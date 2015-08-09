Как предпринимателю получить деньги из лопнувшего банка?

Короткий ответ: по специальной процедуре, отличающейся от обычной.
Длинный ответ.
Средства на счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в российских банках, входящих в систему страхования вкладов, застрахованы точно так же, как обычные вклады физических лиц: на 100% в пределах 1,4 млн рублей. Но процедура их получения при наступлении страхового случая немного отличается от обычной. Ниже - порядок действий ИП в случае, если у его банка отозвали лицензию.
1. Откройте счёт ИП в другом банке. Если у вас уже есть второй счёт, этот шаг можно пропустить. Возьмите реквизиты этого счёта. В дальнейшем вам понадобится именно счёт для осуществления предпринимательской деятельности, обычный счёт не подойдёт.
2. Дождитесь сообщения на сайте АСВ о том, какой банк выбран АСВ в качестве агента по выдаче денег. Обратите внимание: средства ИП может выдавать не тот же банк, что выдаёт средства частных вкладчиков! Например, выплату по вкладам проводит Сбербанк, а выплаты по счетам ИП - другой банк с намного меньшим количеством отделений.
3. В том же сообщении должна быть дата начала выплат.
4.С реквизитами нового (или просто другого) счёта ИП, документами, подтверждающими статус ИП, а также личными документами (паспорт) идите в выбранный АСВ банк (любое удобное вам отделение).
5. Заполните специальное заявление о выплате возмещения по вкладам для ИП (оно отличается от обычного). Бланки этих заявлений должны быть в банке. При желании можете заранее скачать бланк заявления с сайта АСВ и заполнить его в спокойной обстановке.
6. При заполнении заявления придётся указать ОГРН и ИНН предпринимателя, данные паспорта, реквизиты нового счёта ИП, а также ваш почтовый адрес и телефон.
7. Передайте заявление сотруднику банка.
Альтернативный вариант - отправить заявление почтой по адресу, указанному в сообщении о начале выплат возмещения по вкладам. В этом случае, если сумма возмещения превышает 1 тыс. рублей, придётся нотариально заверить вашу подпись. Также можно передать заявление через доверенное лицо, оформив нотариальную доверенность на этого человека.
В отличие от выплат по обычным вкладам, выплаты по счетам ИП проводятся только на другие счета, но не в наличной форме и не почтовым переводом. Именно поэтому вам на момент подачи заявления необходимо иметь уже действующий счёт.
Банки, выплачивающие возмещение ИП, обычно предлагают специальные условия для открытия счёта именно у них - бесплатное обслуживание в течение какого-то времени и другие бонусы. В принципе, вы можете заранее узнать о таких предложениях на сайте банка или по телефону и решить, открыть ли счёт в нём. Если решите согласиться с таким предложением, открытие счёта и заполнение заявления, скорее всего, можно будет совместить в рамках одного посещения банка. В этом случае для визита в банк следует подготовить пакет документов для открытия счёта (в банке вам расскажут, что в него входит). Но стоит помнить, что бесплатных пряников не бывает, и после льготного периода начнётся обычное обслуживание по обычным ставкам данного банка.
И последний момент: если у предпринимателя в лопнувшем банке есть не только счёт ИП, но и обычный вклад или текущий счёт физлица (или несколько), то размер возмещения считается по всем счетам в сумме, но не больше 1,4 млн рублей. В этом случае заполняется то же самое заявление для ИП (в нём есть специальный раздел для прочих счетов). При этом деньги по обычным вкладам можно получить наличными или на обычный счёт физлица.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 6
Для его реализации должно произойти что-то по-настоящему серьёзное, более плохое, чем просто очередное падение курса рубля на 20-30%. Например, резкое и сильное падение цены нефти, скажем, до $30 (читай - падение валютных доходов государства и госкомпаний) или очередные идиотские действия (открытая война на Украине, экспроприация иностранной собственности и т.п.) с намного более жёсткими санкциями со стороны Запада, чем сейчас.
Т.е., на мой взгляд, изъятие валюты у населения в ближайшей перспективе (год-два) возможно, но для этого должен произойти какой-то сильный внешний шок. Просто так, чисто из вредности, на это вряд ли пойдут - государству и госкомпаниям пока хватает валюты, несмотря на все имеющиеся проблемы. Подчёркиваю: я говорю именно об изъятии и именно у населения. Какие-то открытые и скрытые валютные ограничения для бизнеса и людей давно уже есть и могут усилиться, но большинство об этом и не узнает.
Да, и никаких серьёзных последствий для власти не будет, конечно - власти о народ давно уже ноги вытирают, все привыкли.
могу ли я воспользоваться этой процедурой в случае с Мастер-Банком?
Здравствуйте
<br />могу ли я воспользоваться этой процедурой в случае с Мастер-Банком?
Здравствуйте. К сожалению, нет. Лицензия у Мастер-Банка была отозвана 20 ноября 2013 года, а ИП были включены в страховые выплаты с 1 января 2014 г.
Верно ли получается для ИП не следует держать личный счет физлица и счет ИП в одном банке?
Зависит от суммы. Если в сумме на всех счетах в банке (ИП и личных) у данного ИП лежит меньше 1,4 млн, то разницы нет. Если сумма часто превышает эту величину, то риск есть. Плюс надо учитывать вопрос с доступностью средств в случае проблем у банка. Если все счета в одном банке, можно остаться на пару-тройку недель без доступа к деньгам, что для многих довольно неприятно.