Как заплатить налог за другого человека?

Короткий ответ: теперь - как угодно.
Длинный ответ.
До 30 ноября 2016 года платить налоги за других людей и другие компании было практически бессмысленно: такие платежи не учитывались, а люди, считая, что расчёты с государством проведены, «попадали» на штрафы. Теперь ситуация исправлена: вы можете заплатить налог за мужа или жену, за свою компанию или за постороннего человека. Точно так же вы имеете право заплатить личный налог за себя со счёта своей компании или ИП. То же самое относится и к обязательным страховым взносам, кроме взносов «на травматизм». Однако, в этом деле есть некоторые нюансы, о которых стоит упомянуть.
Кто, за кого и как может платить налог?
Никаких ограничений нет: физические и юридические лица, а также ИП в любых комбинациях. Самые очевидные случаи - уплата налога на имущество за родственников или уплата текущих налогов за свою фирму, когда на её счёте не хватает денег.
Какие налоги можно платить за третье лицо?
Любые. Плюс страховые взносы, кроме взносов «на травматизм», а именно на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Как правильно оформить платёжное поручение при оплате налога за третье лицо?
В поле «назначение платежа» надо написать какой налог вы платите и за кого, указав ИНН этого лица, а также (если надо) номер документа, из которого вы узнали сумму налога (требование, уведомление и т.д.). Если вы платите за юридическое лицо, то добавляете КПП этого лица. Есть мнение, что в течение года правила заполнения платёжек будут уточнены, тогда, возможно, порядок заполнения немного поменяется.
Как вернуть деньги, если налог за третье лицо уплачен по ошибке или больше, чем надо?
Себе - никак. Деньги могут быть возвращены только тому, за кого вы уплатили налог, по обычной процедуре. Отправив деньги, вы полностью теряете возможность их вернуть без помощи того, кого вы профинансировали.
Можно ли оплатить старые долги?
Да. Если у человека или организации есть недоимки по налогам за прошлые годы, вы можете их погасить за этого человека или организацию точно так же, как и «свежие» налоги.
Считаются ли такие платежи доходом того физического лица, за которое вы заплатили?
Нет. Соответственно, НДФЛ платить ему не придётся.
Комментарии 23
за другое физ. лицо ( так как паспорт не требовали).
Нет. Соответственно, НДФЛ платить ему не придётся.
Как-то это странно звучит...
Нет. Соответственно, НДФЛ платить ему не придётся.
Как-то это странно звучит...
А что делать, жизнь странная )
Речь о том, что если Петя заплатил налог за Васю, то это то же самое, что Петя дал денег Васе, а тот заплатил налог за себя. "Дал денег" означает доход для Васи. А с дохода теоретически надо платить налог (НДФЛ). Но конкретно в данном случае - не надо (НК РФ ст.208.5 в самом конце).
Полный бред. Не вводите людей в заблуждение, всю жизнь платил за жену налоги со своего счёта, через ДБО ни разу отказа и пеней не получали!
Полный бред. Не вводите людей в заблуждение, всю жизнь платил за жену налоги со своего счёта, через ДБО ни разу отказа и пеней не получали!
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Смысл сего нововведения - повысить собираемость налогов?
Разгрести кучу ошибок которые накопились из за:
Полный бред. Не вводите людей в заблуждение, всю жизнь платил за жену налоги со своего счёта, через ДБО ни разу отказа и пеней не получали!
ПС Артем если не затруднит не укажите куда именно внесли изменения, где можно почитать подробно.
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Приведите хоть одну причину отказа? Официальную, а не вашу личную. Мой счёт - это счёт жены тоже, согласно ГК, на каком основании предполагается отказ?
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Приведите хоть одну причину отказа? Официальную, а не вашу личную. Мой счёт - это счёт жены тоже, согласно ГК, на каком основании предполагается отказ?
Зачисление платежей производилось по данным плательщика, на назначение не обращали внимание. Т.е. платите вы за жену, а в налоговой деньги вешались на Ваш счет по уплате налогов. В результате у вас переплата, а у жены задолженность. Со счета не знаю, не сталкивался, а вот при оплате наличными(б/о счета) вполне себе частая ситуация. Было даже какое-то разъяснение от правительства, что так делать нельзя, мне его даже в своё время показывали , но сейчас хоть убей не вспомню. Поэтому и прошу Артема документ подсказать.
перефразирую немного .. мне вот интересно..
Считаются ли такие платежи Неосновательным обогащением того физического лица, за которое вы заплатили? и Юр. лица..
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Приведите хоть одну причину отказа? Официальную, а не вашу личную. Мой счёт - это счёт жены тоже, согласно ГК, на каком основании предполагается отказ?
Открываете личный кабинет на сайте налоговой и в момент оплаты вам пишут крупными буквами,что согласно какой то там статьи НК РФ оплатить налоги можно только за самого себя. По факту- разок оплатил транспортный налог за отца.деньги повесили на мой счет и появилась переплата,а у него просроченная задолженность.
Сведения об оплате отразятся в "Личном кабинете" в течение 10 рабочих дней.
НК РФ Статья 45. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов
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Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом.
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
Иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/6260761a81d7b15d58997b97c292d