Как оценить своё финансовое поведение?

Короткий ответ: периодически сверяться с нашим списком и ставить себе оценку.
Длинный ответ.
Начнём год с не слишком конкретных, но полезных советов, которым можно (и нужно) следовать в течение всего года - прошлого, нынешнего и любого из будущих. Смысл этой заметки - составить своего рода «чек-лист правильного финансового поведения». В течение года вы можете сверяться с ним, задумываясь, всё ли вы делаете так, как надо. И если нет, стараться исправиться, чтобы в конце года не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.
Ставим галочки и оцениваем, как хорошо мы себя ведём.
1. У вас есть резервный фонд или вы всерьёз занимаетесь его формированием
В грамотно организованном семейном бюджете есть несколько отдельных «фондов» - банковских счетов или хотя бы конвертов с наличными, предназначенными на разные цели. Самый главный из них - «деньги на чёрный день» или «неприкосновенный запас». Им можно пользоваться только в крайнем случае, если от этого всерьёз зависит ваше здоровье или жизнь. Из этого фонда могут финансироваться либо большие срочные разовые траты, либо текущие расходы в случае потери других источников доходов. После использования части фонда следует как можно быстрее восстановить потери.
О размере такого фонда специалисты спорят, но самый распространённый совет - сумма, равная как минимум шести месячным текущим расходам семьи. Какого-то объективного доказательства правильности этой величины нет, но практика показывает, что как-то примерно так оно и есть. Этот размер - не догма, если хотите и можете, отложите больше или немного меньше.
Принципиальный момент: «фонд НЗ» должен быть быстро и легко доступен, но отделён от остальных денег. Скажем, запечатанный конверт с наличными в укромном месте - это хороший вариант, а депозит в банке (да ещё и без привязанной карты) - плохой, т.к. банк может лопнуть (вы потеряете доступ к деньгам на несколько недель) или просто в самый неподходящий момент уйти на каникулы.
Если у вас нет такого фонда или он совсем небольшой, бросайте всё, переходите в режим супер-экономии и формируйте его. Пока не соберёте достаточную сумму, других финансовых целей у вас быть не может.
2. У вас больше одного источника дохода
В семье обычно так и бывает - муж и жена имеют работу, возможно, в общий котёл взнос делают родственники-пенсионеры или взрослые дети. Чем больше источников дохода, даже относительного небольшого, тем стабильнее ваше финансовое положение.
Даже если у вас всё хорошо на единственной работе, смотрите по сторонам, изучайте возможности, думайте, как можно организовать дополнительный источник дохода. Им может стать ваше хобби, можно воспользоваться своим талантом или знакомствами. Людям «старой закалки» (среди них есть и молодые) трудно к этому привыкнуть, но в современном мире каждый - сам себе предприниматель. Про стабильную пожизненную работу на одном месте лучше забыть. Поставьте себе цель на год: довести долю «альтернативного» дохода хотя бы до 20% от суммарного. Зарабатываете по найму 40 тыс. рублей в месяц? Научитесь зарабатывать ещё 10 тыс. рублей «на стороне». На следующий год доведите эту долю до 30% и т.д.
3. Вы копите деньги на покупки и не используете кредиты
Грамотное использование кредитов бывает полезным. Проблема в том, что для этого надо обладать особым набором свойств характера, которые есть далеко не у всех. Если вы не бухгалтер в душе, то лучше не рисковать: с очень высокой вероятностью вы потеряете на кредите больше, чем на накоплении. Исключение из этого правила - ипотека, т.к. накопить на нормальную квартиру средняя семья за разумное время не может. И, конечно, абсолютно исключите даже из теоретического рассмотрения потребительские кредиты и микрокредиты.
4. Вы тратите, исходя из долгосрочной ценности покупок
Банальная и надоевшая всем истина «мы слишком бедны, чтобы покупать дешёвые вещи» в целом верна, но имеет одну неприятную проблему. В современном мире высокая цена товара вовсе не означает высокое качество. И наоборот. То есть можно купить дорогую обувь, которая развалится через пару месяцев, а можно - дешёвые кроссовки, которые прослужат несколько лет.
Поэтому принципиально важным становится процесс поиска информации о товаре и его производителе, поддержание этих данных в актуальном состоянии (все производители со временем портятся) и формирование собственного списка товаров и производителей с более-менее гарантированным качеством (не обязательно самым высоким) и правильным его соотношением с ценой.
Очевидно, что если вы не миллионер, то стоит в основном отказаться от покупки дорогих вещей, в цене которых существенную долю составляют понты, наценка за бренд или наценка за маркетинг. И речь не только об известном производителе телефонов, но и, например, о «биопродуктах».
5. Вы умеете сопоставлять потраченные усилия и ожидаемый эффект
Забавно, что об этом моменте многие забывают - не только потребители, но и финансовые консультанты. Вся деятельность, связанная с экономией, разумным потреблением, поиском выгодного предложения и т.п. тоже чего-то стоит: времени, усилий, нервов. При этом иногда размер полученной в итоге выгоды оказывается настолько мал, что непонятно, зачем было всем этим заниматься. Если у вас все расходы на еду составляют 10-15% от семейного дохода, то двухчасовой поиск более дешёвой сметаны в разных магазинах с целью сэкономить пару рублей граничит с психическим отклонением.
В то же время, скажем, использование карты с максимальным кэшбеком при оплате расходов на отпуск (покупка авиабилетов, оплата гостиницы и транспорта на месте и т.п.) действительно выгодно: приложив не так много усилий вы сэкономите вполне приличные деньги.
6. Вы знаете, что такое «слишком хорошо, чтобы быть правдой»
Буквально на днях встретил пост в одном блоге, расхваливающий новый телеком-сервис (очередные «телефонные звонки через интернет»). Пост не проплаченный, человек искренне радовался уникально низким ценам, а его читатели благодарили за полезную информацию. Меня насторожило, что цены, упомянутые в посте, были буквально в десятки раз ниже обычных для таких сервисов. Если бы не исповедуемое мной правило «чудес не бывает», я бы тоже порадовался появлению отличного нового сервиса. Но стоило изучить вопрос пристальнее, как стало понятно, что автор принял цены в евро за евроценты, т.е. занизил реальные цены в 100 раз. Это была ошибка, допущенная по невнимательности (после моего замечания пост был исправлен), но ни блогер, ни его читатели изначально не подумали, что это «слишком хорошо, чтобы быть правдой».
Здоровый скептицизм поможет вам избежать неприятных ситуаций. Не бывает бесплатных кредитов, инвестиций с гарантированным доходом в 5% в день, товаров в 10 раз дешевле, чем у конкурентов. Точнее, в редких случаях такое случается (распродажа остатков, рекламная акция, наличие наказания за неправильное использование и т.п.), но перед тем, как «клюнуть» на такое предложение, следует очень внимательно его изучить и достоверно узнать, почему условия такие выгодные. И, конечно, смотреть на репутацию продавца и почитать отзывы на эту акцию тех, кто уже принял в ней участие.
7. У вас есть фонд для глупых покупок и вы им пользуетесь
Люди - не роботы, нам свойственно делать глупости, совершать нерациональные поступки и получать от этого удовольствие. Постоянный жёсткий самоконтроль - тяжёлое испытание, по крайней мере, до тех пор, пока он не вошёл в привычку. Поэтому иногда надо «сбросить пар»: купить что-нибудь ненужное, сходить в дорогой для вас ресторан или съездить в отпуск на Реюньон (размер потенциальной «глупости» зависит от ваших доходов).
Для таких целей лучше иметь специальный фонд, трата денег из которого не будет вызывать моральных страданий. Его можно формировать из случайных разовых доходов, округления остатков на счетах, вынимания из кошелька купюр мельче определённого номинала, денежных подарков и т.п. Главное - в подобных тратах не выходить за пределы этого фонда, чётко понимая, какой размер «глупости» ваш бюджет не заметит.
Выше перечислены семь пунктов правильного финансового поведения. Если вы выполняете минимум пять из них, можете поставить себе «пятёрку», но не расслабляться, а в дальнейшем стараться выйти на «пять с плюсом». Если четыре - то «четвёрку» и так далее. Это простой, но действенный способ оценить свою финансовую жизнь и сделать выводы по её исправлению.
Комментарии 17
И насчет источников дохода... Хорошо, если вы учитель, который может подрабатывать репетиторством, дизайнер, который легко найдет себе подработку на всяких фрилансерских сайтах и т.д. У вас и профессия позволяет, и время есть. Где подрабатывать фельдшеру скорой помощи, который и так умирает на сменах, или медсестре в больнице с сумасшедшим графиком (варианты "уйти с такой работы" не предлагать, в стране и так нехватка медиков)? Шахтерам? Дояркам? Да банально менеджерам среднего звена в крупных корпорациях (я не об офисном планктоне говорю, а о реально работающих специалистах), у которых рабочий день по 12-15 часов в сутки? Хотелось бы услышать реальные предложения автора.
Я бы поспорила с пунктами 2 и 3.
1. Про холодильник и кредитки. Да, бывают такие ситуации. И я не зря сделал оговорку "Грамотное использование кредитов бывает полезным", имея в виду именно кредитки с грейсом и кэшбэком. Но ничего бесплатного не бывает: человек может ВНЕЗАПНО выйти за пределы грейса или, хуже того, вообще вовремя не заплатить. Даже самый честный и аккуратный человек. И в этот момент прекрасные преимущества кредита превратятся в тыкву. С вами такое, конечно, никогда не случится, ведь неприятности происходят только с другими людьми.
2. Про доп. работу. Я очень надеюсь, что мои читатели имеют голову на плечах и понимают, что не бывает рекомендаций, подходящих 100% населения земного шара. Конечно, из любого правила есть исключения, а к популярным статьям в прессе не стоит относиться как к Последней И Окончательной Истине и Единственно Правильной Научной Позиции. Я не стал писать дисклеймер, поясняющий, что целевая аудитория заметки - офисные работники и другие люди, для которых она может быть актуальна, при этом все они находятся в возрасте от 18 до 70 лет и не имеют медицинских противопоказаний к работе. Вот, специально для вас теперь написал. А то в следующий раз вы скажете, что советы не подходят младенцам или больным в состоянии комы.
Про частности. Медработники, насколько я понимаю, очень часто работают в нескольких местах. От частного ухода за больными и пожилыми до преподавания в вузе и частных консультаций за деньги. Это скорее норма, чем исключение. Шахтёры вполне могут иметь автомобиль и заниматься частным извозом. Или собирать мебель между сменами и в выходные. Что такое "доярка" в современном с/х я слабо представляю, но если у неё есть время, навыки, возможности и интерес сидеть в интернете и читать сайт Банки.ру, то, полагаю, найдётся время, возможность и навыки для подработки. Менеджеров среднего звена, работающих по 12-15 часов в сутки, я искренне не понимаю. Если им нравится издеваться над собой и своей работой (т.к. такой труд не может быть эффективен), это их проблема (и работодателя). Нормальный человек на такую работу не пойдёт. Или, по крайней мере, будет искать возможность её поменять.
Про работу. Вы написали, что в статье приведен чек-лист правильного финансового поведения. Надо было оговориться, что правильное финансовое поведение, оказывается, для всех разное. А то вы приводите советы, которые, как выясняется, подходят не всем. Популярные статьи в прессе - это источник информации, а не дезинформации. Журналистам следует внимательно относиться к своим словам.
Про частности. Я писала не про всех медработников, а именно про тех, у которых условия труда чаще всего не позволяют ничего совмещать. Что касается шахтеров, то мне кажется, вы не совсем хорошо представляете, как работают эти люди, и сколько сил на это уходит. Равно как и в случае с управленцами. В любом случае, как вы сами и написали - в следующий раз указывайте, что ЦА вашей заметки - младшие офисные работники.
Про кредиты. С чего вдруг преимущества кредита должны превратиться в тыкву ....
Я прокомментирую:
1. вариант с проездным билетом на метро: я купил 20 поездок в месяц со скидкой (вместо жетонов). И так вышло, что вот как раз в этот период я не отъездил эти 20 поездок и половина поездок сгорела. Мой убыток превысил всю экономию за последние месяцы. С этого момента я покупаю жетоны.
2. кредитные карты: возьмем кредитку промсвязьбанка. Вы пользуетесь ей, платите годовое обслуживание и "отбиваете" его на кешбеках и прочих плюшках. В том числе переводите туда свои деньги и снимаете их в банкомате (наличные ведь тоже нужны иногда). Вдруг обнаруживаете, что за съем собственных денег заплатили комиссию. Как? А просто банк ее только что ввел, а сайт банка вы подробно не изучали уже целый месяц.....
Отслеживание хитроумных правил банков, меняющихся каждые 10 дней, возможно только если у вас море времени. Или выигрыш велик. Или получение плюшек - ваше хобби.
А то что описано - это скорее диагноз, эдакий гибрид игромании и клептомании.
Ну вот взять резервный фонд...
...
О размере такого фонда специалисты спорят, но самый распространённый совет - сумма, равная как минимум шести месячным текущим расходам семьи. Какого-то объективного доказательства правильности этой величины нет, но практика показывает, что как-то примерно так оно и есть. Этот размер - не догма, если хотите и можете, отложите больше или немного меньше.
Строго математически, черный день - событие с неопределенной вероятностью. Это значит что с одинаковой вероятностью черный день может никогда не наступить, а может наступить и 10 раз подряд в масштабах 100-кратных тому что вы там напланировали. Да, неопределенность умноженная на неопределенность в результате дает неопределенность. Матан и тервер вроде? ))))
С другой стороны, строго математически, вы этим действием по созданию фонда просто финансово "разгружаете" свой гипотетический черный день ровно настолько, насколько суммарно вы финансово "нагружали" себя до этого формируя этот фонд. Это строго математически даже хуже страхования жизни и здоровья, там-то финансовый приток от страховщика светит крупнее в случае серьезных неприятностей )))
Вот и получается.
Собираю все что плохо лежит, вроде нетрудно донести, но вдруг когда-нибудь пригодится? Похоже на клептоманию?
Если где-то прибыло, значит где-то убыло. И да, вам же надо с чьей-то помощью накопленное хранить и где-то осуществлять эти операции накопления? Но как известно, в выигрыше от азартной игры всегда не игроки, а только казино (банки). Даже если один игрок казино оказался немного смекалистее и удачливее других, какова вероятность что это именно вы? Вот вам и игромания.
Перед глазами было два примера. От онкологии умерли двое бывших коллег, одной мы собирали деньги на лечение (безуспешное в итоге), а другой был... ну, скажем, бывший руководитель организации. Уровень резервного фонда у них был несопоставим, а результат в итоге один. Да и что для одного черный день - для другого незаметно пройдет по пункту 7 этого забавного списка.
Так что не надо мерять всех по себе, и рассказывать что ваши вредные привычки (или просто хобби?) есть правильное финансовое поведение. Качественное управление финансами отнимает много времени и сил, и если силы иногда можно как-то восстановить, то время - ресурс невозобновляемый. Заниматься этим можно, если это ваше хобби, приносит еще и удовольствие. А если напрягает и вызывает отвращение?
Живите и занимайтесь в жизни тем что нравится вам, не тратя ни секунды времени на то что нравится другим.
Абсолютное непонимание обратной стороны медали. Человек, зарабатывающий написанием статей время от времени не поймет человека, работающего на конвейере.
Я, например, искренне не понимаю человека, который мне советует заниматься подработкой. Подработка подразумевает изначальную неэффективность вашей основной работы. Причем как финансовую, так и ресурсную (у вас остается много сил и времени). Если ваша основная работа эффективна, вам не нужна подработка. Ваше силы и ресурсы на основной работе стоят априори дороже, чем на подработке.
Вы вообще осознаете противоречие? Вы рекомендуете заниматься подработкой, да не одной (то есть подразумевая, что будете тратить на подработку+работу значительно больше времени, чем стандартный рабочий день), при этом не понимая, как можно работать на основной работе по 12 часов? Это полная лажа, издержки многолетнего фриланса видимо
1. Вы очень хорошо и правильно изложили позицию людей, которые выбирают одну акцию и вкладывают в неё весь капитал. Если есть очень хорошая акция, которая показывает устойчивый рост выше рынка уже несколько лет, да ещё и платит дивиденды, а компания имеет харизматичного босса, то логично же разместить в неё все имеющиеся сбережения, правда?
Но почему-то все учебники по инвестициям говорят, что так делать ни в коем случае нельзя, а какие-то чуваки даже Нобелевку получили за доказательство правила "не класть все яйца в одну корзину". Наверное, они ничего не понимают.
2. Про противоречие. Не совсем так. Во-первых, смена вида деятельности - совсем не то же самое, что заниматься одним и тем же 12 часов подряд. Это намного легче и менее вредно для организма. Во-вторых, время для дополнительной работы вы в существенной степени выбираете сами, т.е. распределяете нагрузку так, как вам удобнее. В третьих, если уж есть жёсткий выбор тратить 12 часов в день на одну работу или на 2-3 (мне не нравятся оба варианта), то второй вариант лучше с т.з. долгосрочной устойчивости (см. "яйца и корзину").
Делаем свои выводы. Конверт под матрасом "фонд НЗ" - это не совсем хорошо, т.к. могут украсть, соблазн потратить, да и прибыль не приносит (%). Вклад в банке "фонд НЗ" - это не совсем плохо, если лежат в надёжном банке и % капают! Вот деньги на банковской карте в надёжном банке под матрасом - надёжней, но там % нет
Живите и занимайтесь в жизни тем что нравится вам, не тратя ни секунды времени на то что нравится другим.
Трюизм из серии лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
То есть абсолютно бесполезный совет, в отличие от толковых советов автора.
На случай смертельного заболевания, так же, как и на случай тотального повреждения личного имущества, лучше иметь договор страхования в финансово-устойчивой компании.
У резервного фонда иное предназначение, самострахованием тотальный убыток, конечно, не закроешь.
Речь о необходимой заначке, чтобы прожить какое то время в случае потери основного источника дохода с минимальными потерями качества жизни и накопленных инвестиций.
Мне за мои 40 с хвостиком лет уже приходилось, к сожалению, наблюдать последствия подхода «попрыгуньи стрекозы» известной басни, когда внезапное увольнение или внезапные значительные расходы приводили людей в жуткое состояние по причине отсутствия заначки.
1. Вы очень хорошо и правильно изложили позицию людей, которые выбирают одну акцию и вкладывают в неё весь капитал. Если есть очень хорошая акция, которая показывает устойчивый рост выше рынка уже несколько лет, да ещё и платит дивиденды, а компания имеет харизматичного босса, то логично же разместить в неё все имеющиеся сбережения, правда?
Но почему-то все учебники по инвестициям говорят, что так делать ни в коем случае нельзя, а какие-то чуваки даже Нобелевку получили за доказательство правила "не класть все яйца в одну корзину". Наверное, они ничего не понимают.
2. Про противоречие. Не совсем так. Во-первых, смена вида деятельности - совсем не то же самое, что заниматься одним и тем же 12 часов подряд. Это намного легче и менее вредно для организма. Во-вторых, время для дополнительной работы вы в существенной степени выбираете сами, т.е. распределяете нагрузку так, как вам удобнее. В третьих, если уж есть жёсткий выбор тратить 12 часов в день на одну работу или на 2-3 (мне не нравятся оба варианта), то второй вариант лучше с т.з. долгосрочной устойчивости (см. "яйца и корзину").
Не соглашусь с аналогией с инвестициями. Пример не корректный. Диверсификация активов и трудовой активности по своему смыслу понятия не близкие. Я бы согласился с принципом диверсификации своих навыков, но не текущих действий. Например, если ты певец ртом или пинатель мяча ногой, то на всякий случай, хорошо бы уметь делать что-то еще. Вполне возможно, что твои умения в скором времени станут никому не нужны.
Но это абсолютно не значит, что если ты, например, врач - то лучше бы тебе подрабатывать таксистом, исключительно в целях диверсификации работы.
Про противоречие. Во-первых вредно для здоровья не заниматься чем-то одним 12 часов подряд, а вредно заниматься чем-то вредным. Например, если вы будете работать на вредном производстве 1 час в день или сидеть 12 часов в день в теплом офисе - урон для вашего здоровья будет безусловно выше в первом случае.
Во-вторых, диверсификация имеет не только плюсы, но и минусы, относительно концентрации. Я в своей жизни видел немало примеров, когда люди пытались везде успеть, работать на трех работах, в итоге не имели успеха ни на одной из них и профессионально не росли. Что прямо сказывалось на их уровне доходов и, соответственно уровне жизни. И практически все без исключения случаи успешной карьеры и профессионального развития - это следствие концентрации усилий на одном направлении. Рынок труда весьма конкурентен. Если вы претендуете на квалифицированный труд, и как следствие на высокий доход - вы должны следовать другим принципам.
Количественная, а не качественная трудовая активность, вас ни от чего не защитит. Приедут гастарбайтеры, готовые работать за еду, и вы больше не сможете подрабатывать грузчиками/таксистами/сиделками и т.п.
Трюизм из серии лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
...
Речь о необходимой заначке, чтобы прожить какое то время в случае потери основного источника дохода с минимальными потерями качества жизни и накопленных инвестиций.
Ну да, лет двести например ))) Именно то что я выше и говорил про неопределенность.
Они попали в это состояние не из-за отсутствия заначки, а из-за отсутствия ума и мобильности. Какое-то время деньги конечно могут компенсировать эти недостатки, но это скорее лечение симптомов, а не болезни.
Трюизм из серии лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
...
Речь о необходимой заначке, чтобы прожить какое то время в случае потери основного источника дохода с минимальными потерями качества жизни и накопленных инвестиций.
Ну да, лет двести например ))) Именно то что я выше и говорил про неопределенность.
Они попали в это состояние не из-за отсутствия заначки, а из-за отсутствия ума и мобильности. Какое-то время деньги конечно могут компенсировать эти недостатки, но это скорее лечение симптомов, а не болезни.
Автор говорит о 6 месяцах в среднем, и я с ним согласна
Что до вашего второго довода, то, с одной стороны, отсутствие резервного фонда и есть в какой то степени отсутствие этих двух качеств))
А с другой стороны, попасть в ситуацию внезапного увольнения может даже преуспевающий профессионал. Найти же адекватную вакансию в наше время даже сильный профи может за несколько месяцев только, рынок труда сейчас такой. И в отсутствие заначки очень тяжко, практически невозможно искать хорошее место.
Вот и прыгают такие горемыки на первую же активную вакансию, зачастую с ухудшением условий.
Автор говорит о 6 месяцах в среднем, и я с ним согласна
Вы проедали накопленный резервный фонд полгода. есть опыт? А если вдруг за 7 месяцев и более работу не найдете? А за 10? Косяк стратегии?
При этом шестимесячный доход - сумма-то весьма приличная, чтобы ее просто так морозить. И лишь для того чтобы не решить, а всего лишь отсрочить вероятные проблемы.
А с другой стороны, попасть в ситуацию внезапного увольнения может даже преуспевающий профессионал. Найти же адекватную вакансию в наше время даже сильный профи может за несколько месяцев только, рынок труда сейчас такой. И в отсутствие заначки очень тяжко, практически невозможно искать хорошее место.
Вот и прыгают такие горемыки на первую же активную вакансию, зачастую с ухудшением условий.
Нет ничего плохого во временном ухудшении условий труда, это гораздо полезнее для квалификации и мотивации чем проедание резервного фонда в течение полугода. Проходил через это, ничего в этом страшного нет, а лично мне так вообще все шло исключительно на пользу.
И не надо мне рассказывать про рынок труда, я не так давно менял работу. Искал кстати полтора года, даже больше, что вы там про 6 месяцев-то вещали? )) Рынок труда нормальный, просто потребности у некоторых завышенные, потому что на резервный фонд иначе не хватает.
Так что пожалуйста не надо называть на "неправильными", а себя "правильными" ))) везде есть свои преимущества и свои недостатки, у любой стратегии. Иначе все бы поголовно жили одинаково, по единственно-верной стратегии.
А у автора статьи это действительно похоже на издержки фриланса (этим без резервного фонда действительно никуда и никак) и обилие свободного времени, ему как раз простительно.
При этом шестимесячный доход - сумма-то весьма приличная, чтобы ее просто так морозить. И лишь для того чтобы не решить, а всего лишь отсрочить вероятные проблемы.
Резервный фонд полезно иметь для разных ситуаций. Можно ведь не только работу потерять, но и например заболеть, попасть в аварию. В это время ваши доходы резко сократятся. Тут бы ещё неплохо написать про то, что страховка нужна, но опять же на получение денег по страховке может понадобиться время.
Часть про подработки выдала в авторе законченного теоретика .
Очевидные для меня вещи. Все 7 - мои. А автору - благодарность. Очень многим это будет полезно.
Согласен с оценкой