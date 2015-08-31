Как перевезти крупную сумму наличных из банка?

Короткий ответ: воспользоваться услугой банка по «сопровождению» или перевозке ценностей.



Длинный ответ. Несмотря на то, что даже самые отсталые слои населения научились пользоваться банковскими переводами, карточными платежами и даже интернет-кошельками, иногда возникает необходимость переместить значимую сумму наличных из пункта А в пункт Б, причём как минимум одним из этих пунктов является банк (а то и обоими). Как переместить деньги максимально безопасно?



Не все банковские клиенты знают, что их банки оказывают специальную услугу по сопровождению клиента с деньгами. Это значит, что вам выделяется охрана, которая сопровождает вас с момента получения денег в кассе банка до конечной точки вашего маршрута. Другой вариант - самостоятельная перевозка денег банком и выдача их вам или назначенному вами лицу в конечной точке.



Обе услуги, конечно, стоят денег. Сумма зависит от города, банка, статуса клиента, иногда - времени на перевозку или расстояния. В Москве чаще всего стоимость перевозки ценностей физического лица составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Некоторые банки берут процент от перевозимой суммы (например, 0,1%), но не меньше определённой величины в рублях. Как бы то ни было, вы вряд ли «обманете рынок» - за счёт тех или иных особенностей расчёта сумма всё равно будет колебаться вокруг 15 тыс. рублей за один рейс - чуть меньше или чуть больше.



Перед перевозкой деньги закладываются в инкассаторские сумки, которые опечатываются специалистом банка. При закладке денег делается опись, в которой указывается сумма денег или ценность вещей в каждой сумке. Банк отвечает за целостность сумок и сохранность печатей, но не за сами ценности. Скажем, если после получения перевезённых денег вы распишетесь, что приняли все сумки в целом виде, но потом вдруг заявите, что в сумках - фальшивки, то это будет ваша проблема. В случае, если сумка в процессе транспортировки получила повреждения и из неё что-то пропало, банк возместит потерю.



Если ваш банк не оказывает такую услугу, возможно, есть смысл перебросить деньги в другой банк, где она есть, заключить с ним соответствующий договор и воспользоваться этой возможностью. При разговоре с сотрудником банка важно уточнить, что речь идёт о перевозке ценностей физического лица, так как услуги по инкассации для юридических лиц и ИП оказывает больше банков, чем услуги по транспортировке денег «физиков».



Кроме непосредственно перевозки банк может помочь с другими вопросами, возникающими по ходу дела: пересчётом налички, определением её подлинности, разменом и заменой ветхих купюр. Естественно, за отдельные деньги.



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