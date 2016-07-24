Как реагировать на теракт в турпоездке?

Короткий ответ: спокойно.
Длинный ответ.
Настоящие террористические акты и просто инциденты со стрельбой всё чаще происходят не на дальних окраинах цивилизованного мира, а там, где постоянно много туристов, в том числе российских. Даже если вы собираетесь провести несколько дней отпуска в одной из европейских столиц или на курорте, стоит учитывать, что в это время там может произойти «выступление» террориста или сумасшедшего с оружием. Вероятность этого всё ещё крайне мала, но на всякий случай заранее продумать свои действия в такой ситуации не помешает. Учитывая специфику сайта, будем говорить только о финансовой составляющей такой подготовки.
Мы рассматриваем следующую ситуацию: в городе, куда вы приехали, произошла стрельба с большим количеством жертв, взрыв, взятие заложников или другое подобное событие. Непосредственно вас оно не затронуло, но случилось где-то поблизости. Что делать с точки зрения финансовой безопасности?
Теракт, скорее всего, займёт несколько минут, от силы пару часов, а активная стадия полицейской операции после него продлится вряд ли больше суток. Это значит, что привычный порядок вещей в городе, где вы находитесь, может быть нарушен на день-два, потом всё восстановится.
В подавляющем большинстве случаев преступление такого рода очень локально: оно затрагивает одно здание, площадь, вокзал и т.п., а полицейские перекрывают и жёстко контролируют лишь небольшой район - квартал, несколько улиц. Хотя общее «усиление» может касаться всего города или даже страны.
Следовательно, если вы изначально не попали в центр событий, то на вашей туристической жизни они скажутся достаточно слабо. Тем не менее, полицейская операция может создать проблемы для передвижения по городу, средства связи могут пострадать от перегрузки или блокирования полицией, некоторые магазины и банки какое-то время могут быть закрыты.
Поэтому если у вас нет наличных, т.к. вы постоянно платите картой, стоит как можно быстрее сделать их небольшой запас - хотя бы на 2-3 дня. Ехать ради этого на другой конец города точно не надо, лучше воспользоваться ближайшим банкоматом, даже если операции в нём не очень выгодны. Выходя из дома за деньгами, не забудьте документы: полиция в такое время будет очень нервной, лишние проблемы вам не нужны.
Как можно быстрее проверьте баланс счёта своего мобильного телефона, планшета, ноутбука, подключённого к интернету и т.п. и пополните его. Вы наверняка получите массу звонков от родственников и друзей, беспокоящихся о вашей безопасности, а также сами будете делать звонки. Внезапно оказаться без денег на телефонных счетах в такой ситуации крайне неприятно. Если есть возможность пополнить мобильные счета самостоятельно, сделайте это как можно быстрее, если нет, сразу попросите доверенное лицо, не ждите, когда деньги закончатся. Кстати, сократить поток вопросов можно, написав, что с вами всё в порядке, в социальных сетях.
Не стоит терять деньги, в панике меняя билеты на самолёт на более ранние даты, отказываясь от гостиницы или уже оплаченной поездки в город, где произошла трагедия. Теракт - разовое событие, он уже произошёл, вы не пострадали, всё в прошлом. А значит, истеричная реакция «бросить всё и уехать» не имеет смысла - это не более чем иррациональный страх. Успокойтесь, скорректируйте свои планы, если они касались непосредственно места преступления (там пару дней должна работать полиция или оно просто будет закрыто), а в остальном продолжайте жить как раньше.
В любом случае, что бы ни произошло, важно сохранять спокойствие и рациональное отношение к окружающей реальности. Резкие решения, основанные на эмоциях, почти наверняка приведут к неоправданным потерям денег, времени и нервов. Если вам сложно сразу не впадать в панику, дайте себе остыть день-два, проведите это время в отеле, воспользуйтесь его дополнительными услугами (спа, сауна, бассейн и т.п.), успокойтесь, после чего решите, что делать дальше (хотя снять наличку и пополнить баланс мобильника всё равно надо сразу, что называется, «на автомате»).
Если вы попадали в подобные ситуации и имеете опыт их решения, напишите об этом в комментариях!
Комментарии 14
А еще может самолет загореться и начать падать по дороге туда, что делать в этом случае?
Потянуть штурвал на себя и попытаться выровнять положение вашего лайнера
Начнем с перлов "Теракт, скорее всего, займёт несколько минут, от силы пару часов" - сложно не согласится, если только это не террористическая атака, то есть не серия терактов.
Если у Вас нет наличных - вообще то при любой поездке, небольшой запас наличности нужно иметь всегда.
Пополнить баланс телефона - опять таки - лучше иметь баланс с запасом всегда, независимо от уровня террористической угрозы.
Ну и конечно "Не стоит терять денег" - конечно "деньги для нас это ВСЕ!" - "..или уже оплаченной поездки в город, где произошла трагедия." - а вот если чисто по человечески подумать? Нужны ли в город, где произошла трагедия, туристы?
Единственно что написано правильно - это не паниковать - но этот совет, скорей для тех кто оказался в зоне совершения теракта.
Попробуем в том же стиле:
1. Включить (выключить) голову
2. В случае тревоги , взрыва или пожара выносить свою 5 точку в первую очередь
3. Вспомнить что ты русский независимо от национальности, а русские в плен не сдаются
4. Исходя из этого отстреливаться до последнего патрона (оружие предварительно отбирается у террористов)
5. Оставшиеся в живых террористы (необязательно) могут сдаться властям - мы добрые!
...
А если серьезно, то всё, конечно, зависит от масштабов.
По словам родственника, который работал в Нью-Йорке в сентябре 2001 года, масштабы *ца, который творился во всём городе (особенно, конечно, в Манхеттене), были просто невообразимыми, вплоть до полной транспортной блокады на достаточно длительное время. При событиях такого уровня "держаться подальше от эпицентра" важно не только и не столько для собственной безопасности, сколько для облегчения работы органов правопорядка, транспорта и прочих важных служб.
Я понимаю, что у "страха глаза велики", и за каждым неприятным событием многим чудится конец света. Но ситуации уровня 9/11 бывают крайне, крайне редко (к счастью). Возьмите все последние теракты и случаи массовых расстрелов, нападений и т.п. в Европе, США и на курортах: один взрыв, один стрелок, один псих с топором и т.п. Таких случаев подавляющее большинство.
Даже события в Париже с захватом заложников и взрывами продолжались один вечер и были локальными. Если не ходить в эти районы, то через день-два можно было и не заметить, что что-то произошло. А это - один из крупнейших терактов за многие годы. После стрельбы в Мюнхене полиция была весьма активна, но уже утром город жил обычной жизнью (у меня там знакомые, я в курсе).
Поэтому я и говорю, что риск и последствия событий надо оценивать объективно и исходить из реальной ситуации, а не из телекартинки, которая всегда на порядок истеричнее, чем реальность.
соглашусь с автором, что СМИ излишне истерят..
сколько людей отказывались от поездок в Европу из-за беженцев,
а я их там днем с огнем не встретила ни разу..
также соглашусь с Георгием Валдайцем, что наличные надо иметь всегда,
и на телефоне баланс с запасом- тоже всегда
Поэтому я и говорю, что риск и последствия событий надо оценивать объективно и исходить из реальной ситуации, а не из телекартинки, которая всегда на порядок истеричнее, чем реальность.
Артем, да Вы все правильно пишите, напишите еще, что земля круглая, а вода мокрая.... Большинство людей это и так знают. Вы выше комментарии почитайте - Вы написали суконную банальщину, неужели сами не заметили?
А отказываться или не отказываться от поездок - это дело личное. Я в Абхазии отдыхал в 93 году и скажу Вам неплохо отдыхал (немного мешали автоматные очереди по ночам). НО(!!) я был один и неплохо подготовлен к разного рода неожиданностям. А допустим сейчас с семьей и детьми я в туже Абхазию даже не сунусь... Да там сейчас в миллион раз безопасней, но уровень преступности все равно выше, чем в том же Крыму....
По-моему, как раз камень преткновения в том, что часто оценить "реальную ситуацию" (а лучше - объективно оценить) не всегда просто даже спецслужбам, не говоря даже об обычных жителях и уж - тем более - о туристах, у которых, скорее всего, нет знакомых в местной полиции, они не понимают местного языка и т.д.
Простой печальный пример - Бостонский марафон. В течение часов после взрыва единственной доступной информацией (если отбросить все эмоции и вопли) было буквально следующее - "произошел взрыв в месте скопления людей, Х человек погибли, Y ранены, полиция ведет поиск преступников".
Что на практике это может означать, например, для туриста?
А что угодно.
Может - ничего - полиция тихо ходит с рейдами по известным злачным местам.
А может - всё - полиция взяла весь город / район в локдаун, автомобили не впускаются, а выпускаются только после тотального шмона, транспорт не ходит.
Причём вы понимаете, что, например, решение об остановке транспорта может пройти не в момент первого удара, а, например, если кто-то позвонит на горячую линию спустя несколько часов и скажет, что видел подозрительных бородачей, входящих в метро с огромными армейскими сумками. И перед этим решением полиция не бросится предупреждать всех за несколько часов (бородачи же тоже следят за новостями), а постарается сделать это одномоментно.
В общем, моё личное резюме примерно такое - узнав о каком-то происшествии (не обязательно теракте, могут быть и природные / техногенные катаклизмы), я бы сделал всё возможное, чтобы разумным образом скорректировать маршрут с учётом идеи "не путаться под ногами у тех, кто сейчас работает". Понятно, что это не всегда идеально возможно, но чаще всего есть варианты. Путешествуете на машине по Германии, собираетесь в Мюнхен, а там кого-то режут/стреляют, гасят транспорт и вообще неспокойно? Скорректируйте курс и доедьте до Австрии / Иннсбрука - там часа 2 по автобану. Удовольствия, имхо, получите не меньше. Ну и т.д.. Не всегда возможно сделать это идеально, но попробовать можно
Комментаторам выше.
Я понимаю, что у "страха глаза велики", и за каждым неприятным событием многим чудится конец света. Но ситуации уровня 9/11 бывают крайне, крайне редко (к счастью). Возьмите все последние теракты и случаи массовых расстрелов, нападений и т.п. в Европе, США и на курортах: один взрыв, один стрелок, один псих с топором и т.п. Таких случаев подавляющее большинство.
Даже события в Париже с захватом заложников и взрывами продолжались один вечер и были локальными. Если не ходить в эти районы, то через день-два можно было и не заметить, что что-то произошло. А это - один из крупнейших терактов за многие годы. После стрельбы в Мюнхене полиция была весьма активна, но уже утром город жил обычной жизнью (у меня там знакомые, я в курсе).
Поэтому я и говорю, что риск и последствия событий надо оценивать объективно и исходить из реальной ситуации, а не из телекартинки, которая всегда на порядок истеричнее, чем реальность.
У страха глаза велики? Автор слышал когда нибудь, как стреляют по цели, а не в тире? Если не слышал, то пустой треп. На самом деле это мало отличается по звуку от новогодних хлопушек. Сейчас я лично нахожусь в Ялте, и неплохо, хотя минусы тоже есть (а где их нет?). Для более отважных путешественников - Абхазия, но там кроме того что опаснее, еще и минусов больше. А уже Турция - это для экстремалов, причем я бы их назвал ПАССИВНЫМИ экстремалами. Активный экстремал отличается от пассивного тем, что имеет автомат Калашникова. Пассивный только испытывает на себе опасность - повезет остаться в живых или не повезет. Отсюда первое и главное правило безопасности - не ездить туда, где опасно.
Находясь в турпоездке будьте готовы к тому что ваш загранпаспорт покажется стражам порядка странным, Не каждый полицейский знает как выглядит паспорт Russian Federation
И главное- услышав невдалеке подозрительные хлопки и разбегающихся людей не спешите поскорее посмотреть,что это за необычный аниматор кричит на гортанном языке