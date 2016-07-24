Как реагировать на теракт в турпоездке?

Короткий ответ: спокойно.



Длинный ответ.



Настоящие террористические акты и просто инциденты со стрельбой всё чаще происходят не на дальних окраинах цивилизованного мира, а там, где постоянно много туристов, в том числе российских. Даже если вы собираетесь провести несколько дней отпуска в одной из европейских столиц или на курорте, стоит учитывать, что в это время там может произойти «выступление» террориста или сумасшедшего с оружием. Вероятность этого всё ещё крайне мала, но на всякий случай заранее продумать свои действия в такой ситуации не помешает. Учитывая специфику сайта, будем говорить только о финансовой составляющей такой подготовки.



Мы рассматриваем следующую ситуацию: в городе, куда вы приехали, произошла стрельба с большим количеством жертв, взрыв, взятие заложников или другое подобное событие. Непосредственно вас оно не затронуло, но случилось где-то поблизости. Что делать с точки зрения финансовой безопасности?



Теракт, скорее всего, займёт несколько минут, от силы пару часов, а активная стадия полицейской операции после него продлится вряд ли больше суток. Это значит, что привычный порядок вещей в городе, где вы находитесь, может быть нарушен на день-два, потом всё восстановится.



В подавляющем большинстве случаев преступление такого рода очень локально: оно затрагивает одно здание, площадь, вокзал и т.п., а полицейские перекрывают и жёстко контролируют лишь небольшой район - квартал, несколько улиц. Хотя общее «усиление» может касаться всего города или даже страны.



Следовательно, если вы изначально не попали в центр событий, то на вашей туристической жизни они скажутся достаточно слабо. Тем не менее, полицейская операция может создать проблемы для передвижения по городу, средства связи могут пострадать от перегрузки или блокирования полицией, некоторые магазины и банки какое-то время могут быть закрыты.



Поэтому если у вас нет наличных, т.к. вы постоянно платите картой, стоит как можно быстрее сделать их небольшой запас - хотя бы на 2-3 дня. Ехать ради этого на другой конец города точно не надо, лучше воспользоваться ближайшим банкоматом, даже если операции в нём не очень выгодны. Выходя из дома за деньгами, не забудьте документы: полиция в такое время будет очень нервной, лишние проблемы вам не нужны.



Как можно быстрее проверьте баланс счёта своего мобильного телефона, планшета, ноутбука, подключённого к интернету и т.п. и пополните его. Вы наверняка получите массу звонков от родственников и друзей, беспокоящихся о вашей безопасности, а также сами будете делать звонки. Внезапно оказаться без денег на телефонных счетах в такой ситуации крайне неприятно. Если есть возможность пополнить мобильные счета самостоятельно, сделайте это как можно быстрее, если нет, сразу попросите доверенное лицо, не ждите, когда деньги закончатся. Кстати, сократить поток вопросов можно, написав, что с вами всё в порядке, в социальных сетях.



Не стоит терять деньги, в панике меняя билеты на самолёт на более ранние даты, отказываясь от гостиницы или уже оплаченной поездки в город, где произошла трагедия. Теракт - разовое событие, он уже произошёл, вы не пострадали, всё в прошлом. А значит, истеричная реакция «бросить всё и уехать» не имеет смысла - это не более чем иррациональный страх. Успокойтесь, скорректируйте свои планы, если они касались непосредственно места преступления (там пару дней должна работать полиция или оно просто будет закрыто), а в остальном продолжайте жить как раньше.



В любом случае, что бы ни произошло, важно сохранять спокойствие и рациональное отношение к окружающей реальности. Резкие решения, основанные на эмоциях, почти наверняка приведут к неоправданным потерям денег, времени и нервов. Если вам сложно сразу не впадать в панику, дайте себе остыть день-два, проведите это время в отеле, воспользуйтесь его дополнительными услугами (спа, сауна, бассейн и т.п.), успокойтесь, после чего решите, что делать дальше (хотя снять наличку и пополнить баланс мобильника всё равно надо сразу, что называется, «на автомате»).



Если вы попадали в подобные ситуации и имеете опыт их решения, напишите об этом в комментариях!