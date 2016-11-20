Как не платить налоги в 2017-2018 году?

: зарегистрироваться в налоговой и заниматься уборкой, присмотром за старыми и малыми, а также репетиторством.В пятницу 18 ноября Госдума приняла в третьем чтении длинный и сложный закон о внесении массы изменений в Налоговый кодекс и другие документы. Помимо прочего, в этот закон вошли изменения, касающиеся «самозанятых» граждан. Многие СМИ написали, что некоторые из таких граждан освобождаются от налогов на два года, но этим статьям явно не хватает подробностей. Восполним этот пробел.Речь идёт о, который был принят Думой в третьем чтении. Дальше он пойдёт в Совет Федерации и на подпись президенту. То есть пока формально ничего не изменилось, и теоретически закон может быть не принят. Но очень вероятно, что всё пройдёт быстро и гладко, т.к. этот законопроект очень важен для работы правительства в следующем году - в нём много поправок, касающихся сбора налогов.Ниже рассматриваются только те части законопроекта, что касаются налогообложения некоторых самозанятых лиц.Чтобы получить право на «налоговые каникулы», надо после вступления в действие закона обратиться в любую налоговую инспекцию (не обязательно по месту регистрации, жительства или пребывания). Там придётся заполнить уведомление о том, что вы собираетесь оказывать «услуги физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд». Форма уведомления будет представлена после принятия закона.При этом вы НЕ должны быть зарегистрированы на индивидуальный предприниматель. Если вы - ИП, то придётся работать и платить налоги как ИП. Если вы «просто физическое лицо», то всё нормально. В будущем вы НЕ можете нанимать работников для совместной работы или для того, чтобы они работали вместо вас. Работать можно только самостоятельно.На текущий момент список видов деятельности, подпадающих под «налоговые каникулы», состоит всего из трёх пунктов. Это услуги:- по присмотру и уходу за детьми, больными, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;- по репетиторству;- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.Но регионы могут сами расширять этот список после принятия закона, так что если вы в него не входите, но оказываете какие-то услуги физическим лицам (ремонт, переводы, фотография и т.п.), то стоит следить за изменениями на местном уровне - есть шанс, что про вас вспомнят.Обратите внимание: услуги вы должны оказывать только физическим лицам. Например, нельзя заключить договор с организацией о том, что вы будете обучать её сотрудников (репетиторство), или об уборке помещений в фирме.Все доходы, полученные от указанной деятельности, не облагаются никакими налогами. Кроме того, вы не платите с этих доходов взносы в Пенсионный фонд и Фонд ОМС. Если у вас есть другие доходы, облагаемые налогами, с ними всё будет как обычно - придётся платить. Это отлично, но надо понимать, что ваш пенсионный счёт в это время тоже не пополняется. Не факт, что это так уж плохо, но учитывать при принятии решений этот момент тоже стоит.На данный момент предполагается, что освобождение от налогов будет действовать по доходам, полученным в 2017-м и 2018-м гг. Теоретически, эти цифры могут измениться, кроме того, законодатели в 2018 году могут продлить действие «каникул». Но пока это так.После окончания действия «каникул» вам придётся выбрать один из трёх вариантов:- перестать заниматься указанной выше деятельностью;- продолжать работать, но зарегистрироваться как ИП и в дальнейшем платить налоги и взносы в этом статусе;- продолжать работать и платить обычный НДФЛ по обычным правилам для физического лица.Государство хочет знать, чем занимаются его граждане. Отдалённая цель - начать брать налоги с подобных доходов. Мол, вы можете два года ничего не платить, но потом, когда (и если) привыкнете работать по данному направлению, наберёте базу клиентов и т.п., придётся стать предпринимателем и отстёгивать долю государству.Для граждан, которые уже занимаются уборкой, сидением с детьми или репетиторством (или готовы начать), единственная «конфетка» в этом деле - законный статус. Т.е. не надо бояться, что кто-то «стукнет» на вас в налоговую, а та - возьмёт налоги, да ещё и сдерёт штрафы. Вы честно сообщаете государству, что имеете небольшой доход, а оно два года к вам не пристаёт. Но тщательно учитывает и «имеет в виду» - как каникулы закончатся, чиновники к вам придут.