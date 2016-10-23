Как узнать официальную информацию о фирме?

Короткий ответ: воспользоваться официальным интернет-сервисом и правильно прочитать данные.
Длинный ответ.
Мы постоянно общаемся с «юридическими лицами» - различными организациями и фирмами. Иногда заключаемые с ними сделки достаточно чувствительны для нас, поэтому хочется узнать о компании - контрагенте больше информации. Такая информация бывает неофициальной - например, мнение других клиентов, высказанное на интернет-форумах, или официальной - данные о названии, различных регистрационных номерах, адресе, именах владельцев и директоров и т.п.
С поиском неофициальной информации всё более-менее понятно: надо много «гуглить» или «яндексить», искать профильные форумы, задавать на них вопросы, делать поиск по социальным сетям и т.п.
А вот с официальной частью исследования компаний у неопытных пользователей могут быть проблемы, так как не все знают, где взять достоверную официальную информацию. Кроме того, существует много фирм, готовых предоставить вам эти данные за деньги. На самом деле, тут всё просто и бесплатно, надо лишь знать, где и как смотреть.
Базовый набор официальных данных о юридическом лице и предпринимателе можно найти на сайте egrul.nalog.ru. Этот сайт принадлежит Федеральной налоговой службе, с его помощью можно получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
На сайте ЕГРЮЛ вы видите форму для поиска, в которой надо ввести один или несколько параметров: либо ОГРН/ИНН, либо название юрлица и его регион регистрации. Во втором случае регион вводить не обязательно, но если название популярное, то будет сложно найти именно ту фирму, что вам нужна. Скажем, со словом «Лидер» зарегистрировано более 19 тысяч компаний (из них на сайте показаны ссылки на сведения для первых 200).
Получив список подходящих под ваш запрос юрлиц, выберите наиболее похожие на ту фирму, что вы ищете (лучше, конечно, чтобы осталась только одна, но так бывает не всегда). Этот список - уже полезен для анализа. В нём показаны названия и адреса компаний, что даёт возможность найти связанные юрлица. Например, со словом «банки.ру» есть три компании, зарегистрированные по одному адресу.
По ссылкам в первом столбце списка скачиваются документы в формате pdf с теми самыми официальными данными, что вам нужны - выписки из ЕГРЮЛ.
В выписке из ЕГРЮЛ много разной информации, но вам будут полезны следующие сведения:
- адрес. Это так называемый «юридический адрес», который не всегда соответствует реальному, но всё же по этому адресу можно попытаться найти фирму или какие-то её следы;
- дата регистрации. Само по себе знание даты регистрации компании много информации не даёт, но если фирма в рекламе утверждает, что она «20 лет на рынке», а в ЕГРЮЛ указано, что ей всего полгода, то что-то здесь не так. Понятно, что юрлицо - это формальность, и по сути одна компания может периодически перерегистрироваться, но такое несоответствие - как минимум повод для вопроса;
- сведения о генеральном директоре (или другой аналогичной должности). А вот это уже ценно: здесь указаны полные ФИО гендиректора, его ИНН (может пригодиться в дальнейших поисках) и даже контактный телефон. Не факт, что это будет прямой телефон, но в небольших фирмах - запросто. Имя гендиректора может понадобиться при написании различных запросов, жалоб и т.п. Кроме того, если кто-то представляется вам директором фирмы, а в реестре указано другое лицо - это опять же повод для сомнений и вопросов;
- сведения об учредителях (собственниках). Здесь указываются ФИО (или названия юрлиц) и доли владения капиталом компании. Имена собственников можно «пробить» по поисковикам, чтобы посмотреть, не были ли они замешаны в каких-то неприятных делах или судебных разбирательствах. Можно найти их в социальных сетях и посмотреть, что и как пишут - это тоже материал для анализа. Если собственники компании - другие юрлица, то стоит сделать выписку из ЕГРЮЛ по ним - и так далее, пока не выйдете на конечных собственников - физических лиц (или иностранные компании). Понятно, что людей с распространёнными именами много, поэтому будьте осторожны, делая выводы о человеке. Сначала максимально точно убедитесь, что речь в выписке и в найденных вами в интернете сведениях идёт об одном человеке.
Обратите внимание, что для акционерных обществ в этом разделе указываются только учредители, а не действующие акционеры. Вполне возможно, что эти люди (или юрлица) уже не имеют никакого отношения к компании, так как продали акции кому-то другому. Новых владельцев просто так не найдёшь.
- сведения о видах деятельности. Этот раздел больше подходит для того, чтобы убедиться, что найденная вами в реестре фирма - та самая, что вам нужна. Скажем, если вы ищете типографию, а в видах деятельности указаны «рестораны, кафе, доставка еды», то это вряд ли то, что вы искали.
Остальные данные из выписки могут полезны разве что специалистам для очень глубокого исследования компании, простому клиенту они вряд ли что-то скажут.
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