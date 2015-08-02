Как избавиться от почтового спама банка?

Короткий ответ: действовать внимательно и настойчиво.



Длинный ответ.



Банки, как и любой другой бизнес, пытаются «достучаться» до будущих и нынешних клиентов разными способами, в том числе, рассылая рекламные предложения по электронной почте. Не всегда подобные обращения совсем уж бесполезны: из них вы действительно можете узнать о новом интересном предложении банка и воспользоваться им к своей выгоде. Поэтому, если вы получаете от банка пару писем в месяц, тем более, от «своего» банка, в котором у вас счёт или кредит, вряд ли стоит сильно переживать и злиться - даже если раз в год письмо окажется полезным, оно стоит нескольких минут потерянного времени.



Но если писем становится действительно много и они очевидно бесполезны (например, вы принципиально не берёте кредиты, а вам их активно навязывают), есть смысл задуматься о прекращении этого потока. Что делать в этом случае?



1. Установите по возможности, от кого пришло письмо - от банка, другой организации, связанной с банком, или от «чёрного» спамера - мошенника. От этого зависят ваши дальнейшие действия. Со 100%-й достоверностью это установить почти невозможно (надо быть хорошим техническим специалистом), но в подавляющем большинстве случаев даже простое исследование письма «на глаз» даст правильный ответ на этот вопрос.



- в какую папку в почте упало письмо? Если в «Спам», то очень вероятно (но не на 100%), что это действительно мусорный спам от мошенников. Если во «Входящие» или в папку с письмами из банка (если у вас стоит фильтр на них), то выполните следующие пункты;

- обратите внимание на обращение: банк скорее всего обратится к вам по имени-отчеству, посторонняя организация - вряд ли, спамер - почти точно нет;

- вспомните или узнайте через поисковик точный адрес сайта (домен) банка, от имени которого пришло письмо;

- посмотрите поле «от кого» в письме - там должен быть адрес с доменом банка (его легко подделать, но это всё же дополнительная проверка);

- посмотрите ссылки в письме - ведут ли они на сайт банка;

- если вы раньше получали письма от этого банка, посмотрите, соответствует ли стиль данного письма прошлым письмам - графическое оформление, обращение, используемый стиль текста (официальный, восторженно-идиотский, панибратский и т.п.);

- оцените грамотность письма - в наше время ошибки могут встречаться везде, но школьник-спамер сделает их с большей вероятностью, чем сотрудник банка, и больших количествах.



Теоретически, даже если все такие проверки указывают, что письмо отправлено банком, оно может быть посторонним спамом. Но в реальности это маловероятно - спамерам нет смысла столь тщательно атаковать именно вас - внимательного и в чём-то занудного человека, проверяющего все тонкости письма. Для успеха их деятельности хватает «буратин», готовых жать на ссылки не глядя, лишь бы эти ссылки сопровождались большой красной надписью «Очень выгодное придлажение».



Допустим, очень похоже, что письмо отправлено действительно банком (другие варианты - ниже).



2. Большинство современных банковских рассылок - «белые», то есть соответствуют устоявшимся нормам сетевой этики. Это значит, что от них достаточно легко отказаться, если проявить минимальную внимательность и настойчивость, а не начинать немедленно биться в истерике с криками «щас как напишу жалобу в ФАС!». Посмотрите в самый конец письма, в раздел с технической информацией, копирайтами и т.п. Скорее всего, там будет ссылка с надписью мелким шрифтом: «Отписаться от рассылки» или «Управлять рассылкой» и т.п. Впрочем, её может и не быть (этот вариант - ниже).



3. Если ссылка на отписку есть, перейдите по ней. Вполне возможно, что вы сразу же увидите надпись «вы отписались от рассылки» или подобную и предложение оставить комментарий о причинах отписки. Обратите внимание: иногда под этой фразой есть кнопка, которую человек может нажать «на автомате», полагая, что это подтверждение желания отписаться. Обидно то, что это - кнопка подписки, т.е. отписавшись от рассылки, вы можете случайно снова на неё подписаться. Будьте внимательны.



4. Или вам предложат войти в интернет-банк, чтобы отписаться там. В этом случае, конечно, надо проверить, действительно ли вы находитесь на сайте банка. А лучше не рисковать и логиниться в интернет-банк обычным образом, начав с пустой страницы и введя адрес руками или из «Избранного».



5. Если ссылки на отписку в письме нет, зайдите в интернет-банк, в раздел «Настройки» и/или «Оповещения» и т.п. и проверьте, на что вы подписаны. При обнаружении подписки на «информационные сообщения банка» и т.п., отпишитесь.



6. Если не удалось сделать ничего из перечисленного выше, позвоните на «Горячую линию» банка, авторизуйтесь и сообщите, что хотите отказаться от рассылок банка.



7. Наконец, в случае полного провала всех усилий, напишите негативный отзыв в Народный рейтинг Банков.ру с оценкой «1». Минимально вменяемый банк после этого навсегда удалит вас из базы.



Второй вариант - письмо прислано не банком, но «белой» компанией, занимающейся привлечением клиентов в банк - агентом банка.



8. Такие компании почти всегда пользуются для рассылки сообщений специальными веб-сервисами - MailChimp, UniSender и пр. Подобные сервисы жёстко требуют, чтобы в письме обязательно была ссылка на простую и быструю отписку от рассылки. Поэтому сделайте шаги, описанные в п.2 и 3 выше.



9. Если вы точно отписались, а рассылка продолжает приходить, найдите в письме адрес для связи и напишите по нему письмо с требованием отписать ваш адрес от рассылки и угрозой, что в ином случае сообщите о спаме в сервис рассылки. Такие угрозы действительно работают, т.к. несколько подобных сообщений от недовольных клиентов могут привести к блокировке рассылки или как минимум серьёзным проблемам с сервисом.



10. Последний шаг - настройте в почтовой программе (или на почтовом сайте) фильтр, отправляющий эти письма в спам. Тут, конечно, придётся немного включить мозг и изучить, как настраиваются фильтры (и как при этом не отправить в спам-папку нормальные письма), но это в целом полезно - возможно, вам понравится фильтровать письма по разным папкам, что улучшит вашу работу с почтовым сайтом или программой. Как вариант - при каждом получении такого письма жмите не «удалить», а «спам». Через несколько раз почтовик научится делать это самостоятельно.



Наконец, самый противный, но и самый простой вариант: письмо - откровенный мошеннический спам, не имеющий отношения к банку.



11. В этом случае бесполезно кому-то жаловаться, требовать исключения адреса из базы (этим вы только подтвердите, что ваш адрес - «живой») и т.п. Единственное средство борьбы - фильтрация таких писем в папку «Спам» или смена почтовой службы на нормальную, которая отправляет их в спам автоматически и молча.



У вас есть опыт борьбы с почтовым спамом от банков? Опишите его в комментарии! Другие читатели будут вам благодарны.



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