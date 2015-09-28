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Как избежать комиссии за снятие собственных денег с кредитки?

27.09.2015 20:00 21 16 565 просмотров
Короткий ответ: не снимать собственные деньги с кредитки. Или заранее найти редкую карту, позволяющую делать это без потерь.

Длинный ответ.

Люди, пользующиеся кредитными картами, иногда попадают в неприятную и не логичную с их точки зрения ситуацию. Сначала они пополняют кредитную карту собственными средствами, уводя её «в плюс» (то есть не они должны банку, а банк - им), а потом снимают эти деньги (собственные) в банкомате, но обнаруживают, что банк взял с них комиссию, как будто они сняли кредитные деньги. Учитывая, что комиссия за обналичивание денег с кредитки обычно очень велика (3-5%, а то и больше, плюс минимальная сумма в сотнях рублей), ущерб от такой операции получается существенным. Запросто может оказаться, что комиссия больше, чем сумма полученных в банкомате денег (например, если пользователь снял небольшое случайно возникшее превышение в 100-200 рублей).

К сожалению, это законно. Банк сам устанавливает тарифы по операциям с кредитными картами (точнее, с дебетовыми картами с овердрафтом, но для простоты будем называть их кредитными), и часто эти тарифы не делают различия между кредитными деньгами и деньгами клиента. Любое снятие наличных с такой карты облагается высокой комиссией. Что делать?

1. Лучший способ избежать проблем - не попадать в такую ситуацию. Просто разделите свои денежные операции на те, что вы проводите в кредит (по кредитной карте), и те, что делаете за свой счёт (по дебетовой карте).

2. Если по каким-то причинам вы не можете или не хотите разделять операции, и знаете, что такие операции будут, заранее выберите конкретную карту в конкретном банке, которая позволяет работать с собственными средствами с минимальными потерями (или вовсе без них). Такие банки есть, например, «Карманная карта ВТБ24» (не реклама, там есть другие расходы, смотрите тарифы сами).

3. Другой вариант - кредитная карта, позволяющая вообще без процентов снимать любые деньги в банкоматах (своей сети). Это редкий случай, но такие «наличные» кредитки тоже есть, например, одна из карт «Райффайзена» (не реклама, читайте тарифы). Правда, щедрость банка в отношении наличных может компенсироваться повышенной процентной ставкой или высокими комиссиями на другие операции.

4. Если у вы уже попали в описанную ситуацию, перечитайте тарифы внимательно. В них может быть та или иная лазейка, позволяющая вывести свои деньги с карты без потерь. Например, с нулевым тарифом можно оплатить коммунальные услуги (скажем, у «Альфы» и др.) или услуги конкретных организаций, имеющихся в ограниченном списке банка (у «Райффайзена» есть такие условия по большинству кредитных карт).

5. Бывает так, что, когда вы подписывали договор и получали кредитную карту, условия по работе с собственными деньгами на карте вас устраивали, а потом банк их ухудшил, не получив от вас письменного согласия, и вы потеряли деньги на комиссии. Это противоречит закону и вы можете «отбить» эти потери через банк или через суд. Сначала надо написать претензию в банк, в которой изложить ситуацию, указав дату подписания вами договора на обслуживание, действовавшие на тот момент условия по карте, дату изменения условий и описав непосредственно вашу проблему со снятием наличных. При этом в письме стоит упомянуть Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2015 N 20АП-6647/2014 по делу N А68-4321/2014 (спасибо пользователю форума ИЮ1982). Текст этого постановления найдите в интернете, он есть. Там говорится, что одностороннее изменение договора с гражданином-потребителем нарушает закон, при этом способ информирования значения не имеет. Изменение существенных условий договора возможно только в той же форме, что и заключение договора (чаще всего - подписание документа обеими сторонами). Скорее всего, банк не станет с вами связываться и вернёт комиссию (пример есть). Если это не поможет, а потерянная сумма для вас значительна, обратитесь к юристу и идите в суд.

Вывод: кредитные карты (в том числе дебетовые с овердрафтом) в большинстве случаев не предназначены для снятия наличных в банкоматах - это очень дорогая операция. Многие банки не различают кредитные деньги и собственные деньги клиентов при взимании комиссии. Это печальная реальность, о которой надо знать. Тем не менее, существуют отдельные предложения (конкретные карты в конкретных банках), позволяющие снимать наличными свои или даже кредитные деньги без процентов. Но чудес не бывает: эта «льгота» скорее всего сопровождается плохими условиями по другим операциям с данными картами. Чтобы не иметь проблем с комиссиями, лучше просто забыть о самой возможности снятия наличных с кредитных карт и пользоваться для этого только обычными дебетовыми картами. Впрочем, если вы уверены в своей внимательности, ищите варианты, а потом тщательно следите за своими действиями.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 21

Константин  (jFinder)
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Лучший способ избежать проблем - не пользоваться кредитками, а лучше и банками тоже smile:) Зачем кормить посредников, у которых на любой беспредел есть строчка в тарифах?
Михаил Михайлов  (953sma19)
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Что делать, если в час ночи в пустынном полутемном переходе вы встречаете крепкого и не совсем трезвого мужчину с наколками на мускулистых руках, который предлагает вам купить у него кирпич, которым он помахивает перед вашим носом, за 10000 руб.?
Короткий ответ: Немедленно отдать ему требуемую сумму.
Длинный ответ: К сожалению, его требования совершенно законны, поскольку он не делает различия между вашими и своими деньгами. Предлагая купить кирпич, он делает публичную оферту. Передавая ему деньги, вы ее акцептуете. Так что никакого криминала в данном случае нет.
Слава  (slavic)
#
Вроде бы последний совет напрашивается сам собой, но логическая цепочка осталась незавершённой. Вот он: вместе с "дорогой" кредиткой заведите себе самую дешёвую дебетовую карту этого же банка специально для снятия наличных в банкомате. Когда они понадобятся, используйте интернет-банк для перевода денег с карты на карту.
Alex Petrov  (alex*p)
#
Цитата
Слава пишет:
Вроде бы последний совет напрашивается сам собой, но логическая цепочка осталась незавершённой. Вот он: вместе с "дорогой" кредиткой заведите себе самую дешёвую дебетовую карту этого же банка специально для снятия наличных в банкомате. Когда они понадобятся, используйте интернет-банк для перевода денег с карты на карту.

чем не первый пункт?
Аркадий  (arkadijs)
#
Цитата
Слава пишет:
Вроде бы последний совет напрашивается сам собой, но логическая цепочка осталась незавершённой. Вот он: вместе с "дорогой" кредиткой заведите себе самую дешёвую дебетовую карту этого же банка специально для снятия наличных в банкомате. Когда они понадобятся, используйте интернет-банк для перевода денег с карты на карту.

Разве банк позволит перевести деньги с кредитки?
tuks  (tuks)
#
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
Аркадий пишет:
<br /><br />Разве банк позволит перевести деньги с кредитки?
</div>
<br />Позволит, только возьмет тот же %% что и за снятие налички. Все дело в грейс периоде. Проценты за пользование деньгами в течении грейса не начисляются, НО при условии, что ты ОПЛАЧИВАЕШЬ картой товар. Банк при этом получит комиссию или интерченж. При снятии в банкомате или при переводе банк комиссию не получает, возмещая убыток процентом за снятие нала.
<br />Да, кстати, есть у банков кредитки без грейса при переводе или снятии наличных. Процент за пользования деньгами в этом случае начинается сразу, как только снял, отдельного процента в этом случае нет, а если купил, то эта сумма попадает в грейс. Очень удобный продукт!
<br />Все просто.
Алексей  (Alexei2012)
#
Если возникло небольшое превышение (в статье упоминаются числа 100-200), то самый разумный вариант — закинуть эти деньги себе на мобильный телефон, заплатить за интернет или погасить какие-нибудь другие текущие расходы. Это можно сделать через интернет-банк своего банка или через сайт оператора услуги. В обоих случаях не должно быть никаких комиссий.
marscat  (marscat)
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Если коротко-кредитная карта НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ. Вот и весь рецепт.
EXPrompt  (EXPrompt)
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Если коротко- любые карточки что дебетовки, что кредитки предназначены лишь для одного, снимать скрытно и внезапно процент с лоха ушастого пардон клиента. Любой ваш рубль попадающий на счета банка уже не ваш, а это уже деньги банка со всем вытекающими.
Кэш - просто, беспроцентно, БЫСТРО, доступно и всегда в наличии. Лучше кэша ещё ничего не выдумали.

С банками можно иметь дело только в одном случае - длинное хранение больших денег на депозите, ну или конкретная транзакция платеж... Остальные варианты от лукавовго, и разработаны для списания комиссий и процентов в пользу банков.
Живите на свои деньги, и сами храните и распоряжайтесь своими деньгами... ВОТ И ВЕСЬ РЕЦЕПТ
rorih  (rorih)
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Чего то, как все сложно у автора smile:o
Если на кредитке оказались не миллионы своих денег конечно, то оплачивать данной картой обычные ежедневные траты на поесть, бензин и т.д. и они быстро кончатся smile:D
Эдуард Банков  (CrashBack)
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Можно обратиться к хобистам они вас научат smile:D.
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