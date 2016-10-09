Как сэкономить на налоге на недвижимость?

Недавно Минфин разъяснил некоторые особенности налогообложения недвижимого имущества, позволяющие гражданам платить меньше. Речь идёт о налогоплательщиках, владеющих несколькими комнатами, квартирами или домами - как одновременно, так и последовательно в течение календарного года. Если вы относитесь к таким людям, посмотрите свежую информацию, она может оказаться полезной.
Во-первых, хорошая новость для владельцев нескольких объектов жилой недвижимости в тех регионах, где используется расчёт налогооблагаемой базы на основе кадастровой стоимости жилья. Налоговый вычет, выражаемый в квадратных метрах, в этом случае применяется к каждому объекту. Например, если у вас в собственности две отдельные комнаты, квартира и дом, то вы можете вычесть из их кадастровой стоимости соответственно стоимость 10-ти кв. м, 10-ти кв. м, 20-ти кв. м и 50-ти кв. м общей площади. Если три квартиры, то у каждой вычитаете по 20 кв. м и т.д.
Если у недвижимости несколько владельцев, «метровый» вычет делится между ними пропорционально долям владения.
Смысл разъяснения в том, что этот вычет положен не на человека (собственника), а на объект недвижимости. Экономия получается весьма существенная. На самом деле, это достаточно ясно прописано в законе, но почему-то у людей возникали сомнения и вопросы. Теперь их быть не должно.
Во-вторых, разъяснён порядок льготного налогообложения недвижимости, которой человек последовательно владел в течение года. Если у вас есть федеральная или местная льгота по налогу на недвижимость (для ветеранов, пенсионеров, ликвидаторов ядерных аварий, «афганцев» и т.д.) и вы в течение года владели последовательно двумя или несколькими объектами, то льгота предоставляется по каждому объекту.
Проще говоря, если вы владели комнатой, продали её и через некоторое время купили квартиру, то льгота положена и по налогу на комнату, и по налогу на квартиру. Сколько бы ни было таких последовательных сделок в течение года, по каждому жилью вам положена льгота.
Может так получиться, что какое-то время вы владели двумя объектами недвижимости сразу. Например, у вас была однокомнатная квартира, потом купили на одолженные деньги двухкомнатную, а через два месяца продали старую однушку для погашения долга. В этом случае льгота будет применяться отдельно по трём периодам:
- на однушку;
- на более дорогую квартиру (однушку или двушку), по кадастровой стоимости;
- на двушку.
В принципе, вы можете подать заявление о применении льготы во второй период на менее дорогую квартиру, налоговая должна учесть ваше желание. Правда, сложно представить, зачем это может быть нужно.
Напомню, что налог на жильё рассчитывается налоговиками, которые рассылают собственникам комнат, квартир и домов налоговые уведомления для последующей оплаты. Поэтому приведённые выше разъяснения важны для проверки сумм в уведомлениях, а не для самостоятельного расчёта налога. Но проверка никогда не помешает, особенно если речь о деньгах.
Комментарии 38
Добрый день, на какой нормативный документ и пункт документа можно сослаться, что бы получить льготу на каждую из квартир в собственности, исходя их всей изученной информации, я имею вычет 20 кв.м на одну из квартир?!
Министерство финансов РФ, письмо от 14.09.2016 № 03-05-06-01/53608
Если у гражданина в собственности несколько квартир, то налоговый вычет в 20 кв. метров только на одну из них?
Это такая шутка?
Если у гражданина в собственности несколько квартир, то налоговый вычет в 20 кв. метров только на одну из них?
По ссылке из статьи сходите: "Например, если у налогоплательщика есть в собственности три квартиры, комната, два жилых дома, то вычет будет предоставлен в отношении каждой из трех квартир, комнаты и каждого из домов."
налоговая база в 2016 будет иметь понижающий коэффициент 0,2 и только к 2019 станет 100 проц.
Скорее всего Вы не учли, что в этот коэффициент 0,2 это не просто скидка в 80%, а плавный переход к расчету от инвентаризационной к кадастровой стоимости при расчете забы. Т.е. сумма налога к уплате в этот раз:
Налог= 0,2*налог_от_кад_стоимости+0,8*налог_от_инв_стоимости
Плюс обратите внимание, налог от инвентаризационной рассчитывается совсем по лругим ставкам, так что "экономия" непредсказуемая и в общем копеечная
И если что: Письма ФНС - это не НПА, вводить людей в заблуждение не надо. Суды вообще не принимают во внимание Письма (вернее так: могут принять эту т.з., а могут не принять - на своей усмотрение). Ссылаться надо на НК: ч.3 ст.403
Автор поехидствовал про неразбериху в головах. Однако причин для ерничания тут нет: по сути, введен абсолютно новый механизм налогообложения. Однако пиар-асы от ФНС, сделали акцент на "преемственности" налога, что и породило определенную
Автор также забыл очень важный момент: льготы. Действительно важный момент: теперь льгота распространяется только на ОДИН объект каждого вида (1 квартира, 1 гараж и т.д.).
Также важно для ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ: посмотрите, как он у вас оформлен (касается в основном новых, ранее все в ГСК были): если как нежилое помещение - срочно меняйте статус, иначе вы не только не получите льготы (нежилые не подпадают под льготные категории), но и будете платить весьма немалый налог.
- на однушку;
- на более дорогую квартиру (однушку или двушку), по кадастровой стоимости;
- на двушку.
Почему тогда не так:
- на однушку
- на однушку и двушку (ведь вычет на все объекты в собственности!)
- на двушку
А как все это проверить?
- на однушку;
- на более дорогую квартиру (однушку или двушку), по кадастровой стоимости;
- на двушку.
Почему тогда не так:
- на однушку
- на однушку и двушку (ведь вычет на все объекты в собственности!)
- на двушку
Потому что это не вычет (метры), а льготы (военным, пенсионерам и т.д.). Это два разных вопроса, которые в тексте разделены словами "Во-первых" и "Во-вторых".
только что позвонил по 8-800-222-22-22 и мне там сказали: вычет в размере 20и 50 метров соответственно производится автоматически. В уведомлениях льготный вычет учтен. Но, информация об этом никак не отражается в уведомлении. Вам надо просто нам поверить
А как все это проверить?
Проверить можно ручками при помощи сайта:
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
и затем (если лень считать и нет под рукой калькулятора) свериться с:
https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/
там весь расчет налога (включая вычет, понижающий коэффициент) достаточно четко и наглядно расписывается.
Я что то такое слышал, но все налоговые консультанты путаются в показаниях. То положено, то только ветеранам и прочим "авганцам". Как быть?
только что позвонил по 8-800-222-22-22 и мне там сказали: вычет в размере 20и 50 метров соответственно производится автоматически. В уведомлениях льготный вычет учтен. Но, информация об этом никак не отражается в уведомлении. Вам надо просто нам поверить
А как все это проверить?
Проверить можно ручками при помощи сайта:
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
и затем (если лень считать и нет под рукой калькулятора) свериться с:
https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/
там весь расчет налога (включая вычет, понижающий коэффициент) достаточно четко и наглядно расписывается.
Щя проверю