Как заработать на нефти?

Короткий ответ: купить один из множества биржевых или не биржевых инструментов.



Длинный ответ.



Сильные движения на рынке нефти привлекают внимание частных инвесторов, вызывая желание заработать на них, компенсируя падение российского рубля. Купить бочку-другую нефти частному лицу, чтобы потом продать дороже, почти невозможно, а цена бензина на заправке в России от цены нефти практически не зависит. Поэтому для торговли используются те или иные ценные бумаги, связанные с нефтью. Причём, что особенно важно, есть бумаги, позволяющие получить доход даже при падении цены - нет необходимости ждать смены тренда. Часть из них торгуется только на иностранных рынках (хотя это не означает, что они недоступны), часть можно купить непосредственно в России.



Рассмотрим в общих чертах некоторые варианты. Про каждый из них можно написать по десятку заметок, но сейчас моя задача - показать, в каком «направлении» интересующийся начинающий инвестор можно начинать искать информацию.



Самый простой способ «играть на нефти» - торговать российской валютой, например, на бирже. Известно, что при росте цены нефти на мировом рынке рубль укрепляется к доллару, а при падении - теряет позиции. Эта зависимость не абсолютная, в российской экономике достаточно проблем и помимо дешёвой нефти, поэтому в целом рубль имеет тенденцию дешеветь относительно твёрдых валют, но если удачно ловить именно «нефтяные» движения курса, можно получить неплохую прибыль. А если неудачно - то убыток, об этом тоже нельзя забывать.



Чего точно не стоит делать - торговать валютой в форекс-конторах с огромным кредитным «плечом» и низкой ответственностью перед клиентом. Московская биржа в этом отношении надёжнее. Чтобы получить доступ к торгам, надо открыть брокерский счёт у одного из нескольких крупных брокеров, чей список легко составить, задав соответствующий запрос в поисковике.



Обратите внимание: несмотря на то, что сама по себе торговля валютой почти ничего не стоит, брокер может брать существенные деньги за вывод денег со счёта. Перед тем, как заключить договор, возьмите бумажку или откройте электронную таблицу и просчитайте несколько примеров стоимости полного цикла операций: ввод денег на брокерский счёт, покупка валюты, продажа валюты, вывод денег с брокерского счёта на банковский счёт, получение наличных (если это требуется).



Исключить «страновой» фактор и получать доход (или убыток) только от движения цены нефти можно с помощью множества биржевых фондов (ETF), повторяющих нефтяные котировки. В этом случае придётся открыть валютный брокерский счёт у иностранного брокера или (что проще) в иностранном подразделении российской брокерской компании - у любого крупного отечественного брокера такое есть.



Именно с помощью этого инструмента можно играть не только на росте цены нефти, но и на падении: существуют «обратные» ETF, чьи паи дорожают, когда нефть дешевеет. Кроме того, есть ETF, дающие возможность получать удвоенный или утроенный доход (или убыток) по сравнению с размахом колебаний цены нефти. Важная особенность ETF - ими можно торговать на бирже, как обычными акциями. То есть, в отличие от большинства паёв российских ПИФов, купить или продать ETF можно мгновенно и почти без потерь на комиссии.



Перечислю несколько фондов: United States Oil Fund (символ USO) - самый большой обычный фонд, более-менее точно отслеживающий цену нефти; Ultra DJ-UBS Crude Oil (UCO) - «удвоенный» фонд, то есть рост цены нефти на 5% увеличивает цену паёв этого фонда на 10%. Но и потери в случае снижения цены нефти тоже велики: в июне 2014 года паи фонда стоили $200, сейчас - $8,8. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI). Это не фонд, а «нота», но с точки зрения инвестора большой разницы нет. Эта бумага утраивает движение цены нефти, причём она дорожает, если нефть дешевеет. Понятно, что в последний год это была сверх-выгодная инвестиция: со 2 июня 2015 года по 20 января 2016 года паи фонда подорожали в 7 раз, зато в пятницу 22 января потеряли сразу 25%. В общем, это развлечение для людей с крепкими нервами.



В инвестициях в ETF нет ничего принципиально сложного, если человек представляет, что такое инвестиции и биржа вообще и имеет хотя бы небольшой опыт такой деятельности. В отличие от инвестиций в иностранные акции, здесь нет необходимости тщательно следить за новостями на иностранных языках, читать бухгалтерскую отчётность компаний и т.п. Про нефть много пишут и по-русски, вся аналитика легко доступна.



Если всё же у инвестора нет желания связываться с иностранными биржами и брокерами, можно за дополнительную плату получить ограниченный выбор подобных паёв и в России - через специальные ПИФы. Точнее, мне удалось найти только один такой фонд: ОПИФ Фондов «Газпромбанк - Нефть» инвестирует средства вкладчиков в паи обычного нефтяного ETF PowerShares DB Oil Fund. Правда, часть денег он держит в наличных, то есть цена его паёв не в полной мере отражает движение котировок ETF. Кроме того, цена пая российского фонда отображается в рублях, что может немного сбить с толку. Наконец за «управление» этим фондом УК берёт вознаграждение в 3%. Если вы знаете другие «нефтяные» ПИФы - пишите в комментариях.



Если вы согласны с тем, что цена нефти значительно влияет на стоимость акций нефтедобывающих компаний, вы можете купить акции российских или иностранных нефтяников. На Московской бирже торгуются бумаги Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза, Новатэка и других. На Санкт-Петербургской бирже есть акции Chesapeake, Chevron, Valero Energy и Exxon Mobil (но с ликвидностью там проблемы). На иностранных, понятно, полный выбор из десятков наименований.



Можно сформировать собственный портфель, непосредственно покупая бумаги на российской или иностранной бирже через отечественного брокера, а можно, опять же, доверить это дело управляющей компании и вложиться в ПИФ. Тут всё несколько разнообразнее: «ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора», «УРАЛСИБ Нефть и Газ», «РГС - Нефтегаз» и другие.



Для относительно состоятельных и чуть лучше разбирающихся в финансах клиентов банки и инвесткомпании предлагают специальные «структурные продукты», они же структурированные, они же индексируемые депозиты и т.п. Суть такого продукта проста: ваши деньги делятся на две (или больше) части, каждая из которых инвестируется с разным риском и разной ожидаемой доходностью.



Например, 90% средств идёт на обычный депозит в банке, а на 10% покупается опцион на нефть. Банковский вклад даёт надёжную и заранее известную доходность, а опцион - как получится: либо добавит несколько процентов к общему доходу, либо почти ничего не даст, либо даже «обнулится». Клиент гарантированно получает доход не ниже определённого уровня (например, не ниже 0%) за счёт вклада, а при правильной ставке может заработать больше, чем обычный процент по депозиту. Структурный продукт имеет срок инвестиций, то есть больше похож на вклад, чем на биржевой актив.



Обычно такие продукты формируются на суммы от нескольких тысяч долларов, а если речь идёт о нескольких десятках тысяч или больше, для вас могут «собрать» персональный продукт. В индивидуальном порядке такие услуги оказывают почти все крупные инвесткомпании, брокеры и банки, а стандартные продукты имеют, например, КИТ Финанс («Нефть рост»), Открытие («Черное Золото - возрождение» - на акции иностранных нефтяников), БКС («Доходный баррель» в рублях и долларах).



Все инвестиции в любые ценные бумаги вы совершаете на собственный страх и риск. Никакие инвестиции не дают 100%-й гарантии дохода и возврата капитала. Автор заметки не имеет никаких конкретных рекомендаций для читателей: думайте сами, решайте сами. А если у вас есть личный опыт инвестирования в нефтяные активы - расскажите о нём в комментариях, многим будет интересно.