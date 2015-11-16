Как неправильно экономить?

Короткий ответ: концентрироваться на мелочах, упуская главное.



Длинный ответ.



Один из способов вести себя правильно - не вести себя неправильно. Если человек понимает, что не следует делать для достижения той или иной цели, у него намного больше шансов добиться желаемого с минимальными усилиями. Поэтому осознание возможных ошибок полезно, в том числе для улучшения ситуации с личными финансами. В интернете много подборок в стиле «20 финансовых ошибок, которые вы совершаете прямо сейчас», но они по большей части касаются тонкостей отношений с банками и магазинами в США или, в лучшем случае, на Западе в целом. Тем не менее, существуют универсальные проблемы и ошибки, свойственные всем людям, в том числе россиянам. Попробуем выделить и адаптировать для нашей реальности некоторые варианты неправильного поведения, собранные иностранными специалистами.



Вы тратите слишком много времени на поиск лучших условий



Планирование поездки в отпуск, выбор магазина при покупке дорогого товара или поиск подходящего предложения банка загоняет многих людей в бесконечный цикл «надо посмотреть, нет ли более выгодного предложения». Эта мысль становится навязчивой, на поиск варианта дополнительно сэкономить сто рублей уходят часы, а то и дни, а также килограммы нервных клеток. Однако, стоит помнить, что ваше время тоже чего-то стоит, и, возможно, есть смысл потратить его с большей пользой. Например, выполнить дополнительную работу и заработать намного больше, чем получится сэкономить.



Конечно, здоровый подход к снижению издержек необходим: надо пользоваться интернет-сервисами сравнения цен, почитать отзывы более опытных людей или соответствующий форум на banki.ru. Но убедившись, что найденные варианты уже невозможно радикально улучшить, стоит остановиться.



Вы экономите на мелочах



Знаменитый «принцип латте» (откажитесь от утреннего кофе, чтобы за год сэкономить 20-30 тыс. рублей) выглядит привлекательно, но в реальной жизни имеет мало смысла. Во-первых, вполне возможно, что без утреннего кофе вы будете хуже работать, что скажется на доходах. Во-вторых, экономия на мелочах заставляет человека чувствовать себя бедным и переживать из-за своей неполноценности, что сказывается на настроении, вплоть до появления психосоматических расстройств. А это - опять же убытки. В-третьих, если ваш бюджет дыряв в основных платежах, экономия на булочках или кофе вас не спасёт.



Начните с главных и постоянных трат: страховки, банки, коммунальные счета, продукты, машина. Альтернативные поставщики, оптимизация кредитов, замена лампочек, смена устаревшего тарифа интернета или телефонов всей семьи, переход в другой продуктовый магазин могут сэкономить несколько тысяч рублей в месяц с полным сохранением качества услуг и прежнего комфорта. Оптимизация расходов на машину - вообще золотое дно для жителей крупных городов. Неудачное время поездки на работу или неудачный маршрут, приводящие к медленному движению в пробке, могут обходиться в 100-150 рублей в день на одном бензине. Незапланированная поездка в гипермаркет на окраине «съедает» всю экономию от низких цен - проще купить те же товары в ближайшем магазине, там ещё и соблазнов меньше.



Что в любом случае стоит сделать - это отказаться от вредных привычек, если они есть.



Вы покупаете дешёвые товары. Или дорогие



Всем известно выражение «я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи», тем не менее, практически все делают именно это. Впрочем, верно и обратное: бездумная покупка более дорогой вещи только потому что она более дорогая (и должна бы быть более качественной) может привести к потерям. Вывод простой: цена не должна быть определяющим фактором при покупке: если есть финансовая возможность рассмотреть более дорогой вариант, объективно (по отзывам на форумах и опыту знакомых) оценив его преимущества, стоит это сделать. Но важно, чтобы дополнительная цена бралась за дополнительное качество выполнения главных функций, а не за «бантики», которые вам в реальной жизни не понадобятся. Нет смысла переплачивать за пылесос с функцией очистки ковров от шерсти животных, если у вас нет ни ковров, ни животных.



То же относится к «бесплатным» или «дешёвым» банковским продуктам. Если банк предлагает крайне выгодные условия, например, по расчётной карте, то он наверняка возьмёт с вас лишние деньги, скажем, за переводы или за снятие наличных в чужих банкоматах. Читайте тарифы и условия обслуживания, чтобы потом не тратить кучу денег на бесплатное обслуживание.



Вы тратите деньги, пытаясь сэкономить деньги



На дальней заправке бензин на рубль за литр дешевле, чем рядом с домом? Это не повод туда ехать: по дороге вы сожжёте бензина на большую сумму, чем сэкономите. Банк с единственным офисом на другом конце города предлагает депозит со ставкой на 0,2 п.п. выше? Ваши 100 тыс. рублей принесут вам лишние 200 рублей за год. Стоит ли ради них тратить время и деньги на поездки? Повышение расходов в магазине до нужной суммы, чтобы получить скидку, тоже не всегда оправдано, как и покупка купонов на скидку, которой вы потом не воспользуетесь.



Вы тратите все сэкономленные деньги (и даже больше)



Радость от того, что с помощью правильного поведения или избежания неправильных поступков удалось сэкономить немного денег, может привести к «отмечанию» этого события и растрате всего сэкономленного или даже больше. Лучше заранее решить для себя, что главным подарком вам в награду за экономию станет увеличение суммы на сберегательном счёте или в домашней валютной копилке.



Вы читаете эту заметку вместо того, чтобы начать действовать



Займитесь уже, наконец, делом.



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