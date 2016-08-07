Как не потерять деньги и хорошую кредитную историю из-за неправильного времени?

Короткий ответ: учитывать часовые пояса и читать договор.
Длинный ответ. Время, как известно, это деньги. И иногда - буквально. Пользователь форума Банков.ру рассказал, как «попал на деньги», неправильно поняв условия займа, связанные со временем, и не прочитав внимательно договор.
Автор сообщения взял заём в микрофинансовой организации через интернет на короткий срок. Продолжительность таких займов, выдающихся под сверхвысокий процент, обычно исчисляется днями, а их возврат производится в последний момент. Так и получилось: в последний день, когда ещё можно было вернуть деньги, заёмщик в 20 ч. 06 мин. перевёл всю сумму с процентами через интернет (с зачислением через минуту). Деньги пришли, всё нормально.
Однако, выяснилось, что заём оказался просрочен. Дело в том, что по договору, который заёмщик внимательно не прочитал, время всех операций в данной МФО считается по часовому поясу города Кемерово (плюс 4 часа к московскому). Поэтому возврат денег по «договорному» времени произошёл в 00 ч. 07 мин следующего дня. Результат - штраф и неприятная запись в кредитной истории.
К счастью, публикация на форуме Банков.ру помогла: компания пообещала не портить кредитную историю из-за такой мелочи. «Но осадочек остался». Вполне возможно, что другие пользователи этой МФО могли пострадать - не все догадываются написать жалобу на Банках.ру.
Раньше такой казус случиться не мог: отделения банков и прочих организаций работают по местному времени, а операции в «обычных» интернет-банках часто занимают часы, если не дни, поэтому проводить их лучше заранее, и об этом все знают. Но сейчас очень много финансовых операций проходит через интернет с мгновенными платежами и зачислениями, но из-за часовых поясов действия, реально совершаемые в онлайн-режиме, формально могут занимать несколько часов. Особенно это касается России с её огромной протяжённостью с востока на запад, или при трансграничных операциях.
Сложно сказать, является ли использование «немосковского» времени уловкой со стороны МФО для выжимания из клиентов лишней копейки, или это произошло из-за того, что контора формально находится в Кемерово (хотя работает «в интернете», т.е. везде). Тем не менее, несмотря на обещание специалиста организации о грядущем изменении условий договора (чтобы учитывалось время клиента), данное ещё в январе, до сих пор ничего не изменилось. Что намекает на неслучайный характер этой «мелочи».
Вывод простой: во-первых, как обычно, надо внимательно читать договор, даже если речь о небольшом займе «до зарплаты»; во-вторых, при заключении договора через интернет стоит обращать особое внимание на пункты, связанные со временем. Иногда они могут быть принципиально важны.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 9
А можно ссылку на данную историю, очень интересно почитать!
Я конечно не знаю как у МФО, но банки за 1-2 дня просрочки платежа крайне редко передают данные в БКИ, т.к. как правило это "техническая просрочка".
Спасибо.
Артём, здравствуйте!
А можно ссылку на данную историю, очень интересно почитать!
Я конечно не знаю как у МФО, но банки за 1-2 дня просрочки платежа крайне редко передают данные в БКИ, т.к. как правило это "техническая просрочка".
Спасибо.
Закон и договор не предусматривают избирательности навроде "хочу - передаю, не хочу - не передаю". Информация о просрочке в 1-2 дня также исправно передается банками в БКИ. Да, это техническая просрочка, но в КИ она отражается.
Артём, здравствуйте!
А можно ссылку на данную историю, очень интересно почитать!
Я конечно не знаю как у МФО, но банки за 1-2 дня просрочки платежа крайне редко передают данные в БКИ, т.к. как правило это "техническая просрочка".
Спасибо.
Закон и договор не предусматривают избирательности навроде "хочу - передаю, не хочу - не передаю". Информация о просрочке в 1-2 дня также исправно передается банками в БКИ. Да, это техническая просрочка, но в КИ она отражается.
В случае неуплаты платежа по кредиту в положенный по графику день D до времени окончания работы банка MI:SS, у клиента срок просрочки будет составлять ровно 0 дней, пока не наступит время MI:SS дня D+1. Поэтому некоторые банки не портят КИ заемщиков, которые полностью погасили просрочку на следующий день.
Артём, здравствуйте!
А можно ссылку на данную историю, очень интересно почитать!
Здесь. Но история изложена практически полностью, там нет других подробностей, кроме названия конторы.
Это все нужно прописывать в договоре, а если компания федеральная, то пусть используют МСК или UTC (чтобы никому не обидно было). Вряд ли эта компания намеренно ввела такой пункт, чтобы портить кредитные истории. Хотя МФО расшифровывается как "Маргинальная финансовая организация", поэтому там возможно всё. Например, мне, человеку с очень давней и идеальной кредитной историей, официальным трудоустройством и хорошей зарплатой отказали в займе в размере 5 тыс. р. под 720% годовых с формулировкой "У вас отсутствует кредитная история, поэтому мы не знаем, какой вы заемщик". Компания называется ФБР (финансы бизнес развитие, Киров, сайт fbrkirov.ru)" .
Человек с "хорошей зарплатой" будет занимать "5 тыс. р. под 720% годовых"???? Бред какой-то!
Человек с "хорошей зарплатой" будет занимать "5 тыс. р. под 720% годовых"???? Бред какой-то!
Никакого бреда. Вопрос не в доходах, а в расходах. Бывают и пенсионерки у которых при пенсии в 9 тыс. сотня-другая тысяч лежит в матрасе, и бывают люди, получающие з/п тысяч 300-400, которые не могут дотянуть от получки до получки. Всё зависит, с каким размахом человек тратит.