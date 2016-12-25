Как юридически правильно передать документ в другой город в электронном виде?

Короткий ответ: через нотариуса.



Длинный ответ.



Иногда возникает необходимость как можно быстрее передать документ из одного города в другой. Этот процесс наверняка будет либо слишком долгим, либо слишком дорогим, либо небезопасным, либо всё сразу. А если срочность такова, что речь идёт о считанных часах, то проблема часто становится почти не решаемой. Конечно, всегда можно отсканировать бумагу и переслать её по электронной почте или выложить на файлообменник, но юридической значимости такая копия иметь не будет.



Немногие знают, что у нотариусов есть сервис «юридически значимой» передачи документов через интернет. Работает он так:



- вы берёте с собой требуемый документ, паспорт и деньги, идёте к нотариусу;

- нотариус сканирует ваш документ, переводит его в графический файл с определёнными параметрами и «подписывает» своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Смысл этого действия - удостоверение одинаковости (равнозначности) содержания бумажного документа и его электронной копии;

- нотариус отправляет подписанную электронную копию вашего документа (это два файла - графическое изображение документа и цифровая подпись) по электронной почте нотариусу в другом городе (там, где его будет ждать ваш получатель);

- нотариус в другом городе получает подписанный документ, проверяет подпись, печатает его и заверяет одинаковость (равнозначность) новой бумажной копии и электронной;

- нотариус в другом городе передаёт новую бумажную копию вашего документа вашему получателю (он должен иметь паспорт и деньги). Эта копия имеет такую же юридическую силу, как ваш оригинальный документ.



Сама передача электронной копии может происходить и без нотариуса: вы просто забираете два файла на флешке или другом носителе, сами отправляете их вашему получателю, а он с этими файлами идёт к нотариусу, чтобы сделать из них бумажную копию.



У описанной схемы есть ограничения: нельзя делать копии удостоверений личности и договоров, заключённых в простой письменной форме. Что можно? Во-первых, нотариальные доверенности, это самый очевидный вариант. Во-вторых, нотариально заверенные договоры (купли-продажи, займа и т.п.). Наконец, разного рода свидетельства, выписки и справки, выданные госорганами. Или, например, согласие родителя ребёнка на пересечение границы, если его забыли заранее сделать или взять с собой.



Естественно, нотариальные действия стоят денег. Перевод документа в электронную форму обойдётся в 50 рублей за страницу плюс цена «технических» услуг, которая может быть разной у разных нотариусов, но впишется в несколько сот рублей. Обратная операция - тоже 50 рублей за страницу плюс две-три сотни за услугу.