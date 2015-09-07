Как получить 10% годовых в валюте?

Короткий ответ: купить еврооблигации, которые теперь теоретически стали доступны многим инвесторам.



Длинный ответ.



Еврооблигации - это долговые обязательства компаний, банков и правительств. Слово «евро» в названии сейчас уже практически ничего не значит, оно осталось с прежних времён, когда такие облигации выпускались и торговались на европейском рынке. В наше время их может купить кто угодно. Обычно еврооблигации торгуются большими лотами - от $100 тыс., поэтому доступ частных инвесторов к ним несколько ограничен.



Однако, со 2 сентября на Московской бирже стало проще купить еврооблигации даже не очень состоятельным инвесторам - размер лота составляет $1 тыс., а торговать бумагами помогают маркетмейкеры. В принципе, размер лота был снижен ещё в 2014 году, но по факту мелкими партиями бумаг торгов не было, т.к. владельцам еврооблигаций (банкам и инвесткомпаниям) невыгодно продавать их «в розницу». Появление маркет-мейкеров должно изменить картину. Маркет-мейкер - это компания, которая по договору с биржей постоянно держит открытые предложения на покупку и продажу бумаг для всех желающих. Естественно, между ценами покупки и продажи есть разница - спред, на котором маркет-мейкер и зарабатывает. По условиям текущих договоров между биржей и маркет-мейкерами, спред не должен превышать 2% для частных облигаций и 0,9% - для государственных.



Стоит немного подождать и посмотреть, как будут в реальности организованы отношения брокеров и мелких клиентов - на практике условия могут оказаться немного иными.



На Московской бирже торгуются бумаги нескольких российских компаний и банков, а также российского правительства с различными сроками погашения (от 3 до 23 лет) и различной доходностью. Долларовые облигации банков и Газпрома имеют доходность к погашению 7-14% годовых, суверенные (государственные) - около 3,5% годовых. Соответственно, с учётом спреда, особого смысла в покупке суверенных бумаг для частного инвестора нет - проще положить деньги в банк на депозит под примерно такой же процент. А вот частные бумаги могут представлять интерес: вряд ли Промсвязьбанк или Газпром откажутся платить по долгам, а доход по их бумагам намного выше, чем на депозите (7,5-11%).



Помимо потерь на спреде, инвестора ждут и другие расходы. Во-первых, придётся открыть брокерский счёт и платить за операции (сотые доли процента). Во-вторых, доход от операций облагается налогом (НДФЛ). Причём, что важно, налогом облагается доход, выраженный в рублях. Это значит, что даже если долларовая цена бумаги снизилась, но курс доллара вырос, перекрыв это снижение, возникает налог. Впрочем, при желании, налога можно избежать, покупая облигации на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).



Пока в программе поддержки ликвидности использованы девять бумаг: от банков МКБ и Промсвязьбанка (по два выпуска), Газпрома, Полюс-Золота и гособлигации России (три выпуска).



Вдаваться в теорию и практику торговли облигациями здесь не буду - в интернете есть масса материалов на этот счёт. Конечно, нельзя забывать, что цена облигаций может как расти, так и снижаться, а их эмитенты могут банкротиться, поэтому гарантированного возврата вложений здесь нет. Тем не менее, при аккуратном подходе вероятность заработать приличную доходность на этом рынке велика.



Сейчас важно заметить, что у небольших инвесторов появилась хоть какая-то возможность выйти на этот прибыльный рынок. Если ваш брокер пока не предоставляет доступа к еврооблигациям - дёргайте его письмами и звонками. Чем активнее вы будете это делать, тем быстрее сможете купить бумаги.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.