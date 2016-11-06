Как быть с зависшей выплатой по кредиту в лопнувшем банке?

Короткий ответ: заплатить ещё раз, но по новым реквизитам.



Длинный ответ.



Отзыв лицензии у банка доставляет много хлопот вкладчикам и заёмщикам. Часть из них (получение вкладов в пределах застрахованной суммы) обычно решается достаточно просто, часть (например, выплата кредита) - чуть сложнее, но тоже почти автоматически. Но иногда возникают «пограничные» ситуации, с которыми приходится разбираться дополнительно.



Одна из таких ситуаций - «зависшая» выплата по кредиту. То есть вы вовремя перевели деньги на текущий счёт, с которого в ближайшие дни должна пройти очередная выплата по кредиту, но как раз в этот момент банк прекратил работу (отозвана лицензия).



С одной стороны, вы как бы выполнили обязательство перед банком (на самом деле нет), с другой - ваша ежемесячная оплата кредита формально в банк не поступила. С третьей - счёт застрахован, деньги ещё не ушли с него, а значит, должны вернуться к вам. Что делать?



Ответ многим не понравится, но что есть, то есть. Главное: вам необходимо как можно быстрее ещё раз провести выплату по кредиту, но уже по новым реквизитам - тем, что опубликованы временной администрацией лопнувшего банка. И продолжать выплачивать кредит, переводя деньги на этот счёт. Номер этого счёта обычно публикуется на сайте самого банка или на сайте АСВ в разделе, посвящённом данному банку.



Обратите внимание: после того, как банк будет признан банкротом, счёт для платежей снова изменится. Не забывайте периодически просматривать новости о банке на сайте АСВ, чтобы быть в курсе происходящего.



Ваши деньги, «зависшие» на текущем счёте в банке, застрахованы. Тем не менее, пока вы должны банку, вы их не получите, таков закон. Поэтому они вернутся к вам лишь после одного из двух событий:



- вы полностью погасите остаток долга, в результате чего получится, что у вас больше нет обязательств перед банком. В этом случае ваши «зависшие» деньги становятся обычным застрахованным вкладом, который вы получаете по обычной процедуре, обратившись в банк, выступающий агентом АСВ;



- права по вашему кредиту продаются другому банку. Аналогично, вы теперь ничего не должны лопнувшему банку, а значит, имеете право потребовать выплаты денег, лежащих на счёте.



Вывод: принципиально важно понять, что средства, которые вы положили на свой счёт в банке и запланировали на очередную выплату по кредиту, ничем не отличаются от денег, «просто» лежащих на вашем счёте или вкладе. До тех пор, пока банк не перевёл их на свой счёт, ваше обязательство по кредиту не выполнено. Если вы быстро не переведёте требуемую сумму ещё раз, но уже на новый счёт, могут появиться штрафы и неприятные записи в кредитной истории.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.