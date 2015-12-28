Как решить, переводить ли пенсионные накопления в НПФ?

Короткий ответ: лучше никак. Займитесь более полезными делами.



Длинный ответ.



В последние дни всё чаще встречаю в социальных сетях вопросы из серии «что делать с пенсионными накоплениями?». Имеется в виду, что буквально в ближайшие дни и часы заканчивается срок принятия решения, переводить их в какой-нибудь негосударственный фонд или оставить в государственном (я немного упрощаю, но примерно так). Как, мол, поступить с максимальной выгодой, а если переводить средства, то в какой фонд?



Объясняю.



Если вам сейчас 30-40 лет, решение, которое вы хотите принять сейчас, даст эффект через 35-45 лет, а то и позже. Пенсионный возраст в России в любом случае будет повышаться, поэтому даже при сохранении всех прочих параметров пенсионной системы, к моменту выхода на пенсию нашего поколения он составит никак не меньше 75 лет, а может быть и больше.



Поэтому, принимая решение сейчас, вы рассчитываете, что получите выгоду от него примерно в 2050-2060 году. До того никакого эффекта на вашу жизнь оно не окажет. Поэтому, чтобы был смысл хоть как-то задумываться на эту тему в последние дни перед новым 2016 годом, надо одновременно верить во все следующие утверждения:



- в 2050 году на территории РФ будет примерно то же государство, что сейчас, и оно сохранит пенсионные обязательства нынешнего государства;

- в 2050 году сохранится примерно такая же пенсионная система, что сейчас, то есть в ней как минимум останется обязательный накопительный компонент;

- в 2050 году на территории нынешней РФ в ходу будут современные рубли или какая-то валюта, переход на которую произойдёт с сохранением ценности нынешних сбережений;

- до 2050 года в РФ не произойдёт ни одного сильного финансового кризиса, в результате которого все сбережения тем или иным способом «превратятся в тыкву».



Чтобы понять, насколько велика вероятность сочетания всех этих факторов, представьте, что вы задаётесь примерно теми же вопросами (про пенсию) 35 лет назад, то есть в 1980 году. Мол, что мне в 1980 году надо сделать, чтобы в 2015 году получать хорошую пенсию? Много ли было бы пользы от этих рассуждений? А теперь добавьте в эту картинку то, что история в наше время движется намного быстрее, чем в 1980-е, то есть следующие 35 лет будут куда более насыщенными в экономическом и политическом смысле, чем предыдущие.



Поэтому я бы сказал, что ближайшие дни лучше посвятить подготовке к Новому году, чем бессмысленному планированию своего пенсионного будущего, которое, к тому же, полностью будет зависеть от государства. Того самого государства, которое уже три года подряд изымает те самые накопления, о которых мы тут говорим, у людей, поверивших в накопительную пенсионную систему.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.