Как юридически правильно передать документ в другой город в электронном виде?

Короткий ответ: через нотариуса.
Длинный ответ.
Иногда возникает необходимость как можно быстрее передать документ из одного города в другой. Этот процесс наверняка будет либо слишком долгим, либо слишком дорогим, либо небезопасным, либо всё сразу. А если срочность такова, что речь идёт о считанных часах, то проблема часто становится почти не решаемой. Конечно, всегда можно отсканировать бумагу и переслать её по электронной почте или выложить на файлообменник, но юридической значимости такая копия иметь не будет.
Немногие знают, что у нотариусов есть сервис «юридически значимой» передачи документов через интернет. Работает он так:
- вы берёте с собой требуемый документ, паспорт и деньги, идёте к нотариусу;
- нотариус сканирует ваш документ, переводит его в графический файл с определёнными параметрами и «подписывает» своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Смысл этого действия - удостоверение одинаковости (равнозначности) содержания бумажного документа и его электронной копии;
- нотариус отправляет подписанную электронную копию вашего документа (это два файла - графическое изображение документа и цифровая подпись) по электронной почте нотариусу в другом городе (там, где его будет ждать ваш получатель);
- нотариус в другом городе получает подписанный документ, проверяет подпись, печатает его и заверяет одинаковость (равнозначность) новой бумажной копии и электронной;
- нотариус в другом городе передаёт новую бумажную копию вашего документа вашему получателю (он должен иметь паспорт и деньги). Эта копия имеет такую же юридическую силу, как ваш оригинальный документ.
Сама передача электронной копии может происходить и без нотариуса: вы просто забираете два файла на флешке или другом носителе, сами отправляете их вашему получателю, а он с этими файлами идёт к нотариусу, чтобы сделать из них бумажную копию.
У описанной схемы есть ограничения: нельзя делать копии удостоверений личности и договоров, заключённых в простой письменной форме. Что можно? Во-первых, нотариальные доверенности, это самый очевидный вариант. Во-вторых, нотариально заверенные договоры (купли-продажи, займа и т.п.). Наконец, разного рода свидетельства, выписки и справки, выданные госорганами. Или, например, согласие родителя ребёнка на пересечение границы, если его забыли заранее сделать или взять с собой.
Естественно, нотариальные действия стоят денег. Перевод документа в электронную форму обойдётся в 50 рублей за страницу плюс цена «технических» услуг, которая может быть разной у разных нотариусов, но впишется в несколько сот рублей. Обратная операция - тоже 50 рублей за страницу плюс две-три сотни за услугу.
Комментарии 8
Перевод документа из бумажной формы в электронную - отдельная операция, которая может производиться не в рамках пересылки документа, а сама по себе. Клиент получает файлы на свой носитель.
Эту проблему решает Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Еще есть операторы электронного документооборота и вуаля, через секунды документ у получателя. И никакой нотариус не нужен + еще масса плюсов квалифицированного сертификата электронной подписи. Масса электронный решений, быстрых, безопасных, недорогих и удобных.
Ради одной бумажки нет смысла так заморачиваться.
пару лет назад наша фирма решила принять участие в тендере на бюджетный заказ. О сроках подачи объявили впритык(как часто бывает), а документов затребовали кипу. Среди них была и справка из налоговой об организации,(обычное дело). Но сроки поджимали на изготовление бумажной требовалось аж неделя( их высочество начальник налоговой должен был расписаться) и рискнули воспользоваться достижениями Документ с электронной подписью действительно изготовили-был типа PDF файла со штрихкодом.-это де электронная подпись начальника . А вот потом началось
Сотрудник конкурсной комиссии недовольно сообщила. что"электронная подпись не читается" и потому как "отделилась" от документа и сканер его не берет
открыли у себя-читается. оказалось чтобы увидеть корректно нужно спец ПО. Стали выяснять оказалось что ПО разное при этом расхождения предоставить отказались так как "служебная тайна" Установить подобное ПО у себя также не смогли-надо было купить у поставщика по немыслимой цене.(поставщик один- сертифицированный в ФСБ )
В общем пришлось тащится комиссию с ноутом и показывать в том виде в котором прислал удостоверяющий центр
Потом вдобавок оказалось что председатель комиссии зарубил все электронноподписанные документы. назвав их "филькиной грамотой" В результате пришлось по старинке тащится в налоговвую и ставить печать "копияверна" консерватизм. И это изначально электронный документ
ИМХО электронные подписи далеки от совершенства даже если документ изначально электронный
пару лет назад наша фирма решила принять участие в тендере на бюджетный заказ. О сроках подачи объявили впритык(как часто бывает), а документов затребовали кипу. Среди них была и справка из налоговой об организации,(обычное дело). Но сроки поджимали на изготовление бумажной требовалось аж неделя( их высочество начальник налоговой должен был расписаться) и рискнули воспользоваться достижениями Документ с электронной подписью действительно изготовили-был типа PDF файла со штрихкодом.-это де электронная подпись начальника . А вот потом началось
Сотрудник конкурсной комиссии недовольно сообщила. что"электронная подпись не читается" и потому как "отделилась" от документа и сканер его не берет
открыли у себя-читается. оказалось чтобы увидеть корректно нужно спец ПО. Стали выяснять оказалось что ПО разное при этом расхождения предоставить отказались так как "служебная тайна" Установить подобное ПО у себя также не смогли-надо было купить у поставщика по немыслимой цене.(поставщик один- сертифицированный в ФСБ )
В общем пришлось тащится комиссию с ноутом и показывать в том виде в котором прислал удостоверяющий центр
Потом вдобавок оказалось что председатель комиссии зарубил все электронноподписанные документы. назвав их "филькиной грамотой" В результате пришлось по старинке тащится в налоговвую и ставить печать "копияверна" консерватизм. И это изначально электронный документ
Какой-то нелепый бред. Электронная подпись, это не штрихкод в ПДФ. Документ с электронной подписью невозможно распечатать и потом проверять сканером. Он может быть проверен только электронно и распечатанный не сохраняет действительность. Исключение может быть, если документ с электронной подписью распечатает нотариус и тут же его заверит.
Какой-то нелепый бред. Электронная подпись, это не штрихкод в ПДФ. Документ с электронной подписью невозможно распечатать и потом проверять сканером. Он может быть проверен только электронно и распечатанный не сохраняет действительность. Исключение может быть, если документ с электронной подписью распечатает нотариус и тут же его заверит.
ИМХО электронные подписи далеки от совершенства даже если документ изначально электронный
пару лет назад наша фирма решила принять участие в тендере на бюджетный заказ. О сроках подачи объявили впритык(как часто бывает), а документов затребовали кипу. Среди них была и справка из налоговой об организации,(обычное дело). Но сроки поджимали на изготовление бумажной требовалось аж неделя( их высочество начальник налоговой должен был расписаться) и рискнули воспользоваться достижениями Документ с электронной подписью действительно изготовили-был типа PDF файла со штрихкодом.-это де электронная подпись начальника . А вот потом началось
Сотрудник конкурсной комиссии недовольно сообщила. что"электронная подпись не читается" и потому как "отделилась" от документа и сканер его не берет
открыли у себя-читается. оказалось чтобы увидеть корректно нужно спец ПО. Стали выяснять оказалось что ПО разное при этом расхождения предоставить отказались так как "служебная тайна" Установить подобное ПО у себя также не смогли-надо было купить у поставщика по немыслимой цене.(поставщик один- сертифицированный в ФСБ )
В общем пришлось тащится комиссию с ноутом и показывать в том виде в котором прислал удостоверяющий центр
Потом вдобавок оказалось что председатель комиссии зарубил все электронноподписанные документы. назвав их "филькиной грамотой" В результате пришлось по старинке тащится в налоговвую и ставить печать "копияверна" консерватизм. И это изначально электронный документ
Вот тут становится ясно, что вы вообще не имели дела с электронной подписью.