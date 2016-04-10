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Как составить «цифровое завещание»?

10.04.2016 20:00 6 2 902 просмотра
Короткий ответ: вспомнить всё.

Длинный ответ.

В прошлой заметке я рассказал, как относительно безопасно сохранить «цифровое завещание» или «цифровую копию себя», чтобы при необходимости ваше доверенное лицо могло получить доступ к вашим данным. На этот раз попробуем составить примерный список сведений, которые стоит внести в этот документ.

1. Телефоны и планшеты

- номер основного телефона, код доступа (пароль);
- номер телефона для получения смс из банка и других одноразовых паролей, где находится аппарат, код доступа (пароль);
- код доступа (пароль) для планшета.

2. Основной компьютер

- пароль для входа в систему;
- расположение и пароли для доступа к зашифрованным разделам и папкам, если они есть;
- расположение ценной информации, которую следует сохранить (личные фотоальбомы, дневники и т.п.).

3. Сбережения

- «заначки» с наличными: где, как получить доступ;
- дебетовые карты: где хранятся, номера, пин-коды, cvc, сроки действия;
- текущие счета: банки, адреса интернет-банков, логины, пароли;
- вклады: банки, номера договоров, где хранятся договоры;
- электронные кошельки (Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.): номера/адреса, логины, пароли;
- кошельки криптовалют: адреса, номера, пароли;
- брокерские и прочие инвестиционные счета: названия компаний, где открыты счета, номера договоров, где хранятся договоры, способ доступа к деньгам.

4. Страховки

- договоры страхования: названия страховых компаний, номера договоров;
- ссылка на цифровые копии договоров;
- описание места, где хранятся физические копии договоров.

5. Кредиты

- кредитные карты: где хранятся, номера, пин-коды, cvc, сроки действия;
- потребительские авто- и прочие «короткие» кредиты: банки, конечные сроки, размеры и даты платежей, куда платить, номера договоров, где хранятся договоры;
- ипотечные кредиты: банки, размеры и даты платежей, куда платить, номера договоров, где хранятся договоры;

6. Интернет-ресурсы

- почта: имеющиеся адреса, логины и пароли;
- социальные сети: адреса, логины и пароли;
- мессенджеры: названия, способ доступа (в телефоне и компьютере);
- хранилища (Dropbox, ЯндексДиск и т.п.): адреса, логины, пароли;
- собственные домены: адреса доменов, адреса их регистраторов, логины и пароли;
- собственные сайты: адреса сайтов, адреса хостингов, логины и пароли;
- ресурсы с регулярными платежами: адреса, логины, пароли, источники платежей;
- ресурсы с поступающими доходами (партнёрские программы и т.п.): адреса, логины, пароли.

7. Документы

- номера: паспорт, загранпаспорт, права, пенсионное удостоверение, свидетельство о браке, диплом, различные удостоверения, иностранные документы (визы, виды на жительство);
- цифровые копии тех же документов: ссылка на место, где они хранятся;
- информация о физическом месте хранения документов.

8. «Физические» хранилища

- сейфы в доме и других помещениях (гараж, дача и т.п.): описание места, способ доступа, коды;
- ячейки в банках: банки, номера договоров, места, где хранятся договоры;
- сохранённые ценные вещи/документы у друзей, родственников: что, у кого, как получить доступ.

9. Бизнес (ИП или единоличные владельцы юридических лиц)

- номера документов о регистрации бизнеса;
- ссылка на цифровые копии документов о регистрации бизнеса, устава, важных решений и т.п.;
- счета: названия банков, номера счетов, номера договоров с банком;
- ссылка на цифровые копии банковских документов;
- интернет-банки: логины, пароли, ЭЦП, другие способы идентификации, если есть.

10. Бизнес (доля в фирме)

- регистрационные данные, доля владения;
- список совладельцев;
- цифровые копии регистрационных документов, устава, важных решений;
- неофициальные договорённости с другими совладельцами;
- оценка стоимости бизнеса и доли.

Легко заметить, что злоумышленник, получивший доступ к этим данным против вашего желания, может нанести вам огромный вред. Поэтому ещё раз напомню: знать о самом факте существования у вас такого документа должны только самые близкие, доверенные люди, а иметь к нему доступ - не более двух человек (например, муж/жена и самый доверенный родственник). Кроме того, составив этот документ и отправив его в безопасное место хранения, необходимо уничтожить все копии на компьютере.

Также стоит напомнить, что нет необходимости сводить все данные в один файл. Вы можете разбить их на несколько частей и предоставить доступ конкретному человеку только к одной или двум частям. Очевидно, что в этом случае нельзя хранить все части в одном месте.

Считаете, что в список надо добавить другие сведения? Напишите об этом в комментариях!

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 6

Дмитрий Щекин  (dmbookman)
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Такие списки лучше не составлять.

Необходимые данные - официальные о имуществе (вкладах) - можно предоставить родственникам.
Феликс  (Toxik_oz)
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Все правильно советует автор. Перед глазами 2 случая, когда после внезапной гибели мужа, жена вообще не знает где у последнего деньги лежат, кто был ему должен и кому он должен и что там в бизнесе вообще происходит.
Сергей Ш  (beliyYAR)
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Спасибо за труд! я уже лет 5 веду такой файл, сформировать с нуля довольно тяжело, потом лишь актуализировать надо (по мере изменений какой-либо инфы).
По бизнесу я бы еще к важной инфе отнес контактные данные человека, который объяснит, что происходит вообще (у меня это бухгалтер), т.к. деньги на бизнес счетах, в отличие от личных денег, не могут быть просто потрачены, их придется "очистить" от налогов.
Юлия  (abshire)
#
все очень правильно! у меня вот когда отец умер, мы знали, что ему должны некоторых друзья достаточно большую сумму, но выяснить, кто и сколько, уже не получилось достоверно. Верные "друзья" решили, что отдавать уже не обязательно.
также как, например, не было точных сведений об оформленных кредитах или депозитах.
Билайн вот уже 4 года звонит какое-то оборудование просит - всю его квартиру перевернула, нету ничего.
shat  (shat)
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Я бы добавил, что полезно было бы разделить списки на по крайней мере два - один на тот случай, когда вам уже все равно, какой эффект произведет полученная доверенным лицом информация и как она им будет использована... и это самый печальный случай... и второй, на тот случай, когда надежда вернуться к пользованию всем этим у вас еще остается (тяжелая болезнь или травма, когда долгое время без сознания или в измененном сознании... ну или арест или необходимость его избежать с обрубанием всех концов... что-то еще?). Может быть даже и несколько уровней списка.
Евгений Иванов  (jenya357)
#
пожалуйста отпишитесь тут кто составил все эти списки. И напишите здесь где списки хранятся - исключительно чтобы не забыть. Конечно не для того чтобы удобнее было это уркасть. Как могли подумать такое!

А если серьезно родным рассказать об ТЕНЕВЫХ вещах, а официальные важно знать просто что это, а не пароли, т.к. в банке наследнику итак дадут деньги без паролей.
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