Как решить, переводить ли пенсионные накопления в НПФ?

Короткий ответ: лучше никак. Займитесь более полезными делами.
Длинный ответ.
В последние дни всё чаще встречаю в социальных сетях вопросы из серии «что делать с пенсионными накоплениями?». Имеется в виду, что буквально в ближайшие дни и часы заканчивается срок принятия решения, переводить их в какой-нибудь негосударственный фонд или оставить в государственном (я немного упрощаю, но примерно так). Как, мол, поступить с максимальной выгодой, а если переводить средства, то в какой фонд?
Объясняю.
Если вам сейчас 30-40 лет, решение, которое вы хотите принять сейчас, даст эффект через 35-45 лет, а то и позже. Пенсионный возраст в России в любом случае будет повышаться, поэтому даже при сохранении всех прочих параметров пенсионной системы, к моменту выхода на пенсию нашего поколения он составит никак не меньше 75 лет, а может быть и больше.
Поэтому, принимая решение сейчас, вы рассчитываете, что получите выгоду от него примерно в 2050-2060 году. До того никакого эффекта на вашу жизнь оно не окажет. Поэтому, чтобы был смысл хоть как-то задумываться на эту тему в последние дни перед новым 2016 годом, надо одновременно верить во все следующие утверждения:
- в 2050 году на территории РФ будет примерно то же государство, что сейчас, и оно сохранит пенсионные обязательства нынешнего государства;
- в 2050 году сохранится примерно такая же пенсионная система, что сейчас, то есть в ней как минимум останется обязательный накопительный компонент;
- в 2050 году на территории нынешней РФ в ходу будут современные рубли или какая-то валюта, переход на которую произойдёт с сохранением ценности нынешних сбережений;
- до 2050 года в РФ не произойдёт ни одного сильного финансового кризиса, в результате которого все сбережения тем или иным способом «превратятся в тыкву».
Чтобы понять, насколько велика вероятность сочетания всех этих факторов, представьте, что вы задаётесь примерно теми же вопросами (про пенсию) 35 лет назад, то есть в 1980 году. Мол, что мне в 1980 году надо сделать, чтобы в 2015 году получать хорошую пенсию? Много ли было бы пользы от этих рассуждений? А теперь добавьте в эту картинку то, что история в наше время движется намного быстрее, чем в 1980-е, то есть следующие 35 лет будут куда более насыщенными в экономическом и политическом смысле, чем предыдущие.
Поэтому я бы сказал, что ближайшие дни лучше посвятить подготовке к Новому году, чем бессмысленному планированию своего пенсионного будущего, которое, к тому же, полностью будет зависеть от государства. Того самого государства, которое уже три года подряд изымает те самые накопления, о которых мы тут говорим, у людей, поверивших в накопительную пенсионную систему.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 45
Хотя и убеждаю их , что пенсий им не видать и надеятся надо только на себя. Благо они видят на мне , что только накопления позволяют в преклонном возрасте держаться на плаву.
И вдвойне грустно , что эти накопления тают , а доверия к нашим финансовым институтам такового , что лучше держать их под рукой , чем в доверительном управлении финансовых аналитиков , которые ни когда не отвечают за конечный результат , но всегда в плюсе , даже если инвестиционный портфель худеет. Хотелось бы спросить у Вас ,, прав ли я в своих сомнениях и как бы поступили Вы в текущей ситуации , когда не возможно просчитать экономические перспективы. ??
Спасибо
Учитывая офиц.статистику продолжительности жизни мужчин в 59 лет. По не официальной года 53-55 получается.
Вообще, как говорил один мой преподаватель, когда я ещё учился в университете: то как вы будите жить на пенсии будет зависеть от того, как будет работать поколение ваших детей, а не от каких-то мифических накоплений. Если в 2050 никто не вырастит корову и не надоит из неё молока, никакие накопления не позволят мне этого молока купить, грубо говоря.
При этом фактически и правила распределения этого "надоенного молока" будет определять то поколения, а все нынышние баллы и накопления оно может легко аннулировать.
Мне лично кажется, что надо принять все усилия, чтоб к пенсии лишней квартиркой для сдачи/продажи надо разжиться, это вот более на надёжное пенсионное накопдение тянет, чем НПФ
Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений в случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета размера этой части указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений.
Вопрос не стоит что будет на пенсии с пенсией, вопрос стоит а доживем ли до нее??
Учитывая офиц.статистику продолжительности жизни мужчин в 59 лет. По не официальной года 53-55 получается.
Зельдин с Вами полностью согласен.
Почему при выборе государственной пенсии или НПФ не учитывается, то что накопления подлежат наследованию, в отличии от балов?
Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений в случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета размера этой части указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений.
Хотел об этом же написать.
Мой выбор за НПФ был основан на том, что эти деньги для меня рассматриваются как некая страховка на случай несчастья со мной. По текущим правилам игры это основная мотивация для перевода накопительной части пенсии.
У людей на счетах по несколько сотен тысяч рублей. Этими деньгами не загладишь горе от потери. Но хоть какая-то поддержка родственникам. Жизнь продолжается... Ребенку нужно образование, родителям лечение, а жене шубу
Порядок выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц установлен Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 №710 «Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным Фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии».
Правопреемниками застрахованного лица могут быть лица, которых он укажет в заявлении, либо правопреемники по закону:
В случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии, средства пенсионных накоплений могут быть получены правопреемниками.
В случае смерти застрахованного лица, оформившего срочную выплату, правопреемники вправе получить остаток средств.
Вопрос не стоит что будет на пенсии с пенсией, вопрос стоит а доживем ли до нее??
Учитывая офиц.статистику продолжительности жизни мужчин в 59 лет. По не официальной года 53-55 получается.
При планировании старости надо оперировать не средним возрастом (который у мужчин, кстати, определяется высокой смертностью в детстве и юности), а так называемым возрастом дожития. И вот тут вы удивитесь, узнав, что возраст дожития у мужчин почти 80, а у женщин 75 где-то.
Я так понимаю автор для яркого словца опять берёт цифры с потолка. От куда такой инсайд?
Даже в Европе и США только подумывают 70 ть сделать, а тут накидка сразу в 20ть лет т.е. более 30%
из Праги оно конечно виднее, какой возраст тут будет пенсионный через 20 лет
Автору вообще из Праги всё очень хорошо видно. Каждый раз поражаюсь бестолковости его статей.
Вопрос не стоит что будет на пенсии с пенсией, вопрос стоит а доживем ли до нее??
Учитывая офиц.статистику продолжительности жизни мужчин в 59 лет. По не официальной года 53-55 получается.
При планировании старости надо оперировать не средним возрастом (который у мужчин, кстати, определяется высокой смертностью в детстве и юности), а так называемым возрастом дожития. И вот тут вы удивитесь, узнав, что возраст дожития у мужчин почти 80, а у женщин 75 где-то.
Это мнение руководителей ПФР - они считают, что возраст дожития равен 19 годам для мужчин и женщин, но даже wikipedia говорит о другом:
"В России на 2011 год этот показатель (период дожития)составлял по России 15 лет для мужчин и 24 года для женщин"