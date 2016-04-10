Как составить «цифровое завещание»?

Короткий ответ: вспомнить всё.



Длинный ответ.



В прошлой заметке я рассказал, как относительно безопасно сохранить «цифровое завещание» или «цифровую копию себя», чтобы при необходимости ваше доверенное лицо могло получить доступ к вашим данным. На этот раз попробуем составить примерный список сведений, которые стоит внести в этот документ.



1. Телефоны и планшеты



- номер основного телефона, код доступа (пароль);

- номер телефона для получения смс из банка и других одноразовых паролей, где находится аппарат, код доступа (пароль);

- код доступа (пароль) для планшета.



2. Основной компьютер



- пароль для входа в систему;

- расположение и пароли для доступа к зашифрованным разделам и папкам, если они есть;

- расположение ценной информации, которую следует сохранить (личные фотоальбомы, дневники и т.п.).



3. Сбережения



- «заначки» с наличными: где, как получить доступ;

- дебетовые карты: где хранятся, номера, пин-коды, cvc, сроки действия;

- текущие счета: банки, адреса интернет-банков, логины, пароли;

- вклады: банки, номера договоров, где хранятся договоры;

- электронные кошельки (Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.): номера/адреса, логины, пароли;

- кошельки криптовалют: адреса, номера, пароли;

- брокерские и прочие инвестиционные счета: названия компаний, где открыты счета, номера договоров, где хранятся договоры, способ доступа к деньгам.



4. Страховки



- договоры страхования: названия страховых компаний, номера договоров;

- ссылка на цифровые копии договоров;

- описание места, где хранятся физические копии договоров.



5. Кредиты



- кредитные карты: где хранятся, номера, пин-коды, cvc, сроки действия;

- потребительские авто- и прочие «короткие» кредиты: банки, конечные сроки, размеры и даты платежей, куда платить, номера договоров, где хранятся договоры;

- ипотечные кредиты: банки, размеры и даты платежей, куда платить, номера договоров, где хранятся договоры;



6. Интернет-ресурсы



- почта: имеющиеся адреса, логины и пароли;

- социальные сети: адреса, логины и пароли;

- мессенджеры: названия, способ доступа (в телефоне и компьютере);

- хранилища (Dropbox, ЯндексДиск и т.п.): адреса, логины, пароли;

- собственные домены: адреса доменов, адреса их регистраторов, логины и пароли;

- собственные сайты: адреса сайтов, адреса хостингов, логины и пароли;

- ресурсы с регулярными платежами: адреса, логины, пароли, источники платежей;

- ресурсы с поступающими доходами (партнёрские программы и т.п.): адреса, логины, пароли.



7. Документы



- номера: паспорт, загранпаспорт, права, пенсионное удостоверение, свидетельство о браке, диплом, различные удостоверения, иностранные документы (визы, виды на жительство);

- цифровые копии тех же документов: ссылка на место, где они хранятся;

- информация о физическом месте хранения документов.



8. «Физические» хранилища



- сейфы в доме и других помещениях (гараж, дача и т.п.): описание места, способ доступа, коды;

- ячейки в банках: банки, номера договоров, места, где хранятся договоры;

- сохранённые ценные вещи/документы у друзей, родственников: что, у кого, как получить доступ.



9. Бизнес (ИП или единоличные владельцы юридических лиц)



- номера документов о регистрации бизнеса;

- ссылка на цифровые копии документов о регистрации бизнеса, устава, важных решений и т.п.;

- счета: названия банков, номера счетов, номера договоров с банком;

- ссылка на цифровые копии банковских документов;

- интернет-банки: логины, пароли, ЭЦП, другие способы идентификации, если есть.



10. Бизнес (доля в фирме)



- регистрационные данные, доля владения;

- список совладельцев;

- цифровые копии регистрационных документов, устава, важных решений;

- неофициальные договорённости с другими совладельцами;

- оценка стоимости бизнеса и доли.



Легко заметить, что злоумышленник, получивший доступ к этим данным против вашего желания, может нанести вам огромный вред. Поэтому ещё раз напомню: знать о самом факте существования у вас такого документа должны только самые близкие, доверенные люди, а иметь к нему доступ - не более двух человек (например, муж/жена и самый доверенный родственник). Кроме того, составив этот документ и отправив его в безопасное место хранения, необходимо уничтожить все копии на компьютере.



Также стоит напомнить, что нет необходимости сводить все данные в один файл. Вы можете разбить их на несколько частей и предоставить доступ конкретному человеку только к одной или двум частям. Очевидно, что в этом случае нельзя хранить все части в одном месте.



Считаете, что в список надо добавить другие сведения? Напишите об этом в комментариях!



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.