Как не вернуть банку полученные проценты по вкладу?

Короткий ответ: заранее узнать минимальный срок вклада без потери процентов.
Длинный ответ.
Некоторые вкладчики сталкиваются с расстраивающей их ситуацией: уже полученные и даже использованные проценты по вкладу приходится возвращать банку. Это связано с непониманием ими сути срочных вкладов и отличия таких вкладов от бессрочных или «текущих». Разберём ситуацию подробнее, чтобы понять, как избежать ошибок.
Вклад, о котором идёт речь, обычно обозначается так: «с ежемесячным начислением процентов и возможностью частичного снятия средств и процентов». У таких вкладов может быть не снижаемый остаток, а в остальном они предоставляют свободу вкладчикам: в течение срока действия договора можно вносить новые деньги, снимать имеющиеся, а также снимать начисляемые проценты. При желании проценты можно оставлять на вкладе, тогда они капитализируются, то есть на них тоже начисляются проценты.
У подобного вклада есть важное ограничение: если его закрыть до истечения срока действия, то проценты пересчитываются по пониженной ставке, вплоть до чисто символических 0,1% годовых. Важно понимать, что в этом случае проценты пересчитываются с самого начала, включая те, что уже были посчитаны и добавлены к сумме вклада. Если вкладчик не оставлял проценты на вкладе, а снимал их, то при пересчёте получится, что он должен вернуть уже полученные проценты. Возврат производится из «тела» вклада, то есть получить свои деньги можно только за вычетом ранее полученных процентов. Если не знать этого правила, можно решить, что банк вас «штрафует», выдавая меньше денег, чем вы вносили на счёт. На самом деле, это не так.
Давайте разберём логику банка, чтобы понять, почему он прав. Заключая с вами договор на срочный (то есть рассчитанный на определённый срок) вклад, банк надеется, что вы будете держать деньги (хотя бы не снижаемый остаток) весь заявленный срок. За это он обещает вам выплатить относительно высокие проценты - намного более высокие, чем если бы вы открыли вклад «до востребования» с возможностью в любой момент снять всю или почти всю сумму. Чтобы проконтролировать выполнение этого договора - определённый срок в обмен на проценты - банк мог бы начислить проценты на вклад только в самом конце срока, как это обычно и бывает. Но он идёт навстречу вкладчику и выплачивает проценты «авансом», например, каждый месяц, надеясь, что вкладчик выполнит свою часть обязательств - продержит деньги на вкладе полгода, год или два - как было записано в договоре.
Однако, по российским законам, вкладчик может забрать свои деньги полностью в любой момент - безотзывных вкладов нет. Получается, что вкладчик может спокойно не выполнить свою часть «сделки», а банк как бы обязан всё равно заплатить высокие проценты. Это несправедливо. Чтобы уравнять права и обязанности сторон, банк и вводит правило, по которому выплачиваемые ежемесячно проценты - не совсем окончательные. Если вкладчик выполняет свою часть сделки, то и банк оставляет ему выплаченные проценты. Если вкладчик решает забрать деньги раньше положенного, то банк считает этот вклад вкладом «до востребования» и возвращает себе деньги, выданные как бы «авансом».
Как избежать такой ситуации? Внимательно читать условия вклада, чтобы понять, что будет, если закрыть его ранее установленного в договоре срока. Не всегда для получения процентов надо держать деньги на вкладе до самого конца. Банк может установить для этого минимальный срок - меньший, чем полный срок вклада. Например, вы положили деньги на год, а по условиям вклада минимальный срок для получения процентов - полгода. Это значит, что через 6 месяцев и 1 день вы можете снять деньги без пересчёта процентов, а вот через 5 месяцев снимать их не стоит - вы потеряете все накопленные проценты.
Бывает, что банк устанавливает «промежуточную» ставку. Скажем, вы кладёте некую сумму на год с ежемесячным начислением 9% годовых. Если вы забираете деньги менее чем через 6 месяцев, вы получаете 0,1% годовых, а ранее начисленные проценты пересчитываются в меньшую сторону и изымаются банком со вклада. Если деньги пролежали больше 6 месяцев, но меньше года, ставка составит 6% годовых - по всем ранее начисленным процентам. Проценты снова пересчитываются в меньшую сторону, но уже из расчёта 6% годовых (и разница тоже снимается со счёта). Если же вы выполнили условия договора и продержали деньги год, то все полученные вами ранее проценты остаются у вас, а вы снимаете всю сумму вклада без потерь.
Если вы намерены активно пользоваться деньгами со вклада, вплоть до полного или почти полного их снятия, открывайте честный вклад «до востребования», получайте к нему дебетовую карту и пользуйтесь. Но проценты по такому вкладу наверняка будут не очень большими. Некоторые банки предлагают как бы срочные вклады, но с минимальным сроком для получения полных процентов всего в месяц или три и небольшим не снижаемым остатком. По сути, это почти вклад «до востребования», зато с приличными процентами. Попробуйте найти такие варианты в поиске вкладов на Банках.ру.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 14
to mals105: критика от пользователя не имеющего в своём блоге вообще никакой полезной информации - тупой троллинг.
Например, какие у вас вызовет эмоции статья с заголовком "Что обязательно нужно взять с собой в банк" после 10 минутного прочтения массы текста, выясниться что с собой нужно взять паспорт. Думаю минимум недоумение или раздражение. А почему, да потому что для вас это очевидно, но не очевидно для других. Так потрудитесь найти эту информацию, дабы не забивать портал статьями о том, что нужно взять зонт когда идешь в банк под дождем.
<br />mals105
<br />Дык вот Сергей её, эту самую информацию, и нашёл. Мне, например, тоже ничего нового в статье не встретилось, ну и что? А человек вот обогатился познаниями. Кто-то когда-то сказал Вам, что если какая-то информация безполезна для Вас, то она вообще не нужна. А это не правда. Вы не пуп земли и не эталон, как бы Вам не хотелось верить в обратное. Не нравятся статьи Ейскова - внесите его в свой личный чёрный список и всё, а то Вы тут занимаетесь по сути тем же, в чём Ейскова и упрекаете, написали кучу текста, всю суть которого можно было свести к одной фразе, типа "Это не нужно мне, значит не нужно никому", так это и так всем очевидно.
<br /><br />mals105
<br /><br />Дык вот Сергей её, эту самую информацию, и нашёл. Мне, например, тоже ничего нового в статье не встретилось, ну и что? А человек вот обогатился познаниями. Кто-то когда-то сказал Вам, что если какая-то информация безполезна для Вас, то она вообще не нужна. А это не правда. Вы не пуп земли и не эталон, как бы Вам не хотелось верить в обратное. Не нравятся статьи Ейскова - внесите его в свой личный чёрный список и всё, а то Вы тут занимаетесь по сути тем же, в чём Ейскова и упрекаете, написали кучу текста, всю суть которого можно было свести к одной фразе, типа "Это не нужно мне, значит не нужно никому", так это и так всем очевидно.
Александр Никандров
Зачем заниматься копипастом и плодить один и тот же текст, превращая портал в помойку. А по поводу форума, так он и создан для поделиться мнением по поводу прочитанного, а статья должна обладать ценной информацией для широкого круга лиц, однако чем более простые вопросы там рассматриваются, тем менее полезен и информативен материал в ней содержащийся. Ну не суть. По поводу занесения Ейскова в черный список, стараюсь не вешать ярлыков, вдруг человек что-нибудь полезное напишет, однако надежды мало.
А сколько слов, сколько слов...
Можно было прямо в заголовке сделать пометку: "Для тех, кто не глядя ставит подпись в договоре."
<br />Можно было прямо в заголовке сделать пометку: "Для тех, кто не глядя ставит подпись в договоре."
Александр Козьменко
Врятли такие вкладчики посещают портал Банки.ру Портал скорее посещают те кто активно интересуется финансами. Помещать здесь такие статьи, это превращать портал в барахолку никому ненужной информации.
1. Меня совершенно не трогают пустые негативные комментарии. За почти 25 лет в журналистике я привык к тому, что любая заметка на любую тему при достаточной популярности (количестве прочтений) вызовет самую разную реакцию у разных людей. Если бы я реагировал на каждый плевок в свою сторону, давно бы сошёл с ума или застрелился. Соответственно, нет большого смысла ни их писать, ни защищать меня от них - это просто шум за окном. Хотя, если есть желание сбросить немного яда и кому-то от этого становится легче жить - прекрасно, пишите, мне не жалко.
2. Здоровую критику, указания на конкретные ошибки, дополнения и прочие полезные комментарии я принимаю с радостью и благодарностью. Такие замечания очень нужны - они делают тексты более качественными и не дают мне расслабиться в поисках информации.
3. Банки.ру посещают сотни тысяч людей каждый день. Представление о том, что Банки.ру - исключительно форум для "профессиональных" банковских клиентов, давно устарело. Это огромный портал с очень широкой, а значит, не очень изощрённой в финансовых вопросах аудиторией. По сути, некий срез общества. "Профи" могут быть более заметными на сайте - они чаще пишут на форуме и в комментариях, но на каждого "профи" сейчас приходится 10-20 человек, которые с трудом отличают кредит от депозита и задают самые удивительные и странные вопросы. Я отвечаю на разные вопросы, в том числе и на такие.
4. Данный конкретный вопрос был задан мне в личной почте на сайте. Человек собрался писать возмущённый пост на форуме, обвиняя банк в недоинформировании клиентов и т.п. После моего разъяснения он понял, что погорячился. Мне показалось, что тема может быть достаточно актуальной для не самых опытных вкладчиков.
5. Упрёк по поводу большого объёма текстов принимаю - есть такой грех. Постараюсь писать короче. Но, опять же, часто большой объём объясняется желанием "разжевать" вопрос до самых мелочей, чтобы ответ поняли все, в том числе самые неопытные читатели. Понятно, что "быстрых разумом невтонов" это раздражает. Ну ква.
6. Этот бесполезный и очевидный совет уже прочитало более 4200 человек в первый же день, что примерно в три раза больше обычного уровня. Есть подозрение, что он не такой уж бесполезный и очевидный.
Ещё раз всем спасибо за внимание )
Сначала пишете в своем комментарии "спасибо за бурную дискуссию" потом это уже не дискуссия а "пустые негативные комментарии" которые тут же превращаются в "плевок в свою сторону" и под занавес в "сбросить немного яда"
За что вначале благодарили? Вообще не понятно... И это человек, который гордо заявляет о "25 лет в журналистике". Стыдно батенька! Стыдно! ©
Ну и немного по существу:
<br />
Могу открыть Вам маленький секрет такой популярности - это Ваш заголовок который не имеет никакого отношения к смыслу самой статьи. Ну или Вы этот смысл видите по другому.
Заголовок имеет такой же смысл как и статьи на тему "Как не платить по кредиту..." То есть обыватель ждет от статьи совершенного другого. Вот написали бы "Как не ПОТЕРЯТЬ проценты по вкладу" и число посетителей уверен поубавилось бы
А вообще читать Вас забавно. Не с точки зрения узнать что то новое, а с позиции "25 лет в журналистике".
Так что перефразируя великого комбинатора - "Пишите Шура! Пишите!"
Этот бесполезный и очевидный совет уже прочитало более 4200 человек в первый же день, что примерно в три раза больше обычного уровня. Есть подозрение, что он не такой уж бесполезный и очевидный.
Артём Ейсков
Не факт, что все 4200 человек прочитали сию статью до конца. Возможно, большинство из этих 4200 только заглянули из любопытства в заголовок и тут же ушли. Меня лично тоже привлёк заголовок и я потратила время на то, чтобы прочитать до конца всё, что написано под ним, в надежде узнать какой-то секрет о том, "как не вернуть банку полученные проценты по вкладу". Но заголовок себя не оправдал, впрочем, фишка эта известная. Не только журналисты, но и рекламщики часто заманивают посетителей изощрёнными заголовками, а суть текста совсем иная. Но я не пожалела потраченного времени на чтение статьи Ейскова потому лишь, что внизу были остроумные комментарии, которые мне подняли настроение. И никто тут автору не посылал плевки и не брызгал ядом. Нормальное обсуждение, в котором имеют место быть подобные критические замечания, к тому же ещё и с чувством юмора написанные.