Как не получить ненужный кредит?

Короткий ответ: обратить внимание на точное название заявления на кредит и его текст, сделать поиск по особым словам.



Длинный ответ.



Некоторые потенциальные заёмщики обращаются в банки за кредитом «веерным» способом: они отправляют заявки сразу в несколько банков, чтобы получить возможность выбора, если эти банки согласятся выдать кредит. У такого подхода есть неожиданный для неопытных банковских клиентов вариант развития ситуации: можно «случайно» получить кредит на невыгодных условиях, не подозревая об этом. А через несколько месяцев или даже лет узнать, что «долг» не выплачен, кредитная история испорчена, да ещё и «набежали» проценты со штрафами.



Речь идёт о заявлении-оферте на получение кредита. Эта тема была популярной в банках и на клиентских форумах несколько лет назад, позже волна разбирательств по таким кредитам схлынула, но в некоторых банках подобные фокусы всё ещё проходят. А с учётом нынешних тяжёлых для банков времён старый-добрый способ изъятия клиентских денег может вернуться, поэтому стоит освежить в памяти (а кому-то - и узнать впервые), что к подписываемым заявлениям в банках надо относиться очень внимательно.



Обычное заявление о предоставлении кредита - по сути, анкета потенциального заёмщика, на основании которой банк может принять решение, выдавать кредит или нет. Если решение положительное, то клиент и банк явным образом заключают договор, после чего клиент получает деньги. Или не заключают, если человек решит, что кредит на таких условиях ему не нужен.



Оферта - это тоже просьба человека в адрес банка выдать кредит, но с уже заранее обещанным согласием этот кредит принять. Дополнительного договора на кредит может уже и не понадобиться: если в оферте описаны основные условия кредита, то она сама является таким договором.



Чтобы было понятнее, подписание оферты можно сравнить с ситуацией, когда кто-то (в данном случае потенциальный заёмщик) составляет договор, подписывает его и отправляет второй стороне (в данном случае банку). Если вторая сторона тоже подпишет этот договор, то он, естественно, считается заключённым. Если не подпишет - то нет.



После согласия с офертой (это называется акцептование или акцепт) банк открывает клиенту необходимые счета, выделяет деньги и перечисляет их на счёт клиента. Теоретически, обо всём этом клиент должен быть проинформирован. Обычно в оферте указывается способ информирования - смс, электронная почта, телефонный звонок и т.п. На практике, смс может не дойти, телефонный звонок может быть сделан не вовремя и клиент не поймёт, о чём речь, или, что ещё хуже, сотрудник банка может смухлевать и просто не направить сообщение клиенту. А кредит будет выдан, проценты начнут капать, хотя клиент даже не подозревает, что уже должен банку.



Как отличить «простое» заявление на кредит от заявления-оферты?



Некоторые банки честно пишут прямо в названии заявления «Заявление - оферта». Если вы видите в названии выданной вам банком для ознакомления бумаги эти слова, то должны понимать, что подпись под таким документом означает, что вы уже согласились на получение кредита, хотите вы его на самом деле или нет.



Другие банки не пишут слово «оферта» в названии заявления, но вставляют его в сам текст. Например, так: «Я заявляю, что направленное мною в Банк настоящее Заявление следует рассматривать как мое предложение (оферту) о заключении Кредитного договора на условиях настоящего Заявления и Правил». Это тоже оферта, а значит, вы согласились на получение денег на указанных условиях.



Если ни в заголовке, ни тексте заявления нет слова «оферта», то такое заявление безопасно, оно является по сути запросом о предоставлении информации без каких-либо обязательств.



Вывод: даже не подписывая солидную бумагу с названием Договор, вы можете оказаться должны банку денег, возможно, и не подозревая об этом. Поэтому при заполнении заявки на кредит надо очень внимательно отнестись к её тексту, чтобы понять, не является ли она офертой.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.