Как удержать личные финансы под контролем? Ещё пять правил

Напомню, в прошлый раз вы прочитали первые пять правил, которые помогают удержать финансовую ситуацию под контролем даже при низких доходах. Они очень жёсткие, их соблюдение требует довольно много усилий, но в кризисной ситуации следование простым и действенным правилам позволит не влезть в бесконечные долги и не обанкротиться во всех смыслах.
Понятно, что это - исключительные меры, применять которые следует только для восстановления контроля за своей жизнью, это своего рода база для дальнейшего развития. Жёсткий режим - не цель, а средство; цель - баланс. После того, как вы вернёте баланс между доходами и расходами, надо начинать наращивать доходы, чтобы постепенно перейти в более нормальный режим.
Ниже - ещё пять советов из того же списка.
6. Будьте осторожны с социальной активностью
Сходить с друзьями выпить пива или кофе в бар или кафе, пойти в кино, на концерт или даже к кому-то домой на день рождения - привычные способы проведения свободного времени. Но очень затратные, причём эти траты по большей части совершенно бессмысленны. Можно позволить себе оставить в тысячу рублей в модной кофейне или купить попкорна с колой в кинотеатре, когда такие траты составляют 1-2% ваших месячных расходов, но когда денег мало, лучше отказаться от подобной социальной активности. Настоящие друзья поймут, что у вас сложный период, и простят, а те, кто не поймёт, вам и не нужен.
7. Внимательно следите за расходами и регулярно пересматривайте их
Один из самых банальных, но совершенно правильных советов, которым никак нельзя пренебрегать. Если вы стеснены в средствах, ведите строгий учёт всех - абсолютно всех - трат. Каждый потраченный рубль должен быть записан в соответствующую табличку и потом проанализирован с точки зрения необходимости этих расходов. Раз в неделю или в месяц, делая анализ расходов, вспоминайте про второй пункт нашего списка: нужны ли были эти траты для выживания? Если нет, вычеркните их из будущего бюджета.
Сокращение ненужных трат в ходе анализа расходов можно превратить в своеобразный спорт: каждый раз соревнуйтесь сами с собой в нахождении возможностей сэкономить по сравнению с прошлым анализом.
Использование различных программ и сервисов для ведения учёта - дело вкуса. На самом деле, волне достаточно таблички в любом табличном редакторе, а то и тетрадки с ручкой. В любом случае, система учёта должна быть полностью бесплатной.
8. Автоматизируйте постоянные расходы
Настройте автоматические платежи с вашего банковского счёта: коммуналку, платежи по кредитам, отчисления на сбережения (если есть такая возможность). Обратите внимание, что регулярные платежи бывают не только ежемесячными, но и ежеквартальными (взносы в пенсионный фонд у предпринимателей), и ежегодными (плата за домены или какие-то остро необходимые подписки).
Автоматическая оплата должна быть настроена на первые дни после дня получения регулярного дохода на счёт (зарплаты, например), но не в сам этот день. Зарплату могут задержать, банк может протормозить с зачислением денег на счёт и т.п. - надо иметь запас в пару дней перед автоматическими платежами на всякие неожиданности.
Автоматизация платежей позволит не попасть на штрафы при случайной неоплате, а также не даст использовать деньги, предназначенные на обязательные платежи, на другие цели.
9. Обращайтесь к близким друзьям за советом и поддержкой
Человеку в сложной ситуации, в том числе финансовой, часто бывает необходим "второй взгляд" на его проблемы. Если у вас есть друг или родственник, которому вы можете доверять, попросите его помочь советами. Вы вовсе не обязаны следовать этим советам, но взгляд со стороны сам по себе может быть полезен для более качественного анализа вашей ситуации. Кроме того, если вы не очень уверены в своей силе воли, попросите друга по возможности вас контролировать, подталкивать к правильным решениям. Конечно, советчика и помощника надо выбирать осторожно, а том можно получить обратный эффект.
10. Не сдавайтесь после ошибок
С вероятностью 100% вы будете совершать ошибки и нарушать описанные выше правила, особенно в первое время. В этом нет ничего страшного, если правильно работать с такими ошибками, спокойно анализировать их причины и избавляться от них в будущем. Главное - не сдаваться и не терять настрой после первых неудач. Но, как было сказано в самом первом пункте, ни в коем случае нельзя искать оправдания: ошибки есть ошибки, их следует избегать.
Если у вас есть свои правила и “секреты”, позволяющие держать финансы под контролем, расскажите о них в комментариях!
Комментарии 20
Мой совет проще.
1. Убрать явно ненужные траты траты (рестораны, новые айфоны - смартфоны, вещи покупаемые абы для чего, и пр.пр.пр.) Покупать только что нужно для выживания - это тупик.
2. И наверное главный - НЕ СДАВАТЬСЯ, должна быть такая хорошая злость. Нет денег сейчас, будут завтра. Ищите любые возможности подработать. Ищите , причем очень активно, новые способы заработка. Главное запомнить, что нет "непрестижной работы" - иногда и листовки у метро раздавать можно.
3. Меня всегда удивляло, как человек (не инвалид, не пенсионер, а вполне себе работоспособный мужчина) живущий в Москве может зарабатывать 30 тысяч? Неужели сложно уделить на зарабатывание денежков пару лишних часов в день? Подработка может приносить даже очень ленивому человеку "лишние" 10-15 тысяч в месяц.
Напоследок: мы с моим другом, корреспондентом "Вечерний Москвы" лет десять назад провели эксперимент. Суть его была продержаться без жилья и денег 2 недели.
Я вышел из дома имея на руках 100 рублей.
Первые три ночи ночевал на вокзале. За это время к своему удивлению, обнаружил сотни возможных заработков, начиная от грузчика на рынке, заканчивая раздачей листовок. Через 3 дня я зарабатывал уже на хостел, то есть крыша над головой была. К концу недели мой заработок составлял 2500-3000 рублей в день (100$ по тогдашнему курсу). Вторая неделя я начал откладывать деньги, за неделю удалось отложить (а мой заработок рос) 17 тысяч - я смог снять однокомнатную квартиру на окраине Москвы, нормально питаться и если бы мы продолжили эксперимент, уверен, что рано или поздно я бы эту квартиру купил.
Согласитесь, что месячный доход в 90 тысяч это позволял.
Причем в конце эксперимента я уже мог выбирать работу, а не браться за первую попавшуюся. Допустим "утренний грузчик на рынке" был мною исключен уже через неделю.
Эксперимент мы проводили, для того что бы показать, что многочисленные бомжи просто не хотят зарабатывать, но возможность есть всегда.
Убрать явно ненужные траты траты (рестораны, новые айфоны - смартфоны, вещи покупаемые абы для чего, и пр.пр.пр.) Покупать только что нужно для выживания - это тупик.
"Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить барахло, которое нам не нужно."
Не покупать ненужные вещи и покупать всё только для выживания это не одно и то же.
Покупка каждый год нового смартфона это тема для психиатрического исследования.
Покупка каждый год нового смартфона это тема для психиатрического исследования.
Полностью с Вами согласен, но покупать за 500 рублей б/у Нокия, которая проработает ровно две недели - это выбрасывание денег на ветер.
Когда я писал свое сообщение, то прежде всего имел в виду, что экономия должна быть разумной. Ни в коем случае не в ущерб здоровью, как психическому, так и телесному.
Для меня непонятен принцип "Нужно меньше тратить" - нужно разумно тратить! Да можно очень неплохо экономить на еде (хлеб и вода). Можно на помойках находить вполне приличные вещи из одежды - постирать, подлатать.. Можно зимой ходить в осенней обуви... Это то же экономия, но разумная ли это экономия? На мой взгляд такая "экономия" только вредна.
Мой принцип несколько другой: "Не хватает денег - значит мало работаю, значит что то нужно искать". Хочу каждый год новый смартфон покупать - так заработай, в чем проблема то? Правда лучше эти деньги на психиатра потратить)))) А то какая то смартофилия получается )))
Покупка каждый год нового смартфона это тема для психиатрического исследования.
Полностью с Вами согласен, но покупать за 500 рублей б/у Нокия, которая проработает ровно две недели - это выбрасывание денег на ветер.
Для меня непонятен принцип "Нужно меньше тратить" - нужно разумно тратить! Да можно очень неплохо экономить на еде (хлеб и вода). Можно на помойках находить вполне приличные вещи из одежды - постирать, подлатать.. Можно зимой ходить в осенней обуви... Это то же экономия, но разумная ли это экономия? На мой взгляд такая "экономия" только вредна.
Ну телефон такому, кто все пункты соблюдает и не нужен — лишняя статья расходов, которая не нужна для выживания.
Горячую воду, кстати, тоже можно отключить, а лучше продать квартиру и ехать в лес — коммунальных трат почти ноль, а денег с продажи хватит на инструменты и книжку по выживанию. Заодно и похороны не нужно будет оплачивать — снова экономия. Правда зачем в таком случае деньги — остаётся загадкой, но может зайчик или волчёк придумают, как ими распорядится.
Если следовать всем советам, то через 3-4 месяца скатитесь в глубокую депрессию. Как следствие обострение болезней и траты на их лечение. Кроме всего прочего, через 3-4 месяца выработается "комплекс нищего", то есть человек перешагнет грань между разумной экономией и неразумной (покупка просроченных продуктов у сомнительных лиц, плохая не по сезону одежда и пр.пр.пр.). Возникнет апатия - нежелание менять ситуацию.
Мой совет проще.
1. Убрать явно ненужные траты траты (рестораны, новые айфоны - смартфоны, вещи покупаемые абы для чего, и пр.пр.пр.) Покупать только что нужно для выживания - это тупик.
2. И наверное главный - НЕ СДАВАТЬСЯ, должна быть такая хорошая злость. Нет денег сейчас, будут завтра. Ищите любые возможности подработать. Ищите , причем очень активно, новые способы заработка. Главное запомнить, что нет "непрестижной работы" - иногда и листовки у метро раздавать можно.
3. Меня всегда удивляло, как человек (не инвалид, не пенсионер, а вполне себе работоспособный мужчина) живущий в Москве может зарабатывать 30 тысяч? Неужели сложно уделить на зарабатывание денежков пару лишних часов в день? Подработка может приносить даже очень ленивому человеку "лишние" 10-15 тысяч в месяц.
Напоследок: мы с моим другом, корреспондентом "Вечерний Москвы" лет десять назад провели эксперимент. Суть его была продержаться без жилья и денег 2 недели.
Я вышел из дома имея на руках 100 рублей.
Первые три ночи ночевал на вокзале. За это время к своему удивлению, обнаружил сотни возможных заработков, начиная от грузчика на рынке, заканчивая раздачей листовок. Через 3 дня я зарабатывал уже на хостел, то есть крыша над головой была. К концу недели мой заработок составлял 2500-3000 рублей в день (100$ по тогдашнему курсу). Вторая неделя я начал откладывать деньги, за неделю удалось отложить (а мой заработок рос) 17 тысяч - я смог снять однокомнатную квартиру на окраине Москвы, нормально питаться и если бы мы продолжили эксперимент, уверен, что рано или поздно я бы эту квартиру купил.
Согласитесь, что месячный доход в 90 тысяч это позволял.
Причем в конце эксперимента я уже мог выбирать работу, а не браться за первую попавшуюся. Допустим "утренний грузчик на рынке" был мною исключен уже через неделю.
Эксперимент мы проводили, для того что бы показать, что многочисленные бомжи просто не хотят зарабатывать, но возможность есть всегда.
хм...когда бакс стоил 30 не было толпы мигрантов и не знали слова "аутсортинг"...сравнивать 10 лет назад и сейчас некорректно....а типичный пример "для выживания" от классика уже есть-много тому Плюшкину деньги радости принесли?
хм...когда бакс стоил 30 не было толпы мигрантов и не знали слова "аутсортинг"...сравнивать 10 лет назад и сейчас некорректно....а типичный пример "для выживания" от классика уже есть-много тому Плюшкину деньги радости принесли?
Ленивый всегда найдет причину, почему сейчас невозможно увеличить свои доходы подработкой. И тогда мигрантов толпы были. И тогда слово "аутсортинг" знали. Причин "Почему нет" миллион придумать можно. И кризис и падения доходов и жесткая фискальная политика государства. А надо просто один раз взять себя в руки и утречком перед работой листовочки у дома пораздовать. На запрос яндекс выдал кучу предложений "Требуется" 250 руб. час. Часок перед работой, часок после + 500 рублей в день. В выходные часика 4 поработать + 2 000 за выходные.
Я самый простой способ описал. Который вообще на поверхности лежит. И никакие мигранты там тему не перебьют.
Вот и считайте сами 5 рабочих дней = 2500 + 2 выходных 2000 рублей. Четыре недели в месяц = + 18 тысяч к бюджету в месяц.
1. Вы уже много раз чинили свою потребительскую корзину.
2. Отдыхать вы не ездите, а ходите.
3-4. Вы сами делаете майонез, и знаете, где недорого можно купить комбижир.
5. Вы замечаете, что соль подорожала.
6. Ужасно подорожала.
7. Ужас, как подорожала соль!!!
8. В вашем телевизоре треснула линза.
9. Видеофильмы вы смотрите через окно, а музыку слушаете из-за стены.
10. Вы знаете 100 рецептов блюд из хлеба и лука.
11. Техничка в хлебном оказы-ы-ы-ывается, столько зарабатывает!
12. Ваша жена говорит, что Сидоров собирает больше бутылок.
13. Вы решили продать свой фамильный столовый алюминий.
14. Ваш хомяк вас объедает.
15. Мода на вашу повседневную одежду то уходит, то снова возвращается.
хм...когда бакс стоил 30 не было толпы мигрантов и не знали слова "аутсортинг"...сравнивать 10 лет назад и сейчас некорректно....а типичный пример "для выживания" от классика уже есть-много тому Плюшкину деньги радости принесли?
Ленивый всегда найдет причину, почему сейчас невозможно увеличить свои доходы подработкой. И тогда мигрантов толпы были. И тогда слово "аутсортинг" знали. Причин "Почему нет" миллион придумать можно. И кризис и падения доходов и жесткая фискальная политика государства. А надо просто один раз взять себя в руки и утречком перед работой листовочки у дома пораздовать. На запрос яндекс выдал кучу предложений "Требуется" 250 руб. час. Часок перед работой, часок после + 500 рублей в день. В выходные часика 4 поработать + 2 000 за выходные.
Я самый простой способ описал. Который вообще на поверхности лежит. И никакие мигранты там тему не перебьют.
Вот и считайте сами 5 рабочих дней = 2500 + 2 выходных 2000 рублей. Четыре недели в месяц = + 18 тысяч к бюджету в месяц.
на заборе тоже бывают разные слова написаны...а за забором всего лишь пустырь. Обещают не значит заплатят. У нас только мигранты по ящикам спам суют,каких кидают с огромным успехом и набирают новых...свои уже лохотрона накушались
на заборе тоже бывают разные слова написаны...а за забором всего лишь пустырь. Обещают не значит заплатят. У нас только мигранты по ящикам спам суют,каких кидают с огромным успехом и набирают новых...свои уже лохотрона накушались
О чем я собственно и говорю - причин сидеть на пятой точке и жаловаться, что мало денег миллионы
В то же время не надо дергаться из-за каждой потраченной копейки, иначе из-за этого возникает некий напряг, который может привести к более крупным потерям. Помню, я как-то решила отказаться от кофепития, забыла закрыть окно, там было стекло, а не пластик, оно от ветра хлопнуло и разбилось... Вы скажете, нет связи? Связь есть, потому что если бы я тратила чуть больше, была бы более расслаблена и спокойна, и окно бы закрыла. Это не единичный случай, каждый раз что-то такое случалось, когда я начинала становиться скупой.
P.S. Моя бэушная кнопочная Нокия x2 радует меня уже три месяца. Как я ненавижу тыкать пальцами в экран...