Как не стать «подозрительным» клиентом для банка?

Короткий ответ: иметь чёткие объяснения всем операциям по счёту.



Длинный ответ.



В последние дни набирает силу скандал с банком «Тинькофф», который внёс небольшое, но важное изменение в условия обслуживания клиентов. По новому правилу банк может (хотя и не обязан) вводить «заградительные» тарифы на операции клиентов по очень размытым критериям. С вас могут взять 5% от суммы пополнения и/или 10% от суммы изъятия денег со счёта фактически на усмотрение банка - если ваши операции покажутся банку «сомнительными», «транзитными» или «не имеющими экономического смысла». Или если на ваши счета в течение месяца поступило 200 тыс. рублей от юридических лиц (не считая зарплаты).



Представитель банка на форуме Банков.ру на все вопросы по этому пункту отвечает демонстративно «холодно», без каких-либо подробностей, говоря лишь, что если ваши операции законны, то вам ничего не грозит.



На самом деле, ничего нового в этих условиях нет, их вводят многие банки. Всё дело в «антиотмывочных» и «антитеррористических» процедурах, исполнения которых соответствующие госорганы всё активнее требуют от банков. Особенность этих процедур и правил в том, что банки не имеют права озвучивать критерии, по которым операция или клиент могут быть признаны «сомнительными» или «подозрительными». А закон и инструкции, на которые опираются банки в принятии таких решений, максимально размыты и ставят под сомнение фактически любую операцию, кроме получения зарплаты по месту основной работы. Получается, что признание конкретных действий клиента потенциально неправильными - дело исключительно банка.



Чем грозит «подозрительность» ваших операций? Увидев, что в ваших действиях ему что-то не нравится, банк может поступить одним из двух способов: молча возьмёт повышенную плату за операцию (намекая, что вы как клиент ему не нужны) или заблокирует операцию, попросив вас доказать, что она законна. Впрочем, в первом случае вы можете обратиться в банк с требованием вернуть деньги, объяснив, что и почему вы сделали.



В конечном итоге всё сводится к тому, что клиент должен доказать, что его действия не служили делу отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Никакой презумпции невиновности или правила «мои деньги - что хочу, то и делаю» здесь нет, бремя доказательства невиновности лежит на клиенте.



Доказательством законности может служить объяснительная записка, поясняющая, зачем вы проводите такие операции; договор продажи собственности (если вы получили большую сумму денег); договор на выполнение работ (если у вас появился новый или разовый работодатель) и т.п. Степень убедительности ваших объяснений определяется банком. Если действия банка вас не устраивают, то вы можете обратиться в суд.



Как уберечься от обвинения в «подозрительности»? Гарантию может дать только полный отказ от отношений с банками (а также брокерами, МФО и любыми другими финансовыми организациями). Очевидно, что в современном мире это практически невозможно. Поэтому в реальности можно лишь снизить вероятность появления проблем и заранее подготовиться к их решению, если они всё-таки возникнут. Как уже говорилось выше, конкретные критерии «подозрительности» знает только банк, у каждого из них они свои, но самые очевидные случаи всё-таки можно определить.



- разовое поступление на счёт крупной суммы из любого источника при условии, что обычно таких денег на нём не бывает. «Крупность» и «обычность» определяет банк, но вряд ли он будет переживать из-за 50 тыс. рублей. Скорее, речь о сотнях тысяч и миллионах. Чтобы быстро снять вопросы, вам надо иметь документальное подтверждение законности этих денег (продажа недвижимости и т.п.).



- регулярные поступления на счёт денег от ИП и юридических лиц (не зарплата) на значительные суммы - в сотни тысяч рублей в месяц. Такие действия очень похожи на обналичку и отмывание, поэтому если у вас несколько реальных работодателей, платящих крупные гонорары или другие трудовые доходы, постарайтесь «развести» их по разным банкам. И в любом случае обязательно надо иметь на руках договоры с этими организациями, чтобы быстро предъявить их в банк.



- множественные (даже небольшие) поступления на счёт от физических и/или юридических лиц через системы переводов без открытия счёта, через электронные кошельки, платёжные системы и пр. Банк может посчитать вас посредником при сборе денег на финансирование терроризма. Или - в лучшем случае - незаконным предпринимателем. Вам надо иметь очень серьёзное объяснение, почему все эти люди шлют вам деньги.



- получение крупных сумм (или нескольких мелких) на счёт из непонятных источников с последующим снятием денег в банкомате. Если речь об официальной зарплате или нескольких зарплатах - проблем нет, но если вы не можете объяснить и подтвердить документами, кто и почему переводит вам деньги - банк точно обратит на вас внимание.



- получение крупных сумм (или нескольких мелких) на счёт из непонятных источников с последующим обменом на валюту и отправкой её за границу или снятием в банкомате. «Очевидное» финансирование терроризма, даже если вы посылаете деньги своему ребёнку, учащемуся в вузе за границей.



- серия одинаковых или близких по параметрам поступлений из одного источника в общей сложности на сотни тысяч рублей в месяц (особенно, если больше 600 тыс. рублей). Банк решит, что вы не хотите показывать одно крупное поступление и пытаетесь его скрыть, а значит, тут что-то нечисто.



- платежи с вашего счёта юрлицам с непрозрачным пояснением, за что вы платите (или вообще без него), а также аналогичные поступления от юрлиц. Причина платежа должна быть прописана максимально подробно, с указанием номера договора (если он есть) и прочих деталей.



- быстрый вывод только что поступивших средств в наличные или на другие счета. Тут многое зависит от сумм и источников денег. Если вы получаете на счёт свою небольшую зарплату и направляете её на другой свой счёт в другом банке, то ничего страшного. Если же вы получаете деньги от физлица и тут же посылаете их на счёт другого физлица (тем более крупные суммы), то система контроля немедленно взвоет. Дайте деньгам «отлежаться» или имейте очень убедительные аргументы, почему вам надо поступать именно так.



- получение наличными денег, ранее переведённых в адрес юрлица, но быстро возвращённых на ваш счёт (например, с пояснением, что деньги были переведены по ошибке). Сложно сказать, что здесь не так, но ЦБ считает такую операцию подозрительной.



- любые финансовые контакты с «подозрительными» регионами мира. Тут всё зависит от фантазии банка.



- «неудачный» набор покупок. Например, если вы в течение короткого времени оплатили одной картой покупку антисептиков, антиожоговых, антибиотиков и т.п. лекарств, консервы и палатку, то велика вероятность, что вам придётся доказывать банку, что вы собираетесь в турпоход, а не на войну в качестве террориста. Это выглядит глупо, но факт.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.