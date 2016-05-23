Как внезапно не задолжать АСВ крупную сумму?

Короткий ответ: погашать кредит в лопнувшем банке, несмотря ни на что.



Длинный ответ.



Люди, бравшие кредит в банке, у которого позже была отозвана лицензия, в некоторых случаях сталкиваются с неожиданной и неприятной проблемой. В один не очень хороший день они получают письмо от Агентства по страхованию вкладов с требованием немедленно погасить всю сумму кредита, а также штрафы и пени, возникшие из-за просроченной задолженности.



Естественно, это требование сложно выполнить - люди берут кредит не из-за того, что у них много денег. Начинается нервотрёпка, переписка с АСВ, суды. Дело может дойти до коллекторов и описи имущества. Всего этого можно было бы избежать, если изначально не совершить небольшую - на первый взгляд - ошибку.



После отзыва лицензии и перехода банка под контроль АСВ обязательства заёмщика перед банком не прекращаются и даже не приостанавливаются. Нельзя ждать, пока кредит передадут другому банку или просто «прояснения ситуации». Если заёмщик просрочил платёж, то новый кредитор (АСВ) имеет право действовать так, как записано в договоре о получении кредита.



Часто в таких договорах есть пункт, по которому кредитор может требовать полного погашения кредита в случае, если заёмщик не исполняет своих обязанностей (не платит вовремя и в полном объёме). Действующие банки вряд ли сразу воспользуются этим «оружием» против заёмщика - по многим причинам это не очень выгодно самому банку, поэтому часто есть возможность договориться о кредитных «каникулах», реструктуризации кредита и т.д. Агентству же наоборот выгодно собрать как можно больше денег с заёмщиков как можно быстрее, оно немедленно воспользуется для этого любой ошибкой человека.



Соответственно, ни в коем случае нельзя «ждать, пока кредит передадут другому банку». Вы не только рискуете оказаться перед необходимостью выплатить сразу большую сумму, но ещё и испортите себе кредитную историю.



Очевидный способ избежать проблем - гасить кредит ровно так же, как вы это делали до отзыва лицензии. Если срок очередного платежа приходится на первые дни после отзыва, отправляйте деньги на старые реквизиты, но обязательно сохраняйте все подтверждающие платёж документы.



В дальнейшем внимательно следите за страницей сайта АСВ, посвящённой ситуации с «вашим» банком. Агентство обязательно разместит там информацию о новых реквизитах для погашения задолженности, а также свяжется с вами для передачи этих реквизитов. Как только узнаете новый счёт для перевода денег, начинайте платить по нему, опять же сохраняя все документы. Если вы платите через интернет-банк, можно перестраховаться и на всякий случай периодически брать бумажную выписку со счёта, с которого делались платежи.



Если вы уже совершили ошибку, пропустив несколько платежей, вопрос может решиться только в суде. АСВ действительно имеет право требовать немедленного погашения всей суммы кредита (если это прописано в вашем договоре с банком), но суд может принять во внимание ваши обстоятельства (вы не знали о своей обязанности, растерялись и т.п.) и предыдущую историю платежей (если она идеальна). Если повезёт, суд может признать требование АСВ чрезмерным и ограничиться подтверждением необходимости выплатить только «зависшую» сумму, штрафы и пени. Но это зависит от вашей убедительности и предпочтений суда.



С другой стороны, если сумма кредита не очень велика, возможно, будет проще перекредитоваться и исполнить требование АСВ. Решайте сами, сопоставив выгоды и убытки от каждого варианта.



Ещё раз главное: что бы ни случилось с банком, вы должны погашать кредит строго вовремя и в полном объёме до получения новых указаний от АСВ. Это защитит вас от неожиданного получения требования погасить весь кредит и от испорченной кредитной истории.



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