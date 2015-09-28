Как избежать комиссии за снятие собственных денег с кредитки?

Короткий ответ: не снимать собственные деньги с кредитки. Или заранее найти редкую карту, позволяющую делать это без потерь.



Длинный ответ.



Люди, пользующиеся кредитными картами, иногда попадают в неприятную и не логичную с их точки зрения ситуацию. Сначала они пополняют кредитную карту собственными средствами, уводя её «в плюс» (то есть не они должны банку, а банк - им), а потом снимают эти деньги (собственные) в банкомате, но обнаруживают, что банк взял с них комиссию, как будто они сняли кредитные деньги. Учитывая, что комиссия за обналичивание денег с кредитки обычно очень велика (3-5%, а то и больше, плюс минимальная сумма в сотнях рублей), ущерб от такой операции получается существенным. Запросто может оказаться, что комиссия больше, чем сумма полученных в банкомате денег (например, если пользователь снял небольшое случайно возникшее превышение в 100-200 рублей).



К сожалению, это законно. Банк сам устанавливает тарифы по операциям с кредитными картами (точнее, с дебетовыми картами с овердрафтом, но для простоты будем называть их кредитными), и часто эти тарифы не делают различия между кредитными деньгами и деньгами клиента. Любое снятие наличных с такой карты облагается высокой комиссией. Что делать?



1. Лучший способ избежать проблем - не попадать в такую ситуацию. Просто разделите свои денежные операции на те, что вы проводите в кредит (по кредитной карте), и те, что делаете за свой счёт (по дебетовой карте).



2. Если по каким-то причинам вы не можете или не хотите разделять операции, и знаете, что такие операции будут, заранее выберите конкретную карту в конкретном банке, которая позволяет работать с собственными средствами с минимальными потерями (или вовсе без них). Такие банки есть, например, «Карманная карта ВТБ24» (не реклама, там есть другие расходы, смотрите тарифы сами).



3. Другой вариант - кредитная карта, позволяющая вообще без процентов снимать любые деньги в банкоматах (своей сети). Это редкий случай, но такие «наличные» кредитки тоже есть, например, одна из карт «Райффайзена» (не реклама, читайте тарифы). Правда, щедрость банка в отношении наличных может компенсироваться повышенной процентной ставкой или высокими комиссиями на другие операции.



4. Если у вы уже попали в описанную ситуацию, перечитайте тарифы внимательно. В них может быть та или иная лазейка, позволяющая вывести свои деньги с карты без потерь. Например, с нулевым тарифом можно оплатить коммунальные услуги (скажем, у «Альфы» и др.) или услуги конкретных организаций, имеющихся в ограниченном списке банка (у «Райффайзена» есть такие условия по большинству кредитных карт).



5. Бывает так, что, когда вы подписывали договор и получали кредитную карту, условия по работе с собственными деньгами на карте вас устраивали, а потом банк их ухудшил, не получив от вас письменного согласия, и вы потеряли деньги на комиссии. Это противоречит закону и вы можете «отбить» эти потери через банк или через суд. Сначала надо написать претензию в банк, в которой изложить ситуацию, указав дату подписания вами договора на обслуживание, действовавшие на тот момент условия по карте, дату изменения условий и описав непосредственно вашу проблему со снятием наличных. При этом в письме стоит упомянуть Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2015 N 20АП-6647/2014 по делу N А68-4321/2014 (спасибо пользователю форума ИЮ1982). Текст этого постановления найдите в интернете, он есть. Там говорится, что одностороннее изменение договора с гражданином-потребителем нарушает закон, при этом способ информирования значения не имеет. Изменение существенных условий договора возможно только в той же форме, что и заключение договора (чаще всего - подписание документа обеими сторонами). Скорее всего, банк не станет с вами связываться и вернёт комиссию (пример есть). Если это не поможет, а потерянная сумма для вас значительна, обратитесь к юристу и идите в суд.



Вывод: кредитные карты (в том числе дебетовые с овердрафтом) в большинстве случаев не предназначены для снятия наличных в банкоматах - это очень дорогая операция. Многие банки не различают кредитные деньги и собственные деньги клиентов при взимании комиссии. Это печальная реальность, о которой надо знать. Тем не менее, существуют отдельные предложения (конкретные карты в конкретных банках), позволяющие снимать наличными свои или даже кредитные деньги без процентов. Но чудес не бывает: эта «льгота» скорее всего сопровождается плохими условиями по другим операциям с данными картами. Чтобы не иметь проблем с комиссиями, лучше просто забыть о самой возможности снятия наличных с кредитных карт и пользоваться для этого только обычными дебетовыми картами. Впрочем, если вы уверены в своей внимательности, ищите варианты, а потом тщательно следите за своими действиями.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.