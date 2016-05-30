Как быть, если потерян договор вклада?

Честно говоря, мне в голову не могло прийти, что этот вопрос может вызвать непонимание, волнения и поиски ответа у экспертов. Уверен, что многие опытные читатели Банков.ру тоже не задумываются над решением такой простой проблемы. К тому же, у некоторых банков вообще нет отдельной бумажной формы договора вклада.
Тем не менее, как ни странно, и на форумах портала, и в рубрике «Вопрос-ответ» здесь же, и в целом в интернете большое количество людей интересуется, что им делать при потере договора вклада и не означает ли это, что денег они больше не увидят. Лучше один раз ответить и не возвращаться к данной проблеме.
Ответ можно разбить на три части.
1. Потерян действующий договор вклада в «нормальном» банке, устойчивость которого не вызывает сомнений. В этом случае можно ничего не делать. Если вы помните срок окончания договора или видите его в интернет-банке, то в нужный момент можете просто прийти в банк с паспортом и получить деньги. Скорее всего, вас даже не спросят о наличии договора. Или можно перевести деньги через интернет-банк на карточный счёт и снять их в банкомате (убедившись, что с вас не возьмут комиссию).
Если после окончания срока действия договора происходит его автоматическая пролонгация, то и в этом случае ничего страшного из-за отсутствия у вас на руках «бумажного» договора не произойдёт. Вклад будет пролонгирован, а вы сможете забрать деньги в любой момент - разорвав договор или дождавшись очередного срока окончания его действия.
Впрочем, если вы хотите проверить условия вклада или намерены разбираться с банком по поводу каких-либо нарушений, которые, как вы считаете, им допущены, договор можно восстановить. Для это надо обратиться в отделение банка и написать заявление на получение копии или дубликата договора.
Отдельный интересный вопрос - в какое отделение обращаться: любое или то, в котором был заключён договор. Единого правила здесь нет, лучше заранее позвонить в колл-центр банка и узнать. А если есть возможность сразу зайти в «то» отделение, то проще всего так и сделать.
2. Потерян действующий договор вклада, у банка отозвана лицензия, но в реестре вкладов сумма правильная. Ваша единственная задача - вернуть деньги со вклада. Обратитесь в банк, производящий выплаты компенсации, с паспортом. Если ваш вклад полностью вписывается в рамки страховой суммы, заполните заявление о выплате и спокойно получите деньги. Договор вам не потребуется. Если ваш вклад с процентами больше, чем страховая сумма, то при заполнении заявления о выплате возмещения укажите соответствующую информацию в специальном разделе, но договор опять же не потребуется.
3. Потерян действующий договор вклада, у банка отозвана лицензия, а в реестре вкладов сумма неправильная (или её вообще нет). Вот это уже - настоящая проблема. Во-первых, надо получить то, что АСВ готово вам выдать. Получение этой суммы не означает вашего отказа от дальнейших претензий, поэтому берите хоть какие-то деньги, после чего начинайте процесс оспаривания.
Вам придётся написать «Заявление о несогласии с размером возмещения», в котором надо указать номер и дату договора вклада. Кроме того, сам договор необходимо приложить к заявлению при подаче его в АСВ. Без договора и документов, подтверждающих перечисление денег на вклад, шансов на восстановление справедливости практически нет.
Поэтому перед тем, как писать заявление, обратитесь во временную администрацию с запросом на выдачу копии договора вклада - так же, как в случае с работающим банком. Если информация о вкладе есть в базе данных банка, то получение копии возможно. Если информации нет - т.е. вклад был фальшивым или база уничтожена - то временная администрация ничем не поможет. В этом случае единственный вариант - идти в суд и пытаться доказать судье, что вы делали вклад. Но без документов шансов на это исчезающе мало.
Вывод
В нормальной ситуации, когда все стороны действуют по закону и не имеют желания кого-то обмануть, наличие бумажного договора вклада фактически не имеет значения. И в действующем банке, и в банке с отозванной лицензией для получения денег достаточно иметь паспорт. Договор вам понадобится только для предъявления каких-либо претензий банку или для суда.
Но во всё чаще встречающейся ситуации, когда банки откровенно воруют деньги вкладчиков, не регистрируя договоры вкладов и не проводя их через бухучёт, наличие «бумажки» с печатями и подписями жизненно необходимо.
Если у вас вклад в Сбербанке или просто крупном надёжном банке, то при потере договора можно не переживать и не торопиться с получением его копии. Если же вклад в малоизвестном мелком банке под необычно высокие проценты, то восстановить договор надо обязательно и как можно быстрее. Для этого достаточно обратиться в отделение банка с паспортом и написать заявление (операционист подскажет, в какой форме). Не помешает, кстати, и периодически брать выписку со счёта с печатью банка.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 12
В нормальных банках договор при совершении приходно-расходных операций не спрашивают, хотя могут спросить номер счета для ускорения поиска в базе.
Договор - это документ который нужен только в случае обращения в суд. Но, как показывает судебная практика, для того, чтобы вернуть свои деньги, украденные банком, и наличие на руках вкладчика договора не спасает.
Я не стал подробно описывать соглашения о присоединении и т.п., т.к. текст и без того получился слишком большой для этого вопроса. Но вам спасибо за подробности )
1) Важно ли это обстоятельство в случае отзыва лицензии и отсутствия вклада в реестре, и что делать?
2) В паспорте в штампе прописки это - город, но недавно я узнала, что это уже не самостоятельный город, а с 2015 года - микрорайон соседнего города в каком-то округе Московской области (как следует правильно теперь писать мой адрес узнать не удалось). Смогу ли я потом доказать, что я - это я, или надо сейчас что-то сделать?
У меня, судя по краткости, скорее договор присоединения. Мой адрес указан в нем так: почтовый индекс,,50, название города, улица, дом, квартира.
Название договора должно быть написано прямо на нём, на самом верху, посмотрите, что там.
50 - код Московской области, так что тут всё нормально.
Важен номер паспорта (с серией), т.к. он однозначно указывает на человека. Остальное - вторично. Так что, если номер правильный, да ещё и в ФИО не ошиблись, то всё в порядке. К точности оформления адреса придираются только избирательные комиссии при сдаче подписей за Навального ) В реальной жизни на это никто и не посмотрит.
У меня вклады онлайн открыты (зарплатная карта банк "Акцепт") и никаких печатей банка и договоров нет! Как быть в этом случае?
Для пущего спокойствия берите выписки со счёта раз в квартал или что-то вроде того, если это бесплатно. И обязательно сохраняйте документы о пополнении счёта.
Если вы открывали именно вклады (карта - не вклад), то зайдите в отделение и спросите насчёт договора вклада. У вашего банка он точно есть - даже выложен на сайте. По идее, должны оформить.
в соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Исходя из п.1 ст. 834 ГК РФ, согласно которому по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором, существенными условиями договора банковского вклада являются: сумма (вклад), проценты на нее и порядок выплаты процентов.
Поскольку Банк принимает вносимый Клиентом депозит на депозитный счет в размере и на срок, предлагаемый Банком, и по процентной ставке, действующей в Банке для соответствующего депозита, указываемые в отчете, между Банком и Клиентом достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора банковского вклада, и договор банковского вклада считается заключенным с момента подписания Клиентом отчета в 2 (Двух) экземплярах, один из которых выдается Клиенту (п. Приложения № к Договору "Общие условия размещения срочного депозита в Рога и Копыта Банк).
Таким образом, требования ст. 36 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" о том, что привлечение средств во вклады оформляется договором в письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдается вкладчику, соблюдены.
К слову "отчет", единственное что остается в итоге у Вас на руках, не заверяется печатью банка...
Не оформляют договоров в письменном виде такие известные игроки (личный опыт):
Тинькофф;
Рокетбанк (ХМБ Открытие);
TouchBank (ОТП банк).
Думаю, что надо вмешиваться РЕГУЛЯТОРУ!!!
Надо менять/дополнять законодательство и обязывать банки оформлять письменные договора!!!
Единственное чего я добился: с великим трудом получил от этих банков выписки со счета (бумажные).
Но эти выписки - платные, т.к. доставляются курьером и т.д. и т.п.!!!
У меня, судя по краткости, скорее договор присоединения. Мой адрес указан в нем так: почтовый индекс,,50, название города, улица, дом, квартира.
Название договора должно быть написано прямо на нём, на самом верху, посмотрите, что там.
50 - код Московской области, так что тут всё нормально.
Важен номер паспорта (с серией), т.к. он однозначно указывает на человека. Остальное - вторично. Так что, если номер правильный, да ещё и в ФИО не ошиблись, то всё в порядке. К точности оформления адреса придираются только избирательные комиссии при сдаче подписей за Навального ) В реальной жизни на это никто и не посмотрит.
Называется договор так: В верхнем правом мелким: "Приложение 1 к Общим условиям открытия, обслуживания и закрытия вкл. ф.л. ... (версия 1.2015)" Далее по центру: Договор банковского вклада "..." Москва 11.11.2015 Далее все внятно, внизу страницы - реквизиты сторон и согласие о персон. данных. Смотрю на сайте архив общих условий. Оказывается на момент заключения договора 11.11.2015 действовала уже не версия 1.2015 (к которой меня присоединили), а версия 2.2015, которая, в свою очередь была действительна с 15.05.2015 по 16.12.2015. Та версия к которой меня в ноябре 2015 присоединили утратила силу еще в мае 2015 (1.2015 действовала с 15.01.по 15.05.2015 а Приказа о ее вводе не было, был только Протокол утверждения). Означает ли это, что мой вклад за балансом?
1. Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме.
Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.
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