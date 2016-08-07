Как не потерять деньги и хорошую кредитную историю из-за неправильного времени?

Короткий ответ: учитывать часовые пояса и читать договор.



Длинный ответ. Время, как известно, это деньги. И иногда - буквально. Пользователь форума Банков.ру рассказал, как «попал на деньги», неправильно поняв условия займа, связанные со временем, и не прочитав внимательно договор.



Автор сообщения взял заём в микрофинансовой организации через интернет на короткий срок. Продолжительность таких займов, выдающихся под сверхвысокий процент, обычно исчисляется днями, а их возврат производится в последний момент. Так и получилось: в последний день, когда ещё можно было вернуть деньги, заёмщик в 20 ч. 06 мин. перевёл всю сумму с процентами через интернет (с зачислением через минуту). Деньги пришли, всё нормально.



Однако, выяснилось, что заём оказался просрочен. Дело в том, что по договору, который заёмщик внимательно не прочитал, время всех операций в данной МФО считается по часовому поясу города Кемерово (плюс 4 часа к московскому). Поэтому возврат денег по «договорному» времени произошёл в 00 ч. 07 мин следующего дня. Результат - штраф и неприятная запись в кредитной истории.



К счастью, публикация на форуме Банков.ру помогла: компания пообещала не портить кредитную историю из-за такой мелочи. «Но осадочек остался». Вполне возможно, что другие пользователи этой МФО могли пострадать - не все догадываются написать жалобу на Банках.ру.



Раньше такой казус случиться не мог: отделения банков и прочих организаций работают по местному времени, а операции в «обычных» интернет-банках часто занимают часы, если не дни, поэтому проводить их лучше заранее, и об этом все знают. Но сейчас очень много финансовых операций проходит через интернет с мгновенными платежами и зачислениями, но из-за часовых поясов действия, реально совершаемые в онлайн-режиме, формально могут занимать несколько часов. Особенно это касается России с её огромной протяжённостью с востока на запад, или при трансграничных операциях.



Сложно сказать, является ли использование «немосковского» времени уловкой со стороны МФО для выжимания из клиентов лишней копейки, или это произошло из-за того, что контора формально находится в Кемерово (хотя работает «в интернете», т.е. везде). Тем не менее, несмотря на обещание специалиста организации о грядущем изменении условий договора (чтобы учитывалось время клиента), данное ещё в январе, до сих пор ничего не изменилось. Что намекает на неслучайный характер этой «мелочи».



Вывод простой: во-первых, как обычно, надо внимательно читать договор, даже если речь о небольшом займе «до зарплаты»; во-вторых, при заключении договора через интернет стоит обращать особое внимание на пункты, связанные со временем. Иногда они могут быть принципиально важны.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.