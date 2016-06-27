Как защитить бесконтактную карту от фальшивых покупок?

Короткий ответ: надеть на неё шапочку из фольги. Или не заниматься глупостями.



Длинный ответ.



Банковские карты, позволяющие оплачивать покупки бесконтактно, сейчас едва ли не популярнее «обычных». Во-первых, это действительно удобно и экономит несколько секунд в магазине на кассе, во-вторых, деваться почти некуда - банки активно внедряют и навязывают клиентам эту технологию.



Одна из особенностей бесконтактных карт - возможность проведения небольших платежей без какого-либо подтверждения: за пару чашек кофе можно заплатить, просто проведя картой рядом со считывающим устройством.



Такая особенность породила множество подозрений: очевидно, что если не карту принести к терминалу, а терминал к карте, эффект будет тем же. Появилась и городская легенда о мошенниках, которые ходят в толпе (например, в метро) и автоматически снимают по 500-600 рублей с карточек ничего не подозревающих людей.



На самом деле, такая ситуация хоть теоретически и возможна, но крайне маловероятна. Чтобы провести платёж, мошенник должен не просто находиться рядом с вами, но держать терминал близко к карте - на расстоянии считанных сантиметров. Радиосигнал (по технологии NFC), через который карта общается с терминалом, очень слабый. Если карта лежит в кошельке, а кошелёк в сумке, то злоумышленник должен более-менее точно приложить терминал к конкретному месту на сумке. Да и то, обычно в сумке и кошельке достаточно экранирующих и искажающих сигнал вещей - ключи, монеты и другие карты с чипами и прочие металлические предметы. В общем, вору должно очень повезти, чтобы снять деньги с вашего счёта. Ситуация «прошёл по вагону метро и на выходе получил несколько тысяч рублей» - ненаучная фантастика.



Кроме того, терминал на каждом углу не продаётся, чтобы получить к нему доступ. надо быть торговой организацией и иметь счёт в банке, на который и будут приходить деньги. А открыть счёт на подставное лицо сложно и опасно, ради того, чтобы тырить мелочь по карманам, вряд ли кто-то будет этим заниматься.



Тем не менее, если вы всё же опасаетесь несанкционированного доступа к вашим деньгам на карточном счёте, то для самоуспокоения предпримите несколько простых шагов:



- убедитесь, что у вас работает смс-информирование о совершённых операциях. Если кто-то снимет деньги с карты, вы тут же получите сообщение и сможете позвонить в банк, чтобы опротестовать снятие и начать разбирательства и поиск виновных;

- в кармашек кошелька, в котором вы носите карту, положите слой фольги, она достаточно надёжно экранирует сигнал;

- если вы носите карту отдельно, носите её в чехле с такой же вкладкой из фольги;

- если вы используете другой предмет для бесконтактной оплаты - наклейку на кошельке или другой доступной вещи, часы, браслет и т.п., подумайте: возможно, не стоит этого делать. Хотя, опять же, наткнуться на вора с терминалом вам вряд ли «повезёт», это совет, скорее, для «немного параноиков»;

- для бесконтактной оплаты используйте не карту, а смартфон с соответствующим приложением.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.