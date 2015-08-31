Как перевезти крупную сумму наличных из банка?

Короткий ответ: воспользоваться услугой банка по «сопровождению» или перевозке ценностей.
Длинный ответ. Несмотря на то, что даже самые отсталые слои населения научились пользоваться банковскими переводами, карточными платежами и даже интернет-кошельками, иногда возникает необходимость переместить значимую сумму наличных из пункта А в пункт Б, причём как минимум одним из этих пунктов является банк (а то и обоими). Как переместить деньги максимально безопасно?
Не все банковские клиенты знают, что их банки оказывают специальную услугу по сопровождению клиента с деньгами. Это значит, что вам выделяется охрана, которая сопровождает вас с момента получения денег в кассе банка до конечной точки вашего маршрута. Другой вариант - самостоятельная перевозка денег банком и выдача их вам или назначенному вами лицу в конечной точке.
Обе услуги, конечно, стоят денег. Сумма зависит от города, банка, статуса клиента, иногда - времени на перевозку или расстояния. В Москве чаще всего стоимость перевозки ценностей физического лица составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Некоторые банки берут процент от перевозимой суммы (например, 0,1%), но не меньше определённой величины в рублях. Как бы то ни было, вы вряд ли «обманете рынок» - за счёт тех или иных особенностей расчёта сумма всё равно будет колебаться вокруг 15 тыс. рублей за один рейс - чуть меньше или чуть больше.
Перед перевозкой деньги закладываются в инкассаторские сумки, которые опечатываются специалистом банка. При закладке денег делается опись, в которой указывается сумма денег или ценность вещей в каждой сумке. Банк отвечает за целостность сумок и сохранность печатей, но не за сами ценности. Скажем, если после получения перевезённых денег вы распишетесь, что приняли все сумки в целом виде, но потом вдруг заявите, что в сумках - фальшивки, то это будет ваша проблема. В случае, если сумка в процессе транспортировки получила повреждения и из неё что-то пропало, банк возместит потерю.
Если ваш банк не оказывает такую услугу, возможно, есть смысл перебросить деньги в другой банк, где она есть, заключить с ним соответствующий договор и воспользоваться этой возможностью. При разговоре с сотрудником банка важно уточнить, что речь идёт о перевозке ценностей физического лица, так как услуги по инкассации для юридических лиц и ИП оказывает больше банков, чем услуги по транспортировке денег «физиков».
Кроме непосредственно перевозки банк может помочь с другими вопросами, возникающими по ходу дела: пересчётом налички, определением её подлинности, разменом и заменой ветхих купюр. Естественно, за отдельные деньги.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 14
Зачем?
Например, у Вас много-много долларов. И Вам их нужно перегнать из одного российского банка в другой. При этом Вы под санкциями США. Не секрет, что если Вы будете переводить их, то с большой вероятностью они пойдут через корсчета в западных банках. Соответственно, велик риск, что они там и останутся. А так всё нормально. В принципе, конечно, можно все провести с двойным обменом на рубли. Но эта схема как-то лишена изящества. smile:D
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<br />Смешно. Уровень лиц, попавших под санкции, позволяет обеспечить охрану перевозимому налу.
Зачем?
Например, хотите передать деньги племяннику, который обслуживается в другом банке. И хотите оставить передачу денег в тайне.
Проще 15-20 тысяч отдать и сохранить здоровье и деньги.
Сумка едет в инкассаторской машине банка, нехороший сотрудник меняет деньги на пачки нарезанной бумаги и ставит печать обратно. Получите сумку, г-н клиент. Сумка цела, печать тоже? Какие претензии к содержимому?
Сумка едет в инкассаторской машине банка, нехороший сотрудник меняет деньги на пачки нарезанной бумаги и ставит печать обратно. Получите сумку, г-н клиент. Сумка цела, печать тоже? Какие претензии к содержимому?
Нигде в тексте не сказано, что у инкассаторов есть печати (на самом деле инкассаторские сумки не опечатываются, а пломбируются и соответственно проверяют целостность пломб, а не печатей - это неточность в тексте), они просто перевозят ценности.
В повседневной жизни простому россиянину большая сумма может понадобиться лишь при покупке недвижимости и то, только у частного лица. Но и тут можно переиграть на безналичный перевод (знаю, сам делал). Покупка авто - через банк. Всё.
Перевести деньги родственникам, знакомым, друзьям? Пожалучаста, в 21 веке живым, у всех есть банковский счёт, на любую сумму.
Вообще, государству надо избавляться от налички, печать рубли достоинством не более 500 рублей. Всё остальное - по карте. Глядишь и взяточникам сложнее будет при маски-шоу купюры проглатывать.
Скажете евро вот печатают и 200, и 500. Верно, только такими купюрами вы не расплатитесь (разве что в Италии), так как 90% кассиров их просто никогда не видели, во Франции объявления висят, типа не перебём к оплате банкноты в 500 евро. И правильно делают.
... во Франции объявления висят, типа не перебём к оплате банкноты в 500 евро.
Так они что во Франции и с банкнотами ЭТО делают?!
Гражданин, осуществляющий перевод, присутствует при закладке сумок?
Не секрет, что сейчас многие граждане хранят свои деньги в валюте.
Помимо явного криминала (недовложения) может возникнуть следующая ситуация. Купюры подлинные, но имеют пятна штемпельной краски, штампы, надписи и т.д. Платежеспособность купюр в валюте определяет каждый банк самостоятельно. И принимающий банк может отказаться принять подлинные купюры, имеющие дефекты.
Что делать? Тащить инкассаторскую сумку домой?
<br />А ничего, что регулярно в сводках новостей - ограбили то одного, то другого на суммы в несколько миллионов рублей.
<br /><br />Проще 15-20 тысяч отдать и сохранить здоровье и деньги.
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<br />В сводках новостей регулярно аварии. Зачастую, со смертельным исходом. Тем не менее Вы ездите в магазин, а не заказываете каждый раз платную доставку. Так что не всё уж так однозначно - особенно, если точка "Б" не другой банк...
p.s. что за глючный цитатник на банкахру?