Как заплатить налог за другого человека?

Короткий ответ: теперь - как угодно.



Длинный ответ.



До 30 ноября 2016 года платить налоги за других людей и другие компании было практически бессмысленно: такие платежи не учитывались, а люди, считая, что расчёты с государством проведены, «попадали» на штрафы. Теперь ситуация исправлена: вы можете заплатить налог за мужа или жену, за свою компанию или за постороннего человека. Точно так же вы имеете право заплатить личный налог за себя со счёта своей компании или ИП. То же самое относится и к обязательным страховым взносам, кроме взносов «на травматизм». Однако, в этом деле есть некоторые нюансы, о которых стоит упомянуть.



Кто, за кого и как может платить налог?



Никаких ограничений нет: физические и юридические лица, а также ИП в любых комбинациях. Самые очевидные случаи - уплата налога на имущество за родственников или уплата текущих налогов за свою фирму, когда на её счёте не хватает денег.



Какие налоги можно платить за третье лицо?



Любые. Плюс страховые взносы, кроме взносов «на травматизм», а именно на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.



Как правильно оформить платёжное поручение при оплате налога за третье лицо?



В поле «назначение платежа» надо написать какой налог вы платите и за кого, указав ИНН этого лица, а также (если надо) номер документа, из которого вы узнали сумму налога (требование, уведомление и т.д.). Если вы платите за юридическое лицо, то добавляете КПП этого лица. Есть мнение, что в течение года правила заполнения платёжек будут уточнены, тогда, возможно, порядок заполнения немного поменяется.



Как вернуть деньги, если налог за третье лицо уплачен по ошибке или больше, чем надо?



Себе - никак. Деньги могут быть возвращены только тому, за кого вы уплатили налог, по обычной процедуре. Отправив деньги, вы полностью теряете возможность их вернуть без помощи того, кого вы профинансировали.



Можно ли оплатить старые долги?



Да. Если у человека или организации есть недоимки по налогам за прошлые годы, вы можете их погасить за этого человека или организацию точно так же, как и «свежие» налоги.



Считаются ли такие платежи доходом того физического лица, за которое вы заплатили?



Нет. Соответственно, НДФЛ платить ему не придётся.