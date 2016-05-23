Как внезапно не задолжать АСВ крупную сумму?

Короткий ответ: погашать кредит в лопнувшем банке, несмотря ни на что.
Длинный ответ.
Люди, бравшие кредит в банке, у которого позже была отозвана лицензия, в некоторых случаях сталкиваются с неожиданной и неприятной проблемой. В один не очень хороший день они получают письмо от Агентства по страхованию вкладов с требованием немедленно погасить всю сумму кредита, а также штрафы и пени, возникшие из-за просроченной задолженности.
Естественно, это требование сложно выполнить - люди берут кредит не из-за того, что у них много денег. Начинается нервотрёпка, переписка с АСВ, суды. Дело может дойти до коллекторов и описи имущества. Всего этого можно было бы избежать, если изначально не совершить небольшую - на первый взгляд - ошибку.
После отзыва лицензии и перехода банка под контроль АСВ обязательства заёмщика перед банком не прекращаются и даже не приостанавливаются. Нельзя ждать, пока кредит передадут другому банку или просто «прояснения ситуации». Если заёмщик просрочил платёж, то новый кредитор (АСВ) имеет право действовать так, как записано в договоре о получении кредита.
Часто в таких договорах есть пункт, по которому кредитор может требовать полного погашения кредита в случае, если заёмщик не исполняет своих обязанностей (не платит вовремя и в полном объёме). Действующие банки вряд ли сразу воспользуются этим «оружием» против заёмщика - по многим причинам это не очень выгодно самому банку, поэтому часто есть возможность договориться о кредитных «каникулах», реструктуризации кредита и т.д. Агентству же наоборот выгодно собрать как можно больше денег с заёмщиков как можно быстрее, оно немедленно воспользуется для этого любой ошибкой человека.
Соответственно, ни в коем случае нельзя «ждать, пока кредит передадут другому банку». Вы не только рискуете оказаться перед необходимостью выплатить сразу большую сумму, но ещё и испортите себе кредитную историю.
Очевидный способ избежать проблем - гасить кредит ровно так же, как вы это делали до отзыва лицензии. Если срок очередного платежа приходится на первые дни после отзыва, отправляйте деньги на старые реквизиты, но обязательно сохраняйте все подтверждающие платёж документы.
В дальнейшем внимательно следите за страницей сайта АСВ, посвящённой ситуации с «вашим» банком. Агентство обязательно разместит там информацию о новых реквизитах для погашения задолженности, а также свяжется с вами для передачи этих реквизитов. Как только узнаете новый счёт для перевода денег, начинайте платить по нему, опять же сохраняя все документы. Если вы платите через интернет-банк, можно перестраховаться и на всякий случай периодически брать бумажную выписку со счёта, с которого делались платежи.
Если вы уже совершили ошибку, пропустив несколько платежей, вопрос может решиться только в суде. АСВ действительно имеет право требовать немедленного погашения всей суммы кредита (если это прописано в вашем договоре с банком), но суд может принять во внимание ваши обстоятельства (вы не знали о своей обязанности, растерялись и т.п.) и предыдущую историю платежей (если она идеальна). Если повезёт, суд может признать требование АСВ чрезмерным и ограничиться подтверждением необходимости выплатить только «зависшую» сумму, штрафы и пени. Но это зависит от вашей убедительности и предпочтений суда.
С другой стороны, если сумма кредита не очень велика, возможно, будет проще перекредитоваться и исполнить требование АСВ. Решайте сами, сопоставив выгоды и убытки от каждого варианта.
Ещё раз главное: что бы ни случилось с банком, вы должны погашать кредит строго вовремя и в полном объёме до получения новых указаний от АСВ. Это защитит вас от неожиданного получения требования погасить весь кредит и от испорченной кредитной истории.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 16
К чему запугивать? Не требование, а предложение досрочно закрыть кредит. Это просто информационное письмо не имеющее никакой юридической силы и ни к чему не обязывающее. Можно его сразу в помойку выкинуть или сохранить на память. Откуда взялись штрафы и пени? Зачем мешать в одну кучу неплательщиков и выполняющих свои обязательства клиентов?
Пока не будут сообщены новые реквизиты для платежей необходимо действительно отправлять на старые, но только со своего счёта в другом банке, так как велика вероятность, что они будут возвращены назад. Оплата через кассу решает проблему незачисления платежа в счёт оплаты кредита, но не всегда есть возможность такой оплаты.
Как правило, АСВ в течение недели-другой сообщает о новых реквизитах, а также о льготном сроке оплаты в течение которого просрочка не будет считаться.
Ключевые слова "если это прописано в вашем договоре с банком". У кого это прописано, они и так знают. Не надо стричь под одну гребёнку все договоры и устрашать клиентов.
Ипотека от Сбербанка - редчайший договор, никто никогда его в глаза не видел, да? Читайте пункт "4.3.4 а)".
Добавлю: ВТБ24, типовые условия кредитного договора (легко гуглятся), пункт 4.1.3.
С неплательщиков могут потребовать вернуть весь кредит независимо от наличия лицензии или её отсутствия у банка, поэтому привязывать это к АСВ некорректно. В общем всё притянуто за уши.
Нет здесь никакого "если заёмщик просрочил платёж", зато есть необоснованное требование от АСВ.
К чему это? Кредитор имеет право действовать как записано в договоре вне зависимости от того, просрочил платёж Заёмщик или нет. Кредитор действует по договору, Заёмщик - аналогично. При этом никакого права досрочно требовать погашения кредита не возникает.
Вы зачем-то смешали просрочников с темой отзыва лицензий у банков. Отзыв лицензии у банка не влияет на события у просрочников и у платёжеспособных клиентов. В договорах пока не встречал условий регламентирующих действия при отзыве лицензии у кредитора.
Тема "неплательщики не освобождаются от исполнения взятых на себя обязательств даже если у кредитора отозвана лицензия" давно изжёвана вдоль и поперёк.
К чему запугивать? Не требование, а предложение досрочно закрыть кредит. Это просто информационное письмо не имеющее никакой юридической силы и ни к чему не обязывающее. Можно его сразу в помойку выкинуть или сохранить на память. Откуда взялись штрафы и пени? Зачем мешать в одну кучу неплательщиков и выполняющих свои обязательства клиентов?
Я погасил кредит в АСВ досрочно и при письменном запросе по задолжности мне присылали такую бумагу около 3 раз (в течении 2х месяцев) и к тому же указывали что подадут на меня в суд, с 4го только пришла верная что кредит погашен пол года назад.
А тут о других письмах идёт речь. У меня был кредит в банке. У банка отозвали лицензию. Временная администрация банка от АСВ спустя месяц-другой прислала письмецо в котором указала размер задолженности на дату и в грубоватой форме рекомендовала его досрочно закрыть. Так вот это письмецо абсолютно ничего не значило, так как оснований для досрочного требования возврата не было. Я продолжил в строгом соответствии с графиком обслуживать кредит. Спустя несколько месяцев, как и ранее планировал, полностью его закрыл.
Интернет-банк после отзыва лицензии ведь наверняка отключат? Офиcы банка закроют?
Если речь о кредитной карте, то карта сама отключится и надо зачислять деньги на её счёт? Сумму минимального платежа вычислять самому?
Попробуйте написать сюда: http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=4826772&showForm=#success Не уверен, что поможет, но мало ли.
Универсальный подход в таких ситуациях - выходить на начальство сотрудника или на официальные каналы для жалоб. На сайте АСВ есть такая страница: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/faq_form.php#tab-3
Кроме того, можно написать письмо в АСВ, отнести его в приёмную и получить входящий номер. Звонок по телефону "к делу не пришьёшь", а бумажка с номером - доказательство того, что вы что-то делаете, а не скрываетесь.
И, если вдруг понадобится: скрывающегося от вас управляющего полностью зовут Беднин Василий Феликсович. Жалуйтесь на него письменно, это более действенно, чем звонить и не получать ответ.
как быть в данной ситуации?