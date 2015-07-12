Как проверить микрофинансовую организацию?

: с разных сторон.Желание получить более высокий доход на инвестиции, чем тот, что дают банки, приводит многих людей к идее вложений в микрофинансовые организации. В отличие от различных интернет-пирамид, «ПАММ-счетов» и прочего фальшивого «бизнеса», настоящие МФО действуют совершенно законно, по понятной схеме и действительно могут приносить инвесторам довольно высокий доход. Но, в отличие от банков, ни выплата дохода, ни возврат самих инвестиций не гарантированы. Высокий доход вложений в МФО сопряжён с высоким риском - и это не теория, а самая настоящая практика: МФО банкротятся, а их займодавцы (т.е. инвесторы) теряют свои деньги. Поэтому, если у вас возникло желание вложиться в МФО, нельзя лениться с проверкой того, кому вы доверяете деньги.Для начала стоит понять и запомнить, что никакая реально доступная «человеку с улицы» проверка не даст гарантий возврата вложенных в МФО денег. Ваши усилия могут лишь отсечь наиболее очевидные проблемные или подозрительные компании и выявить те, что выглядят достаточно надёжными. Соответственно, какой бы положительный результат проверки конкретный компании вы бы ни получили, нельзя слепо ей доверять и отдавать данной МФО все деньги, так как определённый риск потери всё равно сохраняется, просто он будет ниже, чем при инвестировании в первую попавшуюся компанию с высокими ставками.1. Узнайте,принимает в качестве займа интересующая вас компания. Дело в том, что настоящие МФО, работающие под контролем Банка России, не имеют права брать от инвестора меньше 1,5 млн рублей. Если вам предлагают вложить 30 тыс. рублей или 100 тыс. рублей, это не МФО, а «прокладка», созданная специально, чтобы обойти данное требование закона. В рекламных статьях в прессе часто встречается рассказ о выгодах инвестирования в МФО и предложение вложить небольшую сумму под высокий процент. Создаётся впечатление, что предлагается вложить деньги именно в МФО. Это рекламный трюк, фактически, обман. Такая промежуточная компания в лучшем случае только собирает деньги от мелких инвесторов и передаёт их в МФО. Она фактически никак и ничем не отвечает по своим обязательствам.В принципе, это не значит, что за каждым подобным «пылесосом для денег» стоят мошенники, он может действовать вполне честно. Просто в случае каких-либо проблем инвесторы такой компании пострадают в первую очередь. В определённой степени доверять сборщику небольших сумм для МФО можно, если это - лишь один из видов бизнеса крупной, старой и во всём остальном надёжной и уважаемой компании, работающей на финансовом рынке. В остальных случаях это чистая лотерея.2. Если перед вами компания, представляющаяся настоящим МФО и принимающая кредиты от 1,5 млн рублей, её необходимо проверить по реестру МФО Банка России. Он опубликован и доступен на сайте ЦБ на, посвящённой микрофинансированию. Перейдите на страницу и найдите документ, названный «Государственный реестр микрофинансовых организаций». Это электронная таблица в формате xlsx, которую можно скачать и открыть в любой программе по работе с электронными таблицами. Она «весит» больше 2 МБ, поэтому иногда может открываться с трудом. В файле есть две таблицы - список действующих МФО и список компаний с отозванной лицензией. Если в списке действующих компаний есть та, что вы ищете - с точно таким же названием и остальными данными - то второй пункт вашей проверки пройден успешно. По крайней мере, это не откровенные мошенники.3.. Заявления МФО о сотрудничестве с той или иной страховой компанией, которая страхует те или иные риски МФО, всего лишь пустая реклама, не добавляющая никакой полезной информации для клиента. В реальности либо риски невозврата денег не страхуются совсем (а застраховано что-то другое, не имеющее отношения к делу), либо за страховкой стоит близкая к МФО компания, которой проще в случае наступления неплатёжеспособности МФО лопнуть, чем выплатить деньги займодателям (инвесторам).4. Проверьте. Компания «Эксперт РА» присваивает рейтинги надёжности многим МФО по аналогии с банками и другими заёмщиками. Они публикуются нана сайте компании. На 100% доверять этим рейтингам, конечно, нельзя - и аналитики могут ошибаться, и за время после присвоения рейтинга могут произойти изменения, и данные компания может предоставить неправильные. Тем не менее, определённую долю уверенности высокий рейтинг (уровня A) может дать. А если рейтинг уже низкий или он отозван, то понятно, что с такой МФО связываться не стоит. Кроме того, стоит обратить внимание на динамику рейтинга и прогноз по рейтингу. Если рейтинг был понижен и/или прогноз по нему негативный, то у компании есть проблемы. Наконец, чем ближе к текущему моменту дата присвоения текущего рейтинга и прогноза по нему, тем лучше. Рейтинги годичной давности большого значения не имеют - за год с компанией могло произойти что угодно. Обратите внимание: смотреть рейтинги надо только на странице «Эксперт РА», так как сами МФО, публикующие рейтинг на своём сайте, могут обманывать.5. Посмотрите,предлагает МФО инвесторам, сравните их со ставками других компаний, особенно крупных. Если ставки намного выше средних, дело явно не чисто. Это не значит, что если у МФО обычные ставки, то она - хорошая и честная, но если ставки в полтора раза выше рынка, риск инвестиций в такую компанию неоправданно высок.6. Проведите. Про МФО часто пишут на форумах и в социальных сетях, поэтому есть смысл проверить негативные публикации про интересующую вас компанию. Позитивные заметки часто пишутся по заказу компании или её же работниками, поэтому на них не стоит обращать внимания, а вот тщательно рассмотреть случаи возникновения проблем с данной МФО и то, как она на них реагирует, бывает полезно.Выполнение этих шести пунктов даст вам существенный объём информации об интересующей вас микрофинансовой организации. Лучше всего записать собранную информацию в единый документ и отложить его на несколько дней. Потом - перечитать написанное на холодную голову и трезво оценить свой уровень доверия к данной организации.