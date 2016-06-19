Как найти физическое лицо - банкрота?

Короткий ответ: поискать на специальном сайте.
Длинный ответ.
Банкротство физических лиц в России набирает обороты, вокруг нас появляется всё больше людей, проходящих через эту процедуру, или уже прошедших. Они могут оказаться среди наших коллег, деловых партнёров, знакомых. Как относиться к факту банкротства - личное дело каждого, но знать об этом факте биографии в некоторых случаях не помешает.
В России есть единый список всех дел о банкротстве. Он так и называется: «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» и доступен на специальном сайте. В него внесены не только физические лица и индивидуальные предприниматели, но и разорившиеся компании.
Чтобы узнать, есть ли в списке интересующее вас лицо, зайдите на эту страницу. В форме поиска выберите, кто вам нужен - юридическое лицо (фирма, учреждение) или физическое лицо (человек). Обратите внимание, что индивидуальные предприниматели встречаются и там, и там, поэтому их лучше искать два раза.
Обязательных полей для заполнения в форме поиска нет, поэтому вы можете искать человека по любому признаку - фамилии, имени, адресу, ИНН и т.п. Если заданный параметр встречается несколько раз, то вам покажут все найденные варианты. Поэтому всё-таки лучше знать о «предмете интереса» побольше - хотя бы фамилию и имя.
Если вы нашли в списке интересующего вас человека, кликните на его имени. На открывшейся странице «Карточка должника - физического лица» можно увидеть данные должника - ФИО, адрес, ИНН, иногда дату рождения и т.п. Кроме того, здесь же есть ссылки на судебные документы, касающиеся дела о долге - судебные решения, отчёт об оценке имущества и т.д. В карточке даётся короткое описание каждого документа, но прилагается также файл с его полной копией - со всеми сведениями о суммах долга, кредиторах и т.д.
При поиске и анализе информации не забудьте убедиться, что речь идёт именно том самом человеке, чтобы случайно не подумать плохо на кого-то другого с похожей фамилией. Проверьте адрес и обстоятельства возникновения долга.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 6
Во всех остальных случаях вообще не вижу глубокого смысла физику это проверять. Ну разве что с автомобилем та же ситуёвина может быть (там даже и органы не нужны, договор составляется в письменной свободной форме)
"Попробуйте посмотреть чуть выше физической шеи - банкрота"
Главный совет пропустили:
"Попробуйте посмотреть чуть выше физической шеи - банкрота"
В глаза то есть?
В ЕС уже есть судебные решения об исключении данных на физлиц из общедоступного списка банкротов.
А зачем их исключать? Я например не хочу иметь дел с банкротами.