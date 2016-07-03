Как меньше вредить природе, пользуясь банковскими услугами?

«Зелёный» образ мышления, популярный в развитых странах, пока не столь распространён в России - людям и без того хватает проблем, которые приходится решать каждый день. Тем не менее, некоторые потребители иногда задумываются, какой след в природе они оставляют за собой. Наверное, нет смысла подчинять всю свою жизнь защите окружающей среды, но почему бы не предпринять несколько простых и не требующих больших усилий действий, снижающих приносимый нами вред? В отношениях с банками это тоже возможно.
1. Используйте «зелёные» банковские карты. Некоторые банки предлагают карты, связанные с экологическими проектами: «Почта Банк» сажает деревья, «Альфа» сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы, РСХБ - с Центром по изучению и сохранению популяции амурского тигра (можете привести свои примеры в комментариях). Обычно владение такими картами не связано с дополнительными расходами для клиента.
2. Откажитесь от бумажной почты. Банки могут использовать обычную почту для рассылки информационных писем, предложений и отчётов. В большинстве случаев всю эту корреспонденцию можно получать на электронный почтовый ящик (или не получать совсем), экономя таким образом бумагу. Если есть возможность отказаться от бумажного документооборота - сделайте это.
3. Откажитесь от чеков. Если есть возможность не брать бумажный чек по операции с картой (например, в банкомате), можно его не брать, чтобы снизить потребление бумаги. Тут, конечно, есть некоторый риск - чек может понадобиться, если при обращении к банкомату возникли проблемы, но решайте сами, насколько это важно в каждом конкретном случае.
4. Учитывайте отношение к защите окружающей среды при выборе банка. Если вы стремитесь «дружить» с природой, выбирайте и дружественный ей банк - посмотрите, есть ли соответствующий раздел или хотя бы документ на его сайте, предлагает ли он те же «зелёные» карты или участвует в других экологических программах. Вряд ли этот момент должен быть главным при выборе банка, но при прочих равных - почему бы и нет?
5. Не заводите слишком много банковских карт «на всякий случай». Каждая карта - это кусок пластика и немного металла, её производство и утилизация загрязняет окружающую среду. Пусть это загрязнение и совсем небольшое, но миллиарды карт, выпущенных в мире, оказывают уже куда более заметное влияние на чистоту воздуха, воды и почвы.
6. Выбрасывайте карту правильно. Когда срок действия карты истекает, верните её в банк или, предварительно разрезав, выбросьте в урну для изделий из пластика (если где-то поблизости практикуется раздельный сбор мусора). Или вообще не выбрасывайте, а используйте для чего-то другого - в качестве закладки для книги, шпателя или материала для поделок (масса советов на этот счёт есть в интернете). Кстати, производители уже начали штамповать карты из биоразлагаемых материалов (особый «пластик», сделанный из кукурузы), что значительно уменьшает вред. Найти такой продукт в российских банках пока не удалось, но рано или поздно он появится.
7. Постепенно переключайтесь на мобильные платежи и бесконтактную оплату без карты: для этого можно использовать предметы двойного назначения: брелок, браслет, наклейку на телефон и т.п.
Доводить до абсурда заботу об окружающей среде не стоит - так можно заработать невроз (от лечения которого природа пострадает ещё больше). Да и банковские услуги - далеко не самая «экологически грязная» часть экономики. Но в разумной мере контролировать своё поведение и обучить себя хорошим привычкам - дело полезное.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 4
Писать не о чем.
И смех и грех В сравнении с тем сколько человечество использует ПЭТ бутылок под напитки карты не то что рядом не валялись а вообще меньше погрешности.
Пластика в них меньше чем в бутылке а служит он ГОДЫ .
А то с такой логикой и глючные sim карты не надо менять. там то большая часть сразу пластика сразу идет в мусорку
Это из полилактида что ли? А если карта намокнет? Она будет биодеградировать в кошельке ?
А в целом есть куда более важные и насущные в экологии проблемы чем не советы не заводить более 5 карт и правильно их утилизировать
Ждем рекомендации про ''берите автокредиты правильно''.