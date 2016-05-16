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Как правильно заплатить налог или задолженность по нему?

15.05.2016 20:00 28 13 500 просмотров
Короткий ответ: только самостоятельно.

Длинный ответ.

Оплата налогов (например, на имущество физического лица или транспортного) в России имеет особенность, незнание которой привело к неприятным последствиям для многих честных и ответственных плательщиков. Несмотря на то, что это покажется вам совершенно нелогичным и дурацким правилом, имейте в виду: оплата налога может проводиться только тем человеком, кто должен его оплатить. Нельзя платить за кого-то и нельзя получать оплату своего налога со стороны кого-то. Включая членов семьи, друзей и т.п. Такие платежи просто не будут учитываться.

На практике это означает, что налог можно заплатить только двумя способами: со своего расчётного счёта в банке или при личном обращении в кассу банка и оплате наличными.

Если в вашей семье принято, что налоги (в т.ч. на имущество) за всех членов семьи платит кто-то один, обязательно проверьте состояние расчётов с государством в интернет-кабинете налогоплательщика или через специальный сервис (см. ниже). Вполне вероятно, что вас ждёт неприятный сюрприз: уже, казалось бы, оплаченные налоги будут «висеть» как неоплаченные. Более того, сообщение о налоговой задолженности может снова появиться через какое-то время после того, как в первый раз пропадёт. Поэтому лучше периодически проверять интернет-кабинет налогоплательщика.

На первый взгляд правило о личной оплате налога настолько дурацкое, что просто не может быть реальным. Ведь главное - чтобы деньги были внесены и было понятно, за кого. Но на самом деле, есть письмо Федеральной налоговой службы, разъясняющее этот момент. Более того, в письме сказано, что из платежа должно быть понятно, что налогоплательщик платит своими деньгами, а не какими-то ещё. К счастью, справку о зарплате или договор дарения денежных средств прикладывать пока не требуется.

Впрочем, есть законный вариант оплаты налога третьим лицом - с использованием нотариальной доверенности. Соответственно, в этом случае ваш представитель с доверенностью может платить налог только лично, в кассе банка (в интернете доверенность никому не покажешь).

Как проверить наличие или отсутствие задолженности? Если у вас есть доступ в личный кабинет налогоплательщика, то это самый правильный вариант. Заходите - и смотрите. Если нет, то можно воспользоваться одним из интернет-сервисов, которые предоставляют такие данные при вводе ИНН. Самый простой и безопасный вариант - сервис от Яндекс.Денег (фактически, от Сбербанка), им можно воспользоваться и не имея регистрации в Яндексе (это не реклама, сервис и правда удобный).

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 28

vadbav  (vadbav)
#
Письмо ФНС - это не нпа со всеми вытекающими, далее смотрим ГК договор простого поручения.

А вот если бы автор действительно был практикующим специалистом (уж в РФ или где еще, не знаю), то лучше бы написал статью-предупреждение о том, что ни в коем случае нельзя оплачивать налоги через личный кабинет налогоплательщика...
Саша ___  (rtkprg.ya.ru)
#
Цитата
что ни в коем случае нельзя оплачивать налоги через личный кабинет налогоплательщика.

Автор, скорее всего, не ответит.
Напишите пожалуйста Вы - а почему?
Ростислав Беляев  (elve)
#
Цитата
vadbav пишет:
Письмо ФНС - это не нпа со всеми вытекающими, далее смотрим ГК договор простого поручения.

А вот если бы автор действительно был практикующим специалистом (уж в РФ или где еще, не знаю), то лучше бы написал статью-предупреждение о том, что ни в коем случае нельзя оплачивать налоги через личный кабинет налогоплательщика...


А зачем там тогда эта кнопочка? о_О.
vadbav  (vadbav)
#
Ситуация с ЛК налогоплательщика состоит в следующем: при формировании квитанции там нет технической возможности указать налоговый период.

То есть средства по проведенному таким образом платежу могут быть "зачислены" за абсолютно любой период, как вздумается налоговой, или за внезапно открывшуюся задолженность, пояснить о которой они не в состоянии (или даже в состоянии: сути это не меняет). Т.о. у вас будут образовываться пени, а вы (до определенного момента) даже не будете подозревать об этом: вы же не каждый день в ЛК заглядываете?

И налоговики будут в суде настаивать на удовлетворении своих требований в полном объеме, даже когда уже совсем очевидно, что человек исполнил свои обязательства в полном объеме, причем платил именно за соответствующий налоговый период.

Пока текущая практика, увы, не на стороне налогоплательщиков, хотя возможно в разных регионах практика различна.
Максимилиан  (reasonable_man)
#
Наивный вопросы: на что пойдут уплаченные налоги? Будет ли польза обществу/стране от уплаченных налогов? smile:flowers:
Андрей Г.  (Rum04k4)
#
Цитата
vadbav пишет:
...ни в коем случае нельзя оплачивать налоги через личный кабинет налогоплательщика...


Ну, что ж... Значит все 4 года как я плачу налоги через ЛК за авто, недвижимость в двух разных регионах (МО и Краснодарский край) все зря? И то, что проблем ни разу не были, и что учитывается все корректно ( в правильных расчетных периодах) теперь я должен забыть и поверить "практикующему специалисту"? Только окошко в сбербанке с оплатой по квитанции которая приходит в октябре при том что "оплатить до сентября" (а в ЛК задолго все отображается), так?

Vadbav, вы подскажите, я ж не знал что все неправильно делал
vadbav  (vadbav)
#
Андрей, от души: рад за вас. А у моего клиента, который тоже до этого платил уже несколько лет в связке ЛК+СберОнлайн, проблемы вдруг возникли, и когда я начал поднимать практику, как оказалось не у него одного. И суд, хоть и видит, что мы правы, но от линии партии не отступает (в АС в этом плане судьи более профессиональные, но мировые с районными - как попадешь).

Предупрежден - значит вооружен. А уж как вам удобнее платить - дело ваше, я не агитирую.
Алексей  (yaffil)
#
Цитата
Если в вашей семье принято, что налоги (в т.ч. на имущество) за всех членов семьи платит кто-то один, обязательно проверьте состояние расчётов с государством в интернет-кабинете налогоплательщика или через специальный сервис (см. ниже). Вполне вероятно, что вас ждёт неприятный сюрприз: уже, казалось бы, оплаченные налоги будут «висеть» как неоплаченные. Более того, сообщение о налоговой задолженности может снова появиться через какое-то время после того, как в первый раз пропадёт. Поэтому лучше периодически проверять интернет-кабинет налогоплательщика.

На первый взгляд правило о личной оплате налога настолько дурацкое, что просто не может быть реальным. Ведь главное - чтобы деньги были внесены и было понятно, за кого. Но на самом деле, есть письмо Федеральной налоговой службы, разъясняющее этот момент. Более того, в письме сказано, что из платежа должно быть понятно, что налогоплательщик платит своими деньгами, а не какими-то ещё. К счастью, справку о зарплате или договор дарения денежных средств прикладывать пока не требуется.


Афтор видимо вообще не в теме и опыта видимо тоже никакого, лишь бы написать.
Плачу за жену со своего счета - никаких проблем!
Платить нельзя за 3х лиц, т.к. даже семейный кодекс нам показывает, что деньги семьи (мужа и жены) - общие вне зависимости от того, на кого открыт счёт, поэтому семья в это разъяснение никак не может попадать.
Виктор  (vkony)
#
> На практике это означает, что налог можно заплатить только двумя способами:
> со своего расчётного счёта в банке или при личном обращении
> в кассу банка и оплате наличными.
А как же возможность заплатить наличными через терминал (без авторизации!)?
Eric Cartman  (Eric Cartman)
#
Я тоже за жену плачу и все ок
Сергей  (Gurin.s.a)
#
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Если в вашей семье принято, что налоги (в т.ч. на имущество) за всех членов семьи платит кто-то один, обязательно проверьте состояние расчётов с государством в интернет-кабинете налогоплательщика или через специальный сервис (см. ниже). Вполне вероятно, что вас ждёт неприятный сюрприз: уже, казалось бы, оплаченные налоги будут «висеть» как неоплаченные. Более того, сообщение о налоговой задолженности может снова появиться через какое-то время после того, как в первый раз пропадёт. Поэтому лучше периодически проверять интернет-кабинет налогоплательщика.

На первый взгляд правило о личной оплате налога настолько дурацкое, что просто не может быть реальным. Ведь главное - чтобы деньги были внесены и было понятно, за кого. Но на самом деле, есть письмо Федеральной налоговой службы, разъясняющее этот момент. Более того, в письме сказано, что из платежа должно быть понятно, что налогоплательщик платит своими деньгами, а не какими-то ещё. К счастью, справку о зарплате или договор дарения денежных средств прикладывать пока не требуется.


Афтор видимо вообще не в теме и опыта видимо тоже никакого, лишь бы написать.
Плачу за жену со своего счета - никаких проблем!
Платить нельзя за 3х лиц, т.к. даже семейный кодекс нам показывает, что деньги семьи (мужа и жены) - общие вне зависимости от того, на кого открыт счёт, поэтому семья в это разъяснение никак не может попадать.


Семьи видимо у всех разные smile:)
Платил так же за жену, все как надо указывал в реквизитах. За два года платежи не засчитали!
Людмила Д.  (lyu17)
#
А если платишь за ребёнка налог на её долю недвижимости?
Алексей  (yaffil)
#
Цитата
Людмила Добышева пишет:
А если платишь за ребёнка налог на её долю недвижимости?


Судя по статье - он должен самостоятельно прийти в банк, открыть счёт и заплатить не смотря на свои не полные 6 месяцев smile:D
Эрика Логинова  (КRR)
#
Спасибо, Артем ! действительно важно такое знать в принципе, даже если еще и не попал на эту удочку. Я вот не знала о существовании такого документа ФНС. И многие не знают. Сбербанк, например, при оплате наличными через кассу любого налога на недвижимость, а он уплачивается по предписанию ФНС, в котором фио плательщика с ИНН, размер налога, уникальный индикатор платежа, уникальный индикатор начисления и др. Все это оператор кассы Сбера повторяет в ордере банка из квитанции ФНС и копию ордера отдает пришедшему платить, т.е кто пришел в кассу Сбера с наличными не имеет значения - он нигде не ставит свою подпись и данные. Возможно также делают и другие банки, точно не знаю, не сталкивалась, но обязаны делать также.
В любом случае, спасибо еще раз - в принципе на важном моменте заострили внимание со ссылкой на первоисточник ! Так что все вопросы к первоисточнику теперь .
Евгений Николаенко  (Jeca)
#
...оплата налога может проводиться только тем человеком, кто должен его оплатить. - г-н журналист в очередной раз ошибается. Очевидно, что о такой вещи как доверенность он никогда не слышал. smile:D
Иван Кроликов - Заболоцкий  (lostintime)
#
Цитата
Евгений Николаенко пишет:
Очевидно, что о такой вещи как доверенность он никогда не слышал.


Тут другая проблема, невнимательность комментаторов при чтении статьи.
Цитата
Артём Ейсков пишет:
Впрочем, есть законный вариант оплаты налога третьим лицом - с использованием нотариальной доверенности.
мур3ик  (мур3ик)
#
Цитата
Евгений Николаенко пишет:
...оплата налога может проводиться только тем человеком, кто должен его оплатить. - г-н журналист в очередной раз ошибается. Очевидно, что о такой вещи как доверенность он никогда не слышал. smile:D


Вы вообще в танке последние 12 лет сидели? Оплата налогов безналом за другое лицо в настоящее время фактически в серой зоне. Мнение автора базруется, очевидно, на Определении КС от 22.01.2004 № 41-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества “Сибирский тяжпромэлектропроект” из-за вот этого чудесного абзаца: «платежные документы на уплату налога должны исходить от налогоплательщика и быть подписаны им самим, а уплата соответствующих сумм должна производиться за счет средств налогоплательщика, находящихся в его свободном распоряжении, то есть за счет его собственных средств».
Евгений Николаенко  (Jeca)
#
Цитата
Иван Кроликов - Заболоцкий пишет:
Цитата
Евгений Николаенко пишет:
Очевидно, что о такой вещи как доверенность он никогда не слышал.


Тут другая проблема, невнимательность комментаторов при чтении статьи.
Цитата
Артём Ейсков пишет:
Впрочем, есть законный вариант оплаты налога третьим лицом - с использованием нотариальной доверенности.


Вы почти правы, НО вовсе не обязательно оформлять доверенность у нотариуса, достаточно бесплатной "банковской доверенности", т.е. оформленной в банке. В следующем предложении автора про интернет тоже не все гладко, в смысле того, что в ДБО тоже могут быть свои нюансы, о которых автор даже не подозревает.
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