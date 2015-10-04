Как поступить, если вам прислали «одобренную кредитку» по почте наложенным платежом?

Короткий ответ. Не получать. Это популярное в последнее время мошенничество.



Длинный ответ.



На финансовых форумах всё больше сообщений про возрождение старого способа «почти законного» изъятия денег у населения. Схема мошенничества проста. Сначала вам звонят якобы от имени известной финансовой группы и сообщают «радостную» новость, что вам одобрен кредит (в виде кредитной карты с высоким лимитом) на привлекательных, но внешне относительно разумных условиях. Например, 800 тысяч рублей под 24% годовых. Для получения карты с таким лимитом не надо заранее никуда ходить - её обещают прислать почтой вместе с инструкцией по активации, анкетой и т.п. Если вы соглашаетесь и оставляете свои данные, то через какое-то время действительно получаете сообщение, что на почте вас ждёт послание, за получение которого, правда, надо заплатить (обычно встречаются суммы 2400, 2500 или 2800 рублей).



Естественно, никакой готовой кредитной карты вы не получите. В письме будет лежать календарик размером с кредитку (чтобы при «прощупывании» письма на почте недоверчивый получатель поверил в чудо) и небольшая пачка документов (анкет), которые, якобы, надо отправить обратно для оформления кредита. Более того, последующие действия (рассмотрение анкеты) тоже требуют оплаты. Понятно, что никакого кредита получатель письма не получит.



Почему действия мошенников «почти законны»? Вся схема операции выстроена так, чтобы не оставлять свидетельств, что мошенники обещают именно кредитную карту, именно с таким лимитом и процентами и уже готовую к использованию. Формулировки в разговоре и в документах подбираются максимально расплывчатые, они только создают впечатление у неопытного человека, что ему что-то обещают. Формально же агентство, стоящее за этой схемой, оказывает «информационные услуги», «консультирует» клиентов по вопросам получения кредита и т.п., беря за свои действия деньги. Поэтому они могут официально работать через почту, иметь юрлицо и прочие атрибуты честного бизнеса.



Что делать, если вы получили такой звонок? Не соглашаться на предлагаемые условия и даже не слушать, что там ещё говорят. Если всё же уже согласились до прочтения этого совета, и письмо пришло, у вас нет обязанности его забирать - просто не ходите за ним на почту.



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