Как получить 10% годовых в валюте?

Короткий ответ: купить еврооблигации, которые теперь теоретически стали доступны многим инвесторам.
Длинный ответ.
Еврооблигации - это долговые обязательства компаний, банков и правительств. Слово «евро» в названии сейчас уже практически ничего не значит, оно осталось с прежних времён, когда такие облигации выпускались и торговались на европейском рынке. В наше время их может купить кто угодно. Обычно еврооблигации торгуются большими лотами - от $100 тыс., поэтому доступ частных инвесторов к ним несколько ограничен.
Однако, со 2 сентября на Московской бирже стало проще купить еврооблигации даже не очень состоятельным инвесторам - размер лота составляет $1 тыс., а торговать бумагами помогают маркетмейкеры. В принципе, размер лота был снижен ещё в 2014 году, но по факту мелкими партиями бумаг торгов не было, т.к. владельцам еврооблигаций (банкам и инвесткомпаниям) невыгодно продавать их «в розницу». Появление маркет-мейкеров должно изменить картину. Маркет-мейкер - это компания, которая по договору с биржей постоянно держит открытые предложения на покупку и продажу бумаг для всех желающих. Естественно, между ценами покупки и продажи есть разница - спред, на котором маркет-мейкер и зарабатывает. По условиям текущих договоров между биржей и маркет-мейкерами, спред не должен превышать 2% для частных облигаций и 0,9% - для государственных.
Стоит немного подождать и посмотреть, как будут в реальности организованы отношения брокеров и мелких клиентов - на практике условия могут оказаться немного иными.
На Московской бирже торгуются бумаги нескольких российских компаний и банков, а также российского правительства с различными сроками погашения (от 3 до 23 лет) и различной доходностью. Долларовые облигации банков и Газпрома имеют доходность к погашению 7-14% годовых, суверенные (государственные) - около 3,5% годовых. Соответственно, с учётом спреда, особого смысла в покупке суверенных бумаг для частного инвестора нет - проще положить деньги в банк на депозит под примерно такой же процент. А вот частные бумаги могут представлять интерес: вряд ли Промсвязьбанк или Газпром откажутся платить по долгам, а доход по их бумагам намного выше, чем на депозите (7,5-11%).
Помимо потерь на спреде, инвестора ждут и другие расходы. Во-первых, придётся открыть брокерский счёт и платить за операции (сотые доли процента). Во-вторых, доход от операций облагается налогом (НДФЛ). Причём, что важно, налогом облагается доход, выраженный в рублях. Это значит, что даже если долларовая цена бумаги снизилась, но курс доллара вырос, перекрыв это снижение, возникает налог. Впрочем, при желании, налога можно избежать, покупая облигации на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).
Пока в программе поддержки ликвидности использованы девять бумаг: от банков МКБ и Промсвязьбанка (по два выпуска), Газпрома, Полюс-Золота и гособлигации России (три выпуска).
Вдаваться в теорию и практику торговли облигациями здесь не буду - в интернете есть масса материалов на этот счёт. Конечно, нельзя забывать, что цена облигаций может как расти, так и снижаться, а их эмитенты могут банкротиться, поэтому гарантированного возврата вложений здесь нет. Тем не менее, при аккуратном подходе вероятность заработать приличную доходность на этом рынке велика.
Сейчас важно заметить, что у небольших инвесторов появилась хоть какая-то возможность выйти на этот прибыльный рынок. Если ваш брокер пока не предоставляет доступа к еврооблигациям - дёргайте его письмами и звонками. Чем активнее вы будете это делать, тем быстрее сможете купить бумаги.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 19
Ставки по валютным вкладам не рыночные? Картельный сговор крупных банков? А куда смотрит антимонопольная служба?
нет, сговор ЦБ
ФАС ЦБ не указ )
а в целом, конечно это хороший инструмент. но только не сегодня, когда финансовая система балансирует на грани. и планировать на 2-3 гдда сейчас нельзя. за это время, может произойти столько событий - заморозка выплат, реструктуризация, с уменьшением или полной отменой доходности, а может и вовсе, решат, что "спекулянтам" хватит и половины от номинала. здесь, вы уже будете не вкладчиком, который пинает банк и кричит "я право имею!" здесь, вы уже, как бы, профессиональный участник рынка, и "если что..", то такие "участники", летят гораздо дальше вкладчиков! и жаловаться им, уже придется не в АСВ и ЦБ, а разве что, в... спортлото.
в января 98 года, погнавшись за прибылью, я радостно докупил ОГСЗ, рублевых гос облигаций, доходность которых подскочила с 16, до 32%! а в июле, я продавал их без доходности и без сожаления! оставив лишь 1 серию с погашением в сентябре - душа плакала и не позволила ее продать!) зато утром 17 августа, душа материлась!.. успел продать чудом! ..а в обед, сбер уже ОГСЗ не покупал. конечно потом государство "все выплатило", но то, как говорят, это было, уже совсем другое кино...
сегодня мы не так далеко от 98 года, как многим кажется. просто тогда, было все просто и примитивно, лежало на поверхности. а теперь, "это все", скрыто, замотано клубком... скажи чиновник, ведь не даром - мы ранок залили пиаром!)
Ибо не страхуется АСВ + списывается "если что" по аналогии с нотами "Траста" (только без таких проблем).
Странно, почему, например, Промсвязьбанк дает по валютным вкладам 3%, а по еврооблигациям 7,5-11%? Разница в 3 раза.
<br />Ставки по валютным вкладам не рыночные? Картельный сговор крупных банков? А куда смотрит антимонопольная служба?
<br />Ну, во первых, скажите мне уважаемые; ну какая часть ваших сбережений сечас находится в валюте? У нас в стране валютные депозиты частников составляют примерно 25%, а рублёвые - значит 75%. У многих, наверное, примерно так же. Ну зачем же на всё своё кровное бежать и закупаться еврооблигациями? Возьмите для начала и уменьшите свои рублёвые депозиты скажем с 75% до 60%. И спокойно инвестируйте эти 15% своего капитала в еврооблигации. И не в одного иметента, а в нескольких. Вот у вас и стал более диверсифецированный, а значит более надёжный и доходный инвестиционный портфель! Кстати; банки иметирующие облигации выглядят более надёжно, чем те, которые в большинстве своём занимают деньги за счёт депозитов частных лиц. Частник же в любой момент может придти и забрать свой вклад. Если это будет массово, то банк может испытывать существенные трудности. Облигации погашаются только в определённые сроки. Это для банка гораздо надёжнее. А нам что надо то? Надо, чтобы банк был надёжным и выполнял свои обязательства...
<br />А что надежнее для обычного человека: купить еврооблигации или положить валюту в мусорный банк под тот же процент?
<br />Мусорный банк станет мусорным, когда у него отберут лицензию. Я, например, с интересом наблюдаю уже более года когда у нескольких в моём понимании "мусорных банков" отберут лицензию. А у них всё не отбирают... Зато отбирают у других - в моём понимании "не мусорных банков". Высокая процентная ставка - ещё не повод считать банк мусорным. Я давно заметил: отбирают у банка лицензию у которого очень высокие депозитные ставки; а у 20 других банков с такими же высокими ставками дела идут нормально и они продолжают работать.
<br />В ИТОГЕ: если сумма для вас, обычного человека, значима - то разделите её, скажем, пополам между еврооблигациями и так называемым мусорным банком. Только в банк не кладите сумму более 1 400 000 рублей.
ПС Ну и конечно сравнение надежности Промсвязьбанка и Газпрома позабавило))
Жаль, что в стаканах пока нечасто что-либо достойное появляется...
Будем сидеть, ждать в засаде и жадно отлавливать уникальные предложения.
Всем удачного инвестирования!