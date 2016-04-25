Как вернуть деньги после повторного списания с карты?

Короткий ответ: дать банку возможность решить вашу проблему.



Длинный ответ.



Ситуация, о которой идёт речь, встречается довольно часто и возникает непредсказуемо, иногда - в самый неподходящий момент. Представьте: вы со своей обычной дебетовой карты оплачиваете товар (в том числе через интернет), деньги нормально списываются, вы довольны и спокойны. Но почти сразу или даже на следующий день та же сумма списывается ещё раз. Если сумма значительна, то в результате вы можете оказаться с «обнулённой» картой, а то и с долгом в виде овердрафта, на который капают проценты. Особенно «весело» оказаться в такой ситуации за границей или за неделю до зарплаты.



В целом, ничего страшного не случится: для банков двойное списание - обычная ошибка, решение которой давно известно и налажено. То есть, если вы приложите совсем небольшие усилия, деньги вернёте. Плохая новость в том, что возврат не всегда бывает быстрым и не всегда без потерь.



Что надо сделать, чтобы вернуть вторую списавшуюся сумму?



0. Старайтесь никогда не оказываться в ситуации полной зависимости от денег на одной карте. Если едете за границу, имейте с собой 2-3 карты разных банков и «аварийную» сумму валюты наличными, которой хватит на несколько дней экономной жизни. Обычно за это время проблему с деньгами (если она возникнет) можно решить. Дома с этим проще - можно занять немного у друзей, хотя лучше, конечно, иметь «аварийный» запас налички или второй счёт. Но это очевидно.



1. Подготовьте данные о втором списании: дату, время, место покупки (или сайт), сумму (точную), номер операции (можно посмотреть в интернет-банке). Вообще, лучше открыть интернет-банк и в ходе следующих переговоров держать его перед глазами. Положите рядом паспорт (возможно, вам придётся назвать паспортные данные) и вспомните своё «секретное слово» для телефонного общения с банком.



2. Позвоните по «горячей линии» своего банка. Авторизуйтесь (сообщите своё имя и секретное слово) и изложите ситуацию. Не стоит нервничать, обвинять банк или продавца в «воровстве» ваших средств и т.п. Двойное списание - почти всегда техническая ошибка, без какого-либо злого умысла с чьей-либо стороны. Ваша задача - быстро вернуть свои деньги на счёт, а не поругаться всласть с девочкой или мальчиком в колл-центре, которые ваших денег в глаза не видели.



3. В хороших банках и в очевидных случаях одного звонка достаточно: как уже было сказано, банки имеют отработанный алгоритм действий в такой ситуации. Деньги вы получите через несколько часов или максимум пару дней.



4. Если банк не очень хорошо заботится о клиентах, придётся подать письменное заявление - вам об этом скажет оператор на «горячей линии». Скорее всего, будет достаточно письма на электронный почтовый адрес банка или обращения в службу поддержки клиентов в интернет-банке. Но в самом тяжёлом случае придётся относить в отделение или отправлять почтой письменное заявление на бумаге. В сообщении или в письме излагаете все обстоятельства дела и просите вернуть вторую сумму на счёт.



5. Ждите. В очевидных случаях возврат произойдёт через несколько дней (на форуме Banki.ru приводится пример ВТБ24, который вернул деньги на карту через 9 дней, это довольно долго). Но если банку что-то не понравится и возникнет подозрение, что это не двойное списание, а две разные, но по виду одинаковые, покупки, банк может начать расследование, которое займёт от пары недель до пары месяцев. Иногда банк продлевает расследование до 120 дней. Однако, в большинстве случаев, когда действительно прошло двойное списание, проблем не возникнет.



6. Есть небольшой лайфхак, позволяющий в некоторых случаях ускорить процесс. Если двойное списание произошло при покупке авиабилетов или заказе гостиницы через интернет-сервисы типа booking.com и подобные, попробуйте связаться со службой поддержки сервиса и попросить их обратиться в ваш банк. Иногда это действительно срабатывает.



7. Неприятная часть истории - возможные потери на пени и процентах из-за «технического овердрафта», возникающего, когда двойное списание превышает сумму, имеющуюся на дебетовой карте. Проще говоря, если у вас на карте было 20 тыс. рублей, вы заплатили 15 тыс. рублей, а потом произошло второе списание на ту же сумму, то возникнет овердрафт на 10 тыс. рублей. Через несколько дней вам вернут 15 тыс. рублей, но за возникший не по вашей вине «минус» на карте банк возьмёт с вас штраф и/или проценты.



Обычно это совсем небольшая сумма, имеющая, скорее, психологическое значение: неприятно и обидно «платить» за чужую ошибку. Что с этим делать - решайте сами. Можно оспорить потери, написав ещё одно заявление на возврат ошибочно списанных средств и воевать с банком до последней копейки. Этот процесс займёт несколько месяцев. Можно сделать антирекламу банку, написав о его жлобстве в своих эккаунтах в соцсетях и попросив друзей распространить эту информацию. Ущерб для банка от такой антирекламы может быть больше, чем «выгода» от полученных от вас копеек.



Если вы «испытали на себе» двойное списание средств с карты и решили этот вопрос (или не решили) - поделитесь в комментариях своим опытом, это будет полезно для всех читателей.