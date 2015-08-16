Как не обмануть себя, пытаясь обмануть отель?

Короткий ответ: не хитрить, а договариваться с отелем.
Длинный ответ.
Самостоятельные туристы, заказывая проживание в иностранном отеле, принимают на себя финансовый риск отмены заказа. Проще говоря, если вы забронировали номер, но позже отказались от брони или просто не приехали, деньги вы всё равно заплатите. В одних случаях - часть стоимости проживания, в других - всю стоимость проживания полностью: это зависит от правил отеля, с которыми вы соглашаетесь, заказывая номер. Есть и добрые отели, не взимающие штраф за отказ от брони (по крайней мере, если отказ произошёл в разумные сроки), но не все такие.
Обязательство клиента оплатить проживание подтверждается предоставлением отелю данных банковской карты, по которым он может снять деньги со счёта клиента. При заполнении формы заказа вы вводите номер карты, своё имя, срок действия карты и код cvv2/cvc2. Если вы откажетесь от брони или не приедете, отель просто снимет известную сумму с вашего карточного счёта.
Особо ушлые туристы, поняв, что заехать в заявленные дни в этот отель они не хотят или не могут, пытаются «перехитрить» отель простым способом: заблокировать карту и выпустить новую с другим счётом и другими реквизитами. Предполагается, что отель не сможет снять деньги со счёта по недействующим реквизитам заблокированной карты, а искать клиента в России, подавать в суд и т.п. ради нескольких сотен евро или долларов точно не будет.
Если этот «фокус» в каких-то случаях и срабатывает (что вряд ли), то далеко не во всех. Дело в том, что карточный счёт не закрывается сразу - как раз на случай получения «запоздавших» требований на оплату от магазинов, отелей и прочих продавцов товаров и услуг. Даже если карточка заблокирована, а на привязанном к ней счёте нет денег, платёж всё равно проходит: банк переводит отелю свои деньги, записывая на счёт клиента соответствующий долг (офердрафт). Работа с этим долгом - отдельный вопрос, но в любом случае клиенту придётся либо его оплатить (в т.ч. с процентами), либо иметь все неприятности, связанные с отказом от выплаты долга.
Что же делать, если обстоятельства так сложились, что запланированная поездка срывается или переносится? Ответ прост: попытаться договориться с отелем. «С той стороны стойки» работают живые люди, понимающие, что не всегда и не всё идёт по плану, а также заботящиеся об имидже своего бизнеса и не любящие конфликты. Поэтому, как только становится понятно, что ваша бронь срывается, сразу же, не откладывая, пишите письмо в отель с изложением проблемы и очень вежливой просьбой решить этот вопрос с минимальными потерями для вас. Писать, понятно, надо на языке страны, в которую вы едете, или на английском (можно попросить помочь с этим делом друзей).
Отель не обязан идти вам навстречу, но может это сделать. Очевидно, что если вы захотите снять бронь за сутки до въезда, шансов на положительное решение мало. Чем больше времени будет у отеля, чтобы заменить вас на другого клиента, тем больше вероятность, что всё будет нормально.
Чтобы дополнительно мотивировать сотрудника отеля на решение в вашу пользу, предложите компромисс: списание не всей суммы, а только половины или трети: с одной стороны, отель всё равно получит деньги (т.е. сотрудник как бы выполнит свои обязанности), с другой - вы существенно сэкономите. Не факт, что это надо делать в первом же письме, но в случае негативного ответа предложить такой вариант можно.
Также будет крайне полезно пообещать (и потом исполнить обещание) написать о доброте и клиентоориентированности сотрудников отеля на сайте-агрегаторе, через который вы бронировали номер. Положительные отзывы на таких сайтах очень ценятся.
Если вы намерены приехать позже, то предложите не отменить бронь, а перенести её на другой срок. Такое предложение, сделанное за пару недель до въезда (или даже за неделю), почти наверняка будет принято, так как отель в этом случае с большой вероятностью вообще ничего не потеряет в деньгах, зато получит благодарного клиента и не создаст конфликтную ситуацию.
Важно понимать, что подобные просьбы - это именно просьбы, а не требования в стиле «клиент всегда прав», их надо писать крайне вежливо, с извинениями и демонстрацией готовности согласиться с любым разумным решением. Если у вас есть объективная серьёзная причина перенести поездку, расскажите о ней, вам почти наверняка пойдут навстречу.
Может так получиться, что отель не отвечает на ваше письмо - ни положительно, ни отрицательно. Это может быть связано не со злым умыслом, а с техническими проблемами или невнимательностью персонала. В этом случае попробуйте выйти на отель через службу поддержки сайта-агрегатора, через который вы оформляли бронь.
В общем, вместо того, чтобы пытаться обмануть отель, платёжную систему и банк, да ещё и с неочевидными последствиями и жирным минусом в карму, лучше потратить немного времени на простое человеческое общение с сотрудниками отеля. А если не получится - значит, не судьба, придётся заплатить. Но в этом случае у вас будет моральное право оставить отзыв на как можно большем количестве подходящих сайтов о бездушности и формализме сотрудников данного отеля. Вам это принесёт небольшое моральное удовлетворение, а отелю - реальные денежные потери из-за тех потенциальных клиентов, что откажутся от бронирования номера в нём, опасаясь подобных проблем.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 16
<br /><br />Ну а если на карте дебетовой денег 0 и не пользуешься ей. Ни чего и не снимут в этом случае! Ведь в магазине ни чего не купишь. Так что про какой овердрафт речь?
<br /><br />про " неразрешенный технический овердрафт" устанавливается банком. Запрос международной платежной системы имеет приоритет перед установками банков и по запросу могут списать в минус. банк отказать не может так как его могут лишить права эмитировать карты А овердрафт достигает от 60 до 150 процентов годовых Читайте договоры к картам
Надо же, какая глупая тема.
Граждане! Соотчественники! Россияне! Если мама забыла сказать вам об этом в детстве - так красть плохо. От слова совсем. У кого бы то ни было. У родственника, у соседа, у вовсе незнакомого вам индивидуума, у группы лиц и у государства.
Особенно забавно выглядит мелкое жульё, которое в перерывах между копеечными гешефтами обсуждает отсутствие порядка в "этой стране" в сравнении со "всем цивилизованным миром".
Вопрос к знатокам: что я делаю нИтак?
Ну а если на карте дебетовой денег 0 и не пользуешься ей. Ни чего и не снимут в этом случае! Ведь в магазине ни чего не купишь. Так что про какой овердрафт речь?
Со мной был ровно такой случай. Хостел пытался снять денег штатным способом, но на карточке в тот момент не было денег. Получил от банка смску, что отказано. Поскольку было стремление сделать всё по-честному, пополнил и написал, чтобы пробовали еще раз. Но по каким-то причинам хостел забил на это. Возможно, потому, что сумма была небольшая - 10 евро. Никаких овердрафтов по карте и других последствий не было.
Действительно, интересно как быть в отношении виртуальных карт типа (qiwi, Тинькофф Мобильный кошелек, Кошелёк и т.д.) или просто предоплаченные карты типа тех что без авторизации распространял ПСБ.
кого там обманывать? отель, ПС, банк? эти бизнесы построены на скрытом(!) мошенничестве, и гипермарже.
самый разумный совет, если отель не заблокировал/или уже разблокировал сумму, заблокировать карту и закрыть её счёт, и тут внимание - не заявлением по форме банка, а в свободной форме, дав на это банку не больше одного дня, ссылаясь на 859 ст гк рф, инструкцию 28-И ЦБ РФ.
тогда банк не сможет провести транзакции по закрытому счёту.
Если по теме статьи: довольно здраво. Почти всегда можно договориться. Если речь о в меру крупных отелях. С аппартементами и т.п. может быть сложнее
(Хотя если честно - не уверен, т.к. считаю, что люди учатся только на своих ошибках).
Бронирование проживания обосновано в высокий сезон, когда есть риск по прибытии на место остаться на улице или около того.
Так вот, мной был забронирован и оплачен дом за полярным кругом.
Дорога туда была на автомобиле в очень сложных метеоусловиях зимой, накануне Нового года.
По объективным и не очень обстоятельствам, успеть к моменту заселения не получалось, т.к. путь был действительно очень сложным и далёким. Но желание воспользоваться "заранее оплаченной" услугой было слишком велико.
Итог: плохой расчёт, суета, ДТП со стоимостью ремонта, как 300 ночей проживания в доме, в который надо было успеть. Очень крупно повезло, что не пострадали люди, лишь техника, которую, к тому же, удалось починить почти без следов.
На этом месте кто-то тут же вынесет вердикт: Нечего путешествовать на машине на такие расстояния, тем более, по обледенелым дорогам зимой." Ну что же, это Ваше право.
Но я вынес другой вердикт: Нечего бронировать то, в чём не уверен и то, что будет вносить суету в планы."
В качестве решения есть дом на колёсах и целый ассортимент различных палаток.
Есть наличные деньги. А раз я везу деньги - меня подождут, сколько потребуется.
Всем удачи в путешествиях!
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
<br /><br /><br />Ну а если на карте дебетовой денег 0 и не пользуешься ей. Ни чего и не снимут в этом случае! Ведь в магазине ни чего не купишь. Так что про какой овердрафт речь?
<br /><br /><br />про " неразрешенный технический овердрафт" устанавливается банком. Запрос международной платежной системы имеет приоритет перед установками банков и по запросу могут списать в минус. банк отказать не может так как его могут лишить права эмитировать карты А овердрафт достигает от 60 до 150 процентов годовых Читайте договоры к картам
Про овер всё верно. Но касательно ситуации с расторжением договора банковского счёта, как отписал irbis7ниже, такое не прокатит. Банк действительно обязан расторгнуть договор в дату, указанную клиентом в письме и закрыть счёт не позднее дня следующим за днём расторжения договора. В таком случае отель сможет выставить претензии только клиенту. Да и через платёжные системы он снять уже не сможет, т.к. карта уже будет в ней заблокирована. Обычно отели блокируют суммы, в таком случае перед закрытием счёта будет списана нужная сумма. Требовать закрытие счёта у клиента есть, а требовать отдать всю сумму - нет. И если на счёте висит заблокированная сумма, то она будет удержана при закрытии счёта.
Когда я сильно не уверен в заезде до последнего момента, я всегда подтверждаю, что эта карточка даётся мной для того, чтоб бронь отеля оставалась за мной до 18:00 в день заезда. Правда, один раз карточку пытались авторизовать в 14:00 (Нью-Йорк, Стэйбридж Сьютс в Хелл Китчен), и когда у них ничего не получилось, они попросту сняли мою бронь, и я приехал в "никуда". Хорошо, что с моим платиновым статусом мне подыскали номер взамен, а то сам бы себя перехитрил.
1. Если бронирование делалось через крупную систему бронирования (тот же букинг.ком), можно (и нужно!) в случае проблем попробовать связаться с самой системой и поговорить с ними. Опять же - это не гарантия того, что отменят / перенесут / помогут, но, скорее всего, попытаются сделать всё, что в их силах.
У меня была забавная ситуация с Букингом - мы с супругой и сыном решили, что 5 дней у океана - это мало, и надо продлить отпуск еще дня на два . Сунулся сразу в Букинг - и обломался - ни в одном отеле вокруг на ближайшие два дня мест по разумной цене не было. Дальше я минут 20 нервно и расстроенно (уезжать не хотелось оттуда!) тыкался по разным вариантам, расширял географию поиска, но ничего не находилось, как ВДРУГ (!) на экране появился отличный вариант в соседнем шикарном отеле и совсем недорого, правда, только предоплатный. Пофиг, все равно мы тут, сказал я, и, не глядя, забронировал номер... после чего обнаружил, что день-то был указан правильно, а месяц - нет, так что вместо отеля на сегодня-завтра я забронировал отель на следующий месяц. Дальше был холодный пот (в принципе, сумма была хоть и небольшой, но довольно ощутимой ... и обидной) и быстрый звонок в букинг, откуда оператор прямо сразу, "повесив" меня на холд, отзвонился в этот отель, объяснил, что это была ошибка, и получил их разрешение отменить бронь. В итоге, отделался легким испугом, не потерял ни цента и узнал, что букинг.ком может быть ОЧЕНЬ клиентоориентированным.
2. (способ на грани этичности - используйте на свой страх и риск и с учетом собственных представлений о прекрасном!) Если бронируете отель, в основном, для визы + есть сомнение, что отель честно выполнит свою часть условий (южноевропейские страны и т. д.), то есть вариант использовать
сгенеренный номер карты (взять те же 8 первых цифр со своей карты, дальше 7 цифр от балды и последнюю сделать через Luhn calculator)какой-нибудь "другой" номер карты. Фишка сработает ТОЛЬКО, если отель/система бронирования проводят такой же "контроль" номера карты без предавторизации (что происходит все реже). Был забавный случай с Брюссельским отелем - не знал, поеду туда или нет, но для визы забронировал именно таким способом на пару дней через несколько месяцев. Специально, чтобы никому не было обидно, выбрал отель, который в условиях писал что-то типа "Отель не списывает оплату до заезда! Вы можете оплатить наличными или другой картой после заселения!". Через пару дней пришло письмо от отеля, дескать, мистер такой-то, мы тут попытались отчарджить вашу карту на все 120 евро, а она что-то не отчарджилась, не хотите ли вы прислать номер другой карты, а то мы бронь отменим. Написал им, что вообще-то они сами обещали ничего не чарджить, ну а, раз они такие же нечестные, как и я, то двум мошенникам явно не по пути
Вы покупаете дорогой билет на перевозку и делаете с ним, что хотите: переносите дату вылета, меняете маршрут, отказываетесь от поездке совсем. И в каждом случае авиакомпания не может вам отказать и обязана вернуть деньги при возврате билета.
Или вы покупаете дешевый билет на ту же самую перевозку. И не можете с ним сделать ничего, ни перенести дату вылета, ни отказаться. То есть отказаться вы можете, но деньги вам никто не вернет (невозвратный тариф). И пытаться куда-то писать и о чем-то просить совершенно бесполезно.
Имеется вероятность наступления неблагоприятного события в будущем и его надо застраховать. Покупая дорогой билет, платите за страховку вы и риски несет авиакомпания (отказ от рейса и перевозка пустого кресла). Покупая дешевый билет, за страховку платит авиакомпания (у нее в этом случае риски отсутствуют полностью, они есть только у пассажира).
То же самое с отелем. При заказе вы можете оплатить высокую стоимость номера, потом отказаться и деньги вам вернут. Или низкую, но без всяких возвратов. Так действуют очень многие отели, это общемировая практика.
Так что бизнес есть бизнес, ничего личного. Если есть убытки, то должна быть сторона, на которую эти убытки относятся.