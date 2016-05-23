Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как внезапно не задолжать АСВ крупную сумму?

22.05.2016 20:00 16 16 056 просмотров
Короткий ответ: погашать кредит в лопнувшем банке, несмотря ни на что.

Длинный ответ.

Люди, бравшие кредит в банке, у которого позже была отозвана лицензия, в некоторых случаях сталкиваются с неожиданной и неприятной проблемой. В один не очень хороший день они получают письмо от Агентства по страхованию вкладов с требованием немедленно погасить всю сумму кредита, а также штрафы и пени, возникшие из-за просроченной задолженности.

Естественно, это требование сложно выполнить - люди берут кредит не из-за того, что у них много денег. Начинается нервотрёпка, переписка с АСВ, суды. Дело может дойти до коллекторов и описи имущества. Всего этого можно было бы избежать, если изначально не совершить небольшую - на первый взгляд - ошибку.

После отзыва лицензии и перехода банка под контроль АСВ обязательства заёмщика перед банком не прекращаются и даже не приостанавливаются. Нельзя ждать, пока кредит передадут другому банку или просто «прояснения ситуации». Если заёмщик просрочил платёж, то новый кредитор (АСВ) имеет право действовать так, как записано в договоре о получении кредита.

Часто в таких договорах есть пункт, по которому кредитор может требовать полного погашения кредита в случае, если заёмщик не исполняет своих обязанностей (не платит вовремя и в полном объёме). Действующие банки вряд ли сразу воспользуются этим «оружием» против заёмщика - по многим причинам это не очень выгодно самому банку, поэтому часто есть возможность договориться о кредитных «каникулах», реструктуризации кредита и т.д. Агентству же наоборот выгодно собрать как можно больше денег с заёмщиков как можно быстрее, оно немедленно воспользуется для этого любой ошибкой человека.

Соответственно, ни в коем случае нельзя «ждать, пока кредит передадут другому банку». Вы не только рискуете оказаться перед необходимостью выплатить сразу большую сумму, но ещё и испортите себе кредитную историю.

Очевидный способ избежать проблем - гасить кредит ровно так же, как вы это делали до отзыва лицензии. Если срок очередного платежа приходится на первые дни после отзыва, отправляйте деньги на старые реквизиты, но обязательно сохраняйте все подтверждающие платёж документы.

В дальнейшем внимательно следите за страницей сайта АСВ, посвящённой ситуации с «вашим» банком. Агентство обязательно разместит там информацию о новых реквизитах для погашения задолженности, а также свяжется с вами для передачи этих реквизитов. Как только узнаете новый счёт для перевода денег, начинайте платить по нему, опять же сохраняя все документы. Если вы платите через интернет-банк, можно перестраховаться и на всякий случай периодически брать бумажную выписку со счёта, с которого делались платежи.

Если вы уже совершили ошибку, пропустив несколько платежей, вопрос может решиться только в суде. АСВ действительно имеет право требовать немедленного погашения всей суммы кредита (если это прописано в вашем договоре с банком), но суд может принять во внимание ваши обстоятельства (вы не знали о своей обязанности, растерялись и т.п.) и предыдущую историю платежей (если она идеальна). Если повезёт, суд может признать требование АСВ чрезмерным и ограничиться подтверждением необходимости выплатить только «зависшую» сумму, штрафы и пени. Но это зависит от вашей убедительности и предпочтений суда.

С другой стороны, если сумма кредита не очень велика, возможно, будет проще перекредитоваться и исполнить требование АСВ. Решайте сами, сопоставив выгоды и убытки от каждого варианта.

Ещё раз главное: что бы ни случилось с банком, вы должны погашать кредит строго вовремя и в полном объёме до получения новых указаний от АСВ. Это защитит вас от неожиданного получения требования погасить весь кредит и от испорченной кредитной истории.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 16

Ярослав  (Yar_a)
#
Цитата
В один не очень хороший день они получают письмо от Агентства по страхованию вкладов с требованием немедленно погасить всю сумму кредита, а также штрафы и пени, возникшие из-за просроченной задолженности.

К чему запугивать? Не требование, а предложение досрочно закрыть кредит. Это просто информационное письмо не имеющее никакой юридической силы и ни к чему не обязывающее. Можно его сразу в помойку выкинуть или сохранить на память. Откуда взялись штрафы и пени? Зачем мешать в одну кучу неплательщиков и выполняющих свои обязательства клиентов?
Цитата
отправляйте деньги на старые реквизиты, но обязательно сохраняйте все подтверждающие платёж документы.

Пока не будут сообщены новые реквизиты для платежей необходимо действительно отправлять на старые, но только со своего счёта в другом банке, так как велика вероятность, что они будут возвращены назад. Оплата через кассу решает проблему незачисления платежа в счёт оплаты кредита, но не всегда есть возможность такой оплаты.
Как правило, АСВ в течение недели-другой сообщает о новых реквизитах, а также о льготном сроке оплаты в течение которого просрочка не будет считаться.
Цитата
АСВ действительно имеет право требовать немедленного погашения всей суммы кредита (если это прописано в вашем договоре с банком)

Ключевые слова "если это прописано в вашем договоре с банком". У кого это прописано, они и так знают. Не надо стричь под одну гребёнку все договоры и устрашать клиентов.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
То, что речь идёт о ситуациях, когда есть договор с соответствующим условием, говорится практически в самом начале. Если этот пункт в договоре есть, то требование АСВ - это именно требование, а не "предложение". Не путайте читателей, пожалуйста.
Ярослав  (Yar_a)
#
В том-то и дело, что не говорится, а сразу с какого-то перепуга появляется требование АСВ. Добавьте в самое начало, что текст ниже относится только к договорам содержащим пункт о досрочном погашении по требованию кредитора. Тогда и вопросов не будет. Много ли таких договоров, в которых кредитор может требовать досрочного погашения без каких-либо условий, а просто по своему желанию? Конечно мы не говорим тут о договорах кредитных карт.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
http://sberbank.ru/common/img/uploaded/files/DKP/ZHilishchnyy_kredit_Obshchi­e_usl_kreditovaniya_(09.12.2013).pdf

Ипотека от Сбербанка - редчайший договор, никто никогда его в глаза не видел, да? Читайте пункт "4.3.4 а)".

Добавлю: ВТБ24, типовые условия кредитного договора (легко гуглятся), пункт 4.1.3.
Ярослав  (Yar_a)
#
Указанный Вами пункт относится только к неплательщикам. Оснований для досрочного истребования кредита даже в случае отзыва лицензии у Сбербанка не имеется.
С неплательщиков могут потребовать вернуть весь кредит независимо от наличия лицензии или её отсутствия у банка, поэтому привязывать это к АСВ некорректно. В общем всё притянуто за уши.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Пожалуйста, читайте текст перед тем, как комментировать. Там ясно сказано: "Если заёмщик просрочил платёж, то новый кредитор (АСВ) имеет право действовать так, как записано в договоре о получении кредита".
Алексей  (yaffil)
#
Это всё уже перетёрто сто-питсот раз на форуме. У автора ничего нового - просто троллинг выдает за своё НОУ-ХАУ.
Ярослав  (Yar_a)
#
Цитата
Люди, бравшие кредит в банке, у которого позже была отозвана лицензия, в некоторых случаях сталкиваются с неожиданной и неприятной проблемой. В один не очень хороший день они получают письмо от Агентства по страхованию вкладов с требованием немедленно погасить всю сумму кредита, а также штрафы и пени, возникшие из-за просроченной задолженности.

Нет здесь никакого "если заёмщик просрочил платёж", зато есть необоснованное требование от АСВ.
Цитата
"Если заёмщик просрочил платёж, то новый кредитор (АСВ) имеет право действовать так, как записано в договоре о получении кредита".

К чему это? Кредитор имеет право действовать как записано в договоре вне зависимости от того, просрочил платёж Заёмщик или нет. Кредитор действует по договору, Заёмщик - аналогично. При этом никакого права досрочно требовать погашения кредита не возникает.

Вы зачем-то смешали просрочников с темой отзыва лицензий у банков. Отзыв лицензии у банка не влияет на события у просрочников и у платёжеспособных клиентов. В договорах пока не встречал условий регламентирующих действия при отзыве лицензии у кредитора.

Тема "неплательщики не освобождаются от исполнения взятых на себя обязательств даже если у кредитора отозвана лицензия" давно изжёвана вдоль и поперёк.
Q1
#
Цитата
Ярослав пишет:

К чему запугивать? Не требование, а предложение досрочно закрыть кредит. Это просто информационное письмо не имеющее никакой юридической силы и ни к чему не обязывающее. Можно его сразу в помойку выкинуть или сохранить на память. Откуда взялись штрафы и пени? Зачем мешать в одну кучу неплательщиков и выполняющих свои обязательства клиентов?

Я погасил кредит в АСВ досрочно и при письменном запросе по задолжности мне присылали такую бумагу около 3 раз (в течении 2х месяцев) и к тому же указывали что подадут на меня в суд, с 4го только пришла верная что кредит погашен пол года назад.
Ярослав  (Yar_a)
#
Q1, правильно я понимаю, что после того, как у вашего банка была отозвана лицензия Вы полностью досрочно погасили кредит, после чего запросили справку об отсутствии задолженности. И Вам присылали справки с недостоверной информацией, что Вы, якобы, не погасили долг и нарушаете сроки оплаты, верно?

А тут о других письмах идёт речь. У меня был кредит в банке. У банка отозвали лицензию. Временная администрация банка от АСВ спустя месяц-другой прислала письмецо в котором указала размер задолженности на дату и в грубоватой форме рекомендовала его досрочно закрыть. Так вот это письмецо абсолютно ничего не значило, так как оснований для досрочного требования возврата не было. Я продолжил в строгом соответствии с графиком обслуживать кредит. Спустя несколько месяцев, как и ранее планировал, полностью его закрыл.
soulcollector  (soulcollector)
#
Артем, от Вас пахнет коллектором АСВ smile:D
Аркадий  (arkadijs)
#
Артём, а не расскажете (желательно в свете практики), что при отзыве лицензии происходит с возможностью частично или полностью досрочно погасить кредит, снять обременение (если ипотека)?

Интернет-банк после отзыва лицензии ведь наверняка отключат? Офиcы банка закроют?

Если речь о кредитной карте, то карта сама отключится и надо зачислять деньги на её счёт? Сумму минимального платежа вычислять самому?
Татьяна Илюшина  (lomovat79)
#
Артем, подскажите, пожалуйста, что делать, если у Банка отозвали лицензию в марте 2014 года. после чего я не смогла погашать кредит через терминал бывшего Банка, ни отправить с р/с другого Банка на р/с Банка банкрота, позвонила в колцент и мне сообщили, что вам направят в ближайшее время реквизиты правопреемника. спустя 2,5 года (21 ноября 2016 года) получаю заказное письмо от АСВ, что я им должна свыше 1 000 000 рублей. Сумма кредита составляла 240 000 р и на момент отзыва лицензии 80% я уже загасила. пробовала дозвониться до Конкурсного управляющего Беднина В.Ф. (495)9612526, доб. 4831, 4961, 4963 , чтобы получить разъяснение по сумме долга из дома, потом приезжала по адресу: Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Там меня направили к местным телефонам, по которым я так и не смогла дозвониться до конкурсного управляющего, который был назначен по данному делу – Беднин В.Ф.( 4961, 4963). и я там была ни одна такая, которая не могла дозвониться. Как узнать по данному вопросу информацию и кто вместо конкурсного управляющего мне может помочь?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
Татьяна Илюшина


Попробуйте написать сюда: http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=4826772&showForm=#success Не уверен, что поможет, но мало ли.

Универсальный подход в таких ситуациях - выходить на начальство сотрудника или на официальные каналы для жалоб. На сайте АСВ есть такая страница: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/faq_form.php#tab-3

Кроме того, можно написать письмо в АСВ, отнести его в приёмную и получить входящий номер. Звонок по телефону "к делу не пришьёшь", а бумажка с номером - доказательство того, что вы что-то делаете, а не скрываетесь.

И, если вдруг понадобится: скрывающегося от вас управляющего полностью зовут Беднин Василий Феликсович. Жалуйтесь на него письменно, это более действенно, чем звонить и не получать ответ.
игорь гершин  (goru6ko)
#
Появилось много вопросов, должен ли я погашать кредит до того как я получу на бумаге от АСВ реквизиты, или же я такой умный и сам их посмотрел на их сайте? как я могу контролировать, что деньги дошли и что-то там учлось в виде уменьшения суммы долга по кредиту? почему я должен платить за перевод средств 1 % скажем сберу, который наполовину государственный в пользу асв, т.к. это долбанное асв находится в Москве, а я нахожусь в петрозаводске (бесплатный вариант от асв, типа два банкомета в городе Москва от какого-то пупс банка)? много почему и главное какого хрена это асв берет на себя роль управляющего, если не может нормально организовать свою работы по кредитам!!!!
Елена Николаенко  (Nikolaenko)
#
добрый день. у меня ситуация, я вкладчик в банке , даже в силу возраста не могу быть заёмщиком ( 1945 гр), мне АСВ прислали письмо с якобы долгом банку сумма 220 000 рублей.
как быть в данной ситуации?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения