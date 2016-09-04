Как сохранить деньги для ребёнка?

Короткий ответ: не делать долгосрочных вложений - во всех смыслах.
Длинный ответ.
На форуме Банков.ру периодически возникает вопрос, обычно от молодого родителя: «Как сохранить деньги, чтобы к 18-летию передать их ребёнку?». Имеется в виду, что ребёнок либо недавно родился, либо совсем маленький, т.е. потенциальный срок, на который делаются сбережения, точно превышает 10 лет и достигает 15-18 лет.
Чтобы более конкретно рассматривать ситуацию, условимся, что речь идёт об относительно небольшой стартовой сумме (до нескольких сотен тысяч рублей) и относительно небольших суммах последующих взносов (десятки тысяч рублей в год), а под «сохранить» понимается сохранить покупательную способность денег. При этом родитель не является профессиональным инвестором и не готов посвящать данному занятию слишком много времени.
Главная мысль, которую надо полностью осознать, сделав её базой для всех последующих размышлений и действий, заключается в том, что в наше время нельзя строить финансовые планы на 10-20 лет. Дело не только в неопределённости политического и экономического будущего в России (от этого риска как раз можно застраховаться), но и в переменах, происходящих в финансовом мире в целом. Ситуация меняется очень быстро и непредсказуемо, поэтому, даже сделав сейчас долларовый вклад в крупном западном банке, через 15 лет можно не найти ни долларов, ни банка.
Если принять за основу эти утверждения, можно сделать два основных вывода:
1. Ваше семейное финансовое планирование должно ориентироваться на сроки максимум 2-3 года, при этом желательно иметь возможность быстро переместить сбережения из одной формы в другую. Инструменты инвестиций при таких ограничениях понятны:
- цепочка 1-2 летних вкладов в банках в рублях и в валюте по максимальной доступной в каждый момент ставке с периодом в 3-6 месяцев. Такая схема позволит иметь относительно быстрый доступ к части вложений для фиксирования более выгодной ставки или для использования. Процентов 60-70 капитала;
- ПИФы или ETFы акций и облигаций - очень осторожно, на небольшую долю капитала, процентов 20;
- «венчурные» инвестиции - с высоким риском, но потенциально высокой отдачей. Например, в биткоины или корзину криптовалют. Это не так сложно, как кажется: даже если вы совсем не знаете, о чём речь, изучение вопроса займёт максимум несколько десятков часов. Где-то 10-20% капитала с последующим увеличением доли через 5-10 лет.
Через каждые 2-3 года внимательно осматриваться, определять новые возможности и возникшие к этому времени риски.
Это довольно «агрессивный» портфель, но с учётом того, что в случае не очень сильных потерь у вас будет время исправиться, рискнуть можно.
2. Тратить деньги на обеспечение более выгодных стартовых условий для вашего ребёнка при его вступлении во взрослую жизнь. Как это ни банально, но в ситуации непредсказуемости будущей жизни лучшая инвестиция - в развитие ребёнка, в его умение думать, реагировать, оставаться психологически устойчивым, быстро изучать новое, адаптироваться к изменениям. Разница с прежними временами в том. что раньше это было полезно, а теперь - необходимо.
Поэтому часть имеющихся свободных денег надо спокойно тратить на образование и на доступ к современным технологиям, даже если вам они кажутся чем-то необязательным или странным. Глупо запрещать ребёнку пользоваться смартфоном или интернетом (кстати, научите его обходить запреты российской цензуры), ловить покемонов или запускать квадрокоптер в окно соседу. Под «образованием» для ребёнка, естественно, понимается не «элитная» школа, а получение конкретных актуальных знаний, в т.ч. через онлайн-курсы, удалённое обучение и даже непосредственное общение с другими людьми, интересующимися какой-то темой. Стоит вкладывать деньги и в собственное образование, чтобы не слишком отставать (всё равно отстанете, вопрос лишь как сильно).
Знания сами по себе в развитом мире через 15 лет не будут обладать большой ценностью: любой человек при желании сможет иметь к ним простой и дешёвый доступ. Ключевым навыком станет умение быстро находить применение своим способностям в постоянно меняющейся обстановке. Собственно, со сбережениями на бытовом уровне (мы не говорим про многомиллионные вложения) происходит то же самое: срок, в который можно получить более-менее предсказуемый результат, снижается.
Не планируйте получить конкретный результат через 15 лет, планируйте цепочку краткосрочных результатов.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 29
Короткий ответ: не делать долгосрочных вложений - во всех смыслах.
Представьте, что у Вас появится возможность перенестись в 1990 год, и у вас будет возможность снять с вашей сберкнижки (где, разумеется, лежат ваши рубли) деньги. Куда бы вы их вложили, чтобы сохранить на свою старость (горизонт 15-25 лет), зная какие произойдут изменения со страной в ближайшие годы - "гипер", реформа Павлова и пр.?
На мой взгляд, вариантов для среднестатистического человека было не много - валюта, ликвидная недвижимость в мегаполисе, золотые монеты(Сеятели).
Т.к. РФ сейчас представляет из себя некое подобие СССР конца 80-х годов(на излете), логика вполне применима для сегодняшних дней. Можно ещё посмотреть на ситуацию в Зимбабве, Венесуэле, ДНР/ЛНР и пр. - вполне себе примеры из будущей жизни россиян проступают.
На мой взгляд, вариантов для среднестатистического человека было не много - валюта, ликвидная недвижимость в мегаполисе, золотые монеты(Сеятели).
1990 год? Валюта? Недвижимость в мегаполисе? Золото? Для среднестатистического человека? Молодой человек, вы про какую страну говорите?
Короткий ответ: не делать долгосрочных вложений - во всех смыслах.
Представьте, что у Вас появится возможность перенестись в 1990 год, и у вас будет возможность снять с вашей сберкнижки (где, разумеется, лежат ваши рубли) деньги. Куда бы вы их вложили, чтобы сохранить на свою старость (горизонт 15-25 лет), зная какие произойдут изменения со страной в ближайшие годы - "гипер", реформа Павлова и пр.?
На мой взгляд, вариантов для среднестатистического человека было не много - валюта, ликвидная недвижимость в мегаполисе, золотые монеты(Сеятели).
Т.к. РФ сейчас представляет из себя некое подобие СССР конца 80-х годов(на излете), логика вполне применима для сегодняшних дней. Можно ещё посмотреть на ситуацию в Зимбабве, Венесуэле, ДНР/ЛНР и пр. - вполне себе примеры из будущей жизни россиян проступают.
Согласен, вкладывать в золото это разумно! Особенно монеты.
Деньги ребенку в 18 лет для чего? - вот это и есть основной вопрос.
Купить квартиру? Так вкладывайтесь в недвижку. За 18 лет как раз осилите.
Автомобиль - еще проще.
Финансовую подушку "на погулять" не очень-то разумное вложение средств?
На мой взгляд, вариантов для среднестатистического человека было не много - валюта, ликвидная недвижимость в мегаполисе, золотые монеты(Сеятели).
1990 год? Валюта? Недвижимость в мегаполисе? Золото? Для среднестатистического человека? Молодой человек, вы про какую страну говорите?
В 1990 году, нормальная, среднестатистическая российская семья живущая в крупных городах-мегаполисах(особенно, если в семье были военные, особенно, ранее служившие в ЗГВ), имела на сберкнижках более-менее неплохие деньги в рублях. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не редкостью были вклады на три-пять тысяч рублей и более.
На мой взгляд, вариантов для среднестатистического человека было не много - валюта, ликвидная недвижимость в мегаполисе, золотые монеты(Сеятели).
1990 год? Валюта? Недвижимость в мегаполисе? Золото? Для среднестатистического человека? Молодой человек, вы про какую страну говорите?
Перестаньте. В те же 2000-года могли бы открыть в том же Сбербанке обезличенные металлический счёт в серебре и уже сейчас получили не плохую прибыль!
Например грамм серебра стоил в январе 2008 года 13 рублей. Сейчас уже 40. И в не зависимости от курса рубля металлу ни чего не будет. Не хотите ОМС, берите серебряные монеты.
Афтор, у вас дети есть? Сомневаюсь, что вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок:
1. Сидел на порносайтах и разных сектантских группах (цензура)
2. Бегал без оглядки на внешний мир за покемонами и стал инвалидом (на взрослых то уже есть примеры одного задовили, второго расстреляли, третьего посадили, а что уж у детей будет в мозгах я представляю)
3. Вам понравится, если к вам в окно влетит это чудо (квадрокоптер) или свалиться и пробъет вам голову, года вы будете гулять во дворе?
Перестаньте. В те же 2000-года могли бы открыть в том же Сбербанке обезличенные металлический счёт в серебре и уже сейчас получили не плохую прибыль!
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ОМС штука в РФ опасная - одним росчерком пера и ОМС перестает существовать как класс на государственном уровне+риск банка. Если золото - только физическое, чтобы государство не смогло до него быстро добраться.
Вопрос "Как сохранить деньги, чтобы к 18-летию передать их ребёнку" изначально неправильный.
Деньги ребенку в 18 лет для чего? - вот это и есть основной вопрос.
Купить квартиру? Так вкладывайтесь в недвижку. За 18 лет как раз осилите.
Автомобиль - еще проще.
Финансовую подушку "на погулять" не очень-то разумное вложение средств?
Самый разумный комментарий.
Перестаньте. В те же 2000-года могли бы открыть в том же Сбербанке обезличенные металлический счёт в серебре и уже сейчас получили не плохую прибыль!
Например грамм серебра стоил в январе 2008 года 13 рублей. Сейчас уже 40. И в не зависимости от курса рубля металлу ни чего не будет. Не хотите ОМС, берите серебряные монеты.
В 2000 - да. В 1990 - категорически нет.
И вот это утверждение "в не зависимости от курса рубля металлу ни чего не будет" довольно странно. Металлу, конечно, ничего не будет. Но, как известно, прибыль появляется не в момент покупки, а в момент продажи.
Так вот к моменту продажи металл может подешеветь - раз. Могут быть введены регуляторные ограничения (НДС, лимиты и т.п.) - два. Три - купля-продажа может попасть под уголовное преследование
Хм ... если молодой родитель задает подобный вопрос на ФОРУМЕ интернет-портала, консультанту, который абсолютной НИКАКОЙ ответственности за свою рекомендацию не несет - ответ такому родителю может быть один - иди и купи бабе цветы, а детям мороженное.
Ваше семейное финансовое планирование должно ориентироваться на сроки максимум 2-3 года
Государством, все наше с ним благополучие, планируется исходя из такой величины, как цена на нефть - учитывая, что при действительно НИЗКИХ ценах на нефть мы еще не жили - планирование можно свести к одному постулату - "нам бы день простоять и ночь продержатся".
ПИФы или ETFы акций и облигаций - очень осторожно, на небольшую долю капитала, процентов 20
Непрофессиональный инвестор имеет крайне смутное представление, чем отличается ПИФ от ETF, а акция от облигации, а профессиональный ( если он действительно профессионал, то есть зарабатывает на жизнь финансовыми спекуляциями ) в принципе не нуждается в рекомендациях, так как должен иметь свой сбалансированный портфель.
Поэтому часть имеющихся свободных денег надо спокойно тратить на образование
Совет конечно адекватный, если хотя бы примерно представлять, какие специальности могут быть востребованны в будующем ... и какие же будут востребованны в нашем случае, учитавая тренды в экономике и политике ? Вопрос автору.
Иначе деньги даже сохраненные он может промотать очень быстро.
Перестаньте. В те же 2000-года могли бы открыть в том же Сбербанке обезличенные металлический счёт в серебре и уже сейчас получили не плохую прибыль!
Например грамм серебра стоил в январе 2008 года 13 рублей. Сейчас уже 40. И в не зависимости от курса рубля металлу ни чего не будет. Не хотите ОМС, берите серебряные монеты.
В 2000 - да. В 1990 - категорически нет.
И вот это утверждение "в не зависимости от курса рубля металлу ни чего не будет" довольно странно. Металлу, конечно, ничего не будет. Но, как известно, прибыль появляется не в момент покупки, а в момент продажи.
Так вот к моменту продажи металл может подешеветь - раз. Могут быть введены регуляторные ограничения (НДС, лимиты и т.п.) - два. Три - купля-продажа может попасть под уголовное преследование
Согласен. Всё это может быть. Хорошо... покупайте инвестиционные монеты стран: России, США, Канады, Австралии, Армении, Белоруссии, Казахстана. Инвестиционные монеты не в России так в другой стране всегда реализуете. А беря тот фактор что золото это не восполняемый природный ресурс он будет дорожать с каждым годом!
Поскольку это всё-таки БАНКОВСКИЙ= ДЕНЕЖНЫЙ форум , я бы хотел прокомментировать только это-имхо -совершенно безграмотное высказывание, свидетельствующее о совершенной некомпетентности автора в банковской теме.
Автор- запомните раз и навсегда АКСИОМУ номер ОДИН банков:
Ни один банк планеты Земля ни в одной валюте не обеспечивал никогда и не может обеспечить В ПРИНЦИПЕ сохранность денег . В смысле сохранения их покупательной способности. Не о " крахе банков" речь.
(разумеется речь идёт про общедоступные вклады на условиях " для всех" )
С помощью банковских вкладов можно только минимизировать потери.
В частности- очень характерный пример Россия
Те кто в декабре 2013 переложил все рубли в евродоллары накануне краха рубля- ТОЖЕ не обеспечил на сегодня сохранность денег
Покупательная способность евродоллара в России сегодня меньше- чем в 2013 году. В бытовом смысле а не в общеэкономическом, насчитанном нашими " статистиками" инфляцией в 7.34 процента или сколько там годовых.
Банковские вклады никакие и не в какой валюте ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не способны " переиграть" инфляцию ни в одной стране мира.
Пысы - Ну а насчёт " криптовалют")) удивлён что не прозвучал совет со всеми деньгами поехать в казино на Таймыр ( или где там в России игорная зона)- поставить на " красное" и удвоить капитал. Не удивлюсь и такому совету.
Покупка акций Сбера в конце августа 1998 на 2000 долларов принесла б вам в 2006 миллион зеленью. Только многие ли рискнули бы двумя штуками надежной валюты, покупательная способность которой в одночасье взлетела вчетверо, ради бумажек, пусть и крупнейшего банка, но в дефолтнувшей стране.
Чтобы более конкретно рассматривать ситуацию, условимся, что речь идёт об относительно небольшой стартовой сумме (до нескольких сотен тысяч рублей) и относительно небольших суммах последующих взносов (десятки тысяч рублей в год), а под «сохранить» понимается сохранить покупательную способность денег. При этом родитель не является профессиональным инвестором и не готов посвящать данному занятию слишком много времени.
Поделюсь опытом - я в 1996г.оформила договор накопительного страхования в Австрии с целью накопления денег на образование моего 5 -летнего младшего сына - закончила его в 2011 г. с итогом -37000$.Эти деньги я на его образование не потратила, не пригодились.Зато купила ему квартиру, потому-что из-за скачка валюты их рублевая стоимость неожиданно удвоилась!
Ваш пример в данном контексте КРАЙНЕ неудачен. Да - вы накопили- но не " сохранили" деньги. Страхование- это крайне неудачный способ вложения денег. Прикиньте - сколько квартир ( 3? 5? или больше равноценных вашей купленной) вы купили бы в России на ТЕ 37000 долларов в 2006году? Если бы у вас они былди. Ну ладно- про 3 квартиры я загнул в полемическом задоре. Но ДВЕ купили точно бы. Лучше бы вы вложили эти доллвары в самые помоечные банки России и вкладывали бы весь период. Банки естественно лопались одним за другим=- а вы получали бы ваши вклады в Сбере и вкладывали дальше в банке памойкуи. Страхование - самая неудачная попытка сохранить деньги