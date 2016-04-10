Как составить «цифровое завещание»?

Короткий ответ: вспомнить всё.
Длинный ответ.
В прошлой заметке я рассказал, как относительно безопасно сохранить «цифровое завещание» или «цифровую копию себя», чтобы при необходимости ваше доверенное лицо могло получить доступ к вашим данным. На этот раз попробуем составить примерный список сведений, которые стоит внести в этот документ.
1. Телефоны и планшеты
- номер основного телефона, код доступа (пароль);
- номер телефона для получения смс из банка и других одноразовых паролей, где находится аппарат, код доступа (пароль);
- код доступа (пароль) для планшета.
2. Основной компьютер
- пароль для входа в систему;
- расположение и пароли для доступа к зашифрованным разделам и папкам, если они есть;
- расположение ценной информации, которую следует сохранить (личные фотоальбомы, дневники и т.п.).
3. Сбережения
- «заначки» с наличными: где, как получить доступ;
- дебетовые карты: где хранятся, номера, пин-коды, cvc, сроки действия;
- текущие счета: банки, адреса интернет-банков, логины, пароли;
- вклады: банки, номера договоров, где хранятся договоры;
- электронные кошельки (Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.): номера/адреса, логины, пароли;
- кошельки криптовалют: адреса, номера, пароли;
- брокерские и прочие инвестиционные счета: названия компаний, где открыты счета, номера договоров, где хранятся договоры, способ доступа к деньгам.
4. Страховки
- договоры страхования: названия страховых компаний, номера договоров;
- ссылка на цифровые копии договоров;
- описание места, где хранятся физические копии договоров.
5. Кредиты
- кредитные карты: где хранятся, номера, пин-коды, cvc, сроки действия;
- потребительские авто- и прочие «короткие» кредиты: банки, конечные сроки, размеры и даты платежей, куда платить, номера договоров, где хранятся договоры;
- ипотечные кредиты: банки, размеры и даты платежей, куда платить, номера договоров, где хранятся договоры;
6. Интернет-ресурсы
- почта: имеющиеся адреса, логины и пароли;
- социальные сети: адреса, логины и пароли;
- мессенджеры: названия, способ доступа (в телефоне и компьютере);
- хранилища (Dropbox, ЯндексДиск и т.п.): адреса, логины, пароли;
- собственные домены: адреса доменов, адреса их регистраторов, логины и пароли;
- собственные сайты: адреса сайтов, адреса хостингов, логины и пароли;
- ресурсы с регулярными платежами: адреса, логины, пароли, источники платежей;
- ресурсы с поступающими доходами (партнёрские программы и т.п.): адреса, логины, пароли.
7. Документы
- номера: паспорт, загранпаспорт, права, пенсионное удостоверение, свидетельство о браке, диплом, различные удостоверения, иностранные документы (визы, виды на жительство);
- цифровые копии тех же документов: ссылка на место, где они хранятся;
- информация о физическом месте хранения документов.
8. «Физические» хранилища
- сейфы в доме и других помещениях (гараж, дача и т.п.): описание места, способ доступа, коды;
- ячейки в банках: банки, номера договоров, места, где хранятся договоры;
- сохранённые ценные вещи/документы у друзей, родственников: что, у кого, как получить доступ.
9. Бизнес (ИП или единоличные владельцы юридических лиц)
- номера документов о регистрации бизнеса;
- ссылка на цифровые копии документов о регистрации бизнеса, устава, важных решений и т.п.;
- счета: названия банков, номера счетов, номера договоров с банком;
- ссылка на цифровые копии банковских документов;
- интернет-банки: логины, пароли, ЭЦП, другие способы идентификации, если есть.
10. Бизнес (доля в фирме)
- регистрационные данные, доля владения;
- список совладельцев;
- цифровые копии регистрационных документов, устава, важных решений;
- неофициальные договорённости с другими совладельцами;
- оценка стоимости бизнеса и доли.
Легко заметить, что злоумышленник, получивший доступ к этим данным против вашего желания, может нанести вам огромный вред. Поэтому ещё раз напомню: знать о самом факте существования у вас такого документа должны только самые близкие, доверенные люди, а иметь к нему доступ - не более двух человек (например, муж/жена и самый доверенный родственник). Кроме того, составив этот документ и отправив его в безопасное место хранения, необходимо уничтожить все копии на компьютере.
Также стоит напомнить, что нет необходимости сводить все данные в один файл. Вы можете разбить их на несколько частей и предоставить доступ конкретному человеку только к одной или двум частям. Очевидно, что в этом случае нельзя хранить все части в одном месте.
Считаете, что в список надо добавить другие сведения? Напишите об этом в комментариях!
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 6
Необходимые данные - официальные о имуществе (вкладах) - можно предоставить родственникам.
По бизнесу я бы еще к важной инфе отнес контактные данные человека, который объяснит, что происходит вообще (у меня это бухгалтер), т.к. деньги на бизнес счетах, в отличие от личных денег, не могут быть просто потрачены, их придется "очистить" от налогов.
также как, например, не было точных сведений об оформленных кредитах или депозитах.
Билайн вот уже 4 года звонит какое-то оборудование просит - всю его квартиру перевернула, нету ничего.
А если серьезно родным рассказать об ТЕНЕВЫХ вещах, а официальные важно знать просто что это, а не пароли, т.к. в банке наследнику итак дадут деньги без паролей.