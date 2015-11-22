Как вернуть деньги, заранее уплаченные закрывшемуся банку?

Короткий ответ: в реальности практически никак, но если есть время и желание, можно попробовать.
Длинный ответ.
Иногда клиент платит деньги банку вперёд, например, за годовое обслуживание карты. Случается, что человек совсем недавно открыл карту и заплатил за её обслуживание, а у банка как раз отозвали лицензию. Фактически, заплаченные за год вперёд деньги пропадут, т.к. операции по карте прекращаются, она превращается в почти бесполезный кусок пластика. Возникает желание вернуть уплаченные за неё деньги. Некоторые думают, что это совсем никак нельзя сделать («что упало - то пропало»), но, по крайней мере формально, это не так. Если банк не оказал предоплаченную услугу, часть оплаты можно потребовать назад.
Для этого необходимо написать «требование кредитора», форма которого есть на сайте АСВ (перейдите по ссылке, нажмите на фразу «Форма требования кредитора и найдите пункт «Примерная форма требования кредитора – физического лица кредитной организации, являющейся участником системы обязательного страхования вкладов»). К заполненной форме надо приложить оригиналы или заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что банк должен вам деньги: договор на обслуживание карты (или общий договор обслуживания в банке, в котором упомянута карта) с датами начала и окончания действия; выписку со счёта, из которой видно, что деньги «ушли» в адрес банка; копию сообщения об отзыве лицензии с такого-то числа. Весь пакет документов следует отправить в адрес временной администрации банка - он указывается на сайте АСВ или на сайте самого банка.
Временная администрация рассматривает полученные требования в течение 30 рабочих дней и сообщает заявителю о включении их в реестр требований или о не включении. Если требования будут признаны временной администрацией (или ликвидатором) банка, они должны быть включены в третью очередь выплат.
Включение в третью очередь означает, что деньги выплатят после того, как будут удовлетворены все требования первой и второй очередей. При этом не факт, что выплатят всю сумму, т.к. кредиторы третьей очереди получают только остатки денег, поделенные на всех. На практике это означает либо «никогда», либо «заплатят небольшую часть».
В целом, требование возмещения заплаченных за годовое обслуживание карты средств в лопнувшем банке больше напоминает физкультуру для прокачки бюрократических навыков или лотерею - возвращённая сумма (если она вообще будет) вряд ли покроет стоимость потраченного времени. Но формально такая возможность есть, поэтому о ней стоит знать.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 14
В 90% случаях - отзывают лицензии у проблемных банков и пылесосов. А они как правило карты бесплатно на лево и на право раздают. Что тут возвращать?
Заранее Вам благодарна!
А не нужно гнаться за длиным рублем в банках обещающих 13+% годовых и заоблачный кешбек . Есть же Сбербанк, все в него и не будет проблем же.
На мой взгляд, Сбербанк по картам - замечательный банк. Годовая плата за карту всего 450 руб. Банкоматы на каждом шагу. Удобный личный кабинет, где можно перебрасывать средства с карты на карту. Бонусы "Спасибо", которыми я полностью оплачиваю все расходы на мобильный телефон. Очень удобно.
А статейка совсем пустая. По практической ценности типа "Влияние солнечной радиации на моргательную перепонку курицы". Стыдно за автора.
На мой взгляд, Сбербанк по картам - замечательный банк. Годовая плата за карту всего 450 руб. Банкоматы на каждом шагу. Удобный личный кабинет, где можно перебрасывать средства с карты на карту. Бонусы "Спасибо", которыми я полностью оплачиваю все расходы на мобильный телефон. Очень удобно.
Ага, замечательный. У меня до сих пор просроченная карта лежит. "Нет, мы не можем ее перевыпустить. И деньги с нее выдать тоже не можем. Обращайтесь в отделение, где выдана карта". А до того отделения два дня на поезде ехать. Лучше бы я эти деньги в пылесос положил - через две недели бы вернулись.
А вы хотели карту получить в МСК, а перевыпустить на Колыме? Сбер Онлайн надо юзать было, перевели бы легко между своими счетами, а потом и на пылесос платёжку сделали бы.
Комиссия - бесплатно если на карте больше 30000р
1% кэшбэк рублями а не левыми "спасибо"
снятие наличных в любом банкомате бесплатно (от 3000р) , вместо того чтобы стоять в очереди в банкомат сбера
А не нужно гнаться за длиным рублем в банках обещающих 13+% годовых и заоблачный кешбек . Есть же Сбербанк, все в него и не будет проблем же.
На мой взгляд, Сбербанк по картам - замечательный банк. Годовая плата за карту всего 450 руб. Банкоматы на каждом шагу. Удобный личный кабинет, где можно перебрасывать средства с карты на карту. Бонусы "Спасибо", которыми я полностью оплачиваю все расходы на мобильный телефон. Очень удобно.
А статейка совсем пустая. По практической ценности типа "Влияние солнечной радиации на моргательную перепонку курицы". Стыдно за автора.
На мой взгляд, Сбербанк по картам - замечательный банк. Годовая плата за карту всего 450 руб. Банкоматы на каждом шагу. Удобный личный кабинет, где можно перебрасывать средства с карты на карту. Бонусы "Спасибо", которыми я полностью оплачиваю все расходы на мобильный телефон. Очень удобно.
Ага, замечательный. У меня до сих пор просроченная карта лежит. "Нет, мы не можем ее перевыпустить. И деньги с нее выдать тоже не можем. Обращайтесь в отделение, где выдана карта". А до того отделения два дня на поезде ехать. Лучше бы я эти деньги в пылесос положил - через две недели бы вернулись.
В своей проблеме вы виноваты сами. Зачем оставлять деньги на просроченной карте?! Такую проблему легко создать самому себе в любом банке, а потом обижаться на весь белый свет.
Но ваша ситуация легко решается:
1. Откройте новую карту.
2. Напишите жалобу (руководству банка или на данном сайте в отзывах) на то отделение, в которое вы обратились и где вам отказались закрыть карту.
3. Они ее тут же закроют и зачислят остаток на новую карту.
У меня была аналогичная ситуация. Закрывал зарплатную карту (с работы уволился) предварительно ее обнулив. В отделении возле дома сказали, что надо ехать в отделение, где карта была открыта. Написал жалобу - вопрос решили в один день.
У тинькоффа в этом плане все лучше.
Комиссия - бесплатно если на карте больше 30000р
1% кэшбэк рублями а не левыми "спасибо"
снятие наличных в любом банкомате бесплатно (от 3000р) , вместо того чтобы стоять в очереди в банкомат сбера
У меня в шаговой доступности от дома отделение Сбера, где стоит 7 банкоматов, открытых 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В очереди в банкомат никогда не стоял ни секунды.
А "спасибо" совсем не левые. Они трансформируются в реальные рубли на моем лицевом счете в МТС. "Живыми" деньгами я за мобильную связь не плачу.
Все очень удобно.
Есть они у Сбера (лично мне категорически не нравится их депозитная политика), есть и у Тинькова. Даже на этом сайте есть клуб людей, которых прочно сплотила ненависть к Тинькофф Банк. Они постоянно общаются, координируют свои действия против него. Я отношусь к этому положительно, как к части борьбы клиентов за свои права.
А не нужно гнаться за длиным рублем в банках обещающих 13+% годовых и заоблачный кешбек . Есть же Сбербанк, все в него и не будет проблем же.
С уважением, Владимир Копатиков