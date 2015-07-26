Как не потерять проценты по годовому вкладу, сняв деньги через год?

Короткий ответ: узнать заранее, сколько дней в году с точки зрения банка.



Длинный ответ.



Как заметят многие опытные и мудрые читатели, которые никогда не теряют бдительность, хорошо подкованы юридически и всегда максимально сосредоточены в отношениях с банком, суть данного совета сведётся к надоевшей всем фразе: «Читайте договор». Нормальным же людям, иногда допускающим обидные ошибки, расскажу подробнее, почему слово «год» в понятии «вклад на год» ничего не значит. Совет основан на реальных событиях, в последние дни бурно обсуждаемых на форуме Банков.ру.



Обычно договор вклада не заключается на «год», «шесть месяцев» и т.п. Вклад делается на определённое количество дней: 90, 91, 95, 180, 183, 360, 365, 380, 720 и т.п. С этим связана обидная ошибка, которую может допустить вкладчик. Не прочитав договор или не обратив внимания на пункт о сроке вклада, человек может решить, что его вклад сделан ровно на год. То есть, например, с 27 июля 2014 года по 26 июля 2015 года включительно. И 27 июля 2015 года или на день-два позже вкладчик заказывает снятие денег со сберегательного счёта. При получении денег «внезапно» выясняется, что вклад закрыт досрочно, поэтому процентов вкладчик не получит.



Дело в том, что многие банки используют в качестве срока «годового» вклада не 365 или 366 дней, а более «круглое» число - 370 дней или даже 380 дней. При этом в разговорах с клиентами сотрудники банка активно используют более привычное понятие «вклад на год», «годовой процент» и т.п., вольно или невольно вводя вкладчика в заблуждение. В документах же, конечно, сроки обозначены чётко - в днях.



Хорошо, если при заказе снятия денег, подаваемом, например, через интернет-банк, клиент увидит предупреждение о том, что это приведёт к потере процентов. Но такого предупреждения может не быть, а если оно и будет, то клиент может его и не увидеть, по привычке автоматически кликая на «подтвердить», «продолжить» и т.п.



Если такой вклад уже закрыт, деньги получены, а проценты потеряны, законных методов добиться их возврата у вкладчика нет. Не поможет ни обращение в Роспотребнадзор, ни жалоба в ЦБ, ни даже грозный пост на форуме Банков.ру. Единственный вариант - очень вежливо попросить банк исправить ситуацию, ссылаясь на собственную глупость, невнимательность и особые обстоятельства, помешавшие адекватно оценить ситуацию при снятии денег («был взволнован, увидев, как много процентов ваш прекрасный банк начислил на мой скромный вклад»). Теоретически, банк может пойти навстречу и переиграть ситуацию, хотя это маловероятно.



Пожалуйста, читайте договор и отмечайте для себя важные пункты. Точный срок вклада - один из них.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.