на ИИС средства.

Очевидно, что для проведения данной операции вы должны иметь уплаченный в течение года НДФЛ со своих обычных доходов - зарплаты и прочих.

Однако, самые сообразительные инвесторы задаются вопросом: можно ли на средства, переведённые на ИИС, купить не рублёвые бумаги, а акции или облигации иностранных компаний? Высокий эффективный процент по рублёвому вкладу - это хорошо, но не все уверены в благополучном будущем рубля, особенно в перспективе нескольких лет. Да и качество рублёвых активов тоже вызывает некоторые вопросы, особенно если говорить не о государственных облигациях или вкладах в банках, а об акциях.

Ответ: в целом, можно, хотя есть нюансы. На средства ИИС можно покупать любые бумаги, если сделка совершается по российским законам. Под «любыми» бумагами понимаются в том числе и иностранные. Главное, чтобы они продавались в России, то есть, например, вывести деньги на Нью-Йоркскую фондовую биржу нельзя, но купить акции американской компании в принципе можно. Соответственно, у инвестора есть четыре варианта.

1) Покупка паёв российских ПИФов, инвестирующих средства клиентов в иностранные ценные бумаги - акции или облигации. На российском рынке есть несколько таких ПИФов - часть из них покупает паи индексных ETFов, а часть активно управляет вложениями, покупая и продавая иностранные бумаги. Для российского брокера, у которого инвестор открыл ИИС, паи таких ПИФов будут выглядеть как обычные российские ценные бумаги, поэтому вложения в них не вызовут никаких вопросов.

2) Покупка депозитарных расписок и паёв иностранных компаний и фондов на Московской бирже.

3) Покупка акций иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже. Сейчас там формально торгуются акции нескольких десятков американских и других компаний - от Apple до Yahoo. «Формально» - потому что на данный момент обороты по этим бумагам крошечные, по большинству из них сделки заключаются не каждый день.

4) Использование специальных предложений брокеров. У многих брокеров, работающих с ИИС, есть готовые предложения для инвесторов - покупка тех или иных инструментов с помощью самого брокера. Например, еврооблигаций, номинированных в долларах. Предложений, связанных непосредственно с иностранными акциями, я пока не встречал, но поговорить на этот счёт с брокером можно.

Напомню: при любых действиях, связанных с покупкой инвестиционных инструментов, надо заранее просчитывать все расходы - не только цену самого инструмента, но и комиссии брокеров, биржи, потери на конвертации и т.д. При разовых долгосрочных вложениях эти суммы, скорее всего, будут составлять незначительный процент, но в любом случае учитывать их надо.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 6

Anton  (SideX)
#
Many thanks.

Многим будет полезно.
k alex  (-poih)
#
схема такая?
заводим 400 тр в год на ИИС
Даже не покупая бумаг, получаем налоговый вычет 400*13%=52тр.
Т.е. такой "депозит" на три года под 13%.

А если покупать, то что дает "почти безрисковую" доходность? Бумаги "сберов" с погашением через 3 года? Есть еще варианты?
Алексей  (yaffil)
#
Цитата
схема такая?
заводим 400 тр в год на ИИС
Даже не покупая бумаг, получаем налоговый вычет 400*13%=52тр.
Т.е. такой на три года под 13%.
kamov alex

Ну, как бы вариант не очень 400000*13%*3=156 000, депозит даже под 10% на эти же суммы даст более 250 000 процентных рублей. Поэтому я открыл этот счет, но пользуюсь обычным. ИИС использую через 3 года - закину в декабре 400 тыров, закрою в январе его и получу вычет 52 000 (13%) за месяц
По другому пока не готов его использовать, деньги по сути замораживаются, с экономикой не понятно что, нет уверенности в росте, на ИИС нельзя совершать маржинальные сделки, нельзя делать шорты. Минусов много, плюсы не очевидны.
k alex  (-poih)
#
Алексей
156 и 250 сравниваете немного некорректно. т.к. первые 52 получаем менее чем через 1,5 года. Но да, эффективная в районе 10% годовых и получится.
А вот за вторую схему спасибо!
Открыл ИИС. Тож буду ждать 3 лет отлежки smile;)
Сергей Ш  (beliyYAR)
#
С возвратом НДФЛ, думаю, лавочку прикроют намного раньше, чем удастся повторить
Цитата
эти шаги три года подряд
- введут кучу дополнительных условий, а то и просто отменят.
BatrakovSV  (BatrakovSV)
#
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
схема такая?
заводим 400 тр в год на ИИС
Даже не покупая бумаг, получаем налоговый вычет 400*13%=52тр.
Т.е. такой на три года под 13%.
kamov alex

Ну, как бы вариант не очень 400000*13%*3=156 000, депозит даже под 10% на эти же суммы даст более 250 000 процентных рублей. Поэтому я открыл этот счет, но пользуюсь обычным. ИИС использую через 3 года - закину в декабре 400 тыров, закрою в январе его и получу вычет 52 000 (13%) за месяц
По другому пока не готов его использовать, деньги по сути замораживаются, с экономикой не понятно что, нет уверенности в росте, на ИИС нельзя совершать маржинальные сделки, нельзя делать шорты. Минусов много, плюсы не очевидны.

Эта схема сработала?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения