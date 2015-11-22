Как вернуть деньги, заранее уплаченные закрывшемуся банку?

: в реальности практически никак, но если есть время и желание, можно попробовать.Иногда клиент платит деньги банку вперёд, например, за годовое обслуживание карты. Случается, что человек совсем недавно открыл карту и заплатил за её обслуживание, а у банка как раз отозвали лицензию. Фактически, заплаченные за год вперёд деньги пропадут, т.к. операции по карте прекращаются, она превращается в почти бесполезный кусок пластика. Возникает желание вернуть уплаченные за неё деньги. Некоторые думают, что это совсем никак нельзя сделать («что упало - то пропало»), но, по крайней мере формально, это не так. Если банк не оказал предоплаченную услугу, часть оплаты можно потребовать назад.Для этого необходимо написать «требование кредитора», форма которого(перейдите по ссылке, нажмите на фразу «Форма требования кредитора и найдите пункт «Примерная форма требования кредитора – физического лица кредитной организации, являющейся участником системы обязательного страхования вкладов»). К заполненной форме надо приложить оригиналы или заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что банк должен вам деньги: договор на обслуживание карты (или общий договор обслуживания в банке, в котором упомянута карта) с датами начала и окончания действия; выписку со счёта, из которой видно, что деньги «ушли» в адрес банка; копию сообщения об отзыве лицензии с такого-то числа. Весь пакет документов следует отправить в адрес временной администрации банка - он указывается на сайте АСВ или на сайте самого банка.Временная администрация рассматривает полученные требования в течение 30 рабочих дней и сообщает заявителю о включении их в реестр требований или о не включении. Если требования будут признаны временной администрацией (или ликвидатором) банка, они должны быть включены в третью очередь выплат.Включение в третью очередь означает, что деньги выплатят после того, как будут удовлетворены все требования первой и второй очередей. При этом не факт, что выплатят всю сумму, т.к. кредиторы третьей очереди получают только остатки денег, поделенные на всех. На практике это означает либо «никогда», либо «заплатят небольшую часть».В целом, требование возмещения заплаченных за годовое обслуживание карты средств в лопнувшем банке больше напоминает физкультуру для прокачки бюрократических навыков или лотерею - возвращённая сумма (если она вообще будет) вряд ли покроет стоимость потраченного времени. Но формально такая возможность есть, поэтому о ней стоит знать.