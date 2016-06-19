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Как найти физическое лицо - банкрота?

19.06.2016 20:00 6 8 762 просмотра
Короткий ответ: поискать на специальном сайте.

Длинный ответ.

Банкротство физических лиц в России набирает обороты, вокруг нас появляется всё больше людей, проходящих через эту процедуру, или уже прошедших. Они могут оказаться среди наших коллег, деловых партнёров, знакомых. Как относиться к факту банкротства - личное дело каждого, но знать об этом факте биографии в некоторых случаях не помешает.

В России есть единый список всех дел о банкротстве. Он так и называется: «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» и доступен на специальном сайте. В него внесены не только физические лица и индивидуальные предприниматели, но и разорившиеся компании.

Чтобы узнать, есть ли в списке интересующее вас лицо, зайдите на эту страницу. В форме поиска выберите, кто вам нужен - юридическое лицо (фирма, учреждение) или физическое лицо (человек). Обратите внимание, что индивидуальные предприниматели встречаются и там, и там, поэтому их лучше искать два раза.

Обязательных полей для заполнения в форме поиска нет, поэтому вы можете искать человека по любому признаку - фамилии, имени, адресу, ИНН и т.п. Если заданный параметр встречается несколько раз, то вам покажут все найденные варианты. Поэтому всё-таки лучше знать о «предмете интереса» побольше - хотя бы фамилию и имя.

Если вы нашли в списке интересующего вас человека, кликните на его имени. На открывшейся странице «Карточка должника - физического лица» можно увидеть данные должника - ФИО, адрес, ИНН, иногда дату рождения и т.п. Кроме того, здесь же есть ссылки на судебные документы, касающиеся дела о долге - судебные решения, отчёт об оценке имущества и т.д. В карточке даётся короткое описание каждого документа, но прилагается также файл с его полной копией - со всеми сведениями о суммах долга, кредиторах и т.д.

При поиске и анализе информации не забудьте убедиться, что речь идёт именно том самом человеке, чтобы случайно не подумать плохо на кого-то другого с похожей фамилией. Проверьте адрес и обстоятельства возникновения долга.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 6

Алексей  (yaffil)
#
Тут вопрос лишь в том, будет ли оспорена сделка управляющим, если вы купите хату у банкрота и в Росреестре сделка пройдёт. Останетесь ли вы в итоге и без хаты и без денег.
Во всех остальных случаях вообще не вижу глубокого смысла физику это проверять. Ну разве что с автомобилем та же ситуёвина может быть (там даже и органы не нужны, договор составляется в письменной свободной форме)
Сергей  (Apjiekuh)
#
Главный совет пропустили:
"Попробуйте посмотреть чуть выше физической шеи - банкрота" smile:D
Sergo De  (DeSergo)
#
Цитата
Сергей пишет:
Главный совет пропустили:
"Попробуйте посмотреть чуть выше физической шеи - банкрота" smile:D


В глаза то есть? smile:D
Оксана  (makvay)
#
Проблема в ином-не найти банкрота, а найти у него деньги smile:D
Михаил Михайлов  (953sma19)
#
В ЕС уже есть судебные решения об исключении данных на физлиц из общедоступного списка банкротов.
seodori seodori  (openid.mail.ru/mail/seodoriseodori)
#
Цитата
Михаил Михайлов пишет:
В ЕС уже есть судебные решения об исключении данных на физлиц из общедоступного списка банкротов.

А зачем их исключать? Я например не хочу иметь дел с банкротами.
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