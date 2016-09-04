Как сохранить деньги для ребёнка?

Короткий ответ: не делать долгосрочных вложений - во всех смыслах.



Длинный ответ.



На форуме Банков.ру периодически возникает вопрос, обычно от молодого родителя: «Как сохранить деньги, чтобы к 18-летию передать их ребёнку?». Имеется в виду, что ребёнок либо недавно родился, либо совсем маленький, т.е. потенциальный срок, на который делаются сбережения, точно превышает 10 лет и достигает 15-18 лет.



Чтобы более конкретно рассматривать ситуацию, условимся, что речь идёт об относительно небольшой стартовой сумме (до нескольких сотен тысяч рублей) и относительно небольших суммах последующих взносов (десятки тысяч рублей в год), а под «сохранить» понимается сохранить покупательную способность денег. При этом родитель не является профессиональным инвестором и не готов посвящать данному занятию слишком много времени.



Главная мысль, которую надо полностью осознать, сделав её базой для всех последующих размышлений и действий, заключается в том, что в наше время нельзя строить финансовые планы на 10-20 лет. Дело не только в неопределённости политического и экономического будущего в России (от этого риска как раз можно застраховаться), но и в переменах, происходящих в финансовом мире в целом. Ситуация меняется очень быстро и непредсказуемо, поэтому, даже сделав сейчас долларовый вклад в крупном западном банке, через 15 лет можно не найти ни долларов, ни банка.



Если принять за основу эти утверждения, можно сделать два основных вывода:



1. Ваше семейное финансовое планирование должно ориентироваться на сроки максимум 2-3 года, при этом желательно иметь возможность быстро переместить сбережения из одной формы в другую. Инструменты инвестиций при таких ограничениях понятны:



- цепочка 1-2 летних вкладов в банках в рублях и в валюте по максимальной доступной в каждый момент ставке с периодом в 3-6 месяцев. Такая схема позволит иметь относительно быстрый доступ к части вложений для фиксирования более выгодной ставки или для использования. Процентов 60-70 капитала;



- ПИФы или ETFы акций и облигаций - очень осторожно, на небольшую долю капитала, процентов 20;



- «венчурные» инвестиции - с высоким риском, но потенциально высокой отдачей. Например, в биткоины или корзину криптовалют. Это не так сложно, как кажется: даже если вы совсем не знаете, о чём речь, изучение вопроса займёт максимум несколько десятков часов. Где-то 10-20% капитала с последующим увеличением доли через 5-10 лет.



Через каждые 2-3 года внимательно осматриваться, определять новые возможности и возникшие к этому времени риски.



Это довольно «агрессивный» портфель, но с учётом того, что в случае не очень сильных потерь у вас будет время исправиться, рискнуть можно.



2. Тратить деньги на обеспечение более выгодных стартовых условий для вашего ребёнка при его вступлении во взрослую жизнь. Как это ни банально, но в ситуации непредсказуемости будущей жизни лучшая инвестиция - в развитие ребёнка, в его умение думать, реагировать, оставаться психологически устойчивым, быстро изучать новое, адаптироваться к изменениям. Разница с прежними временами в том. что раньше это было полезно, а теперь - необходимо.



Поэтому часть имеющихся свободных денег надо спокойно тратить на образование и на доступ к современным технологиям, даже если вам они кажутся чем-то необязательным или странным. Глупо запрещать ребёнку пользоваться смартфоном или интернетом (кстати, научите его обходить запреты российской цензуры), ловить покемонов или запускать квадрокоптер в окно соседу. Под «образованием» для ребёнка, естественно, понимается не «элитная» школа, а получение конкретных актуальных знаний, в т.ч. через онлайн-курсы, удалённое обучение и даже непосредственное общение с другими людьми, интересующимися какой-то темой. Стоит вкладывать деньги и в собственное образование, чтобы не слишком отставать (всё равно отстанете, вопрос лишь как сильно).



Знания сами по себе в развитом мире через 15 лет не будут обладать большой ценностью: любой человек при желании сможет иметь к ним простой и дешёвый доступ. Ключевым навыком станет умение быстро находить применение своим способностям в постоянно меняющейся обстановке. Собственно, со сбережениями на бытовом уровне (мы не говорим про многомиллионные вложения) происходит то же самое: срок, в который можно получить более-менее предсказуемый результат, снижается.



Не планируйте получить конкретный результат через 15 лет, планируйте цепочку краткосрочных результатов.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.