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Как правильно отказать в займе?

02.10.2016 20:00 5 2 593 просмотра
Короткий ответ: вежливо, но твёрдо.

Длинный ответ.

В прошлой заметке я рассказал, как научиться не давать в долг - то есть поработать над собой, чтобы не быть слабохарактерным тюфяком, которого особо ушлые товарищи могут использовать в своих целях (например, в постоянном «одалживании» денег). На этот раз речь не столько о самовоспитании, сколько о технике общения - какими словами и с какой интонацией надо отказывать в займе.

Предварительно ещё раз напомню правило из прошлой заметки: чётко определите для себя, кому вы даёте в долг, а кому нет. Например, к первой группе могут относиться близкие родственники и единицы друзей, ко второй - все остальные окружающие. Или определите, какую сумму вы можете подарить просто так, и давайте в долг только её. Так или иначе, просьба о займе не должна застать вас врасплох: имея строгие правила, в каждой ситуации вы сразу же точно знаете, дадите в долг этому человеку или нет. Ниже мы рассматриваем ситуацию отказа.

1. Обманывать нехорошо. Прямая ложь - очень сильное и ядовитое средство, плохо влияющее и на лгущего, и на его отношения с тем, кого обманывают. Поэтому её стоит использовать только в самом крайнем случае, когда никакие другие методы не работают.

2. Наоборот, честность - лучшая политика. На здравомыслящего человека откровенность производит положительное впечатление, а нездравомыслящие вряд ли интересны вам в качестве друзей и приятелей. Соответственно, ничто не мешает вам честно и откровенно сказать, что у вас есть строгие правила по даче денег в долг, и данный случай под них не подпадает.

3. При повторении просьбы необходимо вежливо, но холодно ответить, что вы уже сказали, всё, что хотели, и не видите смысла продолжать разговор на эту тему.

4. Иногда бывает не очень удобно ответить прямым отказом. В таком случае можно сослаться на то, что у вас нет свободных денег. Это почти наверняка не будет ложью, так как вы говорите именно о «свободных» деньгах, не запланированных под какие-то траты или сбережения. Если вы грамотно ведёте свои финансовые дела, то все ваши доходы так или иначе заранее распределены (за исключением мелочи на карманные расходы, которую вряд ли кто-то будет у вас просить в долг).

5. Наконец, пусть и редко, но бывают ситуации, когда явный отказ неприемлем. В этом случае можно обставить потенциальную выдачу долга массой дополнительных условий и сложностей, делающих процедуру слишком неприятной и накладной для просящего. Скажите, что вы можете выдать деньги только через неделю, только на карточный счёт, под проценты, после подписания расписки в присутствии двух свидетелей, являющихся вашими общими знакомыми. Мол, вы читали, что в долг можно давать только так, а так как вы сами не сильны в таких делах, то предпочитаете следовать этим правилам. Чем больше условий и сложностей, тем с большей вероятностью «что-то пойдёт не так», и потенциальный заёмщик предпочтёт найти другую «жертву».

Часто в подобных рекомендациях (особенно в западных источниках) пишут, что при отказе в долге не надо извиняться. Мол, вы не обязаны давать деньги, поэтому никакой вашей вины в отказе нет. Это верно, но стоит заметить, что простая форма извинения («Извини(те), но…») в русском языке уже больше элемент вежливости, чем действительно просьба о прощении за вину. Поэтому ничего страшного, если вы формально извинитесь за отказ дать заём.

На самом деле, если вы достаточно уверены в себе и не беспокоитесь по поводу репутации не очень вежливого человека, то самый правильный вариант диалога по поводу займа выглядит так:

- Ты не мог бы одолжить мне 20 тыс. рублей на пару месяцев?
- Нет. (И вежливая улыбка).

Этого вполне достаточно.

Если у вас есть свои проверенные способы отказать в долге, напишите их в комментариях.

Комментарии 5

D S  (vasilisk30)
#
Замечательно,замечательно...Все это хорошо, только как?! Рекомендации безусловно полезны, но... они декларативны несколько Как в школе, когда слушаешь наставления "пионер в учении-пример" и идешь покурить под лестницу на перемене smile:D
Цитата
При повторении просьбы необходимо вежливо, но холодно ответить, что вы уже сказали, всё, что хотели, и не видите смысла продолжать разговор на эту тему.
А холодно это как? Залезть от просящего в холодильник и когда он раздосадованный отказом шандарахнет по нему ногой издевательски захихикать.... или на просьбу:
-Дай тыщу до зарплаты
Молча отвернуться закутавшись в теплую шубу за 10 тыщ баксов... smile:)
Это не троллинг просто заметил что вот много всяких тренингов как стать преуспевающим(богатым,счастливым, еще каким)все по одному сценарию-говорится что надо сделать, но как умалчивается. Обычно предлагается расчертить какую нибудь таблицу выписать страхи,качества цели сделать "карту мечты"(которая поможет только визуалам- если у человека плохо с воображением ему хоть все стены распиши).
Человеку чтобы отказывать по существу надо обладать одним качеством -"любить деньги больше людей и отношений" без всяких переносных смыслов. Некоторые обладают такими качествами от природы как например Ингвар Кампрад (IKEA),который продавал одноклассникам спички ластики и карандаши поштучно закупая их коробками smile:D( Не знаю как в Швеции, но в России он бы точно навернулся с лестницыс карандашами во всех местах smile:crazy: )
Другим надо тренироваться Итак отказываем холодно. Большинство холодность представляют как образ какой нибудь снежной королевы Надменной и чопорной с безразличным взглядом.
Взгляд. Следует смотреть мимо человека не замечая его как на пустое место, веки опущены(глаза не закрывать!), Это произведет эффект отчужденности Со стороны это должно выглядеть как будь-то смотрит слепой-пустым отсутствующим взором. Полезно выдерживать взгляд собеседника
Мимика . Никаких улыбок давать в долг неприятно! так зачем же скрывать. Все терзания займа основаны на противоречии между неохотой и боязнью показаться плохим/ Для женщины допустимо скривится, будьто нюхает
что то вонючее(нашатырь или какашку)
Речь-"через губу"-точнее так не разжимая губ процедить"не одалживаю" .Звучать должно как "Нищебродам на паперти по пятницам не подаю"
Оценка выполнения:Упражние выполнено верно если
1Вас считают заносчивым\надменной
2За спиной начинают шептаться "Эка деловой!" "Скобарь!" (для мужчин) "Ишь фифа строит из себя!" (для женщин)
3При взгляде кошки и мелкие собаки начинают облизываться, а крупные рычать и показывать клык, не решаясь подойти.
Будут неудобства, но финансовое положение поправится. тем более богачей все равно не любят smile:)
Павел Панов  (Spanky)
#
"По будням не одалживаю" звучит неплохо.
Лена Маслова  (SilverIris)
#
Чем был хорош кредитный бум - все попрошайки стали ходить в банки, а не к знакомым.
Теперь, похоже, все вернулось на круги своя.
ВладимирБ
#
Цитата
Лена Маслова пишет:
Чем был хорош кредитный бум - все попрошайки стали ходить в банки, а не к знакомым.
Теперь, похоже, все вернулось на круги своя.

Ну зато теперь можно легко сказать, что сам в долг живёшь.
Надменно завернувшись в шубу за 10 тыщ баксов smile:D
Павел Панов  (Spanky)
#
Цитата
ВладимирБ пишет:
Цитата
Лена Маслова пишет:
Чем был хорош кредитный бум - все попрошайки стали ходить в банки, а не к знакомым.
Теперь, похоже, все вернулось на круги своя.

Ну зато теперь можно легко сказать, что сам в долг живёшь.
Надменно завернувшись в шубу за 10 тыщ баксов smile:D

В долг? А я ж ипотечник...ВАЛЮТНЫЙ!"!! smile:D
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