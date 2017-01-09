Как оценить своё финансовое поведение?

Короткий ответ: периодически сверяться с нашим списком и ставить себе оценку.



Длинный ответ.



Начнём год с не слишком конкретных, но полезных советов, которым можно (и нужно) следовать в течение всего года - прошлого, нынешнего и любого из будущих. Смысл этой заметки - составить своего рода «чек-лист правильного финансового поведения». В течение года вы можете сверяться с ним, задумываясь, всё ли вы делаете так, как надо. И если нет, стараться исправиться, чтобы в конце года не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.



Ставим галочки и оцениваем, как хорошо мы себя ведём.



1. У вас есть резервный фонд или вы всерьёз занимаетесь его формированием



В грамотно организованном семейном бюджете есть несколько отдельных «фондов» - банковских счетов или хотя бы конвертов с наличными, предназначенными на разные цели. Самый главный из них - «деньги на чёрный день» или «неприкосновенный запас». Им можно пользоваться только в крайнем случае, если от этого всерьёз зависит ваше здоровье или жизнь. Из этого фонда могут финансироваться либо большие срочные разовые траты, либо текущие расходы в случае потери других источников доходов. После использования части фонда следует как можно быстрее восстановить потери.



О размере такого фонда специалисты спорят, но самый распространённый совет - сумма, равная как минимум шести месячным текущим расходам семьи. Какого-то объективного доказательства правильности этой величины нет, но практика показывает, что как-то примерно так оно и есть. Этот размер - не догма, если хотите и можете, отложите больше или немного меньше.



Принципиальный момент: «фонд НЗ» должен быть быстро и легко доступен, но отделён от остальных денег. Скажем, запечатанный конверт с наличными в укромном месте - это хороший вариант, а депозит в банке (да ещё и без привязанной карты) - плохой, т.к. банк может лопнуть (вы потеряете доступ к деньгам на несколько недель) или просто в самый неподходящий момент уйти на каникулы.



Если у вас нет такого фонда или он совсем небольшой, бросайте всё, переходите в режим супер-экономии и формируйте его. Пока не соберёте достаточную сумму, других финансовых целей у вас быть не может.



2. У вас больше одного источника дохода



В семье обычно так и бывает - муж и жена имеют работу, возможно, в общий котёл взнос делают родственники-пенсионеры или взрослые дети. Чем больше источников дохода, даже относительного небольшого, тем стабильнее ваше финансовое положение.



Даже если у вас всё хорошо на единственной работе, смотрите по сторонам, изучайте возможности, думайте, как можно организовать дополнительный источник дохода. Им может стать ваше хобби, можно воспользоваться своим талантом или знакомствами. Людям «старой закалки» (среди них есть и молодые) трудно к этому привыкнуть, но в современном мире каждый - сам себе предприниматель. Про стабильную пожизненную работу на одном месте лучше забыть. Поставьте себе цель на год: довести долю «альтернативного» дохода хотя бы до 20% от суммарного. Зарабатываете по найму 40 тыс. рублей в месяц? Научитесь зарабатывать ещё 10 тыс. рублей «на стороне». На следующий год доведите эту долю до 30% и т.д.



3. Вы копите деньги на покупки и не используете кредиты



Грамотное использование кредитов бывает полезным. Проблема в том, что для этого надо обладать особым набором свойств характера, которые есть далеко не у всех. Если вы не бухгалтер в душе, то лучше не рисковать: с очень высокой вероятностью вы потеряете на кредите больше, чем на накоплении. Исключение из этого правила - ипотека, т.к. накопить на нормальную квартиру средняя семья за разумное время не может. И, конечно, абсолютно исключите даже из теоретического рассмотрения потребительские кредиты и микрокредиты.



4. Вы тратите, исходя из долгосрочной ценности покупок



Банальная и надоевшая всем истина «мы слишком бедны, чтобы покупать дешёвые вещи» в целом верна, но имеет одну неприятную проблему. В современном мире высокая цена товара вовсе не означает высокое качество. И наоборот. То есть можно купить дорогую обувь, которая развалится через пару месяцев, а можно - дешёвые кроссовки, которые прослужат несколько лет.



Поэтому принципиально важным становится процесс поиска информации о товаре и его производителе, поддержание этих данных в актуальном состоянии (все производители со временем портятся) и формирование собственного списка товаров и производителей с более-менее гарантированным качеством (не обязательно самым высоким) и правильным его соотношением с ценой.



Очевидно, что если вы не миллионер, то стоит в основном отказаться от покупки дорогих вещей, в цене которых существенную долю составляют понты, наценка за бренд или наценка за маркетинг. И речь не только об известном производителе телефонов, но и, например, о «биопродуктах».



5. Вы умеете сопоставлять потраченные усилия и ожидаемый эффект



Забавно, что об этом моменте многие забывают - не только потребители, но и финансовые консультанты. Вся деятельность, связанная с экономией, разумным потреблением, поиском выгодного предложения и т.п. тоже чего-то стоит: времени, усилий, нервов. При этом иногда размер полученной в итоге выгоды оказывается настолько мал, что непонятно, зачем было всем этим заниматься. Если у вас все расходы на еду составляют 10-15% от семейного дохода, то двухчасовой поиск более дешёвой сметаны в разных магазинах с целью сэкономить пару рублей граничит с психическим отклонением.



В то же время, скажем, использование карты с максимальным кэшбеком при оплате расходов на отпуск (покупка авиабилетов, оплата гостиницы и транспорта на месте и т.п.) действительно выгодно: приложив не так много усилий вы сэкономите вполне приличные деньги.



6. Вы знаете, что такое «слишком хорошо, чтобы быть правдой»



Буквально на днях встретил пост в одном блоге, расхваливающий новый телеком-сервис (очередные «телефонные звонки через интернет»). Пост не проплаченный, человек искренне радовался уникально низким ценам, а его читатели благодарили за полезную информацию. Меня насторожило, что цены, упомянутые в посте, были буквально в десятки раз ниже обычных для таких сервисов. Если бы не исповедуемое мной правило «чудес не бывает», я бы тоже порадовался появлению отличного нового сервиса. Но стоило изучить вопрос пристальнее, как стало понятно, что автор принял цены в евро за евроценты, т.е. занизил реальные цены в 100 раз. Это была ошибка, допущенная по невнимательности (после моего замечания пост был исправлен), но ни блогер, ни его читатели изначально не подумали, что это «слишком хорошо, чтобы быть правдой».



Здоровый скептицизм поможет вам избежать неприятных ситуаций. Не бывает бесплатных кредитов, инвестиций с гарантированным доходом в 5% в день, товаров в 10 раз дешевле, чем у конкурентов. Точнее, в редких случаях такое случается (распродажа остатков, рекламная акция, наличие наказания за неправильное использование и т.п.), но перед тем, как «клюнуть» на такое предложение, следует очень внимательно его изучить и достоверно узнать, почему условия такие выгодные. И, конечно, смотреть на репутацию продавца и почитать отзывы на эту акцию тех, кто уже принял в ней участие.



7. У вас есть фонд для глупых покупок и вы им пользуетесь



Люди - не роботы, нам свойственно делать глупости, совершать нерациональные поступки и получать от этого удовольствие. Постоянный жёсткий самоконтроль - тяжёлое испытание, по крайней мере, до тех пор, пока он не вошёл в привычку. Поэтому иногда надо «сбросить пар»: купить что-нибудь ненужное, сходить в дорогой для вас ресторан или съездить в отпуск на Реюньон (размер потенциальной «глупости» зависит от ваших доходов).



Для таких целей лучше иметь специальный фонд, трата денег из которого не будет вызывать моральных страданий. Его можно формировать из случайных разовых доходов, округления остатков на счетах, вынимания из кошелька купюр мельче определённого номинала, денежных подарков и т.п. Главное - в подобных тратах не выходить за пределы этого фонда, чётко понимая, какой размер «глупости» ваш бюджет не заметит.



Выше перечислены семь пунктов правильного финансового поведения. Если вы выполняете минимум пять из них, можете поставить себе «пятёрку», но не расслабляться, а в дальнейшем стараться выйти на «пять с плюсом». Если четыре - то «четвёрку» и так далее. Это простой, но действенный способ оценить свою финансовую жизнь и сделать выводы по её исправлению.