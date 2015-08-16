Как не обмануть себя, пытаясь обмануть отель?

Короткий ответ: не хитрить, а договариваться с отелем.



Длинный ответ.



Самостоятельные туристы, заказывая проживание в иностранном отеле, принимают на себя финансовый риск отмены заказа. Проще говоря, если вы забронировали номер, но позже отказались от брони или просто не приехали, деньги вы всё равно заплатите. В одних случаях - часть стоимости проживания, в других - всю стоимость проживания полностью: это зависит от правил отеля, с которыми вы соглашаетесь, заказывая номер. Есть и добрые отели, не взимающие штраф за отказ от брони (по крайней мере, если отказ произошёл в разумные сроки), но не все такие.



Обязательство клиента оплатить проживание подтверждается предоставлением отелю данных банковской карты, по которым он может снять деньги со счёта клиента. При заполнении формы заказа вы вводите номер карты, своё имя, срок действия карты и код cvv2/cvc2. Если вы откажетесь от брони или не приедете, отель просто снимет известную сумму с вашего карточного счёта.



Особо ушлые туристы, поняв, что заехать в заявленные дни в этот отель они не хотят или не могут, пытаются «перехитрить» отель простым способом: заблокировать карту и выпустить новую с другим счётом и другими реквизитами. Предполагается, что отель не сможет снять деньги со счёта по недействующим реквизитам заблокированной карты, а искать клиента в России, подавать в суд и т.п. ради нескольких сотен евро или долларов точно не будет.



Если этот «фокус» в каких-то случаях и срабатывает (что вряд ли), то далеко не во всех. Дело в том, что карточный счёт не закрывается сразу - как раз на случай получения «запоздавших» требований на оплату от магазинов, отелей и прочих продавцов товаров и услуг. Даже если карточка заблокирована, а на привязанном к ней счёте нет денег, платёж всё равно проходит: банк переводит отелю свои деньги, записывая на счёт клиента соответствующий долг (офердрафт). Работа с этим долгом - отдельный вопрос, но в любом случае клиенту придётся либо его оплатить (в т.ч. с процентами), либо иметь все неприятности, связанные с отказом от выплаты долга.



Что же делать, если обстоятельства так сложились, что запланированная поездка срывается или переносится? Ответ прост: попытаться договориться с отелем. «С той стороны стойки» работают живые люди, понимающие, что не всегда и не всё идёт по плану, а также заботящиеся об имидже своего бизнеса и не любящие конфликты. Поэтому, как только становится понятно, что ваша бронь срывается, сразу же, не откладывая, пишите письмо в отель с изложением проблемы и очень вежливой просьбой решить этот вопрос с минимальными потерями для вас. Писать, понятно, надо на языке страны, в которую вы едете, или на английском (можно попросить помочь с этим делом друзей).



Отель не обязан идти вам навстречу, но может это сделать. Очевидно, что если вы захотите снять бронь за сутки до въезда, шансов на положительное решение мало. Чем больше времени будет у отеля, чтобы заменить вас на другого клиента, тем больше вероятность, что всё будет нормально.



Чтобы дополнительно мотивировать сотрудника отеля на решение в вашу пользу, предложите компромисс: списание не всей суммы, а только половины или трети: с одной стороны, отель всё равно получит деньги (т.е. сотрудник как бы выполнит свои обязанности), с другой - вы существенно сэкономите. Не факт, что это надо делать в первом же письме, но в случае негативного ответа предложить такой вариант можно.



Также будет крайне полезно пообещать (и потом исполнить обещание) написать о доброте и клиентоориентированности сотрудников отеля на сайте-агрегаторе, через который вы бронировали номер. Положительные отзывы на таких сайтах очень ценятся.



Если вы намерены приехать позже, то предложите не отменить бронь, а перенести её на другой срок. Такое предложение, сделанное за пару недель до въезда (или даже за неделю), почти наверняка будет принято, так как отель в этом случае с большой вероятностью вообще ничего не потеряет в деньгах, зато получит благодарного клиента и не создаст конфликтную ситуацию.



Важно понимать, что подобные просьбы - это именно просьбы, а не требования в стиле «клиент всегда прав», их надо писать крайне вежливо, с извинениями и демонстрацией готовности согласиться с любым разумным решением. Если у вас есть объективная серьёзная причина перенести поездку, расскажите о ней, вам почти наверняка пойдут навстречу.



Может так получиться, что отель не отвечает на ваше письмо - ни положительно, ни отрицательно. Это может быть связано не со злым умыслом, а с техническими проблемами или невнимательностью персонала. В этом случае попробуйте выйти на отель через службу поддержки сайта-агрегатора, через который вы оформляли бронь.



В общем, вместо того, чтобы пытаться обмануть отель, платёжную систему и банк, да ещё и с неочевидными последствиями и жирным минусом в карму, лучше потратить немного времени на простое человеческое общение с сотрудниками отеля. А если не получится - значит, не судьба, придётся заплатить. Но в этом случае у вас будет моральное право оставить отзыв на как можно большем количестве подходящих сайтов о бездушности и формализме сотрудников данного отеля. Вам это принесёт небольшое моральное удовлетворение, а отелю - реальные денежные потери из-за тех потенциальных клиентов, что откажутся от бронирования номера в нём, опасаясь подобных проблем.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.