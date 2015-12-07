Как сдать золото в ломбард (и как жить дальше)?

Короткий ответ: с возвратом и на короткий срок.
Длинный ответ:
Ломбард может стать «кредитором последней надежды» для людей, которым срочно нужна небольшая сумма денег на короткий срок. Есть «профессиональные» клиенты ломбардов, постоянно сдающие и возвращающие ценности, они часто имеют особые условия работы с конкретными «точками» и приёмщиками (товароведами). Но если вы никогда не заходили в ломбард, стоит заранее подготовиться к тому, что вы там увидите, предварительно изучив рынок хотя бы по сайтам крупных сетей ломбардов и отдельных компаний.
1. Многие ломбарды имеют сайты и, конечно, телефоны для связи. Не поленитесь сделать предварительный анализ рынка в своём городе и изучить правила, по которым работают конкретные ломбарды. На сайтах есть формы обратной связи, через которые можно оставить заявку на оценку вашей вещи. Обычно ломбарды предлагают связаться с вами по электронной почте или телефону. Заведите себе временный адрес почты только для этого случая и используйте псевдоним, чтобы не попасть в базы данных и не получать потом поток «выгодных предложений» от ломбардов или родственных им структур.
2. Золото 583/585 пробы в ломбардах оценивается чуть дороже половины учётной цены ЦБ (это не правило, просто так сложилось). Чтобы понять, на что примерно можно рассчитывать, посмотрите цену грамма на сайте ЦБ и разделите на два. Приёмная цена в ломбардах будет колебаться вокруг полученной величины в пределах плюс-минус 200 рублей. Золото другой пробы будет, соответственно, дороже или дешевле: 999-я проба (слитки, монеты) - дороже на 60-80%.
3. Цена конкретной вещи может быть немного другой за счёт её технического состояния, внешнего вида, новизны и пр. Но в основе - всё равно цена металла.
4. Если вы собираетесь сдать золото в ломбард только временно (не продавать), то надо понимать, что срок, на который вы берёте деньги, должен быть как можно более коротким. Ставки по займам в ломбардах высоки - обычно порядка 11-15% в месяц (хотя встречаются предложения и за этими границами), поэтому чем дольше вы держите ценности в ломбарде, тем меньше вероятность, что вы их вернёте. Заём в ломбарде может быть только решением экстренной проблемы, когда остро необходимо «перехватить» несколько тысяч рублей на несколько дней. В иных случаях стоит подумать о других способах решения вопроса.
5. Срок займа можно продлить, выплатив набежавшие проценты. «Тело» долга при этом выплачивать не надо.
6. Если вы не смогли вовремя выплатить долг и даже проценты, золото не будет потеряно для вас сразу. По закону есть ещё месяц на решение этой проблемы. Соберите деньги, выплатите долг и золото к вам вернётся.
7. Для получения займа нужен только паспорт (и сама сдаваемая вещь, конечно). Никакие чеки, сертификаты на изделие не понадобятся. Оценка производится только самим ломбардом по своим правилам.
8. Вместе с деньгами ломбард выдаёт «залоговый билет» с описанием принятой вещи, суммой займа, суммой и ставкой процентов по нему и другой информацией.
9. Чтобы получить своё золото обратно, надо предъявить паспорт и залоговый билет.
10. Если вы полагаете, что вернуть деньги за сданное золото будет сложно или почти невозможно, попробуйте найти другой выход. Например, предложите те же изделия на продажу своим друзьям или родственникам или попросите у них заём под залог той же цепочки или кольца, честно рассказав о ситуации. В конечном итоге, это скорее всего получится дешевле (выгоднее), чем продать золото в ломбард с огромной скидкой без надежды на возврат.
Стоит ещё раз повторить: в целом, сдача ценностей (в т.ч. золота) в ломбард - плохая практика, говорящая о том, что у вас большие проблемы с финансовой дисциплиной или доходами. С помощью ломбарда можно решить разовые краткосрочные проблемы, но сам факт использования этого варианта должен стать поводом для перемен в вашей жизни.
Было бы интересно увидеть в комментариях истории о том, как вы сдавали золото в ломбард и как потом решили свои проблемы.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 10
Это к тому что есть и импровизации на тему, наверное...
Мысль хорошая, вот только с нашим менталитетом ссора впоследствии гарантирована. Договорятся, дадут цепочку в залог, а потом и деньги не отдадут и цепочку назад требовать начнут требуя чтобы кредиторы "вошли в положение". А не войдут - будут заклеймены ворьем и кровососами.
Мысль хорошая, вот только с нашим менталитетом ссора впоследствии гарантирована. Договорятся, дадут цепочку в залог, а потом и деньги не отдадут и цепочку назад требовать начнут требуя чтобы кредиторы "вошли в положение". А не войдут - будут заклеймены ворьем и кровососами.
Насколько я помню, эта деятельность лицензируемая. Поэтому могут не только "заклеймить", но и заяву в полицию накатать. Никому не советую так поступать. Гарантированно вместо друзей наживешь врагов, товар отберут и проблемы с законом еще могут возникнуть.
Насколько я помню, эта деятельность лицензируемая. Поэтому могут не только "заклеймить", но и заяву в полицию накатать. Никому не советую так поступать. Гарантированно вместо друзей наживешь врагов, товар отберут и проблемы с законом еще могут возникнуть.
Если нет "деятельности" (регулярности), то не будет и ответственности. Договор займа с залогом между физлицами - дело обычное и совершенно законное. А друзей надо иметь нормальных, чтобы "товар" не "отбирали" )
Помню как более 40 лет назад мои родители (научные работники) по нескольку раз в год относили в ломбард свои обручальные кольца и мамину школьную золотую медаль. С тех пор решил для себя жить по средствам и никогда не брать в долг. Пока удается. Считаю, что "жить по средствам" - должно быть главным правилом в жизни.
Трудно в это поверить, потому что золотые школьные медали золота не содержали ...
Помню как более 40 лет назад мои родители (научные работники) по нескольку раз в год относили в ломбард свои обручальные кольца и мамину школьную золотую медаль. С тех пор решил для себя жить по средствам и никогда не брать в долг. Пока удается. Считаю, что "жить по средствам" - должно быть главным правилом в жизни.
Трудно в это поверить, потому что золотые школьные медали золота не содержали...
Мысль хорошая, вот только с нашим менталитетом ссора впоследствии гарантирована. Договорятся, дадут цепочку в залог, а потом и деньги не отдадут и цепочку назад требовать начнут требуя чтобы кредиторы "вошли в положение". А не войдут - будут заклеймены ворьем и кровососами.
От людей с таким менталитетом лучше держаться подальше, так что тем более мысль хорошая: и золотишком обзаведётесь и от лжедрузей избавитесь. Этакий тестдрайв