Как подарить деньги на Новый год?

Короткий ответ: есть несколько не совсем банальных способов.



Длинный ответ.



В кризис лучший подарок для большинства людей - деньги. В России не очень развита система возврата в магазины ненужных подарков, поэтому не очень удачный подарок, даже имеющий существенную ценность, может годами пылиться на полке, а в лучшем случае его удастся продать за полцены через сайты частных объявлений. Речь, понятно, не о памятных или сделанных своими руками трогательных подарках близких людей друг другу, а об очередном свитере, тостере или красиво упакованном наборе для бритья или даже золотой цепочке, не соответствующей вкусам получателя.



В общем, если вы не уверены в том, что хорошо знаете вкусы и желания вашего знакомого или родственника, который при этом не очень богат, то деньги - универсальный вариант подарка, с ним сложно «промахнуться». Но дарить замызганные мятые купюры, сложенные в конверт, не очень красиво и оригинально. Даже такую банальную вещь, как деньги, можно превратить во что-то более интересное и симпатичное, современные финансовые технологии позволяют это сделать, а время до Нового года ещё есть. Рассмотрим несколько вариантов, как дарить деньги, но не совсем деньги.



1. Неименная банковская карта. Многие банки выдают такие карты, они называются «карты мгновенной выдачи», «поздравительные», «неименные» и т.п. На карте нет имени владельца, поэтому её можно подарить другу или знакомому, предварительно, конечно, «загрузив» на неё сумму подарка. Подобные карты часто имеют яркий дизайн. При выборе карты надо обратить внимание на ограничения: в некоторых случаях карта предназначена только для платежей в магазинах, в других запрещено пополнение. Но есть и практически полноценные карты - со снятием наличных, пополнением и т.д. Карта выдаётся в момент обращения в банк, поэтому вам не придётся несколько раз ходить в отделение и предоставлять данные получателя (свой паспорт, конечно, показать надо).



2. Подарочная карта магазина. Многие магазины и сети предлагают свои подарочные карты. Вы покупаете такую карту с уже «заряженной» суммой и дарите, а получатель может использовать её для оплаты товаров в этом магазине. В данном случае, конечно, не помешает более-менее представлять интересы и увлечения получателя, чтобы не подарить карту магазина косметики компьютерному гику Погуглите «подарочные карты» - вы увидите десятки, если не сотни вариантов, среди которых наверняка найдётся подходящий по смыслу и по сумме.



3. Сберегательный сертификат. Это ценная бумага на предъявителя, по которой начисляются проценты. Вы выбираете сумму, на которую будет выписан сертификат, вносите её и получаете солидную бумагу, которую можно перевязать ленточкой и положить под ёлку. Получатель имеет возможность обналичить деньги с сертификата в любой момент или дождаться конца срока его действия и получить не только сумму вклада, но и проценты. Подавляющую часть сберсертификатов выдаёт Сбербанк, поэтому беспокоиться о том, что деньги, внесённые на сертификат, не защищены государственной страховкой, не приходится.



4. Монета из драгоценного металла. Не самый выгодный, зато красивый вариант. На покупку такой монеты вы потратите больше денег, чем получатель подарка сможет вернуть, т.к. банки и фирмы, торгующие монетами, зарабатывают на разнице цен покупки и продажи. Впрочем, если подарок пролежит какое-то время, а цена золота или серебра поднимется, то может возникнуть даже прибыль. Не забывайте, что драгоценные монеты можно покупать не только российские, но и иностранные, сейчас в продаже есть сотни самых разных монет множества стран по самым разным ценам - от полутора тысяч рублей за серебряную монету весом 31,1 г. Самый симпатичный вариант - подарок в виде монеты, посвящённой наступающему году, то есть для 2016 года - с изображением обезьяны. Они бывают не только классической формы и вида, но и прямоугольные, цветные и даже в виде раскрашенного японского веера. Понятно, что их ценность не во внешнем виде, а в содержащихся золоте и серебре. Обязательно перед покупкой изучите рынок, т.к. разброс цен на похожие монеты может достигать нескольких раз, найдите лучший вариант. Если хотите глубже узнать эту тему и сделать подарок максимально осмысленным, изучите разницу между инвестиционными и сувенирными монетами.



5. Слиток золота. Как и в предыдущем случае, недостаток - большая разница между ценой продажи и покупки. Но если вы готовы потратить на 30-60% больше ради «крутизны» подарка, то этот вариант стоит рассмотреть. Можно купить слитки из золота, серебра, платины и палладия. Это не так дорого, как может показаться: есть варианты покупки в пределах даже 5-10 тыс. рублей.



6. Биткоины. Криптовалюта - неожиданный и очень современный подарок. Биткоины можно хранить и передавать из рук в руки без интернета и даже без компьютера, например, на флешке. И даже на бумаге, как ни смешно. Есть специальные сервисы, позволяющие печатать красивые «банкноты», содержащие данные о биткоинах (фактически - адрес «кошелька» и «пароль» к нему в виде QR-кодов или буквенных последовательностей). Это немного сложно для неподготовленного человека, но если вы готовы потратить пару часов на изучение вопроса и уверены, что получатель вашего подарка оценит такую «продвинутость», то ничего невозможного нет. Гуглите выражения bitcoin paper wallet и bitcoin flash drive wallet. Кстати, биткоин в качестве подарка интересен ещё и тем, что при желании можно выбрать «красивую» сумму, например, 0,2016 биткоина или 2,016 биткоина (если вы готовы сделать весьма ценный подарок). Напомню, текущая цена биткоина - около 450-460 долларов за штуку.



Все перечисленные способы требуют некоторого времени и усилий на подготовку, но делают ваш простой денежный подарок немного более оригинальным и запоминающимся. Не тяните до последнего момента, подготовьте карту, сертификат, монету или биткоин заранее, чтобы потом не пришлось в спешке искать неиспользованный конверт, чтобы положить в него немного купюр из кошелька.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.