Как поблагодарить сотрудника банка?

: персонально, конкретно и эффективно.Банки, как и любые другие предприятия сферы обслуживания, принято ругать. На них жалуются, им предъявляют претензии, иногда даже подают в суд. Но нельзя не признать, что в отдельных случаях (на самом деле, довольно часто) сотрудники банков оказываются профессиональными, честными и вежливыми. А иногда даже делают для клиента больше, чем положено по инструкции. У клиентов в таких случаях возникает желание поблагодарить конкретного сотрудника, отметить его перед руководством, поспособствовать получению им премии или даже повышению в должности. Как это сделать правильно, то есть максимально эффективно и с минимальными затратами труда самого клиента?. Искренняя благодарность - уже награда. Сотрудники банков, особенно те, что общаются непосредственно с клиентами, постоянно находятся в состоянии стресса. Многие люди срывают на них плохое настроение, тупят, просят о невозможном и заведомо считают рядовых работников отделений существами более низкого класса. Поэтому простое человеческое «спасибо», сказанное получившим хорошее обслуживание клиентом, может очень порадовать «маринку», как пренебрежительно называют рядовых сотрудниц отделения банка на форумах Банков.ру.. Бумажное письмо, отправленное по почте или переданное напрямую в отделение, станет дополнительным поводом для особого премирования сотрудника в конце квартала или года. Вряд ли одно письмо на что-то повлияет, но несколько таких благодарностей, полученных сотрудником в течение «отчётного периода» от разных клиентов - совсем другое дело. Любой банк - обычная бюрократичная организация, где за каждым решением должна стоять бумажка, а нижестоящие работники стараются показать свою незаменимость вышестоящим. Поэтому благодарственные письма от клиентов, особенно (но не только) от юридических лиц - ценный актив для руководителя отделения, а работники, «зарабатывающие» для него дополнительные очки в бюрократической возне, могут рассчитывать на особое отношение.. Более простой и доступный способ, чем бумажное письмо. На сайтах многих банков в разделе «Контактная информация», «О нас» и т.п. есть страница «Обратная связь» с веб-формой, где можно написать жалобу, пожелание или благодарность. Эти сообщения получает служба по работе с клиентами и перенаправляет их в соответствующие структуры банка. Непосредственный эффект от такой благодарности, пожалуй, будет слабее, чем от письма в отделение, но и лишним для сотрудника его не назовёшь.. Возможно, для кого-то станет открытием, что в НР можно не только жаловать и ругаться, но и ставить высокие оценки банкам с пояснением, за что и кому. Все положительные отзывы, как и отрицательные, проверяются модераторами на реалистичность, у вас могут попросить больше подробностей (в т.ч. в личной переписке с модератором). Понятно, что к таким отзывам есть определённое недоверие, т.к. технически просто организовать «поток позитива» в виде фальшивых сообщений. Но если вы действительно получили хорошее обслуживание и можете это доказать, то такой отзыв обязательно будет зачтён модератором и замечен банком, а добившийся высокой оценки сотрудник может получить что-то хорошее от руководства.. Мода на социальные сети ещё не прошла, банки (особенно крупные) тщательно отслеживают сообщения в соцсетях, чтобы при необходимости быстро решать проблемы и сбивать волну негатива. Положительные отзывы тоже отмечаются и учитываются в отчётах, передаваемых начальству. Отзыв в соцсетях можно оставлять двумя способами: на странице банка в ВК, Фейсбуке и т.д., и на своей странице, в своём эккаунте. В последнем случае лучше поставить тег перед названием банка (например, “@” в Фейсбуке), чтобы сообщение об отзыве было гарантированно замечено специалистами банка.. На сайте АРБ есть своя система отзывов, сделанная несколько коряво, но в целом работающая. Перейдите, найдите нужный вам город и конкретный банк. На странице банка кликните на ссылку «Отзывы» и перейдите в самый низ страницы. Там есть форма для ввода текста. Выберите «Отзыв о банке» или «Благодарность» и напишите суть дела. Обязательно заполните поля с личными данными, т.к. анонимные благодарности, как и анонимные жалобы, никого не интересуют.Текст в стиле «какой отличный банк, мне всё понравилось!» не будет воспринят всерьёз ни одним получателем. Чтобы правильно написать благодарность, представьте, что вы пишете жалобу, только с обратным «знаком». То есть обязательно указывайте название банка, название и адрес отделения (или службы), имя и фамилию понравившегося вам сотрудника. Далее опишите по возможности подробно, что именно было сделано особенно хорошо, за что конкретно вы хотите отметить сотрудника. Наконец, достаточно подробно представьтесь: ФИО, клиент вы данного банка или нет, адрес (можно с точностью до улицы, номер квартиры здесь вряд ли нужен), номер телефона для связи. Последнее важно, так как с вами могут связаться для подтверждения предоставленных сведений. Если вы пишете от имени юрлица, используйте фирменный бланк (даже при отправке сообщения по электронной почте). В сопроводительном письме можете дополнительно указать, что разрешаете использовать свой отзыв в интересах банка (иногда благодарности размещают на сайте банка).Однозначно не стоит в качестве благодарности дарить сотруднику банка что-то материальное - это может противоречить правилам работы банка и поставит человека в неудобное положение. Люди в банке работают за зарплату, а не за «чаевые». Неприятное впечатление могут произвести десятки одинаковых скопированных отзывов на разных сайтах в интернете. Выберите один-два варианта (например, публичная благодарность на Банках.ру и непубличная - в письме в отделение), этого достаточно. Вряд ли стоит слишком восторженно отзываться об обычном исполнении рутинных операций - это должно быть нормой в любом банке для любого сотрудника. Сомнительными выглядят также комплименты личного свойства - об особенностях человека, не связанных с работой. Не очень большую ценность имеют сообщения общего характера, без описания конкретных ситуаций.Вывод: не забывайте благодарить сотрудников банков, для них это не менее важно, чем получать жалобы и предложения. Но делайте это персонально, хвалите за конкретные поступки и не переусердствуйте.