Как проще получить кредитную карту?

Короткий ответ: сделать вклад.
Длинный ответ.
Ранее я уже писал о возможности получения кредита под залог вклада в банке. Эта схема работает, но не очень широко распространена и в некоторых случаях требует персонального решения со стороны банка. Более распространённый вариант - получение кредитной карты при открытии вклада в том же банке.
На первый взгляд может показаться, что это не имеет смысла: проценты по карте очевидно выше, чем по вкладу, то есть сочетание «вклад+карта» оказывается менее выгодным, чем простое хранение налички дома. Однако, при грамотном использовании такая схема оказывается полезной.
Общие условия продукта «вклад+карта» у разных банков похожи. Вы открываете обычный вклад в данном банке (в некоторых случаях есть требования по минимальной и максимальной сумме) и получаете кредитную карту с лимитом несколько меньше размера вклада - обычно до 70-80%, иногда до 50%. Кредитный лимит назначается не автоматически, а индивидуально и может быть ниже заявленной банком максимальной границы. Кроме того, кредитный лимит может иметь верхнюю границу в рублях, не зависящую от размера вклада. В дальнейшем вклад приносит вам проценты, а деньгами с карты вы можете оплачивать покупки.
Формально, карта и вклад не связаны, то есть вклад не является залогом по кредитным средствам на карте. Наличие вклада - лишь дополнительный позитивный фактор для банка при принятии решения о предоставлении вам кредита в виде кредитной карты. Поэтому банки требуют от клиентов соблюдения обычных условий - наличия работы, регистрации, гражданства, необходимого возраста и т.п. Но вклад значительно смягчает требования (например, не надо предоставлять справку о доходах) и упрощает принятие решения.
Получение кредитной карты при наличии вклада имеет смысл по двум причинам.
Во-первых, вы имеете доступ к деньгам в случае острой необходимости, при этом вам не придётся терять проценты по вкладу при досрочном расторжении договора. То есть карту можно держать «про запас» на всякий случай (внимательно ознакомившись с условиями, чтобы не «попасть» на высокую стоимость её обслуживания при отсутствии операций). В случае необходимости вы можете использовать деньги с карты, а потом быстро погасить возникший долг из текущих доходов, не трогая вклад.
Во-вторых, карты имеют «льготный период» погашения долга, в течение которого проценты не взимаются. Если строго следить за расходами и вовремя гасить долги, то кредитные средства можно использовать бесплатно.
На что следует обращать внимание при выборе программы «Вклад+карта» того или иного банка?
- размер расходов по карте, не зависящих от её использования: стоимость выпуска, ежемесячные или ежегодные комиссии, смс-информирование;
- размер расходов по карте в процессе её использования: комиссии за платежи и снятие наличных, процент по кредиту, стоимость выписки и т.п.;
- продолжительность и условия льготного периода;
- размер минимального платежа по кредиту;
- класс карты в зависимости от размера вклада (возможно, есть смысл оформить карту уровня Gold, положив на вклад более значительную сумму);
- возможность выбора кредитной карты с дополнительными бонусами (кобренд, кэшбэк и т.п.).
Какие банки имеют подобные программы?
На момент подготовки публикации кредитную карту при наличии вклада можно открыть в банках: Бин, Глобэкс, Петрокоммерц (Открытие), Русский Торговый, Абсолют, Зенит. Это не полный список, вы можете его актуализировать и пополнить сами, обратившись с вопросом в банк, где у вас уже есть вклад, или поискав информацию в интернете.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 12
2) Положить деньги в банк под 15% и взять их обратно на пару месяцев под 25%. Между членами семьи(?) это может сработать. Но внутри одной личности? Раздвоения то не будет?
Цитата
Однако, при грамотном использовании такая схема оказывается полезной.
На мой взгляд, здесь все дело в доходе, в его предсказуемости.
1) Если доход - это аванс и зарплата, т.е. выплачивается 2 раза в месяц в одни и те же даты, одни и те же суммы, то кредитка не выгодна. Какой смысл торопить события на две недели вперед и еще платить за это проценты?
2) Если это нестабильный предпринимательский доход, то запланировать погашение в льготный период не возможно в принципе, потому вероятность попасть на проценты очень высока и кредитка снова не выгодна.
3) Если это отсроченный гарантированный доход, который точно будет, но не равными частями, а траты не могут ждать еще 55 дней (например, в условиях гиперинфляции), то, при грамотном использовании, кредитка может быть полезной.
P.S. У меня есть один интересный вопрос к знающим людям. Все эти полуактивные кредитки с нетронутыми балансами (когда банки кредиты одобрили, пластик выдали, клиенты их активировали, но не пользуются), вот эти безналичные деньги на кредитках они физически где существуют? Ведь лимит по кредитке банк может легко поменять с 50 000 рублей до 500 000 рублей. Как это влияет на его финансы, он создает в этот момент резерв/обеспечение? Допустим, чисто гипотетически, все клиенты захотят в один час потратить все свои лимиты по кредиткам в одном банке? Это возможно, оплата пройдет?
На сколько я помню, существует какая-то сложность в получении вклада в случае отзыва лицензии, когда у клиента в этом же банке кредит. Автоматического взаимозачета вклад минус кредит не происходит. За давностью лет не помню в чем там засада для клиента, но принцип в голове отложился не делать в одном банке вклады и кредиты.
<br /><br /><br />цитата
<br /><br /><br /><br />Формально, карта и вклад не связаны, то есть вклад не является залогом по кредитным средствам на карте.</td></tr></table></div>Только очень условно.Банк вправе обращать взыскания на другое имущество должника" в соответствии с законодательством РФ" Даже если это не указано в договоре,это подразумевается. И когда все в одном месте лежит-сделать это проще При оценке заемщика наличие обеспечения возврата на одной из первых позиций.
<br /><br />Про льготный период. банк предлагает 2 варианта либо
<br /><br />1. Самостоятельно следить за погашением с помощью графика часто запутанного. со множеством условностей (понедельник начинается в субботу)
<br /><br />2Банк автоматически списывает некую сумму ежемесячно с какого либо счета клиента . Для этого банк обычно просит подписать согласие на безакцептное (без уведомления) списание. называется это часто "пакет услуг" от которых выковырять нужные нельзя.В общем поживиться есть чем
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />В любом случае банку ничто не мешает впиться зубками не только в жалкие проценты, но ив аппетитное тело вклада
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<br /><br /><br />P.S. У меня есть один интересный вопрос к знающим людям. Все эти полуактивные кредитки с нетронутыми балансами (когда банки кредиты одобрили, пластик выдали, клиенты их активировали, но не пользуются), вот эти безналичные деньги на кредитках они физически где существуют? Ведь лимит по кредитке банк может легко поменять с 50 000 рублей до 500 000 рублей. Как это влияет на его финансы, он создает в этот момент резерв/обеспечение? Допустим, чисто гипотетически, все клиенты захотят в один час потратить все свои лимиты по кредиткам в одном банке? Это возможно, оплата пройдет?
<br /><br />Деньги физически существуют только в наличке Для банка это лишь строка в балансе. Лимиты на снятие банк устанавливает в одностороннем порядке. По уму банк увеличивает лимит исходя из из критериев платежеспособности-давности сотру дничества,хорошей кредитной истории /дохода. (Лимит не должен превышать 3 тройного официального дохода за месяц). На практике бывает что кредит выдают очень формально и наплевательски-случается и неплатежеспособному. У платежеспособных другая проблема им автоматически повышают лимит и одобряют кредитную линию без их ведома. И если не следить то может оказаться что кредит взят а клиент не очень в курсе. Полуактивные кредитки не спешат умирать-по истечении не активности они будут кушать "ллату за ведение счета при отсутствии движения средств" .Это очень вкусно для банка Если у клиента не завалялось на счете собственные средства или другой счет то можно вывалится в кредит
<br /><br />Про резерв обеспечение вряд -ли Ситуация с одновременным снятием гораздо менее вероятна чем 100 долларов за рубль
<br /><br />Кроме того ,отправляясь например на отдых в регионы дорогих товаров банк может уменьшить лимит.чтобы например клиентка любящая украшения не накупила бы брюлликов до колен. Кроме того настоящих кредиток в России практически не предлагают-часто кредиткой называют дебетовую с разрешенным овердрафтом. Это те самые на которых "можно хранить свои средства и начислять проценты на остаток по счету" Это чисто российская фенечка. И на Западе существуют только как зарплатныеПри попытке открыть такую за рубежом-у менеджера будут глаза как оловяные плошки
К примеру, в расчетный период тратишь по карте 100 тысяч рублей, с зарплаты или аванса кладёшь на вклад всю сумму до окончания грейс-периода, в due date гасишь, а за этот месяц (обычно 25-30 дней) рубликов 700 процентов накапало. Главное - не забывать вовремя гасить!
Способ, правда, для толстосумов. И даже не столько потому, что имеет смысл, только если тратишь по карте солидные суммы ежемесячно, сколько потому, что богатые потому и богатые, что при таких доходах и тратах не гнушаются заработать лишних 700 рублей в месяц )))
Хотя кэшбэк, конечно, проще и во многих случаях выгоднее. Но мой банк мне его не предлагает. А связываться с банками типа Связного и Тинькова что-то не хочется...
Кеш бэки по дебетовым картам в среднем 1 процент а по кредитным 2..... но по моему это не стоит затраченного времени..
При путешествиях по России на заправках Газпром (не путать с Газпромнефть в Москве) при оплате ЛЮБОЙ банковской картой карту лояльности ГАЗПРОМ оставь в бардачке автомобиля. И так уже много лет.
При оплате наличными карту лояльности с радостью примут. Скидка на бензин по ней от 2,5% до 5%.
но статья очень доступная!
<br /> Положить деньги в банк под 15% и взять их обратно на пару месяцев под 25%. Между членами семьи(?) это может сработать. Но внутри одной личности? Раздвоения то не будет?</div>
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<br />Не будет. Будет дополнительный ДОХОД. Про грейс-период слышали что-нибудь? Много лет имею параллельно кредитные карты и вклады парами. На сумму лимита всегда открыт пополняемо-снимаемый вклад. Все крупные траты исключительно с кредитки. Свои деньги в это время лежат под процент. В конце грейс-периода одной кнопкой в интернет-банке перевожу с вклада на карту. Получается процентный доход с ЧУЖИХ (банковских) денег. Часто оформляю билеты на группу - кредит выходит 150-300 тысяч рублей (у меня три карты с общим лимитом 300тысяч). Чужих. А проценты по депозиту с них - мне. И да - обслуживание ВСЕХ карт абсолютно бесплатное, и они все золотые. Старых крупных вкладчиков банки любят