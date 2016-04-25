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Как вернуть деньги после повторного списания с карты?

24.04.2016 20:00 13 16 843 просмотра
Короткий ответ: дать банку возможность решить вашу проблему.

Длинный ответ.

Ситуация, о которой идёт речь, встречается довольно часто и возникает непредсказуемо, иногда - в самый неподходящий момент. Представьте: вы со своей обычной дебетовой карты оплачиваете товар (в том числе через интернет), деньги нормально списываются, вы довольны и спокойны. Но почти сразу или даже на следующий день та же сумма списывается ещё раз. Если сумма значительна, то в результате вы можете оказаться с «обнулённой» картой, а то и с долгом в виде овердрафта, на который капают проценты. Особенно «весело» оказаться в такой ситуации за границей или за неделю до зарплаты.

В целом, ничего страшного не случится: для банков двойное списание - обычная ошибка, решение которой давно известно и налажено. То есть, если вы приложите совсем небольшие усилия, деньги вернёте. Плохая новость в том, что возврат не всегда бывает быстрым и не всегда без потерь.

Что надо сделать, чтобы вернуть вторую списавшуюся сумму?

0. Старайтесь никогда не оказываться в ситуации полной зависимости от денег на одной карте. Если едете за границу, имейте с собой 2-3 карты разных банков и «аварийную» сумму валюты наличными, которой хватит на несколько дней экономной жизни. Обычно за это время проблему с деньгами (если она возникнет) можно решить. Дома с этим проще - можно занять немного у друзей, хотя лучше, конечно, иметь «аварийный» запас налички или второй счёт. Но это очевидно.

1. Подготовьте данные о втором списании: дату, время, место покупки (или сайт), сумму (точную), номер операции (можно посмотреть в интернет-банке). Вообще, лучше открыть интернет-банк и в ходе следующих переговоров держать его перед глазами. Положите рядом паспорт (возможно, вам придётся назвать паспортные данные) и вспомните своё «секретное слово» для телефонного общения с банком.

2. Позвоните по «горячей линии» своего банка. Авторизуйтесь (сообщите своё имя и секретное слово) и изложите ситуацию. Не стоит нервничать, обвинять банк или продавца в «воровстве» ваших средств и т.п. Двойное списание - почти всегда техническая ошибка, без какого-либо злого умысла с чьей-либо стороны. Ваша задача - быстро вернуть свои деньги на счёт, а не поругаться всласть с девочкой или мальчиком в колл-центре, которые ваших денег в глаза не видели.

3. В хороших банках и в очевидных случаях одного звонка достаточно: как уже было сказано, банки имеют отработанный алгоритм действий в такой ситуации. Деньги вы получите через несколько часов или максимум пару дней.

4. Если банк не очень хорошо заботится о клиентах, придётся подать письменное заявление - вам об этом скажет оператор на «горячей линии». Скорее всего, будет достаточно письма на электронный почтовый адрес банка или обращения в службу поддержки клиентов в интернет-банке. Но в самом тяжёлом случае придётся относить в отделение или отправлять почтой письменное заявление на бумаге. В сообщении или в письме излагаете все обстоятельства дела и просите вернуть вторую сумму на счёт.

5. Ждите. В очевидных случаях возврат произойдёт через несколько дней (на форуме Banki.ru приводится пример ВТБ24, который вернул деньги на карту через 9 дней, это довольно долго). Но если банку что-то не понравится и возникнет подозрение, что это не двойное списание, а две разные, но по виду одинаковые, покупки, банк может начать расследование, которое займёт от пары недель до пары месяцев. Иногда банк продлевает расследование до 120 дней. Однако, в большинстве случаев, когда действительно прошло двойное списание, проблем не возникнет.

6. Есть небольшой лайфхак, позволяющий в некоторых случаях ускорить процесс. Если двойное списание произошло при покупке авиабилетов или заказе гостиницы через интернет-сервисы типа booking.com и подобные, попробуйте связаться со службой поддержки сервиса и попросить их обратиться в ваш банк. Иногда это действительно срабатывает.

7. Неприятная часть истории - возможные потери на пени и процентах из-за «технического овердрафта», возникающего, когда двойное списание превышает сумму, имеющуюся на дебетовой карте. Проще говоря, если у вас на карте было 20 тыс. рублей, вы заплатили 15 тыс. рублей, а потом произошло второе списание на ту же сумму, то возникнет овердрафт на 10 тыс. рублей. Через несколько дней вам вернут 15 тыс. рублей, но за возникший не по вашей вине «минус» на карте банк возьмёт с вас штраф и/или проценты.

Обычно это совсем небольшая сумма, имеющая, скорее, психологическое значение: неприятно и обидно «платить» за чужую ошибку. Что с этим делать - решайте сами. Можно оспорить потери, написав ещё одно заявление на возврат ошибочно списанных средств и воевать с банком до последней копейки. Этот процесс займёт несколько месяцев. Можно сделать антирекламу банку, написав о его жлобстве в своих эккаунтах в соцсетях и попросив друзей распространить эту информацию. Ущерб для банка от такой антирекламы может быть больше, чем «выгода» от полученных от вас копеек.

Если вы «испытали на себе» двойное списание средств с карты и решили этот вопрос (или не решили) - поделитесь в комментариях своим опытом, это будет полезно для всех читателей.

Комментарии 13

rianthoff  (rianthoff)
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У меня были списаны лишние деньги. Это была месячная абонплата за один интернет сервис. Оплата произошла в конце месяца, как и должно быть. А затем через пару дней несколько раз была списана одна и та же сумма, равная абонплате, в течении нескольких минут. Через пару часов, кажется, все лишние списания были отменены. Кроме одного. В ЛК на сервисе я видел только одно списание. Значит ошибся банк, а не сервис, за который я обычно плачу раз в месяц. Обратился в банк. Банк практически сразу заблокировал карту. Оne way ticket. Такую карту уже не восстановить в любом случае. Банк предложил мне выпустить новую карту на тот же картсчет за мои деньги. Что я был вынужден сделать. А деньги, находящиеся в момент блокировки карты плюс излишнее списание вернули через 40 или 45 дней.
Это был Сбербанк. Никаких извинений не последовало.
роман левский  (romers)
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списал крупный магазин потом, долгое время оказывались это признавать, выписка из банка на них не действовала, а вот претензия сработала быстро.
Мария Меньших  (asham)
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Было двойное списание за покупку в одном из сетевых супермаркетов. Карта Бинбанка. Позвонила в колл-центр, объяснила ситуацию, деньги через 3 дня вернулись. Никаких письменных заявлений от меня не потребовали.
Ярослав Осипов  (Ab0nent)
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Было двойное списание при покупке абонемента "Большая Москва" в конце прошлого года по кредитной карте Сбербанка. Через терминал на ж/д станции оплатил "Большую Москву", но оплата прошла, деньги спиались, но абонемент на карту записан не был. Кассир отменила оплату и через несколько часов деньги поступили на карту обратно, но через день опять произошло списание той же суммы. Поехал разбираться на ж/д станцию, но сотрудники кассы отправили меня в банк. Пришёл в отделение Сбербанка с утра 31 декабря, написал там заявление, и уже к вечеру сумма поступила обратно, а около 23-х часов (дело было 31 декабря) даже позвонил сотрудник Сбербанка и спросил, всё ли в порядке и исчерпан ли инцидент.
Так что оплачивайте везде, где можно, кредитной картой. Овердрафт гораздо менее вероятен, а возможность пользоваться деньгами банка без процентов считаю очень и очень удобной.
EXPrompt  (EXPrompt)
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Из этого следует древняя мораль. Все покупки интернетные производятся только с спец открытой дл\я таких операции дебетовой карты, на которую для этого выкладывается кэш, или переводятся деньги с другого счета в нужном количестве для данной операции.
Вообще покупать с кредитки что либо, в инете это глупо.
Светить в инете нужно дебетовку, а не кредитку. Это залог защиты от мошеничества в разных проявлениях.
Дмитрий Жодзишский  (zhodzky)
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У меня была ситуация менее обычная. Произошло двойное списание не при оплате картой, а при межбанковском переводе (сумма причём была довольно большая). Причём произошло оно вообще при отмене ещё не выполненного перевода smile:o .
Деньги в банке отказались вернуть - просто отфутболили со словами что я всё сам два раза перевёл в интернет банке. После отзыва в народном рейтинге банк позвонил и сказал что отправил запрос в банк получатель на возврат средств и т.п. После долгих переговоров с обоими банками (от куда вышли деньги, куда пришли и т.п.) с моим участием и участием получателя (он был не против отменить переводы) так ничего толком и не добились кроме того что нужно лично ехать в банк получатель тому кто получил деньги и писать заявление что было сложно т.к. банк в другом городе был.
В результате плюнули на всё - встретился с человеком кто получил деньги лично (тоже было не просто т.к. в разных городах живём) и рассчитались наличкой, а банкам сказали оставить всё как есть.
мур3ик  (мур3ик)
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Не совсем списание, но тоже вывели из себя немного.
При заезде в гостиницу попросили кредитную карту, прокатали её и заблокировани стоимость проживания. (Просили именно кредитную, но дебетная тоже сошла).
При выезде прокатали ещё раз, списали сумму за проживание и прочие сухарики из бара.
Вот только первая сумма так и продолжала висеть.
Банк попросил письмо от гостиницы, что те не претендуют на заблокированные средства. Гостиница 3 недели кормила байками. В результате через 30 дней деньги сами вернулись, а гостиница получила минус на букинге и трипадвайзере.
frist frist  (frist)
#
Оплачивал покупки на aliexpress.com виртуальной картой Visa от банка Русский стандарт. Уменьшался доступный лимит на двойную сумму. Первый раз когда операция совершена (блокирование), а второй раз через несколько дней (списание). Такое происходило на протяжении более 6 месяцев. После звонка в банк лимит восстанавливали и говорили, что это только доступный лимит не правильный, а на карте деньги есть.
Отказался от использования виртуальной Visa. С мастеркартой таких проблем не было и нет.
Михаил Михайлов  (953sma19)
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Было двойное списание денег за прокат автомобиля в Хорватии. Причем это была не техническая ошибка, а мошенничество служащих прокатной компании. Сумма была не маленькая. Деньги удалось вернуть через Отдел международного бронирования Booking Group, поскольку машину я заказывал через них и они вывели меня на ту прокатную фирму. Принесли свои извинения за доставленные неудобства и заверили меня, что с той конторой они больше не сотрудничают, занесли ее в черный список.
Сергей К  (Hotzer)
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Наличные и только наличные.
Евгений Иванов  (jenya357)
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В Сбере при снятии в партнерском банке такое было. Но пришлось и звонить и писать. Решили но около месяца заняло. и это было очевидно - снимал в банкомате...

ПС. А может ну нафиг краткие ответы, тем более что они такие неумные?
Умно было бы написать на "как вернуть....?" простое и элегантное решение "просто верните ..."
Елена Климова  (eklimova)
#
Достаточно давно была история с дебетовкой БИНбанка, когда при оплате через сайт туркомпании аванса за путевку сумма списалась дважды. К карте не было подключено SMS-информирование (интернет-банка тогда, по-моему, в принципе не было), поэтому ситуацию я заметила только через несколько дней, когда попыталась оплатить остаток суммы, а денег на карте не оказалось. За путевку заплатили с другой карты. При обращении в банк действительно осталось впечатление, что это стандартная ситуация, и существует заранее прописанный алгоритм действий сотрудников. Меня попросили принести справку из туркомпании, что они не претендуют на повторно списанную сумму . В туркомпании отнеслись с пониманием, посочувствовали, справку сделали моментально. В итоге некоторое время на разрешение ситуации потратить пришлось, но лишних нервов - практически нет. Тем, как вели себя сотрудники банка, я осталась вполне довольна.
maska9  (maska9)
#
25 апреля я оплачивала через интернет билеты .
Т.к после оплаты я не получила билеты , я позвонила в банк и уточнила, могу ли я отменить операцию. Мне сказали ДА, деньги в обработке и мы сейчас их вам вернем на счет. Что и произошло . Деньги вернулись , я благополучно совершила операцию через другой сайт
Однако 28 апреля происходит списание, повторное , по карте и тем самым карта уходит в минус 14000 р.
Я звоню в банк , на что мне говорят , что действительно деньги списались ,это технический сбой , но вам (то есть мне, нужно сходить в отделение и написать заявление на спорную операцию).
Замечательно , нет слов !!!. Технический сбой у банка , а побегать за своими деньгами должен клиент .
И после написания заявления деньги вернутся на счет в течении 20 дней(это конечно со слов операторов , зная работу сбербанка и его нерасторопность это может затянутся ).
То есть банк благополучно , после отмены клиентом операции , делает двойное списание и отправляет чужие деньги неизвестно куда .
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