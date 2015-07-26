Как не потерять проценты по годовому вкладу, сняв деньги через год?

Короткий ответ: узнать заранее, сколько дней в году с точки зрения банка.
Длинный ответ.
Как заметят многие опытные и мудрые читатели, которые никогда не теряют бдительность, хорошо подкованы юридически и всегда максимально сосредоточены в отношениях с банком, суть данного совета сведётся к надоевшей всем фразе: «Читайте договор». Нормальным же людям, иногда допускающим обидные ошибки, расскажу подробнее, почему слово «год» в понятии «вклад на год» ничего не значит. Совет основан на реальных событиях, в последние дни бурно обсуждаемых на форуме Банков.ру.
Обычно договор вклада не заключается на «год», «шесть месяцев» и т.п. Вклад делается на определённое количество дней: 90, 91, 95, 180, 183, 360, 365, 380, 720 и т.п. С этим связана обидная ошибка, которую может допустить вкладчик. Не прочитав договор или не обратив внимания на пункт о сроке вклада, человек может решить, что его вклад сделан ровно на год. То есть, например, с 27 июля 2014 года по 26 июля 2015 года включительно. И 27 июля 2015 года или на день-два позже вкладчик заказывает снятие денег со сберегательного счёта. При получении денег «внезапно» выясняется, что вклад закрыт досрочно, поэтому процентов вкладчик не получит.
Дело в том, что многие банки используют в качестве срока «годового» вклада не 365 или 366 дней, а более «круглое» число - 370 дней или даже 380 дней. При этом в разговорах с клиентами сотрудники банка активно используют более привычное понятие «вклад на год», «годовой процент» и т.п., вольно или невольно вводя вкладчика в заблуждение. В документах же, конечно, сроки обозначены чётко - в днях.
Хорошо, если при заказе снятия денег, подаваемом, например, через интернет-банк, клиент увидит предупреждение о том, что это приведёт к потере процентов. Но такого предупреждения может не быть, а если оно и будет, то клиент может его и не увидеть, по привычке автоматически кликая на «подтвердить», «продолжить» и т.п.
Если такой вклад уже закрыт, деньги получены, а проценты потеряны, законных методов добиться их возврата у вкладчика нет. Не поможет ни обращение в Роспотребнадзор, ни жалоба в ЦБ, ни даже грозный пост на форуме Банков.ру. Единственный вариант - очень вежливо попросить банк исправить ситуацию, ссылаясь на собственную глупость, невнимательность и особые обстоятельства, помешавшие адекватно оценить ситуацию при снятии денег («был взволнован, увидев, как много процентов ваш прекрасный банк начислил на мой скромный вклад»). Теоретически, банк может пойти навстречу и переиграть ситуацию, хотя это маловероятно.
Пожалуйста, читайте договор и отмечайте для себя важные пункты. Точный срок вклада - один из них.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 32
В договоре обязательно указываются три параметра:
1. Сумма вклада.
2. Проценты по вкладу.
3. Дата окончания вклада.
В каком анабиозе надо быть, чтобы этого не заметить?
Артем, посоветуйте своим читателям вести табличку в Excel (в разрезе каждой валюты):
Наименование банка, Наименование вклада, Срок закрытия вклада, Срок открытия вклада, Количество дней вклада, Сумма к получению, Сумма вклада, Сумма процентов, Процентная ставка (в разрезе с капитализацией и нет).
Причем строки таблицы должны располагаться именно по СРОКУ ЗАКРЫТИЯ ВКЛАДА (от наиболее близких дат к более дальним).
По своему опыту могу сказать, что это очень удобно.
1. Сумма вклада.
2. Проценты по вкладу.
3. Дата окончания вклада.
Я тоже об этом же подумал, когда читал. Но, можете мне поверить, люди способны делать самые невероятные глупости. Например, высчитывать дату окончания срока вклада на калькуляторе, на счетах или даже на пальцах, сходить по этому вопросу к известной гадалке или иные действия, но только не читать договор.
Но, наверное, единственный способ научить чему-нибудь таких людей, это все-таки не платить им проценты.
Пусть думают дальше (типа: А не дурак ли я?).
У меня есть вклад в одном банке, в договоре не указана точная дата окончания вклада, только срок (один год).
Очень хотелось бы посмотреть на этот банк и на этот договор.
Наверно, не с, а в.
А каковы юридические обоснования этого, если банк пойдёт на это?
2) добрая воля банка. его деньги - что хочет, то и делает. со стороны вкладчика никаких оснований требовать возврата процентов нет, только просить.
Ой ли...
1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.
К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами.
2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.
3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.
4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.
Так что в федеральном законодательстве есть чёткий порядок исчисления сроков. Все эти 93,5 дня идут от желания банков где с клиентов лишнюю копеечку выморочить, а где и надзорный орган поднае...ть, установив ставку выше рекомендованной засчёт лишеного дня.