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Как выгоднее хранить деньги «до востребования»?

21.08.2016 20:00 21 16 138 просмотров
Короткий ответ: выбрать особый вид вклада - с ежедневными процентами.

Длинный ответ.

Клиенты банков обычно хранят деньги либо на текущем счёте, либо на срочном вкладе. В первом случае некоторая сумма всегда есть «под рукой», но практически нет дохода, во втором, лишая себя мгновенного доступа к средствам, человек получает более высокий доход. Промежуточный вариант - накопительные счета, в рамках которых есть определённая свобода операций, при этом и доход больше, чем по текущим счетам (но меньше, чем по срочным вкладам). У большинства накопительных счетов есть свои недостатки и «ловушки», снижающие их привлекательность.

Но есть ещё один интересный вариант, впрочем, встречающийся весьма редко. Он выгоден в первую очередь тем, кто хотел бы использовать проценты по вкладу сразу, соглашаясь при этом держать в банке достаточно крупную сумму. Речь о вкладах с ежедневной выплатой процентов. Обратите внимание: имеется в виду именно выплата процентов, а не их начисление - разница принципиальна.

На момент подготовки заметки мне удалось найти всего четыре таких предложения:

- ОТП Банк, тарифный план Daily;
- Бинбанк, вклад «Великолепная семёрка»;
- Юникредит Банк, текущий счёт «Клик»;
- УБРР, вклад «Накопительный».

(Если вы знаете другие банки, предлагающие ежедневные выплаты процентов по вкладам, напишите их названия в комментариях).

Условия перечисленных выше вкладов заметно различаются: в одних случаях можно снимать только проценты, в других - и «тело» вклада тоже, но оставляя минимальный остаток, в третьих - возможны снятия и пополнения без ограничений. Естественно, различаются проценты и стоимость обслуживания (в случае тарифных планов). Общая черта всех вкладов - возможность немедленно использовать получаемые ежедневно проценты.

В каком случае открытие такого вклада имеет смысл? Первое условие: у вас есть относительно крупная сумма (как минимум несколько сот тысяч рублей, лучше - больше миллиона). Второе условие: скорее всего, она не понадобится в обозримом будущем. Третье условие: для вас имеет значение дополнительный доход в несколько сот рублей в день - именно в текущем режиме, а не через год. То есть деньги «сейчас» для вас заметно важнее, чем деньги «потом». При таком раскладе хранение денег в банке в обмен на ежедневные проценты может оказаться привлекательным.

Надо заметить, что этот вариант довольно специфичен и подходит не всем, но иметь его в виду всё же стоит. На что точно не надо рассчитывать - так это на дополнительный доход от капитализации процентов. Даже если вы не будете прикасаться к процентам, оставляя их на счёте, дополнительный доход будет совсем небольшим - выгоднее найти срочный вклад с более высокими ставками. Привлекательность ежедневный выплаты процентов - именно в возможности их быстро потратить.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 21

And Gych  (dongu)
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Есть интересная дебетовая карта с ежедневным начислением (не вижу тут особой разницы: вклад - карта???). Российский капитал - карта "ЭКСПОНЕНТА". И ставка не очень низкая.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
And Gychev пишет:
Есть интересная дебетовая карта с ежедневным начислением (не вижу тут особой разницы: вклад - карта???). Российский капитал - карта "ЭКСПОНЕНТА". И ставка не очень низкая.


Спасибо, принято.

Только это как раз не карта, а "продукт" (с разными картами и разными условиями), т.е. что-то типа тарифного плана.
Garland  (Garland)
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У Артема всегда самые интересные статьи на этом портале. Всегда жду с нетерпением.
Garland  (Garland)
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У меня до сих пор действует карта АйМаниБанка с ежедневной выплатой процентов 10.5% годовых.
Alex Woll  (rattusrelictus)
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Извините. но мне кажется, что карта"Экспонента"от банка "российский капитал"-в нашем списке: smile:puke: полный неликвид! дело в том, что стоимость=180руб/год+СМС50руб/мес +мин сумма покупок+неснижаемый остаток.
В данном случае,лучше подошла бы в список карта "ЕвроПлан" с 8,5%(не точно?) и расходностью по своему усмотрению, до неснижаемого остатка в 1т.р.
Святослав Василишин  (vasilishinsb)
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С моей точки зрения лучший вклад с возможностью частичного снятия - ТП Расчётный вклада «Всё включено» Московского Кредитного Банка. 8.75% годовых, максимальная сумма вклада 20 минимальных, проценты начисляются ежемесячно, в пределах от минимальной до максимальной суммы вклада любые приходные и расходные операции не ограничены
Роман  (energiser)
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Артем, добрый день.

Вопрос по инвестициям, какие бы вы предложили точки применения на данный момент?
Металлы, акции, облигации?
Если будет возможность.
Спасибо.
Виктор Николаев  (vik1977)
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Артем Ейсков не совсем прав, полагая, что вклады с ежедневной выплатой процентов особо выгодны. Более интересны срочные вклады, позволяющие снимать с него любую сумму до минимальной суммы вклада.
Например, у нас имеется: "Югра", вклад "Социальная защита" на 3 года с дек. 2014 по дек. 2017 - 18,75% годовых. Мин. остаток 10000 или 1000, не помню уже точно.
Из действующих сегодня можете сами выбрать в разделе "Вклады" этого сайта. Проценты будут до 8-9% годовых - не много, но лучше, чем вклад до востребования "любимого" Сбербанка.
Михаил Михайлов  (953sma19)
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Цитата
Виктор Николаев пишет:
Из действующих сегодня можете сами выбрать в разделе "Вклады" этого сайта. Проценты будут до 8-9% годовых - не много, но лучше, чем вклад до востребования "любимого" Сбербанка.

В "любимом" Сбербанке есть вклад "Управляй ОнЛ@йн". Минимальный остаток по счету 30000 руб. Максимальная сумма вклада без потери процентов - 10 номиналов при открытии. На срок от 6 месяцев до 1 года ставка 5,75% годовых (5,82 с капитализацией). Любые приходно-расходные операции через Сбербанк онлайн без ограничения.
Для текущего управления финансами с целью обеспечения ежедневной потребности в деньгах очень удобно. Карту можно обнулить, так безопаснее. Когда нужно заплатить - тут же перебросил деньги на карту и расплатился в магазине или снял в любом банкомате кэш. Фактически - электронный кошелек, который всегда с тобой.
Польза именно от ежедневной выплаты процентов очень сомнительна. При нынешних ставках даже при больших суммах % в день - это копейки. Не представляю, для кого это может иметь хоть какое-то финансовое значение, чтобы поставить себе именно такую цель.
mikhail  (slimmer)
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Цитата
Garland пишет:
У меня до сих пор действует карта АйМаниБанка с ежедневной выплатой процентов 10.5% годовых.


Это не на долго smile:D
Сергей  (s.anatolevich)
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Цитата
Михаил Михайлов пишет:
В "любимом" Сбербанке есть вклад "Управляй ОнЛ@йн". ...


Истину глаголите!)) Только если словить момент, то можно открыть и под ~7% на нормальный срок. Плюс всегда есть пролонгация. И как раз ежедневное начисление процентов, но с зачислением 1 раз в месяц)

Любые другие средства хранения денег"до востребования" считаю очень рискованными
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