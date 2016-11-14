Как не стать «подозрительным» клиентом для банка?

Короткий ответ: иметь чёткие объяснения всем операциям по счёту.
Длинный ответ.
В последние дни набирает силу скандал с банком «Тинькофф», который внёс небольшое, но важное изменение в условия обслуживания клиентов. По новому правилу банк может (хотя и не обязан) вводить «заградительные» тарифы на операции клиентов по очень размытым критериям. С вас могут взять 5% от суммы пополнения и/или 10% от суммы изъятия денег со счёта фактически на усмотрение банка - если ваши операции покажутся банку «сомнительными», «транзитными» или «не имеющими экономического смысла». Или если на ваши счета в течение месяца поступило 200 тыс. рублей от юридических лиц (не считая зарплаты).
Представитель банка на форуме Банков.ру на все вопросы по этому пункту отвечает демонстративно «холодно», без каких-либо подробностей, говоря лишь, что если ваши операции законны, то вам ничего не грозит.
На самом деле, ничего нового в этих условиях нет, их вводят многие банки. Всё дело в «антиотмывочных» и «антитеррористических» процедурах, исполнения которых соответствующие госорганы всё активнее требуют от банков. Особенность этих процедур и правил в том, что банки не имеют права озвучивать критерии, по которым операция или клиент могут быть признаны «сомнительными» или «подозрительными». А закон и инструкции, на которые опираются банки в принятии таких решений, максимально размыты и ставят под сомнение фактически любую операцию, кроме получения зарплаты по месту основной работы. Получается, что признание конкретных действий клиента потенциально неправильными - дело исключительно банка.
Чем грозит «подозрительность» ваших операций? Увидев, что в ваших действиях ему что-то не нравится, банк может поступить одним из двух способов: молча возьмёт повышенную плату за операцию (намекая, что вы как клиент ему не нужны) или заблокирует операцию, попросив вас доказать, что она законна. Впрочем, в первом случае вы можете обратиться в банк с требованием вернуть деньги, объяснив, что и почему вы сделали.
В конечном итоге всё сводится к тому, что клиент должен доказать, что его действия не служили делу отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Никакой презумпции невиновности или правила «мои деньги - что хочу, то и делаю» здесь нет, бремя доказательства невиновности лежит на клиенте.
Доказательством законности может служить объяснительная записка, поясняющая, зачем вы проводите такие операции; договор продажи собственности (если вы получили большую сумму денег); договор на выполнение работ (если у вас появился новый или разовый работодатель) и т.п. Степень убедительности ваших объяснений определяется банком. Если действия банка вас не устраивают, то вы можете обратиться в суд.
Как уберечься от обвинения в «подозрительности»? Гарантию может дать только полный отказ от отношений с банками (а также брокерами, МФО и любыми другими финансовыми организациями). Очевидно, что в современном мире это практически невозможно. Поэтому в реальности можно лишь снизить вероятность появления проблем и заранее подготовиться к их решению, если они всё-таки возникнут. Как уже говорилось выше, конкретные критерии «подозрительности» знает только банк, у каждого из них они свои, но самые очевидные случаи всё-таки можно определить.
- разовое поступление на счёт крупной суммы из любого источника при условии, что обычно таких денег на нём не бывает. «Крупность» и «обычность» определяет банк, но вряд ли он будет переживать из-за 50 тыс. рублей. Скорее, речь о сотнях тысяч и миллионах. Чтобы быстро снять вопросы, вам надо иметь документальное подтверждение законности этих денег (продажа недвижимости и т.п.).
- регулярные поступления на счёт денег от ИП и юридических лиц (не зарплата) на значительные суммы - в сотни тысяч рублей в месяц. Такие действия очень похожи на обналичку и отмывание, поэтому если у вас несколько реальных работодателей, платящих крупные гонорары или другие трудовые доходы, постарайтесь «развести» их по разным банкам. И в любом случае обязательно надо иметь на руках договоры с этими организациями, чтобы быстро предъявить их в банк.
- множественные (даже небольшие) поступления на счёт от физических и/или юридических лиц через системы переводов без открытия счёта, через электронные кошельки, платёжные системы и пр. Банк может посчитать вас посредником при сборе денег на финансирование терроризма. Или - в лучшем случае - незаконным предпринимателем. Вам надо иметь очень серьёзное объяснение, почему все эти люди шлют вам деньги.
- получение крупных сумм (или нескольких мелких) на счёт из непонятных источников с последующим снятием денег в банкомате. Если речь об официальной зарплате или нескольких зарплатах - проблем нет, но если вы не можете объяснить и подтвердить документами, кто и почему переводит вам деньги - банк точно обратит на вас внимание.
- получение крупных сумм (или нескольких мелких) на счёт из непонятных источников с последующим обменом на валюту и отправкой её за границу или снятием в банкомате. «Очевидное» финансирование терроризма, даже если вы посылаете деньги своему ребёнку, учащемуся в вузе за границей.
- серия одинаковых или близких по параметрам поступлений из одного источника в общей сложности на сотни тысяч рублей в месяц (особенно, если больше 600 тыс. рублей). Банк решит, что вы не хотите показывать одно крупное поступление и пытаетесь его скрыть, а значит, тут что-то нечисто.
- платежи с вашего счёта юрлицам с непрозрачным пояснением, за что вы платите (или вообще без него), а также аналогичные поступления от юрлиц. Причина платежа должна быть прописана максимально подробно, с указанием номера договора (если он есть) и прочих деталей.
- быстрый вывод только что поступивших средств в наличные или на другие счета. Тут многое зависит от сумм и источников денег. Если вы получаете на счёт свою небольшую зарплату и направляете её на другой свой счёт в другом банке, то ничего страшного. Если же вы получаете деньги от физлица и тут же посылаете их на счёт другого физлица (тем более крупные суммы), то система контроля немедленно взвоет. Дайте деньгам «отлежаться» или имейте очень убедительные аргументы, почему вам надо поступать именно так.
- получение наличными денег, ранее переведённых в адрес юрлица, но быстро возвращённых на ваш счёт (например, с пояснением, что деньги были переведены по ошибке). Сложно сказать, что здесь не так, но ЦБ считает такую операцию подозрительной.
- любые финансовые контакты с «подозрительными» регионами мира. Тут всё зависит от фантазии банка.
- «неудачный» набор покупок. Например, если вы в течение короткого времени оплатили одной картой покупку антисептиков, антиожоговых, антибиотиков и т.п. лекарств, консервы и палатку, то велика вероятность, что вам придётся доказывать банку, что вы собираетесь в турпоход, а не на войну в качестве террориста. Это выглядит глупо, но факт.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 45
Иногда меня охватывало желание потестить тиньковские карточки, но как-то вот до сих пор обошлось. Сейчас желание связываться с пивоваром вообще утихло.
Теперь два.
Ну и три, на сладкое. Предположим, операция действительно "подозрительная", "сомнительная" и все такое. Операция не может быть выполнена, соответственно, она не выполнена. За что брать комиссию? Не за что.
Артём упустил один замечательный момент: если одна операция покажется "подозрительной" или "сомнительной", то, согласно новым правилам, под комиссию может попасть вообще любая другая операция. А может и не попасть. Такие дела.
Поэтому когда спрашивают про ТКС, всем категорически не рекомендую: по моему скромному мнению, репутации у банка просто нет.
Все требования исходят из: Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Перечень операций подлежащих обязательному контролю является исчерпывающим.
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
4) иные сделки с движимым имуществом:
помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.
1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
Кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.
Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от обществ, указанных в абзаце первом настоящего пункта, информацию о совершаемых данными обществами операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.
1.4. Операции по зачислению денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке головному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", с любых иных счетов, операции по списанию денежных средств с указанных отдельных счетов на любые иные счета, операции по первому зачислению денежных средств на указанные отдельные счета с иных отдельных счетов подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.
Операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета, указанные в абзаце первом настоящего пункта, с иных отдельных счетов или по списанию денежных средств с этих отдельных счетов на иные отдельные счета подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии отдельных счетов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и изменении их реквизитов в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.
2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:
1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
2.1) вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;
4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.
2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:
1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;
2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;
2.1) отмена вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее исключение административной ответственности за данное административное правонарушение;
3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;
4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) исключение организации или физического лица из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
9) наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.3. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:
об исключении организации или физического лица из указанного перечня;
об отказе в удовлетворении заявления.
Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.4. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:
1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;
2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта;
3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.
3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.
4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных клиентом - физическим лицом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи.
1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;
2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации;
3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;
4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет;
5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.
Кредитные организации Боятся как огня указанный № 115-ФЗ по причине:
Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если иное не установлено законом, к кредитным организациям, нарушившим настоящий Федеральный закон, применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
В том числе приостановку деятельности в срок до 6 месяцев.
Переводя всё на Русский язык, государство в лице ЦБ РФ превратил кредитные организации в органы контроля, чему сами кредитные организации вовсе не рады.
Я нигде не видел доказательств, что режим Путина во главе с ним самим и банковская система РФ под надзором Банка России не являются "террористами". Ведь так можно и оплату налогов признать финансированием терроризма, а за неуплату тоже ничего хорошего не будет.
Имею опыт перед глазами - банк заблокировал платеж на 2500 рублей в пользу почты россии как подозрительный.
К сожалению альтернативы пока не вижу тксу. Ну еще брс удобен условно пока. Остальное все что есть на рынке - заставляет жить в ветке про скорый отзыв лицензии - ну его на, нервы дороже.
Т.е. Вы полагаете, что закрыть ТКС нельзя? С его "нефедеральным" значением и "обширной" сетью филиалов (хаха)? ЦБ даже не заметит, если наступит, извините за грубость
Я нигде не видел доказательств, что режим Путина во главе с ним самим и банковская система РФ под надзором Банка России не являются "террористами". Ведь так можно и оплату налогов признать финансированием терроризма, а за неуплату тоже ничего хорошего не будет.
Стража-а, этого, как его, Ярослава с Банки.ру, да, да, вот этого
Имею опыт перед глазами - банк заблокировал платеж на 2500 рублей в пользу почты россии как подозрительный.
Дык подозрительно же! Я вот ни разу Почте деньги не платил
Совершенно верно, причём это общемировая тенденция.