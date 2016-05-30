Как быть, если потерян договор вклада?

Честно говоря, мне в голову не могло прийти, что этот вопрос может вызвать непонимание, волнения и поиски ответа у экспертов. Уверен, что многие опытные читатели Банков.ру тоже не задумываются над решением такой простой проблемы. К тому же, у некоторых банков вообще нет отдельной бумажной формы договора вклада.



Тем не менее, как ни странно, и на форумах портала, и в рубрике «Вопрос-ответ» здесь же, и в целом в интернете большое количество людей интересуется, что им делать при потере договора вклада и не означает ли это, что денег они больше не увидят. Лучше один раз ответить и не возвращаться к данной проблеме.



Ответ можно разбить на три части.



1. Потерян действующий договор вклада в «нормальном» банке, устойчивость которого не вызывает сомнений. В этом случае можно ничего не делать. Если вы помните срок окончания договора или видите его в интернет-банке, то в нужный момент можете просто прийти в банк с паспортом и получить деньги. Скорее всего, вас даже не спросят о наличии договора. Или можно перевести деньги через интернет-банк на карточный счёт и снять их в банкомате (убедившись, что с вас не возьмут комиссию).



Если после окончания срока действия договора происходит его автоматическая пролонгация, то и в этом случае ничего страшного из-за отсутствия у вас на руках «бумажного» договора не произойдёт. Вклад будет пролонгирован, а вы сможете забрать деньги в любой момент - разорвав договор или дождавшись очередного срока окончания его действия.



Впрочем, если вы хотите проверить условия вклада или намерены разбираться с банком по поводу каких-либо нарушений, которые, как вы считаете, им допущены, договор можно восстановить. Для это надо обратиться в отделение банка и написать заявление на получение копии или дубликата договора.



Отдельный интересный вопрос - в какое отделение обращаться: любое или то, в котором был заключён договор. Единого правила здесь нет, лучше заранее позвонить в колл-центр банка и узнать. А если есть возможность сразу зайти в «то» отделение, то проще всего так и сделать.



2. Потерян действующий договор вклада, у банка отозвана лицензия, но в реестре вкладов сумма правильная. Ваша единственная задача - вернуть деньги со вклада. Обратитесь в банк, производящий выплаты компенсации, с паспортом. Если ваш вклад полностью вписывается в рамки страховой суммы, заполните заявление о выплате и спокойно получите деньги. Договор вам не потребуется. Если ваш вклад с процентами больше, чем страховая сумма, то при заполнении заявления о выплате возмещения укажите соответствующую информацию в специальном разделе, но договор опять же не потребуется.



3. Потерян действующий договор вклада, у банка отозвана лицензия, а в реестре вкладов сумма неправильная (или её вообще нет). Вот это уже - настоящая проблема. Во-первых, надо получить то, что АСВ готово вам выдать. Получение этой суммы не означает вашего отказа от дальнейших претензий, поэтому берите хоть какие-то деньги, после чего начинайте процесс оспаривания.



Вам придётся написать «Заявление о несогласии с размером возмещения», в котором надо указать номер и дату договора вклада. Кроме того, сам договор необходимо приложить к заявлению при подаче его в АСВ. Без договора и документов, подтверждающих перечисление денег на вклад, шансов на восстановление справедливости практически нет.



Поэтому перед тем, как писать заявление, обратитесь во временную администрацию с запросом на выдачу копии договора вклада - так же, как в случае с работающим банком. Если информация о вкладе есть в базе данных банка, то получение копии возможно. Если информации нет - т.е. вклад был фальшивым или база уничтожена - то временная администрация ничем не поможет. В этом случае единственный вариант - идти в суд и пытаться доказать судье, что вы делали вклад. Но без документов шансов на это исчезающе мало.



Вывод



В нормальной ситуации, когда все стороны действуют по закону и не имеют желания кого-то обмануть, наличие бумажного договора вклада фактически не имеет значения. И в действующем банке, и в банке с отозванной лицензией для получения денег достаточно иметь паспорт. Договор вам понадобится только для предъявления каких-либо претензий банку или для суда.



Но во всё чаще встречающейся ситуации, когда банки откровенно воруют деньги вкладчиков, не регистрируя договоры вкладов и не проводя их через бухучёт, наличие «бумажки» с печатями и подписями жизненно необходимо.



Если у вас вклад в Сбербанке или просто крупном надёжном банке, то при потере договора можно не переживать и не торопиться с получением его копии. Если же вклад в малоизвестном мелком банке под необычно высокие проценты, то восстановить договор надо обязательно и как можно быстрее. Для этого достаточно обратиться в отделение банка с паспортом и написать заявление (операционист подскажет, в какой форме). Не помешает, кстати, и периодически брать выписку со счёта с печатью банка.



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