Как правильно заплатить налог или задолженность по нему?

Короткий ответ: только самостоятельно.
Длинный ответ.
Оплата налогов (например, на имущество физического лица или транспортного) в России имеет особенность, незнание которой привело к неприятным последствиям для многих честных и ответственных плательщиков. Несмотря на то, что это покажется вам совершенно нелогичным и дурацким правилом, имейте в виду: оплата налога может проводиться только тем человеком, кто должен его оплатить. Нельзя платить за кого-то и нельзя получать оплату своего налога со стороны кого-то. Включая членов семьи, друзей и т.п. Такие платежи просто не будут учитываться.
На практике это означает, что налог можно заплатить только двумя способами: со своего расчётного счёта в банке или при личном обращении в кассу банка и оплате наличными.
Если в вашей семье принято, что налоги (в т.ч. на имущество) за всех членов семьи платит кто-то один, обязательно проверьте состояние расчётов с государством в интернет-кабинете налогоплательщика или через специальный сервис (см. ниже). Вполне вероятно, что вас ждёт неприятный сюрприз: уже, казалось бы, оплаченные налоги будут «висеть» как неоплаченные. Более того, сообщение о налоговой задолженности может снова появиться через какое-то время после того, как в первый раз пропадёт. Поэтому лучше периодически проверять интернет-кабинет налогоплательщика.
На первый взгляд правило о личной оплате налога настолько дурацкое, что просто не может быть реальным. Ведь главное - чтобы деньги были внесены и было понятно, за кого. Но на самом деле, есть письмо Федеральной налоговой службы, разъясняющее этот момент. Более того, в письме сказано, что из платежа должно быть понятно, что налогоплательщик платит своими деньгами, а не какими-то ещё. К счастью, справку о зарплате или договор дарения денежных средств прикладывать пока не требуется.
Впрочем, есть законный вариант оплаты налога третьим лицом - с использованием нотариальной доверенности. Соответственно, в этом случае ваш представитель с доверенностью может платить налог только лично, в кассе банка (в интернете доверенность никому не покажешь).
Как проверить наличие или отсутствие задолженности? Если у вас есть доступ в личный кабинет налогоплательщика, то это самый правильный вариант. Заходите - и смотрите. Если нет, то можно воспользоваться одним из интернет-сервисов, которые предоставляют такие данные при вводе ИНН. Самый простой и безопасный вариант - сервис от Яндекс.Денег (фактически, от Сбербанка), им можно воспользоваться и не имея регистрации в Яндексе (это не реклама, сервис и правда удобный).
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 28
А вот если бы автор действительно был практикующим специалистом (уж в РФ или где еще, не знаю), то лучше бы написал статью-предупреждение о том, что ни в коем случае нельзя оплачивать налоги через личный кабинет налогоплательщика...
Автор, скорее всего, не ответит.
Напишите пожалуйста Вы - а почему?
Письмо ФНС - это не нпа со всеми вытекающими, далее смотрим ГК договор простого поручения.
А вот если бы автор действительно был практикующим специалистом (уж в РФ или где еще, не знаю), то лучше бы написал статью-предупреждение о том, что ни в коем случае нельзя оплачивать налоги через личный кабинет налогоплательщика...
А зачем там тогда эта кнопочка? о_О.
То есть средства по проведенному таким образом платежу могут быть "зачислены" за абсолютно любой период, как вздумается налоговой, или за внезапно открывшуюся задолженность, пояснить о которой они не в состоянии (или даже в состоянии: сути это не меняет). Т.о. у вас будут образовываться пени, а вы (до определенного момента) даже не будете подозревать об этом: вы же не каждый день в ЛК заглядываете?
И налоговики будут в суде настаивать на удовлетворении своих требований в полном объеме, даже когда уже совсем очевидно, что человек исполнил свои обязательства в полном объеме, причем платил именно за соответствующий налоговый период.
Пока текущая практика, увы, не на стороне налогоплательщиков, хотя возможно в разных регионах практика различна.
...ни в коем случае нельзя оплачивать налоги через личный кабинет налогоплательщика...
Ну, что ж... Значит все 4 года как я плачу налоги через ЛК за авто, недвижимость в двух разных регионах (МО и Краснодарский край) все зря? И то, что проблем ни разу не были, и что учитывается все корректно ( в правильных расчетных периодах) теперь я должен забыть и поверить "практикующему специалисту"? Только окошко в сбербанке с оплатой по квитанции которая приходит в октябре при том что "оплатить до сентября" (а в ЛК задолго все отображается), так?
Vadbav, вы подскажите, я ж не знал что все неправильно делал
Предупрежден - значит вооружен. А уж как вам удобнее платить - дело ваше, я не агитирую.
На первый взгляд правило о личной оплате налога настолько дурацкое, что просто не может быть реальным. Ведь главное - чтобы деньги были внесены и было понятно, за кого. Но на самом деле, есть письмо Федеральной налоговой службы, разъясняющее этот момент. Более того, в письме сказано, что из платежа должно быть понятно, что налогоплательщик платит своими деньгами, а не какими-то ещё. К счастью, справку о зарплате или договор дарения денежных средств прикладывать пока не требуется.
Афтор видимо вообще не в теме и опыта видимо тоже никакого, лишь бы написать.
Плачу за жену со своего счета - никаких проблем!
Платить нельзя за 3х лиц, т.к. даже семейный кодекс нам показывает, что деньги семьи (мужа и жены) - общие вне зависимости от того, на кого открыт счёт, поэтому семья в это разъяснение никак не может попадать.
> со своего расчётного счёта в банке или при личном обращении
> в кассу банка и оплате наличными.
А как же возможность заплатить наличными через терминал (без авторизации!)?
На первый взгляд правило о личной оплате налога настолько дурацкое, что просто не может быть реальным. Ведь главное - чтобы деньги были внесены и было понятно, за кого. Но на самом деле, есть письмо Федеральной налоговой службы, разъясняющее этот момент. Более того, в письме сказано, что из платежа должно быть понятно, что налогоплательщик платит своими деньгами, а не какими-то ещё. К счастью, справку о зарплате или договор дарения денежных средств прикладывать пока не требуется.
Афтор видимо вообще не в теме и опыта видимо тоже никакого, лишь бы написать.
Плачу за жену со своего счета - никаких проблем!
Платить нельзя за 3х лиц, т.к. даже семейный кодекс нам показывает, что деньги семьи (мужа и жены) - общие вне зависимости от того, на кого открыт счёт, поэтому семья в это разъяснение никак не может попадать.
Семьи видимо у всех разные
Платил так же за жену, все как надо указывал в реквизитах. За два года платежи не засчитали!
А если платишь за ребёнка налог на её долю недвижимости?
Судя по статье - он должен самостоятельно прийти в банк, открыть счёт и заплатить не смотря на свои не полные 6 месяцев
В любом случае, спасибо еще раз - в принципе на важном моменте заострили внимание со ссылкой на первоисточник ! Так что все вопросы к первоисточнику теперь .
Очевидно, что о такой вещи как доверенность он никогда не слышал.
Тут другая проблема, невнимательность комментаторов при чтении статьи.
Впрочем, есть законный вариант оплаты налога третьим лицом - с использованием нотариальной доверенности.
...оплата налога может проводиться только тем человеком, кто должен его оплатить. - г-н журналист в очередной раз ошибается. Очевидно, что о такой вещи как доверенность он никогда не слышал.
Вы вообще в танке последние 12 лет сидели? Оплата налогов безналом за другое лицо в настоящее время фактически в серой зоне. Мнение автора базруется, очевидно, на Определении КС от 22.01.2004 № 41-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества “Сибирский тяжпромэлектропроект” из-за вот этого чудесного абзаца: «платежные документы на уплату налога должны исходить от налогоплательщика и быть подписаны им самим, а уплата соответствующих сумм должна производиться за счет средств налогоплательщика, находящихся в его свободном распоряжении, то есть за счет его собственных средств».
Очевидно, что о такой вещи как доверенность он никогда не слышал.
Тут другая проблема, невнимательность комментаторов при чтении статьи.
Впрочем, есть законный вариант оплаты налога третьим лицом - с использованием нотариальной доверенности.
Вы почти правы, НО вовсе не обязательно оформлять доверенность у нотариуса, достаточно бесплатной "банковской доверенности", т.е. оформленной в банке. В следующем предложении автора про интернет тоже не все гладко, в смысле того, что в ДБО тоже могут быть свои нюансы, о которых автор даже не подозревает.