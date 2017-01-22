Ранее я писал, что Минфин разъяснил некоторые особенности, помогающие снизить размер налога на имущество (в т.ч. на недвижимость) физических лиц. На этот раз поговорим о том, в каких случаях можно потребовать перерасчёт налога и как это сделать.
Федеральная налоговая служба назвала две причины, по которым может быть произведён перерасчёт имущественных налогов физических лиц (земельный, транспортный и на имущество):
- в налоговом уведомлении содержатся неактуальные сведения, влияющие на величину имущественных налогов. Например, налоговая не учла изменение кадастровой стоимости недвижимости или не обратила внимание, что вы продали или обменяли квартиру. То же самое с машиной - скажем, неправильно учтена мощность двигателя;
- в налоговом уведомлении не учтены налоговые льготы, которые вы имеете или которые вы пока не использовали, но хотите использовать.
Если вы считаете, что налог вам насчитали неправильно по перечисленным выше причинам (а не просто потому что вам не нравится сумма), вы можете обратиться в ФНС для перерасчёта.
Самый простой способ - зайти в «Личный кабинет налогоплательщика» и заполнить заявление на перерасчёт, приложив копии документов, подтверждающих ваши слова (новую кадастровую стоимость, льготы и т.д.). Естестественно, «Личный кабинет» должен быть ранее подключен.
Второй способ - через форму «Обратиться в ФНС России» на сайте ведомства. Тщательно заполните все поля и опять же приложите отсканированные копии документов.
Наконец, третий вариант - заполнить бланк заявления на перерасчёт, который приложен к полученному вами налоговому уведомлению, и вместе с соответствующими документами, а также паспортом отнести его в вашу налоговую.
Если налоговая инспекция согласится с вашими доводами, она обнулит начисленные ранее налоги и пени и сформирует новое налоговое уведомление с другой суммой. Это уведомление появится у вас в «Личном кабинете» или придёт по почте на адрес, который вы оставили в заявлении о перерасчёте. Кроме того, вам будет назначен новый срок для уплаты налога.
Обратите внимание: из-за изменений в начислении имущественных налогов, произошедших в последние годы, некоторые регионы могут отложить начало начисления пени по этим налогам за 2015 год до 1 мая 2017 года. В это время вы сможете спокойно разобраться с начисленными суммами, опротестовать их в налоговой и получить ответ. Такое правило уже введено в Москве и Московской области, жителям остальных регионов стоит уточнить этот момент в своих налоговых инспекциях.
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