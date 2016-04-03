Как безопасно оставить «цифровое завещание»?

Короткий ответ: сделать важную информацию доступной, тем не менее сохранив её в тайне.



Длинный ответ.



«Человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус». К тому же, есть масса других ситуаций, когда человек может быстро и относительно надолго выпасть из текущей жизни: острая болезнь, арест и заключение, проблемы с памятью, стихийное бедствие далеко от дома и т.п. Никто от этого не застрахован, как бы ни хотелось думать, что «уж со мной-то такого точно не произойдёт».



А в наше время «выпадение из реальности» помимо понятных и обычных неприятностей имеет ещё несколько не всегда очевидных последствий. Деньги на карточках и счетах оказываются «замороженными», к ним долгое время не имеет доступа никто из родных или друзей; смартфон заблокирован, а значит, потеряны все контакты, которые могли бы пригодиться родственникам; доступ в социальные сети и мессенджеры закрыт; платные интернет-сервисы продолжают снимать деньги с карточки, хотя их услугами воспользоваться уже некому; по кредитам возникает просрочка; интернет-бизнес выходит из-под контроля; у более продвинутых интернет-пользователей может истечь срок оплаты домена или хостинга, а с ним через какое-то время потеряются сайт и почта.



Современный человек имеет «электронного двойника», от которого могут зависеть близкие и даже не очень близкие люди. И если мы примерно понимаем, что и как заранее сделать, чтобы смерть или серьёзные проблемы не слишком сильно ударили по близким в реальном мире, то о проблемах, связанных с прекращением доступа к «электронному двойнику» мало кто задумывается.



Попробуем набросать примерный план действий на крайний случай. Общий принцип подготовки к неприятностям - создание «ключа доступа» к вашей электронной жизни, о существовании которого будет знать кто-то из ваших близких, кому вы доверяете. При этом сам «ключ доступа» должен храниться в безопасном месте, не быть похожим на себя и иметь защиту от постороннего любопытства.



Как это сделать?



1. Составить «цифровое завещание» - полный список всех ваших цифровых «секретов», которые вы хотите передать близким.



- создать документ с перечислением всех своих паролей на всех значимых сайтах, а также с инструкциями для доступа и пользования этими сайтами;



- заархивировать этот документ с паролем, а расширение файла архива поменять на что-то нейтральное;



- отправить этот архив в «облако». В качестве «облака» можно использовать онлайн-почту (послать документ в виде письма на секретный ящик), яндекс-диск, гугл-диск, дропбокс и т.п. сервисы. Эккаунт в таком сервисе надо сделать отдельный от вашего обычного. О его существовании не должен знать никто, кроме вас;



- сделать архив максимально незаметным: не называть «мои пароли», удалить или изменить расширение файла, положить в папку с совершенно посторонними файлами, например, с картинками, музыкой;



2. Создать отдельный безопасный «ключ» к получившемуся документу, которым доверенное лицо может воспользоваться в крайней ситуации.



- написать на бумаге способ доступа к документу: расположение, пароль, инструкцию по правильному переименованию файла и т.п. Эта бумажка должна быть написана предельно просто, понятно, чётко и однозначно, так как, вполне возможно, пользоваться ею будет человек в состоянии сильного стресса;



- специально внести в пароль или в адрес расположения документа ошибку: переставить буквы местами, вместо одной цифры написать другую и т.п. Это нужно, чтобы не дать доступ к документу злоумышленнику, который случайно найдёт эту бумажку;



- запечатать бумажку в конверт, положить конверт в малодоступное безопасное место не у себя дома (т.к. смерть может наступить, например, в результате пожара, который заодно уничтожит и конверт). Выбор места - вопрос фантазии и местных реалий - своя дача, гараж, сейф или просто ящик стола у себя на работе и т.п. Конверт должен быть надёжно запечатан - так, чтобы его нельзя было вскрыть, не повредив. Вы всегда сможете проверить, не открывал ли кто-нибудь конверт;



- сообщить доверенному лицу расположение этого конверта и внесённую вами в пароль ошибку. Пусть он(а) даже запишет эту ошибку где-то в доступном для себя месте: без остальных данных злоумышленник, нашедший эту запись, не поймёт, о чём речь («переставить третью и пятую букву в пароле» - без указания в каком пароле, пароле к чему и т.п.);



3. Подумать о возможности выдать «ключ» не одному человеку (опционально).



- если совсем заморочиться, можно передать конверт одному человеку, а описание ошибки - другому, чтобы они могли получить доступ к документу только объединившись. Но это вариант для параноиков.



- если вы отдаёте потенциальный доступ к «своей электронной копии» супругу, то есть опасность, что вы одновременно окажетесь в критической ситуации: неприятности в отпуске, автоавария, разрушение дома и т.п. обстоятельства часто затрагивают обоих супругов. Поэтому логичнее было бы дать доступ к конверту и второму человеку;



- возможно, есть смысл разделить данные, перечисляемые в документе, и сделать два файла: с полной информацией для самого доверенного человека и с частичной - для второго. Во втором документе может быть, например, пароль только к одному номеру счёта - с деньгами, которые будут потрачены на оперативные расходы. Плюс к этому - названия банков и номера счетов без паролей, для передачи наследникам, которые получат к ним доступ в законном (пусть и медленном) порядке.



Выводы



В результате перечисленных действий вы получите достаточно хорошо защищённый документ, снимающий массу проблем с ваших родственников и друзей в случае вашего «выпадения из реальности» (будем говорить откровенно, в основном - в случае смерти). С одной стороны, ваше доверенное лицо в случае чего быстро и просто получит доступ к вашей «электронной копии», с другой, никакой посторонний человек этого не сделает. А с третьей - вы сами сможете в любой момент менять данные в документе без необходимости извещать об этом ваше доверенное лицо. Именно для этого вы разделяете само «завещание» и «ключ» к нему.



Конечно, остаётся большая «дыра в безопасности» - непосредственно тот человек, которому вы доверяете. Теоретически, он может не дожидаться вашего исчезновения, а просто в любой момент получить доступ к вашим данным. Такую ситуацию исключать нельзя. Но если у вас нет человека, которому вы можете абсолютно доверять, то, возможно, нет смысла всё это делать.



В следующей заметке обсудим, какие именно данные записывать в том самом документе.



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