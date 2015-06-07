Как вовремя платить за ипотеку, несмотря на проблемы?

Короткий ответ: платить заранее, автоматически и иметь запас.



Длинный ответ.



Признаюсь сразу, данный совет похож на известное высказывание: «Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным». Конечно, никто не застрахован от экстремально плохих ситуаций, при которых платить за ипотеку не получается никак, и ничто не может помочь быстро наладить этот процесс. Но, как и в случае с физическим здоровьем, финансовое «здоровье» пусть и не полностью, но существенно зависит от самого человека, его поведения и отношения к себе и своему будущему. Поэтому если не все, то многие проблемы, ведущие к задержкам или прекращению регулярных платежей по ипотеке, можно решить простым способом: не допустить их возникновения. Попробуем понять, как.



0. Ипотечный кредит - серьёзный и важный шаг в вашей жизни, почти такой же, как вступление в брак. В обоих случаях надо очень хорошо понимать, на что вы идёте, зачем вам это надо и не можете ли вы как-нибудь обойтись без этого. Главный риск в случае с ипотекой - долговременная потеря возможности делать ежемесячные взносы. Даже если у вас сейчас всё хорошо: вы имеете отменное здоровье, крепкую семью, отличную постоянную работу или хороший бизнес, перспективы карьерного роста и маленькую белую собачку дома, то это не значит, что так гарантированного будет всегда. Тем более, что подобный набор есть очень далеко не у всех, а ипотеку хотят многие. Всё может измениться в любой момент: болезнь, развод или смерть партнёра, несчастный случай, потеря работы или падение доходов, кризис среднего возраста с переоценкой ценностей и масса других совершенно непредсказуемых неприятностей может выбить вас из седла. Единственная страховка от остановки платежей из-за серьёзных, но не критичных проблем - заранее предусмотренная возможность полностью или частично забыть о необходимости их зарабатывать в течение примерно года или немного больше. Если вы окажетесь не состоянии наладить жизнь за год, то ипотека будет далеко не самой большой вашей проблемой.



1. Не пытайтесь обмануть банк и себя, показывая большие доходы, чем на самом деле имеете. Если ваши текущие доходы за вычетом реальных обязательных расходов не позволяют спокойно и с небольшим запасом платить ежемесячные взносы за ипотеку, вам пока не стоит брать кредит. Подождите, накопите больше денег на первоначальный взнос, чтобы потом платить меньше, соберите резерв (об этом ниже), увеличьте свой доход за счёт карьерного роста, новой стабильной работы или подработки. Ввязываться в ипотеку, не имея устойчивого финансового положения, крайне рискованно.



2. Ещё до того, как начнёте копить на первоначальный взнос, накопите резерв на случай возможных будущих проблем с платежами. Смоделируйте свой будущий кредит, определите, сколько вам придётся платить, и наметьте сумму. Размер резерва - вопрос индивидуальный, но делать его меньше шести ежемесячных взносов рискованно, а больше двенадцати, пожалуй, излишне. Вполне нормально собрать шесть взносов, а потом потихоньку пополнять этот запас за счёт процентов и дополнительных перечислений, например, случайно заработанных на каких-нибудь шабашках сумм или подарков.



3. Во время накопления первоначального взноса вы скорее всего будете сберегать большую часть доходов, чем потом тратить на ежемесячные платежи. Этот экстремальный режим сбережений поможет понять, готовы ли вы прожить примерно так же следующие несколько лет. В реальности потом будет немного легче - и за счёт меньшей суммы ежемесячных ипотечных трат, и за счёт роста доходов (хотя бы инфляционного, но лучше бы и реального). Зато вы будете понимать, что вас ждёт в случае снижения доходов, и получите опыт жизни в режиме жёсткой экономии.



4. Подумайте, что из имеющихся активов вы сможете быстро и без особых сожалений продать или заложить, если придётся, чтобы получить сумму, достаточную для нескольких платежей. Например, участок земли (или дачу), гараж, машину, дорогую электронику, драгоценности. Приготовьте соответствующие документы, изучите процесс продажи, чтобы потом не метаться в состоянии стресса, не зная, что делать. Конечно, не стоит доводить ситуацию до такого, но в жизни всякое бывает.



5. Создайте небольшую страховочную «социальную сеть» из трёх-четырёх состоятельных родственников или близких друзей, которые смогут вам помочь с ипотечными платежами в самом крайнем случае. Честно и явно предупредите их, что однажды вы можете обратиться к ним с просьбой заплатить за вас по ипотеке, и получите согласие. Ещё раз: просить деньги - это самый крайний вариант, который можно использовать после того, как исчерпаны все остальные возможности, и скорее всего вы им никогда не воспользуетесь (если будете следовать этим рекомендациям), но лучше иметь такую опцию, чем не иметь. Предупредить заранее и договориться о платеже полезно, так как вы будете точно знать, к кому можно обратиться за срочной помощью, а к кому - нет, это сэкономит ваше время и нервы. Стоит понимать, что с большой вероятностью это будет заём на долгий срок (условно говоря, на неограниченный), так как выход из сложной ситуации потом потребует от вас концентрации ресурсов в течение нескольких месяцев, а этот долг можно будет вернуть в последнюю очередь.



6. Откройте для регулярных ипотечных платежей отдельный счёт в банке, положите на него ваш резерв и регулярно пополняйте его из текущих доходов на сумму ежемесячного взноса по кредиту или больше. Если вам удобно открыть, держать и регулярно проверять счёт в том же банке, где брали кредит, или банк это явным образом требует, открывайте там. Если удобнее в другом банке, то в нём. (Дополнение с подачи читателей). Обратите внимание на то, что держать деньги на вкладе в том же банке, что выдал вам ипотечный кредит, сопряжено с определённым риском. Если у этого банка будет отозвана лицензия, ваш вклад будет "заморожен" до продажи кредитов Агентством по страхованию вкладов другому банку. Поэтому, если вы не уверены в будущем банка, выдавшего кредит, не держите в нём вклад. Если же это крупный надёжный банк, данный риск минимален.



7. Настройте автоматические платежи на номер счёта, указанный банком для внесения взносов по ипотеке, так, чтобы деньги гарантированно доходили за несколько дней до крайней даты. Вносить платежи непосредственно на ипотечный счёт наличными через банкомат в последний день (о чём часто пишут на форумах) - это риск, граничащий с безумием, рано или поздно обязательно возникнет просрочка. В идеале, платежи должны совершаться полностью автоматически, что бы с вами ни случилось, как минимум несколько месяцев подряд.



8. Регулярно проверяйте состояние счёта или счетов, через которые проходят ипотечные платежи, читайте письма от банков, убеждайтесь, что всё в порядке. Это важно чтобы понимать, что всё идёт по плану, а при необходимости быстро исправить возникшую проблему.



9. Если ничто не помогло и вам грозит пропуск или задержка платежа, не отчаивайтесь, это не конец света. Для банка это обычная рабочая ситуация, из которой он так же хочет найти выход, как и вы, не доводя дело до изъятия и продажи квартиры. Почитайте форумы, узнайте, как данный конкретный банк решает этот вопрос, на что вы можете рассчитывать. Дальше обращайтесь в банк и ведите переговоры об отсрочке или разумном пересмотре условий.



***



Перечисленные выше действия - это своего рода «соломка» на случай возникновения перебоев в нормальном течении жизни. Риски, от которых они защищают, могут никогда не реализоваться (чему можно только порадоваться). Но отмахиваться от них не стоит: люди не любят думать о плохом, поэтому в неожиданной стрессовой ситуации теряются и совершают ошибки. В случае с ипотекой такие ошибки чреваты большими неприятностями, вплоть до потери жилья. Поэтому крайне важно иметь «план Б», автоматически начинающий действовать ещё до того, как вы осознали, что происходит, и дающий вам время спокойно решить проблемы.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.